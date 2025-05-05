Stát podpoří studující rodiče. Nová sociální dávka a rodičák 2 měsíce před porodem

Senátoři minulý týden schválili doprovodnou novelu k zákonu o nové dávce státní sociální pomoci (superdávce). Novela krom dalšího zavádí také 2 dávky pro vysokoškoláky. Jde o dávku pro studující rodiče a příspěvek na vysokoškolské studium.
Další novinky, které mění některá pravidla čerpání rodičovského příspěvku, prošly již dříve. Co přesně se změní a o kolik si studující rodiče polepší? Projděte si náš přehled.
Hlídačkovné bez ohledu na příjem
První z dávek je podpora studujícího rodiče, takzvané hlídačkovné. Dávka má podle zákonodárců pomoci rodičům s pokrytím výdajů za hlídání dítěte v době, kdy mají přednášky či semináře.
Skloubení VŠ studia/VOŠ s péčí o dítě do 3 let pomocí kolektivních zařízení je problematické, často nemožné, přesto, že se v současné době rozšiřují možnosti péče o malé děti (dětské skupiny). Cílem je tedy podpora sladění studia a rodičovství, stojí v pozměňovacím návrhu Jiřího Navrátila, poslance za KDU-ČSL.
Ačkoli jde o sociální dávku, pro přiznání nároku není určující příjem domácnosti. Na podporu studujícího rodiče dosáhne rodič, který:
- má dítě mladší 3 let a pobírá rodičovský příspěvek,
- studuje prezenční formu bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, přičemž musí jít o jeho první studium vysoké školy a rodič musí být alespoň ve 2. ročníku,
- studuje první vyšší odbornou školu a je alespoň ve 2. ročníku,
- je mu do 26 let věku, s výjimkou rodičů, kteří si dělají první doktorát.
Pokud půjde o navazující studium z prvního bakalářského na první magisterský studijní program, podmínka 2. ročníku studia se neuplatní.
Kdo výše uvedené podmínky splní, tomu Úřad práce přizná dávku ve výši 1/3 minimální mzdy. Tato částka by podle zákonodárců měla pokrýt zhruba 12 hodin hlídání týdně. Pro letošek odpovídá minimální mzda částce 20 800 Kč, hlídačkovné by se tedy vypočetlo jako 6933 Kč měsíčně.
Současně se dávka nebude vyplácet za měsíce červenec a srpen nebo při přerušení studia.
O podporu studujícího rodiče půjde žádat od září 2026.
Hodí se vědět!
Od 1. května 2025 se zvedl limit pro dobu pobytu dítěte mladšího 2 let v dětské skupince. Pokud rodič na dítě pobírá rodičovský příspěvek, nesměla dříve doba jeho pobytu překročit limit 92 hodin měsíčně. Jinak by rodič ztratil na rodičovský příspěvek nárok. Nově se hranice zvedla na 120 hodin měsíčně.
Rodičovský příspěvek půjde čerpat rychleji
Měsíčnímu rozpočtu studujících rodičů můžou pomoci také nová pravidla pro čerpání rodičovského příspěvku – nově stoupne limit pro měsíční výši příspěvku pro rodiče, kterým nelze stanovit vyměřovací základ. Jde o rodiny, které před narozením dítěte dostatečně dlouho nevydělávaly, nebo měly jen nízké příjmy – tedy například studenty.
Měsíční výši rodičovského příspěvku si obecně můžou rodiče volit podle toho, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Zároveň je třeba dodržet pravidlo: celou částku příspěvku vybrat do 3 let věku dítěte, pokud se dítě narodilo po 1. 1. 2024, respektive do 4 let věku dítěte u dětí narozených do konce roku 2023.
Rodiče, kteří neměli nárok na mateřskou, nebo měli jen nízké příjmy, jsou ale při volbě měsíční výše příspěvku omezení také limitem, který stanovuje zákon. Aktuálně jde o částku 13 000 Kč. Od 1. července 2025 se ale limit pro maximální měsíční výši rodičovského příspěvku zvedne na 15 000 Kč, respektive 22 500 Kč pro rodiče vícerčat.
Čerpání rodičovského příspěvku se tak zrychlí z 23 na 20 měsíců při celkové výši rodičovského příspěvku 300 000 Kč a na 23 z 27 měsíců při celkové výši příspěvku 350 000 Kč.
