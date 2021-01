Octobank. „Bankovnictví má být jednoduché jako objednání jídla“

Jak už jsme vás informovali, v Česku vzniká nová fintech banka. Zatím je vše ve stadiu přípravy, banka tohoto jména ke dni publikace článku ještě neexistuje, ani společnost stejného jména s bankovní licencí. Nabídli jsme zástupcům tohoto projektu rozhovor. Prostřednictvím šéfky marketingu Diana Petre (LinkedIn) přišla odpověď a níže publikujeme reakce zakladatele Octobank Bogdana Atanasiu (LinkedIn).



Autor: Dalibor Z. Chvátal Bogdan Atanasiu

Co je Octobank?

Octobank je neo banka a integrátor mimobankovních řešení určených pro malé a střední podniky. Primárně se zaměříme na e-shopy a obchodníky.

A to znamená?

Pokud jde o finanční služby, poskytneme jednotný digitální ekosystém, tedy web, mobilní aplikace pro Android a iOS pro všechno, co tyto podniky potřebují. Počínaje bankovnictvím a platbami až po řešení navržená k hlavním činnostem našich zákazníků.

Jak vás napadlo tento projekt vytvořit?

Budujeme Octobank jako reakci na potřeby malých a středních podniků získat přístup k bankovnictví, platbám a dalším řešením snadno, rychle a bezpečně, ale také přizpůsobitelnou cestou. Všechna tato řešení jsou vzájemně propojena v jednom prostředí. To vede k efektivnějšímu a levnějšímu způsobu uzavírání smluv na tyto služby a produkty, něco jako personalizovaný balíček služeb.

Komerční video na YouTube

Jaký je váš obchodní model?

Náš slogan je „více než bankovnictví“. Toto převedeme do reality jako jediný digitální ekosystém našich vlastních klíčových obchodních bankovních a platebních řešení zaměřených na přijímání plateb. Což je základní nástroj pro obchodníky, ať už spravují online, nebo offline podniky, jako jsou kamenné obchody, restaurace, hotely, kavárny, taxi/mobilní služby. Kromě toho také integrujeme více než jen bankovní produkty a služby, které tyto podniky potřebují. Naším cílem je udělat z Octobank digitální ekosystém všeho (pozn. red.: v anglickém originále bylo použito příměří „to-go“), co obchodníci v tomto segmentu potřebují. Od IBANů, debetních karet, online a odložených plateb až po mzdy, automatizované účetnictví nebo pojištění a factoring.

Jak to bude probíhat v praxi? Co bude váš účet zahrnovat?

Budeme začínat „Startovací plánem“ na bázi freemium, který bude zahrnovat:

– 1 firemní IBAN účet

- 1 firemní debetní kartu

- správu výdajů a transakcí

- opakované platby

- fakturaci

- výplatní pásku

- vklady

A k tomu se budou přikupovat další služby.

V závislosti na jejich potřebách budou mít zákazníci možnost přidat do svého plánu další produkty nebo služby. Prémiové plány zahrnují řadu bankovních, platebních a dalších řešení vyvinutých interně nebo integrovaných od dodavatelů a partnerů třetích stran a designovaných primárně pro e-shopy a obchodníky. Platit budou buď formou provize, nebo měsíčního poplatku. To jsou:

– firemní účet s IBAN v místních měnách

- debetní karty pro zaměstnance

- akceptace plateb, tj. online a mobilní platby, POS terminály

- odložené platby (koupíte hned, platíte později) prostřednictvím naší platební brány

- automatizované účetnictví

- mikropůjčky pro e-shopy a obecné půjčky pro podnikatele a firmy

- pojištění

- factoring a další

Komerční video na YouTube

Čím se chcete odlišit od ostatních bank?

Věřím, že zákazníci nejlépe vědí, který typ produktu nebo služby je vhodný pro jejich potřeby, a proto jim chceme nabídnout svobodu a flexibilitu při přizpůsobování vlastního balíčku řešení, a to bez jakýchkoli dlouhodobých závazků, půjde o systém pay-as-you-go. Bankovnictví by mělo být velmi jednoduchým procesem pro podnikání. Stejně jako objednávání rozvozu jídla a výběr požadovaných jídel z nabídky, z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.

Začínat budeme s plánem Freemium Starter, který bude obsahovat základní řešení pro jakýkoli byznys bez ohledu na jeho činnost, a navíc si zákazníci mohou vybrat prémiové doplňky podle toho, co v danou chvíli potřebují. Když přestanou konkrétní doplněk potřebovat, mohou jej kdykoli zrušit. To je z mého pohledu budoucnost bankovnictví.

