Nová zelená úsporám projde změnou. Většina žadatelů o dotaci na fotovoltaiku dostane méně

Program Nová zelená úsporám Standard čekají od 15. února změny. Dojde k úpravě pravidel podpory fotovoltaiky na rodinných domech tak, že drtivá většina žadatelů dosáhne na méně peněz než dosud.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ke stejnému datu také navýší finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu, což má zajistit podporu pro dalších více než 50 tis. domácností.

Změny se netýkají podprogramu Oprav dům po babičce a NZÚ Light, ovlivní jen podprogram NZÚ Standard. Ten je určen na částečné renovace majitelům rodinných domů. Dotace se dá čerpat na zateplení, výměnu zdrojů energie, instalaci fotovoltaiky, řízené větrání a další doplňková opatření (např. zelené střechy, dobíjecí stanice pro elektromobily a systémy na efektivní hospodaření vodou). Dá se žádat o podporu na jednotlivá úsporná opatření nebo jejich kombinaci.

V rámci podprogramu Standard není testována výše příjmu žadatele a dotace, jež může pokrýt nejvýš polovinu způsobilých výdajů, se vyplácí až po realizaci opatření.





Ti, co na to mají, dostanou bonus

Celková částka dotace na podporu fotovoltaiky z podprogramu NZÚ Standard se od 15. února sníží na 160 tis. Kč pro žadatele, kteří investici do fotovoltaiky nekombinují se zateplením. Nyní přitom mohou dosáhnout až na 200 tis. Kč.

Stát tím chce další žadatele motivovat ke komplexnějším renovacím, a tak na původní maximální částku nově dosáhnou jen ti, kteří budou čerpat dotaci na instalaci fotovoltaiky (FVE) v kombinaci se zateplením. Rozdíl ve výši 40 tis. Kč tedy činí právě bonus za komplexní renovaci (zahrnuje 10 000 Kč za napojení ohřívače vody na FV a mimořádný bonus 30 000 Kč za konkrétní kombinaci FVE a zateplení). Na výplatě bonusu ve výši 10 000 Kč za kombinaci úsporných opatření se nic nemění.

Dotace pro více lidí?

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka jeho resort dotační programy průběžně vyhodnocuje a podprogram Standard bude po úpravách lépe reflektovat vývoj cen používaných materiálů i technologií. Finanční pobídka k renovacím domů tím má být také dostupnější pro větší okruh domácností.

To je však otázka. V dobíhající výzvě, která odstartovala 26. září 2023, bylo podáno přes 27 tisíc žádostí, přičemž největšímu zájmu se podle MŽP dlouhodobě těší právě podpora fotovoltaiky. Právě o dotaci na instalaci domácí fotovoltaické elektrárny si požádalo 66 % žadatelů (18 tisíc žádostí).

Zájem je tedy velký. Ne každý si ale může dovolit investovat do zateplení ještě nad rámec samotné fotovoltaiky. Sice to žadatelům přinese bonus 40 tis. Kč, ale celkově se náklady zvýší více a ne každý si to bude moci dovolit. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že MŽP na náš dotaz přiznalo, že z celkového počtu žádostí na fotovoltaiku je 99 % žádostí na samostatné FVE a pouze 1 % je v kombinaci se zateplením.





Cílem programu Nová zelená úsporám je především snižování energetické náročnosti budov. Proto je důležité zejména domy kvalitně renovovat a zateplovat tak, aby celková spotřeba energií byla co nejmenší. Zateplení budovy generuje nejvyšší energetické úspory, uvedla pro server Měšec Veronika Krejčí, mluvčí MŽP s tím, že z pohledu resortu nedává smysl montovat fotovoltaiku na střechu, která není zateplená nebo je např. staticky nevyhovující. Poukázala také na klesající ceny solárních elektráren, které mají být dány zejména velkým poklesem ceny fotovoltaických panelů v loňském roce.