Čerpání rodičovského příspěvku 2 měsíce před porodem
Studujícím maminkám může v budoucnu ulehčit také možnost začít čerpat rodičovský příspěvek již 2 měsíce před očekávaným termínem porodu. Obecně platí: rodič, který se dostatečně dlouho účastnil nemocenského pojištění, může začít 6 až 8 týdnů před termínem porodu čerpat peněžitou pomoc v mateřství, takzvanou mateřskou.
Kdo tuto podmínku nesplní, nemá na mateřskou nárok, a ihned po porodu dítěte začíná čerpat rodičovský příspěvek. Nastávající maminky, které před těhotenstvím dostatečně dlouho nepracovaly, tedy například právě studentky, tak v době těsně před porodem často zůstávají bez možnosti jakéhokoli přivýdělku, a tedy bez financí.
Nově má být proto možné čerpat rodičovský příspěvek již 2 kalendářní měsíce předcházející měsíci, na který je stanoven předpokládaný termín porodu. Měsíční výše rodičovského příspěvku bude odpovídat maximálně částce 15 000 Kč. Částky vyplacené před narozením dítěte se započítají do celkové výše rodičovského příspěvku. Změna bude účinná od 1. ledna 2027.
Příspěvek na vysokoškolské studium
Další z novinek – příspěvek na vysokoškolské studium, nemíří pouze na studující rodiče. Příspěvek má nahradit současné sociální stipendium. Díky novým pravidlům ale může na dávku dosáhnout více studentů – v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.
Na rozdíl od hlídačkovného se ale přiznání této dávky odvíjí od nízkých příjmů. A právě limit pro výši příjmů se má změnit. Nově vznikne nárok studentům, pokud jejich příjem, respektive příjem jejich domácnosti, dělá míň než 2násobek životního minima (dle aktuálních pravidel limit odpovídá 1,5násobku životního minima).
Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici příjmů nutných k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Aktuálně jsou částky životního minima stanovené takto:
- jednotlivce: 4800 Kč
- 1. osoba v domácnosti: 4470 Kč
- další osoba v domácnosti: 4040 Kč
- nezaopatřené děti do 6 let: 2480 Kč
- nezaopatřené děti 6 až 15 let: 3050 Kč
- nezaopatřené děti 15 až 26 let: 3490 Kč
Například pro rodinu ve složení 1 rodič a 1 student do 26 let věku odpovídá životní minimum částce 7960 Kč, dvojnásobek pak částce 15 920 Kč.
Životní minimum se ovšem bude v průběhu roku 2025 měnit – zvýší se životní minimum pro jednotlivce a první dospělou osobu v domácnosti. Naopak u druhé osoby v domácnosti (starší 15 let, která není nezaopatřeným dítětem, tedy si například vydělává) životní minimum klesne.
Konkrétně budou nové částky životního minima nastavené následovně:
- jednotlivec: 5500 Kč
- 1. osoba v domácnosti: 5000 Kč
- další osoba v domácnosti: 3750 Kč
- nezaopatřené děti do 6 let: 2480 Kč
- nezaopatřené děti 6 až 15 let: 3050 Kč
- nezaopatřené děti 15 až 26 let: 3490 Kč
Pro rodinu z našeho příkladu tedy stoupne životní minimum na 8490 Kč, příjem rozhodný pro nárok na dávku by pak měl být maximálně 16 980 Kč. Posuzovat se má příjem za 3 kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém si student podá žádost.
Samotná výše příspěvku by měla odpovídat 1/4 minimální mzdy, což by pro letošek vycházelo na 5200 Kč měsíčně.
Nový příspěvek na vysokoškolské studium začnou úřady práce vyplácet od září 2027.
Co dalšího se mění?
Krom změn v oblasti sociálních dávek pro studenty vysokých škol prodlužuje doprovodná novela také dobu, po kterou lze vyplácet náhradní výživné. Jde o dávku, pomocí které stát vykrývá alimenty dětem, na které rodič neplatí. Podrobnosti, včetně návodu, jak o výživné žádat, najdete v článku: Náhradní výživné: Jak se změní doba výplaty, kdo má nárok a jak žádat
Senátoři nadto schválili také zákon o dávce státní sociální pomoci, která razantně mění pravidla pro výplatu několika zaběhnutých sociálních dávek. Konkrétně jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí, které se nově sdruží do jedné, takzvané superdávky.
Součástí nového systému sociální podpory bude také majetkové testování či důraz na pracovní aktivitu žadatelů. Kompletní přehled změn si můžete projít v článku: Superdávka schválena, mírnější limit pro majetkový test ale neprošel. Co čeká příjemce dávek?
Nový zákon o dávce státní sociální pomoci i jeho doprovodnou novelu musí ještě podepsat prezident.