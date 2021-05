Nové limity u okamžitých plateb: přehled, co se mění a kolik pošlete

Od prvního června dochází v oblasti okamžitých plateb k výrazné změně limitů. Banky, které jsou do systému zapojené, se musí v případě nastavení limitů příchozích plateb přizpůsobit. U nastavení limitů pro odchozí platby však mají volnou ruku. Některé je drží nízko, protože se bojí podvodů, jiné naopak využijí nové maximum, aby šly naproti poptávce klientů.

Od června vzroste limit na 2,5 milionu

Od 1. června vzroste limit pro příchozí okamžitou platbu na 2,5 mil. Kč. Tato změna se týká všech bank, které schéma okamžitých plateb využívají. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo jednak sladění se s normami EU, jakožto i požadavek několika členských bank o toto navýšení, řekl před časem serveru Měšec.cz Tomáš Hládek, gestor komise České bankovní asociace pro platební styk.

Zároveň to ale neznamená, že se stejně zvýší také limity pro odchozí okamžité platby. Volba limitu pro odchozí platby je čistě na rozhodnutí konkrétní banky.

Okamžité platby v současnosti nenabízí Expobank, Hello Bank!, Trinity Bank, Sberbank a UniCredit Bank. J&T Banka jejich spuštění plánuje na červen nebo červenec letošního roku.

Český trh se s novými limity u příchozích okamžitých plateb přiblíží standardu, který platí na území EU pro provádění okamžitých SEPA plateb. Stávající systém okamžitých plateb u nás ale zatím funguje pouze u tuzemských plateb. Pro zapojení do systému okamžitých SEPA plateb by české banky musely vstoupit do sdruženého systému SCT Inst. V tomto schématu zatím u nás funguje jako jediná Oberbank. V roce 2022 se do něj plánuje připojit J&T Banka, která zatím neposkytuje ani tuzemské okamžité platby. Klientům by je měla nabídnout během června nebo července letošního roku. Do budoucna se do systému okamžitých SEPA plateb plánuje zapojit také Komerční banka a Equa bank, krok nyní zvažuje i Air Bank, Banka Creditas, mBank a Moneta Money Bank.

Zatím banky limity spíš snižovaly

Jak jsou limity pro příchozí platby jednotné, tak se ty pro odchozí okamžité platby zčásti různí. Ačkoli většina bank drží standard ve výši 400 tis. Kč na transakci, část těch ostatních v poslední době limity postupně snížila. Jako důvod banky zmiňovaly bezpečnostní riziko.

S přesunem Čechů do online světa během pandemie totiž v posledních měsících prudce vzrostl počet pokusů o různé formy podvodů. Jde hlavně o tzv. phishing, vishing nebo smishing. Ty měly za cíl hlavně vylákat z klientů bank přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, autorizační SMSky, nebo rovnou čísla k platební kartě. Banky mohou mít v takové situaci vlastní, hackerům odolné bezpečné systémy, ale není to nic platné. Pokud selže klient a sám odevzdá citlivé údaje do rukou útočníků, snižuje se v kombinaci s použitím okamžité platby šance podvodným převodům zabránit.

O tématu si přečtěte více v článku Peníze pod palbou: Hackeři útočí devětkrát častěji. Jak ochránit peníze?

Z toho důvodu nastavila Equa bank a Air Bank odchozí limit pro okamžité platby na 50 tis. Kč s tím, že drtivá většina převáděných částek je stejně nižší. Equa bank v současnosti o změně limitu neuvažuje. U Air Bank je situace jiná. Je pravděpodobné, že tento limit v následujícím období opět zvedneme, a to na původní výši 400 tisíc korun, řekla serveru Měšec.cz mluvčí Jana Pokorná s tím, že konkrétní termín zatím není na stole. O navyšování limitu nad hranici 400 tis. Kč ale banka neuvažuje.

