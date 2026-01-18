Novela zvedla limit pro pokutu za jízdu načerno na 2500 Kč. Která města toho využila

Jak vysokou pokutu vám revizor za jízdu načerno napaří, nezávisí jen na konkrétním dopravním podniku – jednotlivé společnosti se totiž musí pohybovat v mantinelech vymezených zákonem. Ten dlouhá léta činil 1500 Kč, prostřednictvím novely zákona o silniční dopravě účinné od července 2025 jej ale zákonodárci zvedli na 2500 Kč. A zatímco některé dopravní podniky nový strop využily už loni, další se přidaly až s novým rokem. Projděte si jejich přehled i pár dobrých rad, jak za případnou pokutu neplatit tolik.
Co se dozvíte v článku
- Revizoři vyzvat můžou, vynucovat nesmí
- Přirážky k jízdnému: Co je dobré vědět
- Kdo zdražil? Zeptali jsme se dopravních podniků
- Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)
- Dopravní podnik města Brna (DPMB)
- Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP)
- Dopravní podnik města Hradce Králové (DPmHK)
- Dopravní podnik města Olomouce (DPMO)
- Dopravní podnik Ostrava (DPO)
- Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO)
- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)
- Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚL)
- Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ)
- Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova (DPmML)
- Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV)
- Dopravní podnik města Pardubic (DPMP)
- Dopravní podnik města České Budějovice (DPMCB)
- Městský dopravní podnik Opava (MDPO)
- Od pokuty k exekuci
Revizoři vyzvat můžou, vynucovat nesmí
Pokud cestujete veřejnou dopravou bez platného jízdního dokladu a dojde na přepravní kontrolu, může po vás revizor požadovat zaplacení jízdenky a k tomu vám naúčtovat takzvanou přirážku k jízdnému, lidově pokutu.
Pokutu můžete zaplatit hned na místě – některé dopravní podniky umožňují i platbu online. Když ale na zaplacení nemáte, bude po vás revizor požadovat předložení osobních údajů. Pokud byste mu je z nějakého důvodu nechtěli sdělit, má revizor v zásadě 2 možnosti:
- Vyzve vás, abyste ho následovali na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti.
- Vyzve vás, abyste s ním na vhodném místě počkali na osobu oprávněnou zjišťovat vaši totožnost, v praxi jde nejčastěji o státní nebo městskou policii.
Revizoři totiž nemají právo si předložení občanského průkazu nijak vynucovat. slovně natož fyzicky. Podle dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu revizoři nesmí použít nepřiměřené násilí ani postup, při kterém by šlo fakticky o svévolné omezování vaší osobní svobody.
V praxi proto platí jednoduché pravidlo: revizor může vyzvat, sepsat údaje, požadovat úhradu a přivolat policii, ale neměl by situaci řešit silou. Pokud cestující odmítá spolupracovat, je nejbezpečnější cestou (pro obě strany) přivolání policie a klidné vyřešení na místě.
Vykecali jste se někdy z pokuty?
Přirážky k jízdnému: Co je dobré vědět
To, že zákon umožňuje přirážku k jízdnému až ve výši 2500 Kč neznamená, že tak vysokou pokutu skutečně dostanete.
Jednak této možnosti nevyužily zdaleka všechny dopravní společnosti a další provozovatelé veřejné dopravy. Za druhé bývá možné se pokutě v plné výši vyhnout, pokud ji zaplatíte přímo na místě, případně během několik dní po jejím vystavení. Konkrétní lhůta se v rámci jednotlivých měst liší – zatímco v Hradci Králové to musí černí pasažéři stihnout do 3 kalendářních dní, v Praze do 15.
Mírnější podmínky pak mají dopravní podniky také pro zapomnětlivce, kteří sice mají koupený časový kupón (Lítačku, šalinkartu či síťovku) ale zapomenou si ji doma. Pokud ji v určité lhůtě donesou a předloží na pobočce či v zákaznickém centru daného podniku, dělá pokuta obvykle jen pár desítek korun.
Kdo zdražil? Zeptali jsme se dopravních podniků
K navýšení přirážek už během loňského roku přikročily dopravní podniky v Praze, Ostravě, Plzni a Jihlavě.
Od 1. ledna 2026 se k nim přidaly dopravní podniky v Brně, Hradci Králové, Karlových Varech, Olomouci a Českých Budějovicích.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)
- Plná přirážka: 2000 Kč
- Do 15 kalendářních dnů: 1500 Kč
- Na místě: 1200 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 50 Kč při předložení do 15 kalendářních dní
Pražský dopravní podnik na svých stránkách upozorňuje také na to, že přirážka 50 Kč se nevztahuje na situace, kdy si lístek koupíte přes mobil a k přepravní kontrole dojde ještě předtím, než vám jízdenka dorazí v SMSce.
