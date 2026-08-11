Nový dodavatel energií vás nepřevedl včas. Fakturu od dodavatele poslední instance musíte zaplatit, rozhodl soud

Do odběrného místa zákazníka dodávala elektřinu společnost Bohemia Energy s. r. o., která jak známo před časem zkrachovala. Dne 13. 10. 2021 možnost dodávat elektřinu svým zákazníkům pozbyla. V období od 14. 10. 2021 do 28. 2. 2022 dodávala elektřinu do odběrného místa zákazníka společnost ČEZ Prodej, a.s. jako dodavatel poslední instance.
Shrnutí v kostce
- Po krachu původního dodavatele přechází odběrné místo automaticky k dodavateli poslední instance (DPI), aby nedošlo k přerušení dodávek elektřiny/plynu.
- Samotné podepsání smlouvy s novým dodavatelem nestačí. Změna musí být také řádně provedena v systému operátora trhu.
- Pokud změna dodavatele provedena nebyla a elektřinu/plyn fakticky dodával DPI, jste povinni za tuto elektřinu zaplatit právě DPI.
- Na platební povinnosti nic nemění ani to, že k dokončení změny dodavatele nedošlo kvůli pochybení nebo opomenutí nového dodavatele.
- Pokud vám kvůli chybě nového dodavatele vznikla škoda, může po něm požadovat náhradu škody. Fakturu dodavatele poslední instance ale přesto musíte uhradit.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Kdo je dodavatel poslední instance
Dodavatel poslední instance (DPI) je zákonem (č. 458/2000 Sb., energetický zákon) určený dodavatel energií, který automaticky začne zásobovat elektřinou (nebo plynem) zákazníky v případě, že jejich původní dodavatel zkrachuje nebo ukončí činnost.
Slouží jako záchranná síť bránící přerušení dodávek. K převodu odběru dochází automaticky. Odběrné místo zůstává bez přerušení napájeno.
Jak je spuštěn mechanismus dodávek od dodavatele poslední instance
Dodavatel poslední instance dodává (začne dodávat) elektřinu (nebo plyn) zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny (nebo plynu) pozbyl oprávnění nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nemá zajištěnu související službu v elektroenergetice nebo v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nemá zajištěnu související službu v plynárenství. (§ 12a odst. 2 věty první energetického zákona)
Tato povinnost vzniká dnem, kdy operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo odběrného místa dotčeného zákazníka. Povinnost dodávat elektřinu platí pro DPI nejdéle 6 měsíců.
Ochrana zákazníka
Zmiňované ustanovení zákona zajišťuje, aby v dodávkách elektřiny zákazníkovi bylo plynule pokračováno i v situaci, kdy jeho dodavatel povinnost dodávek plnit nemůže, čímž je sledována ochrana zákazníka před výpadkem dodávek z důvodů na straně dodavatele.
Co dělal zákazník a dodavatel
Dne 11. 10. 2021 zákazník pro své odběrné místo podepsal „smlouvu o dodávkách elektřiny“ (smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny) s innogy Energie, s. r. o., s termínem zahájení dodávek od 1. 11. 2021.
Nedošlo však k „akceptaci“ této smlouvy společností innogy Energie a tato fakticky nikdy nezačala dodávat elektřinu do odběrného místa zákazníka, stejně jako nikdy nepožádala o provedení změny dodavatele v systému operátora trhu k jakémukoliv datu ve vztahu k odběrnému místu zákazníka.
Dodávky od ČEZ Prodej, a. s. byly ukončeny poté, co s účinností od 1. 3. 2022 byla pro odběrné místo zákazníka provedena změna dodavatele elektřiny.
Dodávky elektřiny za období od 14. 10. 2021 do 28. 2. 2022 ČEZ Prodej, a. s. zákazníkovi vyúčtovala s datem splatnosti 4. 4. 2022.
Zákazník však nic nezaplatil. Proto se ČEZ Prodej, a. s. jako dodavatel poslední instance domáhal zaplacení soudní cestou.
Povinnost zákazníka uhradit dodávku elektřiny dodavateli poslední instance
Soud odmítl názor žalovaného zákazníka, že žalující společnost má pohledávku uplatnit vůči innogy Energie, s. r. o. a nikoliv vůči němu. Dodavatelem poslední instance byla elektřina dodávána žalovanému, a jemu tak ze zákona vznikla povinnost za tuto dodávku zaplatit.
Mezi žalující společností a innogy Energie, s. r. o., není žádný právní vztah, na jehož základě by se žalující společnost mohla vůči innogy Energie, s. r. o., domáhat zaplacení žalované pohledávky.
Ostatně zákazník je povinen uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny (§ 12a), a to od okamžiku zahájení této dodávky. (§ 28 odst. 2 písm. j) energetického zákona).
Případ se dostal až před Nejvyšší soud ČR který jej v rozsudku (spis. zn. 33 Cdo 230/2026, ze dne 27. 5. 2026), zhodnotil a vyřešil následovně.
Řešení případu
Nastanou-li u stávajícího dodavatele elektřiny, kterého operátor trhu registruje jako dodavatele pro odběrné místo zákazníka, skutečnosti uvedené v § 12a odst. 2 větě první , vzniku povinnosti dodavatele poslední instance dodávat elektřinu zákazníkovi stávajícího dodavatele nebrání, že zákazník uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s novým dodavatelem, nebyla-li (též) podána žádost o změnu dodavatele u operátora trhu.
Je-li zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, je zákazník povinen dodávku elektřiny uhradit. Vznik povinnosti zákazníka je navázán výlučně na okamžik zahájení dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance.
Okolnost, že pro odběrné místo zákazníka nedošlo ke změně dodavatele v důsledku opomenutí nového dodavatele, může být relevantní pro vznik práv zákazníka vůči novému dodavateli, zejména práva na náhradu škody. Z hlediska platební povinnosti zákazníka vůči dodavateli poslední instance ovšem významná není.
Povinnost zákazníka uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny tak není dotčena tím, že žádost o změnu dodavatele nebyla u operátora trhu podána opomenutím nového dodavatele.
Zákazník tedy může vymáhat náhradu škody u dodavatele, kterého si zvolil, pokud mu jeho postupem resp. opomenutím vznikla škoda, ale dodávky elektřiny musí uhradit dodavateli poslední instance, v daném případě ČEZ Prodej, a. s.