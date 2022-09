Obrazem: Mobilní bankovnictví Raiffeisenbank se mění. Takto vypadá nové a ještě není konec

Téměř po 10 letech existence mobilní aplikace pro bankování s Raiffeisenbank dochází k její větší inovaci. Historicky první verze byla v app storu Google Play ke stažení od 26. 11. 2012.

Se změnou designu aplikace se mění i její název. Mizí označení Mobilní eKonto a nově jde o Raiffeisen bankovnictví, nebo čistě jen Raiffeisenbank (po stažení).

Nová aplikace mobilního bankovnictví Raiffeisenbank. (14. 9. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Původní aplikace mobilního bankovnictví Raiffeisenbank, která byla v září 2022 nahrazena novou verzí. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Mobilní bankovnictví Raiffeisenbank je dostupné pro operační systémy Android, iOS a Harmony.

Některé části v nové verzi však stále obsahují prvky původní grafiky, zachytili jsme je při pokusu vytvoření žádosti o nový účet přímo v aplikaci.

Nová aplikace mobilního bankovnictví Raiffeisenbank. (14. 9. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ohlasy na novou verzi jsou prozatím smíšené. Faktem je, že žádná banka se nezavděčí všem typům klientů a co jednomu vyhovuje, druhého třeba naopak bude vytáčet do nepříčetnosti.

Co se změnilo

Raiffka sama uvádí, že velkou inspirací pro redesign a pro nové funkce byla současná aplikace Equa bank. V oblasti zadávání plateb převzala koncept nejčastějších účtů, na které lidé platí.





V transakční historii nově uvidíte ještě nezaúčtované karetní transakce, původně byly na jiné záložce. A na infolinku se nově dovoláte přímo z aplikace bez nutnosti dalšího ověřování.

Co se chystá

Do konce roku 2022 se v aplikaci objeví věrnostní slevový program RB Club, který tam nyní chybí.

Banka připravuje ještě nové bezpečnostní funkce. Ty vám pomohou jednodušeji aktivovat mobilní bankovnictví na novém zařízení bez nutnosti přihlašovat se do internetového bankovnictví. Přibude i možnost vzdálené obnovy přístupů do banky bez nutnosti návštěvy pobočky, a to jen pomocí dokladů a skenování obličeje.

Na začátku roku 2023 Raiffeisenbank plánuje představení možnosti zadávat platby na telefonní číslo, zobrazení celého čísla karty a CVV kódu pro platby na internetu nebo možnost správy a blokace karet na konkrétních e-shopech.

Líbí se vám nová verze mobilního bankovnictví Raiffeisenbank? Ano, moc. Dá se to. Ne, nelíbí. Je mi to jedno, není to pro mne zásadní. Zobraz výsledek

Nová verze mobilního bankovnictví

Původní verze mobilního bankovnictví

Mobilní bankovnictví od Equa bank