Nový bodový systém a nová výše pokut: Ve správním řízení můžete zaplatit až 75 tisíc korun

Bodový systém i výše pokut se změní. Mladí budou moci řídit už rok před dosažením plnoletosti, pokud budou mít v autě dospělý dozor. Změny vyplývají z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 366), kterou ve třetím čtení schválila Sněmovna.

Změny v bodovém systému a pokuty

Změny bodového systému mají podle Ministerstva dopravy přispět k jeho jednoduchosti. Přestupky budou rozřazeny místo pěti pouze do tří sazeb, dvoubodové, čtyřbodové a šestibodové.

Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, uvedl ke změnám ministr dopravy Martin Kupka.

Porovnání sankcí u některých přestupků Autor: Ministerstvo dopravy

Tím, že tedy bude penalizace maximálně šestibodová, dojde u některých nejzávažnějších přestupků ke snížení bodové sankce o jeden bod, jindy zase bude nový systém přísnější.

U závažnějších přestupků dojde k navýšení blokových pokut i pokut ve správním řízení nebo navýšení maximální výše možné pokuty.

Na místě budete moci dostat pokutu až 5500 Kč. Ve správním řízení se ale finanční sankce vyšplhají mnohem výš.

Například za jízdu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, vjezd na železniční přejezd přes zákaz, porušení zákazu předjíždění, jízdu na červenou nebo překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci a o 50 km/h a více mimo obec (všechno za 6 bodů) bude nově možné uložit ve správním řízení pokutu do 25 tisíc Kč. V případě odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky bude možné ve správním řízení uložit pokutu až 75 000 Kč.

U závažných přestupků se prodlouží i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Čtyři trestné body si vyslouží řidič například za překročení rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo 30 km/h a více mimo obec, za telefonování za jízdy bez handsfree, řízení bez pásů nebo jízdu s dítětem bez autosedačky nebo za řízení v době, kdy máte zadržený řidičák.





Za dva body to budete mít například v situaci, kdy překročíte rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo ni (ale méně než 20 km/h), nezastavíte před přechodem nebo budete parkovat na místě pro invalidy. U bagatelních přestupků se také sníží pokuty, nebo se sankce omezí jen na domluvu, trestné body se přičítat nebudou.

Navrhované trestné body a novou výši pokut shrnuje u jednotlivých přestupků následující tabulka.

PŘESTUPEK SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) SOUČASNÉ BODY NOVÉ BODY SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky – – 2500 – 20 000 7000 – 25 000 7 (nad 0,3 ‰) 6 (nad 0,3 ‰) 6 až 12 6 až 18 Stav vylučující způsobilost – – 25 000 – 50 000 7000 – 25 000 7 6 12 až 24 6 až 18 Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky – – 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 7 6 12 až 24 18 až 36 Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz do 2500 (pouze nemotorová vozidla) 4500–5500 2500–5000 7000 – 25 000 7 6 1 až 6 – Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici – 4500–5500 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 6 6 až 12 – Porušení zákazu předjíždění – 4500–5500 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 6 6 až 12 – Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“ do 2500 4500–5500 2500–5000 (4000–7500 recidiva) 7000 – 25 000 5 6 1 až 6 (recidiva, úmysl u pokynu) 4 až 6 (úmysl u pokynu) PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více – – 5000 – 10 000 7 000 – 25 000 5 6 6 až 12 6 až 18 o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 3 4 1 až 6 (recidiva) – o 10 km/h a více v obci nebo mimo ni do 1000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h) 2 – – o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ni do 1000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 2 (v obci o více než 5 km/h) – – – OMEZENÍ NEBO OHROŽENÍ CHODCE Ohrožení chodce do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 4, nebo 5 6 1 až 6 (recidiva) – Omezení chodce do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 4 4 – Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 3 2 – DOPRAVNÍ NEHODA Dopravní nehoda s ublížením na zdraví – – 25 000 – 50 000 2× pokuta za přestupek vedoucí k nehodě 7 (smrt, těžká újma) 6 (smrt, těžká újma) 12 až 24 6 až 18 nebo 18 až 36 Neprodlené nezastavení vozidla do 10 000 – 2500–5000 7000 – 25 000 7 4 1 až 6 (recidiva) 4 až 6 Neoznámení PČR do 10 000 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 – – 1 až 6 (recidiva) – Neprokázání totožnosti do 10 000 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 – – 1 až 6 (recidiva) – Opuštění místa nehody do 10 000 – 2500–5000 7000 – 25 000 7 4 1 až 6 (recidiva) 4 až 6 STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY Telefon za volantem do 1000 2500–3500 1500–2500 4000 – 10 000 2 4 – – Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 4 (autosedačka), nebo 3 (pásy) 4 – – Nedání přednosti v jízdě do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 4 4 1 až 6 (recidiva) – Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 5 4 – – Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy do 2000 – 1500–2500 7000 – 25 000 – – – 4 až 6 Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozu do 2000 2500–3500 1500–2500 4000 – 10 000 – – – – Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 3 4 – – Řízení bez řidičského oprávnění – – 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 4 4 12 až 24 18 až 36 Jízda se zadrženým řidičským průkazem – – 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 4 6 až 12 6 až 18 12 bodů u „cizince“ + jízda v zákazu činnosti u cizince – – 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 – 4 12 až 24 18 až 36 PROFESNÍ, ZDRAVOTNÍ, TECHNICKÁ NEZPŮSOBILOST Řízení bez profesní způsobilosti – – 5000 – 10 000 7000 – 25 000 3 2 6 až 12 6 až 18 Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce – do 1500 (domluva) 5000 – 10 000 2000–5000 – – 6 až 12 – Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním – – 5000 – 10 000 7000 – 25 000 – – 6 až 12 6 až 18 Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem – 2500–3500 5000 – 10 000 4000 – 10 000 5 6 6 až 12 – Jízda bez registrační značky – – 5000 – 10 000 4000 – 10 000 – – 6 až 12 6 až 18 Zakrytá registrační značka – – 5000 – 10 000 4000 – 10 000 – – 6 až 12 6 až 18 Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla – – 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 – – 6 až 12 4 až 6 Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel do 10 000 – 5000 – 10 000 7000 – 25 000 – – – 4 až 6 AUTOŠKOLA Učitel autoškoly – užití alkohol. nápoje nebo JNL za jízdy – – 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 – – 6 až 12 6 až 18 Učitel autoškoly – pod vlivem alkoholu nebo JNL – – 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 – – 6 až 12 6 až 18 Učitel autoškoly – zdravotní stav – – 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 – – 6 až 12 6 až 18 Učitel autoškoly – odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy) – – 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 – – 6 až 12 6 až 18 MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY Zapomenuté doklady do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 – – – – Nerozsvícená světla do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 – – – – Špatné parkování do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 – – – – Vyhazování věcí z auta za jízdy do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 – – – – Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 – – – – Porušení zákazu zastavení nebo stání do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 – – – – Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 – – – – Parkování na místě pro invalidy do 2500 2500–3500 5000 – 10 000 4000 – 10 000 2 2 – – Omezení jízdy do 2500 1500–2000 2500–5000 4000 – 10 000 – – 1 až 6 (recidiva) – Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření do 10 000 – 2500–5000 2000–5000 – – – – Neodevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla) do 10 000 – 2500–5000 2000–5000 – – – – Technická silniční kontrola do 2000 2500–3500 1500–2500 4000 – 10 000 – – – – Ostatní drobné přestupky do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 – – – – JINÉ PŘESTUPKY FO provozovatel nezná totožnost řidiče do 10 000 – 5000 – 10 000 7000 – 25 000 – – – – Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob do 10 000 – do 100 000 10 000 – 100 000 – – – –

