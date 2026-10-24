Nože Mikov až o 84 % levněji a sušička Samsung se slevou 40 %

České nože se slevou až 84 %
Tradiční český výrobce kapesních nožů Mikov zlevnil vybrané produkty až o 84 %. Značka z Mikulášovic, známá hlavně legendární „rybičkou“, vyrábí nože pro turistiku, kutily i každodenní nošení. Kvalitní kapesní nůž je navíc praktický dárek, který se dá pořídit s předstihem a výrazně levněji než v prosinci.
Hodinky ve velkém výprodeji
Na Hodinky.cz právě běží velký výprodej se slevami až 70 %. Pokud jste přemýšleli o nových hodinkách pro sebe nebo jako o dárku pod stromeček, teď je dobrá chvíle porovnat ceny. Akce platí do konce října.
Sušička za 60 % ceny k nové pračce
Kdo plánuje výměnu pračky, může u Samsungu ušetřit na celé prádelně. Při nákupu pračky získáte na sušičku slevu 40 % s kódem DRY40. Zvlášť v podzimních a zimních měsících, kdy prádlo na balkoně neschne, se sušička rychle stane nepostradatelnou. Nabídka platí do 31. října.
Sportovní oblečení a obuv v outletu
Outlet Adidas nabízí slevy až 50 %. Hodí se to hlavně těm, kdo potřebují doplnit vybavení na podzimní běhání nebo do posilovny, případně hledají tenisky na každý den. Outletová nabídka platí do konce října.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Knihy za polovinu
Nakladatelství Albatros Media pořádá podzimní výprodej, ve kterém zlevnilo 199 titulů o 50 %. Dlouhé podzimní večery si tak můžete zpříjemnit novým čtením za poloviční cenu – a rovnou pořídit i pár knížek na Vánoce. Akce končí 31. října.
Polovinu za streamovací služby zpátky
Raiffeisenbank nabízí k běžnému účtu zajímavý bonus: prvních 12 měsíců vám vrací 50 % z plateb za online zábavu. Kdo platí za filmy, seriály nebo hudbu online, může si takhle během roku vrátit slušnou částku. Podrobné podmínky akce najdete na stránkách banky, nabídka platí do konce roku.
Kapslový kávovar za 499 Kč
Tchibo nabízí kapslový kávovar Cafissimo Now za pouhých 499 Kč s kódem ISICKAVOVAR. Podle názvu kódu jde o akci navázanou na studentský průkaz ISIC, podmínky si proto před nákupem ověřte přímo na webu. Nabídka platí do 17. listopadu.
Repasovaný počítač se slevou 600 Kč
Nový notebook nebo počítač nemusí stát majlant. E-shop Počítače24.cz se specializuje na repasovanou techniku a při nákupu nad 10 000 Kč vám s kódem mamslevu600 odečte dalších 600 Kč. Pro menší nákupy fungují kódy mamslevu200 (2 000–4 999 Kč) a mamslevu400 (5 000–9 999 Kč). Kupóny platí do konce roku a nelze je kombinovat.
Podzimní prázdniny se slevou
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Nabíječka pro celý stůl o 400 Kč levněji
Kdo má na stole notebook, telefon, tablet a sluchátka, ocení výkonný GaN adaptér Cubenest S5D0. Zvládne nabíjet až pět zařízení najednou s celkovým výkonem 140 W, takže utáhne i větší MacBook Pro. Na Cubenest.cz ho do konce října pořídíte o 400 Kč levněji s kódem RIJEN.
Sleva až 500 Kč na Allegru
Tržiště Allegro nabízí slevu až 500 Kč na nákup. Pozor ale na čas – akce platí jen do neděle 25. října, takže pokud máte v košíku něco rozkoukaného, nečekejte.
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