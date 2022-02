Ocitne se Česko bez pracovních posil? Ukrajince firmy potřebují, ale ti se vrací bojovat

Válka na Ukrajině má kromě těch přímých a tragických i nespočet různých vedlejších dopadů a rizik. Jedním z nich je odliv ukrajinských pracovníků v případě, že by vývoj válečného konfliktu přinutil tamní vedení země posílat ve velkém povolávací rozkazy i Ukrajincům, kteří dlouhodobě pracují za hranicemi.

České firmy Ukrajince potřebují

Některá odvětví jsou totiž na pracovnících z Ukrajiny v současnosti vyloženě závislá. Ukrajinci pracují ve stavebnictví, průmyslu, službách, ale i ve zdravotnictví a dalších oborech. Díky řízené ekonomické migraci ČR se stal z Ukrajiny hlavní zdroj pracovní síly u nás. Naše ekonomika se doslova stala na Ukrajině závislá. Dnes je u nás z Ukrajiny již 30 % z celkového počtu cizinců. Po Slovácích mluvíme o druhé nejpočetnější skupině v ČR. Celkem se jedná zhruba o 200 tisíc lidí, uvedla pro server Měšec.cz Jitka Součková, marketingová ředitelka agentury Grafton Recruitment, která měla loni přes tisícovku a letos má kolem sedmi set agenturních zaměstnanců právě z Ukrajiny.

Pokud by se museli Ukrajinci ve velké míře vrátit na základě povolávacích rozkazů do své země, byl by to pro nás obrovský problém, protože naši subdodavatelé dlouhodobě zaměstnávají řadu agenturních pracovníků z Ukrajiny. V celém stavebnictví je asi dvacet tisíc pracujících Ukrajinců a ty stavby na nich jsou závislé, řekl nám také mluvčí společnosti Metrostav Vojtěch Kostiha.

Zaměstnavatelé musí Ukrajince s povolávákem pustit

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) v souvislosti s povolávacími rozkazy upozornil, že pokud občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci . Podle Svazu zaměstnanci v takové situaci nenáleží náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci, ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen takovou nepřítomnost v práci omluvit, nejde podle Svazu o výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Nábor na Ukrajině nyní nefunguje

Z pochopitelných důvodů nábor nových pracovníků přímo na Ukrajině nyní nefunguje. Jedním z důvodů je vyhlášení mobilizace, kvůli které nesmí muži v produktivním věku (18–60 let) opouštět Ukrajinu.

Konzuláty, které vyřizují víza, jsou navíc zavřené. Došlo k uzavření konzulátů, a tedy k úplnému pozastavení příjmu žádostí o víza, což velice negativně ovlivní české firmy, které s příjezdy ukrajinských pracovníků počítají, uvedla pro server Měšec.cz Olga Skopová, International Mobility Manager z agentury Trenkwalder, která v současnosti zprostředkovává práci řádově stovkám Ukrajinců.

Ministerstvo ohlásilo volný přístup na pracovní trh

Co tedy dělat, aby stát zabránil případnému odlivu pracovních sil? Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na svém Twitteru ubezpečilo, že lidé, kteří přijdou z Ukrajiny, budou mít volný přístup na český pracovní trh.

Pokud jde o současný postup na trhu práce, cizinci s uděleným speciálním vízem mohou požádat o povolení k zaměstnání. To vyřizuje příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Před podáním žádosti je třeba již mít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Ta je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, které může podat cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, vysvětluje MPSV podrobněji v tiskovém prohlášení.

Pro ukrajinské občany je i nadále otevřená možnost bezvízového pobytu na území ČR a dalších států schengenského prostoru. Ministerstvo vnitra spustilo i vydávání speciálních dlouhodobých víz na základě žádostí podávaných na území ČR, připomněla také Hana Malá z tiskového odboru Ministerstva vnitra ČR.

Co musí uprchlíci z Ukrajiny po příchodu do ČR udělat?

Informace související s povolením k pobytu v návaznosti na konflikt na Ukrajině a informace o prodlužování víz lidem z Ukrajiny jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra. Informace pro zaměstnavatele a obyvatele Ukrajiny ohledně zaměstnávání zase na webu MPSV. Informace o zdravotním pojištění jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví.

Na území ČR mohou uprchlíci z Ukrajiny v rámci bezvízového styku pobývat po dobu 90 dní. Pokud budou ubytovaní v soukromí, musí se zaregistrovat na Policii ČR. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel. Pokud budou chtít začít pracovat, mohou si požádat o speciální druh dlouhodobého víza, které se vyřizuje na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. V návaznosti na to je pak možné najít si práci a na Úřadu práce si vyřídit povolení k zaměstnání.

Pro pobyt v ČR je nutné mít zdravotní pojištění. Při udělení speciálního dlouhodobého víza budou uprchlíci z Ukrajiny automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění. Více informací najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Občané Ukrajiny, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou také žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Využít mohou také aplikaci pro hledání volných pracovních míst v ČR. Zaměstnavatelé v ČR mohou naopak nabízet volná pracovní místa migrantům z Ukrajiny přes ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo pracoviště ÚP ČR.

Důležité weby, infolinky, odkazy: Důležité informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině najdete na webu Ministerstva vnitra a na připravovaném webu nasiukrajinci.cz, kde se má koordinovat nabízená a poptávaná pomoc pro ukrajinské uprchlíky. Praktické pobytové informace se dozvíte na infolince +420 974 801 802 a adrese ukrajina@mvcr.cz. Konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním, můžete posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz. Podnikatelé se mohou s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy obracet také na Hospodářskou komoru ČR na e-mailovou adresu ukrajina@komora.cz.

ČTK také přinesla zprávu, že Evropská unie se podle agentury Reuters chystá uprchlíkům z Ukrajiny poskytnout možnost zůstat v členských zemích a legálně zde pracovat až tři roky.

Co by ještě pomohlo?

Podle Gabriely Hrbáčkové z Řídicího výboru Sdružení pro zahraniční investice by dále pomohlo urychlení vízového procesu pracovníků z jiných zemí než je Ukrajina tak, aby zástupci ambasád a úřadů mohli postupovat co nejrychleji, navýšení kvót i kapacit zastupitelských úřadů. Za revoluční a dobrou myšlenku považujeme dát amnestii ukrajinským občanům na území Česka a dát jim možnost zlegalizovat jejich pobyt a pracovat v ČR, dodala Hrbáčková.

O potřebě navýšit kvóty se zmínil také Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR, která předpokládá zvýšený zájem zaměstnavatelů o pracovníky z jiných zemí a jež upozornila na dlouhodobě nedostatečně nastavenou kvótu pro některé země v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec: Zejména Indie, Kazachstán, Moldavsko a Mongolsko jsou země, kde dlouhodobě podle našich členů nekoresponduje nastavená kvóta se zájmem českých zaměstnavatelů o zahraniční pracovníky. Ta mnohdy převyšuje několikanásobně nastavenou kvótu, což způsobuje prodloužení vyřízení zaměstnanecké karty zahraničního pracovníka a tím dobu nástupu u českého zaměstnavatele.