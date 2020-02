 »   »  Novinky v lednu: vyšší důchody a minimální mzda, ale také poplatky

Nahoru šly také platy státních zaměstnanců . Zvýšení čeká všechny zaměstnance pobírající tabulkový plat, a to plošně o 1500 Kč. Mimo to dojde ke zrušení 1. platové třídy. Pracovníci, kteří patřili do první (nejnižší) platové třídy, budou nově patřit do 2. platové třídy. Jedná se například o kuchařky, knihovnice, uvaděčky v divadle a další. Tito zaměstnanci si tak polepší o více než 1500 Kč, a to zhruba o dalších 3,5 %.

Vzrostly i minimální zálohy pro OSVČ

Zvýšily se však také minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. U sociálního pojištění je výše minimální zálohy pro OSVČ podnikající na hlavní činnost 2544 Kč a pro zdravotní pojištění je pro OSVČ podnikající na hlavní činnost 2352 Kč. Více se dočtete v článku Zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Kolik si v roce 2020 připlatíte?

Zdravotní pojištění letos zdražilo i samoplátcům

Zdravotní pojištění zdraží kvůli zvýšení minimální mzdy, a to na 1971 Kč. Více se dočtete v článku Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 prodraží zdravotní pojištění jeho samoplátcům .

Některé zdravotní pojišťovny přicházejí v roce 2020 se zajímavými bonusy

VZP zvýšila příspěvky na očkování nebo vyšetření prsu

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) přišla začátkem roku s několika novinkami. Týkají se například vyšších příspěvků na očkování, na vyšetření prsu, pro těhotné ženy a novorozence nebo dárce krve.

Konkrétně u očkování se klienti pojišťovny dočkají vyššího příspěvku hned u několika z nich. Na očkování proti klíšťové encefalitidě bude možné získat až 700 Kč místo loňských 500 Kč. Proti chřipce 200 Kč místo 150, proti pásovému oparu 2000 Kč místo 1000, proti rotavirovým nákazám 700 Kč místo 500.

Pro ženy se zvyšuje příspěvek na preventivní vyšetření prsou v programu včasného záchytu karcinomu. Příspěvek vzroste z 300 Kč na 500, mění se také věkový limit pro jeho získání. Na vyšetření dostanou příspěvek ženy od 25 let (místo dřívějších 30 let).

Pro těhotné ženy a novorozence (i ty s porodní váhou do 1500 g) se příspěvky zvedají z 2000 na 3000 Kč. Maminky tuto částku podle pojišťovny mohou použít nově i na neinvazivní prenatální test (např. TRISOMY test), nejen na prvotrimestrální screening.

Zůstává ale také možnost čerpat zmíněný příspěvek na vhodné pohybové aktivity v těhotenství, kurz přípravy k porodu, monitor dechu, pomůcky ke kojení, služby laktačních poradkyň nebo na dentální hygienu, upřesňuje Vlastimil Sršeň, mluvčí pojišťovny.

Pro dárce krve až 3000 Kč

Na vyšší příspěvek 3000 Kč dosáhnou i aktivní bezpříspěvkoví dárci krve. Mohou dostat až 2000 Kč na zakoupené rehabilitační nebo rekondiční aktivity lázeňského typu, pokud předloží potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok, plus dalších 1000 Kč na dentální hygienu, pokud předloží potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok.

Za co si v roce 2020 také připlatíte

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí dvojnásobně zdražil

Od 1. ledna 2020 došlo ke zdvojnásobení poplatků za vklad na katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč. Zvýšení poplatku se týká návrhů na vklad podaných počínaje 1. lednem 2020.

Jestliže jste stihli podat návrh na vklad do konce roku 2019, hradíte poplatek 1 tisíc Kč, i přestože katastr o vkladu do 1. ledna 2020 nerozhodl.