Nižší limit pro odchozí platby od počátku nastavila také Fio banka, kde je možné odeslat jednorázovou okamžitou platbu maximálně 100 tis. Kč a za den banka povolí maximálně čtyři takové platby. Od 18. května má stejný limit na jednu transakci i Raiffeisenbank.

Maximální limit najdete jen u dvou bank

Valná většina bank, které mají limit pro odchozí okamžité platby ve výši 400 tis. Kč, se s ním hýbat nechystá, protože klientům stávající úroveň stačí. Aktuálně neidentifikujeme poptávku po zvýšení stávajícího limitu okamžitých příchozích a odchozích plateb, limit 400 tisíc je pro drtivou většinu firemních i individuálních klientů zcela vyhovující, řekl nám například Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Limit pro odchozí okamžité platby na 2,5 mil. Kč navyšuje od června pouze ČSOB a Oberbank.

Zvyšovat ho původně měla také Komerční banka, hlavně kvůli poptávce klientů z podnikového segmentu. Nakonec však banka od plánu ustoupila. Naše rozhodnutí zohledňuje především aktuálními bezpečnostní rizika, vysvětlil serveru Michal Teubner, specialista externí komunikace, s tím, že do budoucna změny v limitech banka nevylučuje, ale možná bude řešit jejich navyšování individuálnější cestou. V úvahu mohou připadat nejen zvýšení limitu, ale také například možnost zadat jen určitý počet okamžitých plateb za den či týden. Variantou je také stanovení maximální výše denního nebo kumulativního limitu, dodal.

Během třetího čtvrtletí plánuje limity zvýšit také PPF banka: Odchozí i příchozí okamžité platby umožňujeme našim klientům v současné době realizovat až do výše 400 000 Kč s možností zadat příkaz k platbě opakovaně bez omezení. Od 1. 6. 2021 umožníme našim klientům přijímat okamžité platby až do výše 2 500 000 Kč. Tento limit chystáme v horizontu třetího kvartálu 2021 navýšit i pro odchozí okamžité platby, potvrdil Leoš Rousek, mluvčí skupiny PPF.

Okamžité platby v blízké době plánuje zavádět také J&T Banka, podle posledního vyjádření zde však neuvažují zvyšovat limit pro odchozí platby nad 400 tis. Kč.

Okamžité platby od 1. 6. 2021 Banka Limit pro příchozí platby Limit pro 1 odchozí platbu Air Bank 2,5 mil. Kč 50 000 Kč,

výhledově dojde opět ke zvýšení na 400 000 Kč Banka Creditas 2,5 mil. Kč 400 000 Kč Česká spořitelna 2,5 mil. Kč 400 000 Kč ČSOB 2,5 mi. Kč 2,5 mil. Kč Equa bank 2,5 mil. Kč 50 000 Kč Fio banka 2,5 mil. Kč 100 000 Kč

(400 000 Kč na den) J&T Bank zavede 6–7/2021 zavede 6–7/2021 Komerční banka 2,5 mil. Kč 400 000 Kč mBank 2,5 mil. Kč 400 000 Kč

(1 mil. Kč na den) MONETA Money Bank 2,5 mil. Kč 400 000 Kč Oberbank 2,5 mil. Kč 2,5 mil. Kč PPF banka 2,5 mil. Kč 400 000 Kč,

ve 3. Q zvýšení na 2,5 mil. Kč Raiffeisenbank 2,5 mil. Kč 100 000 Kč

Okamžité platby umožňují převádět peníze mezi účty během několika sekund bez ohledu na to, kolik je hodin nebo zda je pracovní den, víkend, či svátek. Tyto platby nejsou garantované z hlediska rychlosti doručení. V případě výpadku či jiného technického problému tak mohou „spadnout“ do režimu běžné platby a být doručeny dle standardních podmínek banky, tedy klidně až druhý den. Drtivá většina bank je nabízí bez poplatku, případně je nechává v ceně běžných plateb daného tarifu.