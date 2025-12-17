Novinky pro řidiče v roce 2026: Větší pohodlí při vyřizování, ale i dražší poplatky

Příští rok přinese řadu novinek, některé z nich se týkají řidičů.
- Konec čekání na řidičák
- Změny u zdravotních prohlídek pro starší řidiče
- O první řidičák nebo rozšíření oprávnění už požádáte online
- Digitální zápis mentorů i žádost o řidičák
- Digitální plné moci
- Vyšší platby za nepojištěná vozidla
- Zdražení dálničních známek
- Provoz automatizovaných vozidel
Konec čekání na řidičák
Od příštího roku začne platit pravidlo, že okamžikem udělení řidičského oprávnění je už zápis v registru řidičů. V praxi to znamená, že pokud si děláte nový řidičský průkaz nebo si rozšiřujete jeho oprávnění, nemusíte čekat až dostanete nový průkaz přímo do ruky, ale můžete řídit po dobu jednoho měsíce bez něj. Rozhodující totiž bude okamžik udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění, přesněji zápis do registru řidičů.
O provedení tohoto zápisu v registru řidičů musíte být informováni, v případě elektronické žádosti e-mailem nebo SMS.
Změny u zdravotních prohlídek pro starší řidiče
Věková hranice pro povinné absolvování lékařské prohlídky u starších řidičů se od příštího roku zvýší ze současných 65 let na 70 let. Po první takové prohlídce je nutné za stejným účelem navštívit lékaře znovu za dva roky.
Zdravotní posudky, které z takové prohlídky vzejdou, se na víc budou digitalizovat (půjde o tzv. ePosudky). Řidičům, kteří povinnou lékařskou prohlídku absolvují od roku 2026, lékař uvede záznam do databáze. Nebudou tedy muset vozit posudek fyzicky u sebe, protože jeho záznam bude dostupný v registru řidičů online. Záznam bude dostupný v registru řidičů on-line poté, co lékař provede záznam v kmenovém registru pacientů.
Posudky vydané ještě před 1. lednem 2026 ale bude nutné stále vozit s sebou do doby, než půjdete znovu k lékaři a ten už nový posudek zadá do zmíněné databáze. Ten, kdo absolvuje pravidelnou lékařskou prohlídku ještě do konce letošního roku v 65 nebo 68 letech, tedy musí i nadále vozit posudek u sebe, protože je lékaři nebudou do systému ePosudků zapisovat zpětně. Na následující prohlídku už půjdou takoví řidiči až v 70 letech.
Stejné pravidlo ohledně digitalizace posudků bude platit také pro prvožadatele o řidičský průkaz, kteří potřebují posudek pro autoškolu.
O první řidičák nebo rozšíření oprávnění už požádáte online
O první řidičský průkaz nebo rozšíření řidičského oprávnění půjde nově požádat online přes Portál dopravy. Nyní je možné online žádat o řidičák jen v případě, že už oprávnění máte, ale končí mu platnost nebo jste průkaz ztratili či vám byl odcizen.
Elektronicky bude moci žádost podat pouze osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, zdravotní posudek jí byl vydán digitálně a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel absolvovala po 1. 1. 2026. Pokud bude tímto způsobem řešit rozšíření řidičského oprávnění musí být zároveň držitelem řidičského průkazu vydaného ČR, upřesnil před časem k novince tehdejší ministr dopravy Martin Kupka.
Digitální zápis mentorů i žádost o řidičák
Přes Portál dopravy bude možné také zapsat mentory pro sedmnáctileté řidiče, kteří nyní musí za tímto účelem se svými zákonnými zástupci navštívit úřad osobně.
Nejprve bude nutné na portálu navrhnout mentory (max. čtyři). Následně je nutné získat jejich souhlasy (spolu se souhlasem zákonného zástupce). Všichni budou moci souhlas udělit elektronicky po přihlášení na Portál dopravy (pokud mají na portálu uvedené kontaktní údaje, přijde jim avízo např. na mobilní telefon).
Po získání souhlasů bude možné podat žádost o zápis mentorů. A to i dohromady se žádostí o řidičské oprávnění (ale lze i samostatně). Požádat o řidičák skupiny B tedy bude moci online přes Portál dopravy i 17letý zájemce. (Žádost o mentora může podat i dodatečně v případě, že už bude mít o řidičák požádáno.) Elektronicky bude možné také zápis mentora zrušit.