V opačném případě nově zaplatíte 2 tisíce za vklad vlastnického práva (vklad kupní, darovací, směnné smlouvy), za vklad věcného břemene, práva stavby či předkupního práva. Lidé s hypotékou si připlatí také za vklad zástavního práva, zákazu zcizení či zatížení (jestliže banka tyto instrumenty po klientovi nad rámec zástavního práva požaduje). V praxi bývají součástí jedné zástavní smlouvy, tedy jednoho návrhu na vklad a jednoho poplatku.

Vkladem se zaznamenává také změna či zánik uvedených práv. Což znamená, že uhradíte vyšší poplatek například i za vklad dohody o zrušení věcného břemene nebo kvitance banky potvrzující zánik zástavního práva po splacení hypotéky. Zdvojnásobila se i maximální výše poplatku za podání několika návrhů na vklad současně, a to na 20 000 Kč. Došlo i ke zdvojnásobení poplatku za přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení domu na bytové jednotky do sbírky listin a dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci z 500 Kč na 1000 Kč.

Finance a investice

Český startup Fondee chce nabídnout dostupnější investování

Na trh vstupuje nová investiční platforma Fondee. Projekt chce být alternativou k tradičním podílovým fondům a dává si za cíl přesvědčit Čechy, aby nenechávali ležet peníze na běžných účtech.

Fondee pro klienty zprostředkuje investice do fondů sdružujících akcie a dluhopisy. Registrace probíhá online, klient si jen vybere typ portfolia. Investované prostředky se pak rozdělí mezi několik fondů ETF, z nichž každý obsahuje stovky akcií nebo dluhopisů. Investice se tím rozloží například mezi akcie největších amerických firem nebo mezi státní dluhopisy.

Klienti si mohou vybrat mezi několika typy rozložení od méně rizikového, které se historicky zhodnocovalo okolo 3 % ročně, až po rizikovější portfolio složené především z akcií, jehož zhodnocení bylo okolo 8 % ročně.

Projekt v roce 2017 založili čeští podnikatelé Eva a Honza Hlavsovi, kteří předtím pracovali ve financích v londýnské City. Před dvěma lety se vrátili domů s cílem naučit Čechy západnímu stylu investování. Hlavsovi už v minulosti získali licenci od ČNB, od ledna je Fondee v ostrém provozu a letos chce oslovit první jednotky tisíc klientů.

Twisto zpřehlední útraty, rozdělí je do kategorií

Česká platební aplikace Twisto spojená s kartou Mastercard spouští novou funkci pro správu osobních financí. Zákazníci mají nově všechny platby automaticky rozdělené do dvaceti kategorií, které představují různé druhy výdajů: jídlo a pití, móda, domácnost nebo zábava.

Podobně jako konkurenční londýnská aplikace Revolut tak nyní Twisto platby automaticky seřadí. Na jedno kliknutí bude možné vidět cashflow i rok zpětně. K transakcím lze nahrát účtenku nebo je rozdělit na splátky. Kategorie jde zároveň ručně změnit.

Například pokud by se při nákupu oblečení v supermarketu objevila platba v kategorii jídlo, může si ji uživatel snadno přesunout tam, kam patří, uvádí startup.

Essox umožňuje platby přes Google Pay

Úvěrová společnost Essox spustila bezkontaktní placení pomocí aplikace Google Pay. Aplikaci stačí stáhnout a nahrát do ní kreditní kartu.

Firma spustila novou službu ve spolupráci s MasterCard. Aktuálně ji může využívat téměř 100 tisíc klientů společnosti.

Bezkontaktní placení i vybírání hotovosti z bankomatu je tak nyní rychlejší, komfortnější i bezpečnější, stejně jako nákupy na e-shopech. Platební služba nepracuje s reálným číslem platební karty, ale pouze s jeho digitální verzí, která je unikátní pro každé mobilní zařízení. Obchodník proto nemá šanci dozvědět se údaje o kartě ani o jejím držiteli.

