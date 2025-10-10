Od příštího roku se začne měnit výchovné. Přijde o valorizaci a později bude vypláceno jen některým

Výchovné se vyplácí od roku 2023. Jde o ocenění pro osobu, která se na výchově daného dítěte podílela nejvíce a během období péče o něj přišla o příjmy z výdělečné činnosti (což se negativně odrazilo na výši penze). Na počátku se výchovné vyplácelo ve výši 500 Kč za každé vychované dítě, v současnosti je kvůli valorizaci přiznáváno ve výši 503 Kč.
To se ale brzy změní. Nově bude od roku 2026 výchovné opět jen na úrovni pětistovky. Následně se také už nebude valorizovat jako součást procentní výměry důchodu.
Výpočet důchodů bude při valorizaci od 1. ledna 2027 upravován tak, že se od procentní výměry starobních důchodů nejprve odečte výchovné ve výši 500 Kč za každé vychované dítě, poté se zbylá část procentní výměry valorizuje. K takto zvýšené procentní výměře se opět přičte nezvýšené výchovné ve výši 500 Kč za každé vychované dítě. Při každém dalším lednovém nebo případném dalším zvýšení se bude postupovat stejně, vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Tím, že dojde k vyjmutí výchovného z valorizace, nebude toto navýšení za vychované dítě zohledňovat inflaci a jeho reálná hodnota se tedy bude postupně snižovat.
Pětistovka za výchovné se bude odečítat při valorizaci také u penzí, které byly přiznány před rokem 2027.
Přestože bylo výchovné jakožto součást procentní výměry valorizací navyšováno, bude se u dalších valorizací od 1. ledna 2027 od procentní výměry odečítat pouze 500 Kč a po její valorizaci se ke zvýšené procentní výměře 500 Kč opět přičte, upřesňuje ČSSZ.
Rodinný vyměřovací základ částečně nahradí výchovné
Od roku 2027 už se výchovné bude vyplácet jen na třetí a další vychované dítě. Již přiznané výchovné na první dvě děti v předchozích letech se odebírat nebude.
Rodičům vychovávajícím jedno nebo dvě malé děti se budou ušlé výdělky kompenzovat pomocí tzv. rodinného vyměřovacího základu.
Jak to bude fungovat? Doby péče nyní považujeme za vyloučené doby. Jde o náhradní dobu pojištění (tj. neodvádíte pojistné, a přesto se vám za určitých podmínek doba započítává do potřebných let pojištění pro důchod) během které nemáte příjmy zahrnované do vyměřovacího základu. Při výpočtu starobního důchodu se díky vyloučeným dobám nesnižuje váš celoživotní výdělkový průměr. To je pro vás výhodné, pokud v době péče nemáte žádné výdělky nebo jsou výrazně nižší než vaše obvyklé výdělky z ostatních období. Období bez příjmů vám pak nerozřeďuje příjmy započítávané pro účely penze.
Za období před rokem 2007 se jako fiktivní vyměřovací základ bude dosazovat jen tzv. devalorizovaná minimální mzda platná pro rok 2007 (tedy 8000 Kč měsíčně).
Od roku 2027 se u prvních dvou narozených dětí bude při péči do tří let věku dítěte používat tzv. fiktivní vyměřovací základ. Ten bude vycházet z aktuální průměrné mzdy v ČR v daném roce (nyní se pro účely výpočtu důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě – ale max. do jeho 4 let – používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity).
V případě, že byste nastoupili do práce dříve, než dítě dosáhne tří let, odvody z výdělku se vám budou počítat navíc. To má posilovat motivaci pracovat (třeba jen na částečný úvazek) i během péče o malé děti.
Plus bude připočteno případné výchovné ve výši 500 Kč za třetí a další vychované dítě.
Zároveň bude ale platit, že pokud by pro vás měl být současný výpočet (započítání individuálního průměrného výdělku – tedy zohlednění vyloučených dob) výhodnější, např. proto, že máte nadprůměrné příjmy, stanoví se váš důchod tímto původním způsobem. Případné výchovné (při splnění dalších podmínek) se pak v této variantě započte za každé vychované dítě (vč. prvních dvou).
V případě, že bude mít rodič, u kterého bude zachován původní postup, více dětí, FVZ a vyloučená doba se nebude srovnávat za každé dítě zvlášť. Přístup pak bude stejný u všech dětí a nebude možné získat za péči o jedno dítě FVZ a za druhé dítě vyloučenou dobu.
Výše důchodu se bude u péče o dítě porovnávat i před rokem 2027.
Srovnávací výpočty a ocenění za péči se týkají i péče o dítě do 3 let jeho věku, která se uskutečnila před rokem 2027, ovšem pouze u důchodů přiznávaných od 1. ledna 2027. U důchodů přiznávaných do konce roku 2026 nedojde ke srovnávání ani k následnému přepočítávání výše důchodů, uvedla ČSSZ.
Fiktivní vyměřovací základ i pro pečující osoby
Fiktivní vyměřovací základ se bude využívat pro stejné účely také u osob, které pečují o své nemohoucí blízké. V některých případech ale bude započten jen z 50 %. To konkrétně:
- při péči o dítě do 10 let se statusem závislé osoby v I. stupni závislosti,
- při péči o závislou osobu ve II. stupni závislosti,
- při péči o bezmocnou osobu starší 80 let před rokem 2007, která je jen částečně bezmocná (nejslabší stupeň bezmocnosti).
Jde-li o náhradní doby péče o osoby s nižším stupněm závislosti, krátí se hodnota fiktivního vyměřovacího základu (FVZ) na polovinu, neboť osoby pečující o tyto osoby mají větší šance dosahovat vyměřovacích základů ze zaměstnání na kratší pracovní úvazek, který se k FVZ vždy připočítává. Pokud by i těmto osobám náležel FVZ v plné výši, zvýhodňovalo by je to ve srovnání s osobami zajišťujícími náročnější péči o více závislé osoby, vysvětluje důvodová zpráva novely zákona o důchodovém pojištění, v rámci níž byly změny nazývané důchodovou reformou schváleny.
Ocenění za péči prostřednictvím FVZ se tedy započte jako 100 % průměrné mzdy v případě péče o:
- dítě ve věku do 3 let,
- osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV,
- osobu převážně nebo úplně bezmocnou před rokem 2007,
- dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené před rokem 2007.