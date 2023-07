Ocitli jste se v životní nouzi? Kam se obrátit pro pomoc, když už hůř být nemůže

Lidí, kteří nevystačí s příjmem, v Česku přibývá. Čím dál víc lidí objevuje možnost potravinové pomoci a přichází si pro ni, mezi nízkopříjmovými rodiči roste zájem o obědy pro své děti ve školních jídelnách zdarma.

Podle Českého rozhlasu a průzkumu společnosti PAQ Research se už vloni prudce zvýšil podíl domácností, kterým po zaplacení všech výdajů už nic nezbývá, tudíž nemají šanci si ani nic ušetřit. Zatímco v listopadu 2021 bylo takových domácností 19 %, v listopadu 2022 už jich bylo 35 %.

Jenom na příspěvcích na bydlení, které přidělují úřady práce, stát v červnu 2023 vyplatil cca jednou tolik než před rokem. Zatímco v červnu 2022 rozdal na těchto příspěvcích celkem 730 040 Kč, letos už to bylo 1 640 171 Kč a průměrná částka příspěvku se zvýšila z 4132 Kč na 6060 Kč.

Na neutěšený vývoj situace zareagovala Česká federace potravinových bank, která pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) spustila projekt na rozšíření stávající sítě jednotlivých potravinových bank, které mají své centrály po celé republice. MPSV nyní společně s Federací oznámilo, že stávajících 15 výdejních míst potravinových bank se rozšíří na 150 poboček, kam si lidé budou moct chodit pro jídlo. Výdej potravinových balíčků už však nebude nahodilý a bez kontroly, zda příchozí člověk je opravdu v sociální nouzi, což se doposud stávalo.

Jak fungují potravinové banky?

Federace potravinových bank sdružuje 15 samostatných potravinových bank, které fungují jako centrální distribuční sklady, kam si jezdí pracovníci místních neziskových organizací pro dodávky potravin. Jedná se o neziskovky, které pomáhají seniorům, sociálně slabým, rodičům samoživitelům, lidem bez domova a podobně. Za ty nejznámější se dají jmenovat například Klokánek, Naděje, Armáda spásy nebo Charita ČR, ale potravinovou pomoc odebírají i malé lokální organizace.

Nejen potraviny, ale také drogerii do bank dodávají firmy, například velké obchodní řetězce. Jde o zboží, kterému se blíží datum konce trvanlivosti, nebo je v poškozeném obalu, a tudíž ho už firma těžko prodá. Také se jedná o potraviny z veřejných sbírek, kdy zákazníci zboží nakoupí v obchodech a předají ho rovnou zástupcům potravinových bank, kteří jsou na místě.

Některé potravinové banky, například pro Prahu a Středočeský kraj, vydávají potraviny také chudým lidem napřímo. Pro každou skupinu potřebných (rodiče samoživitelé, senioři, bezdomovci) mají jiné výdejní místo a otevírací dobu. Níže v článku popíšeme, jakým způsobem se dostanete k pomoci právě vy, pokud se ocitnete v situaci, kdy se bez ní neobejdete.

Od července 2023 se začíná síť výdejen potravinových bank rozrůstat, až dosáhne plánované kapacity 150 míst. Tyto výdejny budou periodicky poskytovat potravinovou pomoc v místech, kde byla doposud složitě dostupná, a také pro lidi, kteří pomoc potřebují a neuměli ji doposud čerpat. Výdejny budou mít buď svá kamenná sídla (zejména ve větších městech), nebo budou mobilní a jejich stanoviště budou potravinové banky určovat pružně podle potřeby. Proto není v tuto chvíli možné poskytnout přesný seznam míst, projekt totiž právě stojí na samém začátku.

Tento projekt je hodně flexibilní a podléhá mnoha proměnným. Umístění výdejen se bude odvíjet od spolupráce s místními úřady a sociálními odbory. Jednou z okolností, která ovlivňuje umístění výdejny, je například nesouhlas místních obyvatel, kteří nechtějí, aby se v místě jejich bydliště scházeli lidé takříkajíc ze sociálního dna, říká mluvčí Federace potravinových bank Vendula Seifertová.





Kam se můžete obrátit o pomoc, když už je nejhůř?

Potravinové balíčky

Pokud potřebujete akutně pomoct, dostanete balíček s potravinami napoprvé takříkajíc na čestné slovo. Vezměte si však s sebou občanský průkaz, protože si vás ve výdejně potravinové banky zaregistrují a poradí vám, kam si máte dojít na sociální odbor. Tamní pracovníci vaši situaci prověří a vydají vám doporučení, se kterým si pak budete moct docházet pro jídlo pravidelně. Napodruhé už dostanete balíček jedině s tímto doporučením. Tak se zamezí, aby si pro potraviny chodili vychytralci, kteří nouzi nemají, ale tuší snadnou příležitost zadarmo si přilepšit.

Některé potravinové banky mají svá výdejní místa, některé dávají potravinovou pomoc jenom neziskovým organizacím, které je pak přerozdělují pro své zaregistrované klienty.