Novinky v bankovnictví

Německá Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien začala poskytovat tuzemské korunové platby

Platby v korunách přímo v České republice. Zatímco pro banky působící v Česku je to standard, zahraniční banky, které nepoužívají tuzemský clearingový systém CERTIS od České národní banky, korunové platby zasílají jako zahraniční platbu se všemi nevýhodami. Až na jednu výjimku.

Od 1. ledna 2020 české tuzemské korunové platby spustila Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. V Česku sídlo nemá, jde o regionální banku s působností v okrese Görlitz. Díky jejímu působení na česko-německo-polském trojzemí však nabízí svým klientům český servis ke svým standardním jinak německým produktům.

Od 1. 1. 2020 jsme si pro naše klienty připravili novinku v podobě produktu Czech Pay, který umožní provádět transakce v českých korunách ze svého EUR účtu bez poplatku za zahraniční platbu v cizí měně, potvrdila Měšci Hana Holasová z žitavské pobočky.

Klienti této banky tak mohou ze svého eurového účtu zadávat běžné korunové platby a německou banku plně používat i pro potřeby českého tuzemského platebního styku. Platba odejde s kódem banky 8190. Funguje to i opačně, příjemce platby použije opět kód banky 8190. Ani jedna strana tak nemusí platit vysoké poplatky za zahraniční platbu, vše funguje jako tuzemská korunová platba.

Jedinou nevýhodu je konverze z EUR na CZK a opačně, to je však jen malou bolístkou oproti možnosti využívat německý účet k běžným platbám v České republice. Německá banka má klientský servis v češtině a do češtiny přeložený web včetně internetového bankovnictví.

Česká spořitelna nově umožňuje spravovat hypotéku přes George

V internetovém bankovnictví George od České spořitelny lze nově zadávat nejčastější servisní požadavky k hypotékám, jako je třeba požádání o čerpání hypotéky, úpravu výše splátek, změnu pojištění nemovitosti, mimořádnou splátku nebo změnu účtu, z něhož se hypotéka splácí. Nyní tak už nemusíte chodit na pobočku České spořitelny ani nikam telefonovat.

Věříme, že touto novinkou ušetříme klientům cestu na pobočku. Pro zadání požadavku stačí v Georgi vyplnit online formulář, který se automaticky dostane k našemu specialistovi. V průběhu vyplňování žádosti může klient s námi snadno komunikovat přes chat nebo se spojit s klientským centrem, uvedl Miroslav Zvolský, Tribe Lead pro oblast Bydlení v České spořitelně.

Česká spořitelna plánuje v budoucnu umožnit i online správu úvěrů, účtů nebo produktů Penzijní společnosti.

Equa bank spustila placení přes Apple Pay

S Equa bank můžete od 21. ledna 2020 platit prostřednictvím Apple Pay. Stačí, když si do aplikace Wallet přidáte kteroukoliv debetní kartu Equa bank. Placení vám pak zabere jen sekundy. Jen přiložíte telefon nebo chytré hodinky Apple k platebnímu terminálu a platbu pak následně ověříte otiskem prstu, PINem nebo pomocí kontroly obličeje. Všechny výhody, které banka poskytuje při placení klasickou kartou, vám s Apple Pay zůstávají.

Apple Pay je další službou, kterou v oblasti digitálního bankovnictví spouštíme. Naši klienti stále více používají naši mobilní aplikaci, která postupně nahrazuje využívání internetového bankovnictví nebo klasických platebních karet, říká Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.



Modrá pyramida má novou verzi mobilní aplikace

Modrá pyramida poskytla ke stažení novou verzi aplikace MP Home pro chytré telefony. Nová verze aplikace MP Home 1.2.0. umožňuje procházet historii transakcí i dohledávání dokumentů od Modré pyramidy.

Klienti s povolenými automatickými aktualizacemi nemusí dělat nic a aplikace se jim zaktualizuje sama. Ostatní si můžou novou verzi stáhnout v Google Play nebo App Store, doplňuje Jan Čeřovský, manažer Digitálních služeb Modré pyramidy.