Příkazem na místě lze projednat pouze přestupky stanovené v odst. 7 a dle § 125f odst. 1; domluva možná pouze u § 125c odst. 1 písm. k); nelze upustit ani podmínečně, pokud však mělo proběhnout společné řízení, pak ano.

Řízení od 17 let s mentorem

Kromě změn v sankcích ale plánuje předloha také umožnit vydání řidičského oprávnění a samotné řízení osobního vozu už od 17 let. Samotné řízení ale pouze za podmínky, že to bude pod dohledem mentora zapsaného pro tyto účely v registru řidičů (zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností).

Tuto roli může zastávat například rodič, pokud je bezúhonný a sám je zkušeným řidičem. Předloha daného mentora, který je do registru zapsán na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem zákonného zástupce, specifikuje jako osobu:

které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území ČR a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu dle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d),

která nemá zadržený řidičský průkaz,

která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

která s takovým zápisem souhlasí.

Ačkoli autor chápe logiku požadavků, předposlední pravidlo je pro osobu mentora poměrně přísné a může se stát, že se kvůli němu diskvalifikují opravdu zkušení řidiči. Naproti tomu mentora může podle daných pravidel paradoxně dělat někdo, kdo má sice 10 let řidičský průkaz, ale od té doby v autě neseděl, takže je zkušený jen „papírově“.

V registru mohou být zapsáni nejvýše čtyři mentoři jednoho sedmnáctiletého řidiče.

Stejně jako pro řidiče i pro mentora bude platit, že nesmí vykonávat doprovod pod vlivem alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. Mentor musí v této souvislosti počítat i s tím, že si bude muset na výzvu policisty v případě podezření „dýchnout nebo líznout“.

Novela navrhuje i to, aby mohli zájemci o řízení začít s přípravou na řidičák dříve, přesněji aby bylo možné zahájit kurz autoškoly už od 15,5 roku. Přímo zkoušku by takový adept mohl ale dělat až v 17 letech. I nadále by zůstalo v platnosti, že bez mentora může čerstvý řidič vyrazit na silnici až od 18 let.

Povinný program pro začínající řidiče

Předloha zavádí také institut řidičáku na zkoušku, který bude trvat po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění, a to bez ohledu na věk řidiče.

Do režimu „řidičák na zkoušku“ se dostane ten, kdo v době dvou let od získání řidičského oprávnění způsobí přestupek nebo trestný čin sankcionovaný 6 body nebo zákazem řízení.

V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školicím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů, vysvětlil Kupka.

Zatímco školení začínajících řidičů (zahrnuje teorii, jízdu v provozu a její vyhodnocení) bude probíhat v autoškolách, dopravně psychologickou přednášku povedou dopravní psychologové. Zaměří se při ní na příčiny dopravních nehod, jejich předcházení a prevenci i na řešení mimořádných událostí v provozu.

Novela nyní míří k projednání do Senátu. Pokud nedojde k neplánovaným průtahům, měla by začít platit od roku 2024.