Obědy pro děti

Nestačí vám peníze na obědy pro vaše děti? V takovém případě se neobávejte obrátit na Úřad práce (ÚP), který zajistí komunikaci se školou či školkou vašeho dítěte. Podmínkou však je, že vaše škola musí být zapojena do projektu Fondu evropské podpory nejchudším rodinám. O úhradu obědů může požádat zákonný zástupce dítěte ve věku 3–15 let. Na ÚP zjistíte, zda je vaše školka či škola do projektu pomoci zapojena.

Projekt pomoci funguje po celý školní rok, ale je nutné veškerou potřebnou administrativu zařídit do začátku školního roku, případně od 2. pololetí.

Projekt nemusí fungovat všude, protože je jak pro kraje, tak i pro školy dobrovolný. Pokud ho však váš kraj a škola nabízí, pak je to pro dítě velká pomoc. Jednak se dítě pořádně nají a ostatní děti se na něj nedívají skrz prsty jako na chudáka, co nemá na obědy.

Další organizací, která zajišťuje dětem ve školách bezplatné obědy, je Women for women. Pokud jste se jako rodiče ocitli v tíživé situaci, kterou neumíte sami zvládnout, pak se zkuste obrátit právě na tuto organizaci. Příspěvek na obědy nedostanete vy, ale půjde přímo do školy, kam vaše dítě chodí.

Bližší informace získáte na telefonní lince pomoci 735 165 970, nebo také můžete vyplnit a odeslat kontaktní formulář.

Dávky sociální podpory

Neobávejte se požádat Úřad práce v místě svého bydliště o některou z dávek sociální podpory. Pokud jste se ocitli v nouzi, není důvod se stydět říct si o pomoc.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určena jednotlivcům i rodinám s nižšími příjmy, jejichž výdaje na bydlení tvoří více než 30 % rozhodného příjmu (v Praze se počítá s 35 %).

Podrobné informace, za jakých okolností máte na tento příspěvek nárok, popisujeme v našem článku Příspěvek na bydlení je od roku 2022 dostupnější pro seniory. Jak o něj žádat? Nárok na příspěvek mají i studenti, pokud je jim alespoň 18 let (mladší studenti mají nárok na podporu jedině prostřednictvím svých rodičů).

Od roku 2022 je také snazší žádost o příspěvek na bydlení pro seniory. Pro jeho získání je potřeba, aby výše nákladů na bydlení seniora přesahovala třetinu jeho příjmů. Navíc nově důchodci nemusí výši svých příjmů při žádosti nijak dokládat, úředníci si tuto informaci sami ověří.

Pro příspěvek na bydlení, stejně jako o všechny dávky hmotné nouze, se obracejte na Úřad práce ČR. Můžete o něj požádat osobně na pobočce ÚP, nebo elektronicky.

Příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká vám nebo vaší rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.

Příspěvek na živobytí si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny.

Ačkoli se výše příspěvku u každého individuálního případu liší v závislosti na více faktorech, které posoudí úředníci, platí základní pravidlo, že minimální poskytnutá částka nesmí být nižší než existenční minimum. To představuje částku, která je nezbytná pro zajištění potřeb umožňujících přežití. V roce 2023 činí 3130 Kč.

Pozor na záměnu s životním minimem, které představuje společensky uznanou hranici měsíčního příjmu, jenž má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. Pro dospělého jedince v roce 2023 je stanoveno na 4860 Kč, mění se ale v závislosti na věku a počtu lidí v jedné domácnosti. O příspěvek na živobytí už můžete požádat také elektronicky.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jedná se o příspěvek, který můžete dostat v případě, kdy vás postihla nenadálá životní situace a vy ji potřebujete bezodkladně řešit. Na rozdíl od příspěvku na živobytí je tato dávka vyplácena jednorázově, abyste mohli uhradit náklady, které vám vznikly s nastalým mimořádným stavem. Nejedná se tedy o pravidelnou podporu.

Výše dávky závisí na tom, jaká situace vás postihla a jaké jsou vaše příjmové, majetkové a sociální poměry. Pokud nesplňujete podmínky pro získání nároku na pravidelné dávky, jako je příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, ale kvůli nedostatku peněz vám hrozí vážná újma na zdraví, dostanete částku, která doplní vaše příjmy do výše existenčního minima.

V případě, že vás postihla nějaká nečekaná destruktivní událost, jako je například živelní pohroma, ekologická havárie a podobně, dávka mimořádné okamžité pomoci má zajistit, abyste měli po určitou přechodnou dobu zabezpečeny základní životní potřeby. Zároveň tento příspěvek slouží jako pomoc pro odstranění důsledků katastrofy, dokud žadatel nebude moci využít prostředků z jiných zdrojů. Nejvíce pak lze čerpat 15násobek částky životního minima jednotlivce, což je v roce 2023 až 72 900 Kč.

Co všechno musíte při žádosti doložit, naleznete na webových stránkách MPSV.

Doplatek na bydlení

Tuto dávku můžete dostat, pokud je váš příjem a příjem společně posuzovaných osob po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka vašeho živobytí, resp. částka živobytí společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na živobytí.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení vám může ÚP přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům) i v případě, že vám nebyl příspěvek na živobytí přiznán, protože váš příjem a příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.