Nová vláda má první plány, co s důchody. Nejprve chce změnit čtyři věci

Nová vláda plánuje změny v oblasti důchodů. Na snídani s novináři to uvedl nový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Některé z novinek vrátí nastavení pravidel na původní úroveň do doby, než je změnila minulá vláda.
Vyšší pravidelná valorizace
Vláda se chce vrátit k pravidlům valorizace, podle kterých se důchody v lednu navyšují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Tedy ke stavu, který platil, než jej změnila minulá vláda a který platí dosud, tedy že penze se pravidelnou valorizací zvyšují o inflaci a třetinu růstu reálných mezd.
Další valorizace podle věku
Dále chce Juchelka rozšířit věkově podmíněné valorizace u starších seniorů tak, aby lidem v penzi při dosažení 80 let vzrostla penze o 500 Kč.
Už nyní se důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let a o 2000 Kč při dosažení sta let.
Zastropování důchodového věku na 65 let
Juchelka dále informoval, že nová vláda chce opět zastropovat důchodový věk na 65 letech. Prolomení této hranice přitom opět nastavila minulá vláda, ale to, že k němu bude muset vzhledem k nastaveným pravidlům dojít bylo jasné už při schvalování stropu v roce 2017.
Současné nastavení stále ještě zvýhodňuje u některých ročníků ženy nižším důchodovým věkem kvůli výchově dětí. To se ale pozvolna mění tak, aby se důchodový věk sjednotil u budoucích důchodců u obou pohlaví (ženám s vychovanými dětmi proto roste kvůli sjednocování důchodový věk rychleji).
Předchozí vláda navázala důchodový věk na tzv. naději dožití. To je údaj, jenž pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ) na základě dat o střední délce života v 50 letech u mužů a žen. Věková hranice 65 let se měla prolomit v roce 2031 u osob narozených po roce 1965.
Navyšování důchodů pracujícím seniorům
Vláda chce také ještě více podporovat pracující seniory. Za tímto účelem by se znovu zavedlo navyšování důchodů za každých 360 odpracovaných dnů, jako tomu bylo v minulosti. Místo 0,4 % výpočtového základu by se ale penze navyšovaly o 1,5 % výpočtového základu za odpracovaných 360 dnů. Přepočet má být prováděn automaticky bez nutnosti o něj žádat.
Vláda chce ke sledování počtu odpracovaných dnů využít spouštěné Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). V tomto případě kvůli tomu, aby se důchodcům v případě, že nedosáhnou na dalších celých 360 odpracovaných dnů započetly aspoň ty, které reálně odpracovali.
Předchozí vláda tento způsob odměny pro pracující důchodce zrušila s tím, že růst o 0,4 % výpočtového základu nebyl motivující. Místo toho zavedla slevu 6,5 % z vyměřovacího základu pro důchodové pojištění, která se projevila na disponibilním příjmu mnohem výrazněji a navíc hned od první výplaty (zatímco na navýšení o tehdejších 0,4 % výpočtového základu bylo nutné čekat oněch 360 odpracovaných dní).
Současná sleva z důchodového pojištění však zůstane taky zachována.
Juchelka na akci s novináři zmínil, že s jejím zavedením nesouhlasil právě kvůli tomu, že příjemcům penze zároveň není navyšován důchod za odpracované dny.
Vyjádřil pochyby nad tím, že by si takoví lidé ve větší míře peníze z příjmu, které získali slevou z důchodového pojištění šetřili na dobu, kdy už nebudou vydělávat. To podle něj zvyšuje pravděpodobnost, že poté, co s prací v penzi skončí a důchod se jim sníží na původní a nenavyšovanou úroveň, mohou přepadnout do systému dávek.
V Programovém prohlášení má nová vláda uvedeno i to, že konkrétními opatřeními plánuje motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku.
Držte důchodce v práci
Pracujícím důchodcům by tak rostly penze nad rámec běžné valorizace navzdory tomu, že během výdělečné činnosti do systému už žádné pojistné neodvádí. Jde samozřejmě o opatření, které tím více zatíží státní rozpočet. Na druhou stranu zrovna tento krok by se mohl České republice vyplatit, protože se odborníci shodují na tom, že je třeba důchodce motivovat k tomu, aby na pracovním trhu zůstávali déle.
Jak upozornil na Business Fóru Francouzsko-české obchodní komory specialista na pracovní trh Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti Alma Career, česká populace stárne poměrně rychle a časem začnou na trhu práce chybět lidi v produktivním věku. S tím nám teď dočasně pomohli uprchlíci z Ukrajiny, na kterých je závislá celá řada sektorů na našem trhu práce. Až ale odejdou do penze např. silné ročníky Husákových dětí, hrozí, že na trhu bude velký nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Ten mohou částečně saturovat právě lidé v důchodovém věku, kteří mají zkušenosti a praxi a bude-li je systém vhodně motivovat, mohou dopady stárnutí populace částečně zmírnit.
Podle Juchelky vláda plánuje tuto změnu i změny kolem valorizace zavést do konce tohoto roku s tím, aby byly účinné od roku 2027.
Dále přijdou na řadu náročné profese
V další fázi chce Juchelka například řešit důchody pro náročné profese. V této souvislosti zmínil plánované změny u zvýhodnění pro lidi ze zaměstnání ve třetí kategorii rizik. Ta měla původně mít stejná pravidla, jako čtvrtá kategorie, ale minulá vláda posléze velmi narychlo pravidla změnila. V důsledku toho nyní platí, že pro zaměstnance z profesí kategorie 3 platí jiná zvýhodnění a navíc na ně má nárok mnohem méně lidí, než se původně počítalo.
Podle Juchelky nová vláda bude kvůli tomu chtít výčet profesí z třetí kategorie rizik zpřesňovat, v důsledku čehož by se měla skupina lidí s nárokem na zvýhodnění z této kategorie zase zvětšit. I u této změny budou využita data z Jednotného měsíčního hlášení. Juchelka plánuje, že ideálně by změny z druhé fáze mohly začít platit v červnu 2028. Upozornil však, že jde zatím jen o první odhady.
Dále ministr práce na snídani pro novináře uvedl, že by se nebránil ani myšlence na snížení počtu potřebných let pro vznik nárok na důchod ze 35 na 25 let tak, jak s ní koketovala minulá vláda. V tomto případě ale podle něj bude záležet na tom, kolika lidí by se změna dotkla a jaké dopady na rozpočet by to znamenalo.
Podle Programového prohlášení vláda dále plánuje zavést pro seniory a příjemce invalidních důchodů novou kategorii životního minima a více rozvinout dobrovolný třetí pilíř, aby lidé byli více motivováni si v něm na penzi spořit už od mládí.
Vláda v prohlášení také slíbila zjednodušit a sjednotit proces posuzování žádostí o invalidní důchody a zvláštním příspěvkem finančně podpořit bývalé úspěšné olympioniky pobírající starobní nebo invalidní důchod a zároveň je i více zapojit do vzdělávacích a sportovních aktivit ve školách.