Nové funkce aplikace

Transakční historie: Historii transakcí klienti najdou po kliknutí na detail své služby (úvěru nebo stavebního spoření). Nová funkce umožňuje i zpětné zobrazení informací za celou dobu trvání služby. Transakce jsou seřazeny chronologicky a rozděleny po jednotlivých letech. Klient v nich navíc může snadno filtrovat podle typu účtu, data od–do, částky od–do, příchozí/odchozí transakce, či zda se jedná o spoření, nebo úvěr.

Dokumenty od Modré: Všechny dokumenty od Modré pyramidy najdete na jednom místě po otevření aplikace MP Home – záložka Šanon – sekce Od Modré. Mezi ně patří například potvrzení o vzniku/změně stavebního spoření, žádost a smlouva k úvěru, smluvní dokumenty, zástavní smlouva k nemovitosti, roční výpisy ze stavebního spoření nebo roční výpis z úvěru.

Air Bank si v lednu pro své klienty připravila hned dvě novinky

Air Bank vylepšila mobilní bankovnictví, může za vás zrušit účet u jiné banky

Mezi nové funkce mobilního bankovnictví Air Bank patří například možnost požádat o takzvanou bankovní mobilitu, tedy o změnu banky. Dalšími novinkami z poslední doby jsou také potvrzování online karetních transakcí nebo možnost otevření spořicího a dalšího běžného účtu.

Nově mohou klienti v aplikaci My Air požádat i o zrušení účtu, který mají v jiné bance. My se pak za něj postaráme o to, aby byl původní účet zrušen a aby mu druhá banka případný zůstatek převedla na jeho účet, který má u nás. Pokud si to přeje, přenastavíme mu i platební příkazy. Klient ušetří čas, protože nemusí kvůli zrušení účtu chodit na žádnou pobočku – ani na pobočku své původní banky, ale ani na tu naši. Vše zařídí online ze svého mobilu, říká Filip Zavřel, vedoucí Oddělení každodenních služeb Air Bank.

Od loňského roku je také možné účet v Air Bank založit přímo v mobilní aplikaci.

Air Bank zavádí potvrzování online plateb přes aplikaci My Air

Air Bank nově umožňuje potvrzovat online platby kartou přes mobilní aplikaci My Air. I nadále však můžete potvrzovat platby klasickým způsobem, opsáním kódu zaslaného prostřednictvím SMS. Pomocí mobilní aplikace My Air můžete potvrzovat transakce v internetovém bankovnictví už více než tři roky.

Naši klienti chtěli, abychom místo nutnosti stále přepisovat kódy z SMS zavedli tento jednoduchý způsob i pro potvrzování plateb kartou na internetu. Přece jen kartou na internetu mnoho z nich platí mnohem častěji, než zadávají klasické platební příkazy, podotýká Filip Zavřel.



Autor: Air Bank a. s. Air Bank nově umožňuje používat aplikaci My Air pro potvrzování online plateb.



Autor: Air Bank a. s. Potvrzovat online platby půjde i nadále prostřednictvím kódu zaslaného přes SMS.

Kreditka Hello bank! mění odměny za nákupy, klesá finanční bonus

Za každou bezhotovostní platbu kreditkou Hello bank! můžete získat odměnu 1 % z transakce. Maximální výše této odměny byla 500 Kč měsíčně, od 1. ledna 2020 se však snížila na max. 150 Kč měsíčně.

Pro připsání odměny je rozhodující datum zaúčtování transakce, nikoli datum uskutečnění transakce. Pokud je tedy transakce zaúčtována poslední pracovní den v měsíci, odměnu za ni banka připíše následující měsíc.

Alternativně si můžete jako bonus vybrat bezplatné výběry z bankomatů při výběru alespoň 1000 Kč. Banka vám poté nebude účtovat poplatek, ale vybraná hotovost se bude úročit.

