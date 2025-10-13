Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem? Projděte si, co jednotlivé barvy značí

Zatímco podnikatelé si před pár lety museli zřídit datovou schránku povinně, pro fyzické osoby tahle povinnost neplatí. Podnikajícím fyzickým osobám nadto do datovky chodí pouze pošta související s jejich živností. A tak úřady, soudy a další instituce k odesílání nejrůznějších oznámení, výzev či rozhodnutí dál využívají služby České pošty a především obálky s barevnými pruhy.
Většina z nás má přitom zažité, že takto označená obálka, případně výzva k vyzvednutí dopisu, znamená, že adresáta čeká nějaká nepříjemnost. V reálu ovšem barevné označení vypovídá víc o tom, jakým způsobem si odesílatel přál daný dokument doručit, než o obsahu a důležitosti dopisu.
Obálkám s barevným pruhem se správně říká obálka s doručenkou či dodejkou. Při jejím převzetí (pokud k němu dojde) totiž adresát podepisuje dodejku či doručenku, kterou pošta následně předá odesílateli jako potvrzení o tom, že je psaní doručné.
Takovou obálku si přitom může pořídit a poslat prakticky kdokoli. Tedy vám může přijít od úřadu, zaměstnavatele, soukromé firmy, ale i kamaráda. Obecně se ovšem využívají hlavně pro zasílání listin, které je nutné doručit do vlastních rukou adresáta. Úřadům takové doručení často předepisuje zákon, u soukromých subjektů může jít čistě o jejich rozhodnutí.
Jednotlivé barvy přitom označují především to, jak konkrétně mají pošťáci s takovým dopisem nakládat. Jinak řečeno, zda ho můžou předat výhradně adresátovi, nebo i jeho zmocněnci a také to, co s dopisem udělat, pokud si ho adresát nevyzvedne.
Obálka se zeleným pruhem
Obálka se zeleným pruhem na rozdíl od zbývajících barev skutečně může znamenat, že vás po otevření nečeká nic dobrého. Tuto obálku totiž nejčastěji využívají soudy, když potřebují poslat předvolání k soudnímu jednání či platební rozkaz.
Obálka se zelným pruhem chodí také při nařízení exekuce, poslat ji může i policie a dokonce i Česká televize.
Upomínky za neuhrazené televizní poplatky zasíláme nejprve elektronicky – prostřednictvím e-mailu či datové schránky. Pokud plátce na výzvu nereaguje, druhá upomínka se odesílá doporučeným dopisem s dodejkou, tedy v obálce se zeleným pruhem, vysvětluje Radek Konečný z tiskového oddělení České televize.
Fikce doručení
S doručením obálky se zeleným pruhem se to má následovně: v momentě, kdy pošťák adresáta nezastihne, uloží dopis na 10 dní na poště a do schránky mu dá výzvu k jeho vyzvednutí. Pokud si adresát během této doby pro dopis nepřijde, pošťák ho 11. den hodí do schránky a dopis se považuje za doručený – jde o takzvanou fikci doručení (řídí se to podle Správního řádu, § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.)
Modrá versus červená
Obsah červené a modré obálky dopředu odhadnete jen stěží. Obojí značí, že odesílatel chtěl, abyste dopis dostali do vlastních rukou. Ale zatímco červenou obálku musí převzít výhradně adresát, obálku s modrým pruhem za vás může převzít zákonný zástupce či zmocněnec. Tedy kdokoli, komu jste k tomu dali plnou moc a prokáže se průkazem totožnosti.
Jenže aby to nebylo tak jednoduché, existuje i varianta, kdy odesílatel na obálku s modrým pruhem dopíše do vlastních rukou a z obálky s modrým pruhem se de facto stává obálka s červeným pruhem.
To, v jaké obálce vám psaní dorazí, se přitom může lišit úřad od úřadu, respektive případ od případu. Jednotlivé úřady se přitom při odesílání písemností řídí správním řádem nebo konkrétními zákony. Finanční správa například podle tiskového mluvčího Patrika Madleho červené a zelené obálky standardně nevyužívá, přičemž samozřejmě nejde vyloučit, že v ojedinělých případech k tomu může dojít.
Obálku s modrým pruhem lze doručit do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce či zákonného zástupce.
Častěji používáme obálky s modrým pruhem, hlavně v případech, kdy je den doručení rozhodný pro běh zákonné lhůty. Jde například o většinu rozhodnutí správce daně nebo při doručování vyrozumění poddlužníka o právní moci exekučního příkazu, vypočítává mluvčí finanční správy.
Kterou obálku posílá ČSSZ (OSSZ)?
Česká správa sociálního zabezpečení naopak svá rozhodnutí posílá v obálkách s červeným pruhem.
Všechny typy rozhodnutí ve věcech důchodového a nemocenského pojištění a o přestupcích jsou adresátům zasílány na červenou dodejku do vlastních rukou, neboť od jejich doručení plynou právní účinky rozhodnutí a jejich doručení musí být prokazatelné, vysvětluje tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. To samé platí například pro posudky o posouzení zdravotního stavu nebo oznámení o zahájení správního řízení.
Ve které obálce chodí pokuty
Pokutu za rychlou jízdu nebo špatné parkování čekejte spíš v obálce s modrým pruhem.
Dopisy s modrým pruhem od nás odcházejí například z Odboru přestupků v dopravě nebo z Odboru životního prostředí. Dopisy v obálce s červeným pruhem, které může převzít výhradně adresát, jsou například z Odboru stavebního úřadu nebo Odboru sociální péče, popisuje praxi brněnského magistrátu tiskový mluvčí Filip Poňuchálek.
Podle zákoníku práce pak může v obálce s modrým pruhem přijít také výpověď od zaměstnavatele.
Jestliže vám pošťák ponese obálku s červeným nebo modrým pruhem a na dané adrese vás nezastihne, vhodí vám do schránky výzvu k vyzvednutí dopisu. Pokud si pro něj do určité doby – zpravidla 10 až 15 dní – nepřijdete,vrátí se odesílateli a opět se dle fikce doručení považuje za doručený.
Obálka se žlutým pruhem
Jestliže vás nějaká obálka může nechat naprosto v klidu, je to rozhodně obálka se žlutým pruhem. Respektive – pokud nejste úředník nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, ve schránce ji ani nenajdete.
Obálky se žlutým pruhem totiž slouží k zasílání přístupových údajů do Informačního systému datových schránek pro úřady nebo právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku.
Obálka s fialovým pruhem zrušená
V minulosti pošťáci roznášeli také obálky s fialovým pruhem. Ty byly určené pro službu DINO neboli dluhové inkaso obyvatelstva. Šlo o službu České pošty, jejímž prostřednictvím obesílala dlužníky určitých věřitelů s informací o vzniklém dluhu a možností ho uhradit přímo na poště, nebo si zde alespoň dojednat splátkový kalendář.
Jak ale redakci Měšec.cz informoval tiskový mluvčí pošty Matyáš Vitík, službu DINO Česká pošta od roku 2023 nenabízí.
GRAFIKA: Co znamenají barvy na obálkách s pruhem?