Digitální plné moci
Portál dopravy také rozšiřuje možnost využití digitálních plných mocí. Nově bude možné udělit takto oprávnění pro nakládání s konkrétními vozidly.
Od letošního února je možné díky plné moci v zastoupení stáhnout například výpis z bodového konta řidiče, sledovat údaje v registru řidičů nebo spravovat vozový park.
Od letošního prosince je možné udělovat a využívat nové plné moci pro nakládání s vozidly (lze zvolit i to, pro která vozidla plnou moci bude možné využít a pro která ne). Takže můžete zmocnit například někoho z rodiny, aby provedl převod toho kterého vozu.
Digitální plnou moc můžete využít přes Portál dopravy nebo osobně na úřadu, kde úředník po prokázání totožnosti zástupce ověří v registru zastoupení existenci a platnost digitální plné moci.
U digitální plné moci můžete udělovat zmocnění jak na dobu neurčitou, tak na vymezený časový úsek a později můžete platnost plné moci měnit, ukončit nebo ji postoupit dalším osobám.
Vyšší platby za nepojištěná vozidla
Platby za nepojištěná vozidla v příštím roce zvýší. Příspěvky do garančního fondu za vozidla, která jsou v provozu, ale není za ně placeno povinné ručení, vzrostou asi o 30 %.
Z tohoto fondu pak Česká kancelář pojistitelů hradí škody, které na silnicích způsobí řidiči nepojištěných aut nebo hradí újmu na zdraví způsobenou nezjištěným pachatelem nezjištěným vozidlem.
Konkrétní výše denní sazby příspěvku se liší v závislosti na kategorii vozidla a objemu motoru, jeho hmotnosti, případně výkonu, pokud jde o elektroauta.
Ačkoli průměrné navýšení bude o necelou třetinu, někteří řidiči si připlatí o dost víc než ostatní.
Konkrétní výši sazeb najdete v samostatném článku.
Zdražení dálničních známek
V roce 2026 dojde také ke zdražení dálničních známek. Důvodem je meziroční nárůst počtu dálnic i spotřebitelských cen. Cena dálniční známky se totiž určuje právě na základě růstu inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu.
Od 1. ledna 2026 tak vzrostou ceny za dálniční známky následovně:
- roční na 2570 Kč,
- měsíční na 480 Kč,
- 10denní na 300 Kč,
- denní na 230 Kč.
I nadále bude platit sleva pro nízkoemisní vozidla: poloviční sleva pro CNG a LNG, čtvrtinová pro plug-in hybridy (s CO₂ do 50 g/km). Bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu – pro vozidla registrovaná v Česku je osvobození automatické, auta registrovaná v zahraničí o něj musí požádat.
Při shánění nové dálniční známky si dejte pozor na to, odkud ji kupujete. Využívejte raději výhradně oficiální státní e-shop eDalnice. Ve vyhledávači vám totiž mohou vyskočit (i sponzorované) odkazy na neoficiální e-shopy, které prodávají dálniční známky s přirážkou.
Provoz automatizovaných vozidel
S rokem 2026 dojde k ukotvení právní úpravy provozu automatizovaných vozidel pro stupeň 3 automatizace. Jde o případ, kdy řidič nemusí sledovat provoz, vozidlo řídí samo a řidič přebírá řízení zpět na vyzvání systému.
Na českých silnicích tím bude umožněno využívat funkci automatizovaných vozidel (např. „dálničního autopilota“). Změny se dotknou např. definice řidiče či jeho stanovených odpovědností.
Konkrétně jde o vyloučení odpovědnosti řidiče i provozovatele v momentě, kdy vozidlo řídí samo a na řidiče se nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti týkající se řízení vozidla. Řidič ani provozovatel nejsou odpovědní za přestupky, kterých by se případně vozidlo dopustilo v autonomním režimu; to je v takových situacích na výrobci, uvedl tehdejší ministr dopravy Kupka s tím, že novou povinností řidiče bude na výzvu auta převzít zpět řízení, na což tedy musí být připravený. Zároveň také řidič bude muset umožnit policii ověřit, zda vozidlo řídilo samo. Zavedena bude i povinnost výrobců poskytnout policii a správním orgánům údaje o tom, zda vozidlo v určitém okamžiku řídlo samo. Informace o tom, že jde o automatizované vozidlo, bude vedena v registru silničních vozidel.