Jak budete řešit zabezpečení?

Octobank používá online biometrické postupy KYC/KYB & AML pro registraci, ověření a autentizaci, a to jednoduchým a pohodlným způsobem, aby byla zkušenost zákazníků rychlá a bezpečná. Biometrické přihlašování zvyšuje úroveň zabezpečení a použitelnosti vyžadovanou předpisy SCA/PSD2 (pozn. red.: dvoufaktorová autentizace).

Co platební karty?

Naše firemní debetní karty a firemní debetní karty pro zaměstnance, a to virtuální i fyzické, jsou kompatibilní s online a POS platbami pomocí Google Pay a Apple Pay. Samozřejmostí je možnost vybírat hotovost v jakémkoli bankomatu po celém světě.

Píšete, že chystáte i online platby.

Platební brána umožní elektronickým obchodům přijímat více než 180 místních a globálních platebních metod po celém světě a také možnost odložených plateb. Integruje možnost přístupu k mikropůjčkám přímo z platební brány.

Půjdete i do retailového bankovnictví k drobným klientům?

Ano, z dlouhodobého pohledu je plánem Octobank stát se bankou s plnohodnotným rozsahem služeb pro podniky i jednotlivce, ale v současné době se zaměřujeme pouze na B2B segment.

Jak jste se dostal do České republiky?

Když jsem vedl a rozšiřoval nadnárodní společnosti z odvětví technologií a finančních služeb, hodně jsem cestoval po Evropě a nakonec jsem se zamiloval do Prahy. Pro mě je to nejkrásnější město na světě a od prvního okamžiku jsem se tu cítil jako doma. Mám rád tuto zemi a lidi, baví mě příroda, kultura, životní styl, jídlo a samozřejmě – pivo.

Komerční video na YouTube

Tak to musíte bojovat s češtinou.

Začal jsem se učit česky. Stále jsem začátečník, ale lidé mi říkají, že moje „Ř“ je docela dobré. :-) Líbí se mi tu absolutně všechno, proto jsem se rozhodl usadit v této úžasné stověžaté Praze, srdci Evropy, jak se o ní říká.

Kdy přišla ta myšlenka, že v Praze, byť jste cizinec, od nuly vybudujete novou banku?

Myšlenka na rozvoj Octobank mě napadla po přestěhování sem, když jsem si všiml příležitosti nového konceptu FinTech s přizpůsobitelným bankovním obchodním modelem zaměřeným na přijímání plateb. V několika posledních letech Česko zaznamenalo nejvyšší podíl bezkontaktních platebních transakcí na prodejních místech (POS) ze všech evropských zemí. Očekává se, že tento trend velmi rychle pokryje celý region střední a východní Evropy. Je to také nejrychleji rostoucí evropský trh elektronického obchodování. V tomto roce 2021 má růst o 16 %, což je nejvyšší tempo v Evropě. To je částečně způsobeno faktem, že v Česku je jeden z nejvyšších počtů online obchodů na obyvatele v Evropě. V roce 2017 dosáhl celkem více než 40 000. To jsou dva důvody, proč chci vytvořit první českou neo banku a zpočátku je směřovat na e-shopy a obchodníky.

Nyní své služby ale ještě nenabízíte, stále je spuštěný jen „waiting list“.

Nyní jsme ve fázi před spuštěním. Pokud se malé a střední podniky, e-shopy a obchodníci zajímají o řešení Octobank, mohou se připojit k čekací listině a získat přístup k naší nabídce na https://octobanking.com/.

Kdy chystáte spuštění Octobank?

Ve 2. kvartále 2021.

Děkuji Vám za reakci.

Všimli jsme si… aneb pod čarou

Webová doména octobanking.com je (anonymně) registrována u amerického providera Go Daddy a web běží na Wordpressu. Na webu chybí jakékoli informace o daném subjektu, jakékoli kontaktní údaje provozovatele či společnosti, která banku staví, resp. připravuje.

Zájemci se mohou registrovat buď přes čekací listinu, nebo napsat na jediný veřejný e-mail contact@octobanking.com.

E-mail šéfky marketingu Diany Petre, dpetre@octobanking.com, ze kterého nám reakce došla, má přesměrování na účet Gmailu marcel.barbucea@gmail.com, z něhož byl také přes SMTP odeslán.