ČSOB zautomatizovala kontrolu dokladů

ČSOB používá od konce roku 2019 technologii pro automatické načítání údajů z dokladů totožnosti, jako je třeba občanský průkaz nebo pas. Ta pracuje na bázi umělé inteligence (neuronové sítě) a podstatně zrychluje a usnadňuje provoz na pobočkách banky. Jde o stejnou technologii, která se používá k ověření totožnosti prostřednictvím automatické kontroly pasu při letištních kontrolách. Údaje lze přitom získat i z méně kvalitní fotografie. Systém pro banku vytvořila společnost Softec.

Dosud bylo nutné všechny údaje z dokladů totožnosti klientů přepisovat ručně, nyní se načtou automaticky. To je možné díky nejnovější technologii umělé inteligence, neuronovým sítím, říká Alex Tomášek, executive manažer společnosti Softec.

V praxi to funguje tak, že bankéř na pobočce jen vyfotí doklad mobilním zařízením a načtené údaje se mu zobrazí v bankovním systému. Usnadní se tak kontrola údajů, jako je třeba platnost dokladu, shoda data narození, rodného čísla a další.

Akční vychytávky a bonusy

RSTS dočasně odpouští poplatky u stavebního spoření a půjčky

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí od počátku ledna 2020 sjednání stavebního spoření s cílovou částkou 150 000 Kč bez poplatku. Bez poplatku je také sjednání úvěru REKOpůjčka, který nevyžaduje zajištění nemovitostí. Akce platí do 31. března 2020. Úvěr je vhodný pro renovaci bytu do 1 milionu korun nebo na pořízení družstevního bytu.

Na pořízení družstevního bytu spořitelna však půjčí bez zajištění až 2 miliony korun, přičemž až 50 % z této částky může být využito na modernizaci bydlení.

Wüstenrot nabízí do konce března sjednání půjčky na bydlení bez poplatků

Wüstenrot v rámci akční nabídky umožňuje do konce března 2020 sjednání půjčky ProBydlení bez poplatků. Půjčku lze uzavřít na cílovou částku 1 milion korun a v případě družstevního bydlení až na 1,5 milionu korun, a to bez zajištění nemovitostí a s dobou splatnosti až na 22 let. Roční úroková sazba je 4,99 %.



Autor: Wüstenrot Průzkum Bydlení a finance pro společnost Wüstenrot realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat proběhl online v listopadu a prosinci 2019 a zúčastnilo se ho 1000 respondentů ve věku 18–99 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, místa a velikosti bydliště a vzdělání.

Podmínky Půjčky ProBydlení

Možnost získat až 1 000 000 Kč

Úroková sazba 4,99 % ročně až na 22 let

Bez zajištění nemovitostí a dalších podmínek

Do konce března 2020 bez poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření

Možnost odpočtu úroků z daní

Modrá pyramida má do konce února 2020 uzavření stavebka bez poplatků

Modrá pyramida nabízí od 15. ledna 2020 do konce února 2020 bonusovou akcí Prémie 2000 Kč. Jde o slevu na poplatku za založení smlouvy stavebního spoření až do výše 2000 Kč, která platí pro nové klienty.

Prémie 2000 Kč v sobě kombinuje finanční prémii ve výši poplatku za sjednání stavebního spoření až 2000 Kč a úrokový bonus +0,5 % p.a. To umožní klientovi získat stavební spoření až do výše cílové částky 200 000 Kč zdarma s celkovým úročením vkladů 1 % p.a., upřesňuje Martin Sikora, manažer Modré pyramidy.

UniCredit Bank rozdává lístky do kina

UniCredit Bank spustila 1. ledna 2020 akci, která trvá do 31. prosince 2022. Banka novým klientům zaplatí 3leté členství v programu Cinestar a navrch přidá 12 vstupenek do kina s platností 1 rok. Za nového klienta je považován ten, kdo v posledních 3 letech neměl s bankou žádný smluvní vztah.