Dopravní podnik města Brna (DPMB)
- Plná přirážka: 2500 Kč (pokud je uhrazená do 30 dnů)
- Na místě: 1000 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 100 Kč při předložení v doplatkové kanceláři do 10 kalendářních dní, 50 Kč při platbě přes e-shop
Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP)
- Plná přirážka: 2500 Kč
- Na místě: 900 Kč
- Do 15 kalendářních dnů: 1500 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 0 Kč při předložení do 15 kalendářních dní
Přepravní podmínky plzeňského dopravního podniku vedle toho pracují také s takzvanými šedými pasažéry, což jsou cestující, kteří nedodrží platnost časové jízdenky v toleranci do 2 minut. Šedí pasažéři na místě hradí 800 Kč a při úhradě do 15 kalendářních dní 800 Kč.
Dopravní podnik města Hradce Králové (DPmHK)
- Plná přirážka: 2000 Kč
- Na místě: 1000 Kč
- Do 3 pracovních dnů: 1000 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 50 Kč
Dopravní podnik města Olomouce (DPMO)
- Plná přirážka: 2500 Kč
- Na místě: 1000 Kč
- Do 15 kalendářních dnů: 1000 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 50 Kč při prokázání do 3 pracovních dnů
Dopravní podnik Ostrava (DPO)
- Plná přirážka: 2500 Kč
- Na místě: 1000 Kč
- Do 7 kalendářních dnů: 1000 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 40 Kč při doložení do 7 kalendářních dnů
Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO)
- Plná přirážka: 1500 Kč
- Na místě: 500 Kč
- Do 10 kalendářních dnů: 1000 Kč (nebo 500 Kč u cestujícího do 15 let)
- Zapomenutý časový kupón: 100 Kč při doložení do 10 dnů
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)
- Plná přirážka: 1500 Kč
- Na místě: 1000 Kč
- Do 10 kalendářních dnů: 1000 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 100 Kč při doložení do 10 kalendářních dní
Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚL)
- Plná přirážka: 1500 Kč
- Na místě: 700 Kč
- Do 7 kalendářních dnů: 700 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 50 Kč při doložení do 15 dnů
Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ)
- Plná přirážka: 2500 Kč
- Na místě: 1200 Kč
- Do 15 kalendářních dnů: 1400 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 100 Kč při doložení do 15 dnů
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova (DPmML)
- Plná přirážka: 1500 Kč
- Na místě: 600 Kč
- Do 5 kalendářních dnů: 600 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 50 Kč při doložení do 25 dnů
Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV)
- Plná přirážka: 2500 Kč
- Na místě: 500 Kč
- Do 10 kalendářních dnů: 900 Kč
Dopravní podnik města Pardubic (DPMP)
- Plná přirážka: 1500 Kč
- Na místě: neuvedeno
- Do 10 kalendářních dnů: 900 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 50 Kč při prokázání do 2 měsíců
Dopravní podnik města České Budějovice (DPMCB)
- Plná přirážka: 2500 Kč
- Na místě: 600 Kč
- Do 15 kalendářních dnů: 800 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 50 Kč
Městský dopravní podnik Opava (MDPO)
- Plná přirážka: 1500 Kč
- Na místě: 700 Kč
- Do 7 kalendářních dnů: 700 Kč
- Zapomenutý časový kupón: 30 Kč
Od pokuty k exekuci
Pokud už pokutu dostanete, vyplatí se její zaplacení příliš neodkládat. Krom toho, že tak může ušetřit až tisíc korun, se také vyhnete tomu, že po vás bude nezaplacenou částku spolu s tučnou přirážkou vymáhat inkasní agentura.
Podle Člověka v tísni je pokuta za jízdu načerno v MHD jedním z nejčastějších dluhů, se kterými se jeho odborníci v rámci dluhového poradenství setkávají. I pokuta v řádu nižších tisíců se přitom může vlivem soudních a exekučních nákladů vyšplhat až na několik desítek tisíc.
V praxi se také dost výrazně liší doba, po jejímž uplynutí dopravní podnik pokutu k vymáhání předá – někde už po pár týdnech či jednom měsíci.
Naopak u pokut starších víc jak 3 roky platí promlčecí lhůta, tedy je po vás dopravní podnik, respektive jím pověřená externí agentura, po uplynutí této doby nemůže začít vymáhat.