Omezení u jednotkové výše dotace

Zmíněná maximální výše podpory byla snížena úměrně vzhledem k tomu, že dojde ke snížení částek u jednotkové výše dotace na FVE, takže pokud opravdu obecně platí, že se cena panelů snížila, měla by podpora vyjít na stále stejně velké instalace. To ale jen za situace, že jiné způsobilé výdaje naopak nevzrostly.

Porovnáme-li stávající a nové podmínky, zjistíme, že podmínka minimální instalace 2 kWp je nyní uvedena samostatně. Minimální podporovaný výkon tak zůstává stejný a při srovnání původní výše dotace a nové je nutno k základní podpoře připočítat i 2 × 8000 Kč za minimální podporovaný výkon 2 kWp, vysvětlila Krejčí a dodala, že výše jednotkových dotací byla upravena tak, aby odrážela pokles cen fotovoltaických panelů. Dotace se skládá ze základní podpory, z podpory na instalovaný výkon a na akumulační systém. Limit poklesl na 160 tisíc korun – proporčně k úpravě jednotkových dotací, dodala mluvčí MŽP.

Změny u jednotkové výše dotace na FVE Instalované části systému FVE pl. do 14. 2. 2024 Výše podpory v Kč Instalované části systému FVE pl. od 15. 2. 2024 Výše podpory v Kč Základní podpora na minimální instalaci o výkonu 2 kWp 60 000 Kč Základní podpora 35 000 Kč Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného

čerpadla 60 000 Kč Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč Za 1 kWp instalovaného výkonu 8000 Kč Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč Za 1 kWp el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 8000 Kč

Se změnami u fotovoltaiky souvisí i další novinka. Maximum, které může získat žadatel na dotaci na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku, je nyní až 140 tis. Kč. Ze stejných důvodů jako u podpory FVE dochází i zde k poklesu podpory. Nově bude od 15. února možné získat maximálně 125 tis. Kč.

Chcete-li stihnout požádat ještě za platnosti současných podmínek, nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Do systému totiž kvůli aktualizaci podmínek v oblasti podpory nebude krátkodobě možné zadávat žádosti. Technická pauza má začít ve středu 14. února od 17 hodin a potrvá do 15. února do 10 hodin.

Nové omezení pro připojení do sítě

Polovina února přinese majitelům domů s fotovoltaikou ještě jednu změnu. V podmínkách se totiž objevilo také omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě ve výši 50 % maximálního výkonu FVE. Opatření má podle zprávy MŽP umožnit připojení více domácích fotovoltaických elektráren. Máte-li tedy na střeše panely a chcete získané přebytky odvádět do sítě, budete nově omezeni tímto limitem. Jde o novinku, v současnosti žádné takové omezení nastaveno není.

Stát tedy bude omezovat množství čisté bezemisní a levné elektřiny, která může do sítě touto cestou přitéct. Ministerstvo vysvětluje potřebu nového limitu omezenou kapacitou sítí nízkého napětí, která už na mnoha místech nedovoluje připojit další FVE (s přetoky do sítě) a na ostatních je už do značné míry vyčerpána. Podmínka umožní připojení více FVE s možností přetoků (dodávky do sítě), aniž by to pro majitele FVE znamenalo větší omezení. Nezařazení podmínky by naopak znamenalo omezení dalšího rozvoje tohoto typu fotovoltaiky .

Krejčí z MŽP se odvolává na studie, podle kterých omezení rezervovaného výkonu na 50 % omezuje případné dodávky do sítě u malé FVE nejvýše o 13 % roční výroby. V případě systému s akumulátory, popř. optimalizací vlastní spotřeby, je to ještě méně. V praxi by tedy tato podmínka neměla omezit možnost zapojení do komunitní energetiky apod. Souběžně probíhá i modernizace sítí, ale ta je dlouhodobější, nedokáže sledovat současný prudký rozvoj FVE na střechách budov, dodala Krejčí.