Nová pravidla u důchodů připraví část lidí o peníze. Stát už jim nevybere výhodnější výpočet penze

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce narychlo změnit způsob, jakým stát odměňuje dobu péče o malé děti a dobu péče o blízké, kteří potřebují pomoc dalších osob. Problém je, že chce změny prosadit narychlo a mimo klasický legislativní proces. Během toho samotnému schvalování standardně předchází připomínkování návrhu z různých stran, které může pomoci z předlohy odstranit nejhorší nedostatky. Místo toho budou změny schvalovány prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu spolu s novelou zákona o důchodovém pojištění, která od příštího roku rozšíří věkové valorizace.
Ministerstvo couvá s další významnou změnou u důchodů, kterou slibovalo už od příštího roku
Překladatel zákona, byť je uvedena skupina poslanců, je de facto MPSV, které už delší dobu neveřejně na tomto návrhu pracovalo a pouštělo do éteru tzv. balónky, že se něco chystá. Taková doslova pokoutní příprava zásadní změny do právního státu nepatří, komentuje způsob, s jakým se ministerstvo snaží návrh protlačit důchodový poradce Martin Kohoutek a za zásadní problém označuje zveřejnění změny v listopadu s cílem schválit ji s účinností hned v lednu, když se jedná o úpravy, které podle něj řadě lidí sníží důchod.
Jak to mělo být, jak to bude?
Podle současně platné legislativy má systém dobu péče o děti do tří let a o osoby závislé na péči někoho jiného, nově oceňovat tzv. fiktivním vyměřovacím základem (tzv. institut ocenění za péči). Původně tuto roli plnilo jen výchovné. Tedy pětistovka za každé převážně vychované dítě. To by se ale od příštího roku mělo u nově přiznávaných penzí připisovat jen za třetí a další dítě (důchodů a výchovného přiznaného do konce letošního roku se změna nedotkne). U prvních dvou dětí má tuto roli převzít zmíněný fiktivní vyměřovací základ (FVZ).
Ten za dobu péče o dítě do tří let nebo za dobu péče o osoby závislé na pomoci jiných nezohledňuje pečujícím jejich reálné příjmy, ale 100 % nebo 50 % průměrné mzdy platné v příslušném roce, tedy jako by během období péče pracovali a jejich příjmy dosahovali průměrných výdělků (nebo jejich poloviny). Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne tří let, tyto výdělky se k FVZ připočtou.
Výpočet s využitím fiktivního vyměřovacího základu by se měl následně porovnat s původním postupem, který využívá institut vyloučených dob (což je výhodnější u poplatníků s nadprůměrnými výdělky) a přiznává nárok na výchovné za každé převážně vychované dítě (tedy i za první dvě děti). Nakonec by se měla využít ta varianta, která bude pro pojištěnce výhodnější.
Podrobněji jsme schválené použití fiktivního vyměřovacího základu rozebírali v předchozím článku.
Za péči o dítě se má do důchodu započítávat příjem 65 tisíc měsíčně. Ministerstvo na poslední chvíli mění plány
Zrušení výchovného a změny u fiktivního příjmu
Autoři předlohy poukazují na to, že schválené změny, které oceňují období péče kombinací výchovného a fiktivního vyměřovacího základu, jsou příliš komplikované. Výslovně např. kritizují postup, kdy má úřad porovnávat výhodnost výpočtu s fiktivním vyměřovacím základem (FVZ) a výpočtu postaveném na využití vyloučených dob, s tím, že je řešení složité pro IT systémy a časově náročné pro samotné úředníky.
Ministerstvo práce chce proto prosadit, aby se od příštího roku oceňovala péče o děti a o osoby závislé na pomoci jiných primárně prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu a nebudou se tedy automaticky provádět oba výpočty s posouzením, který z nich je výhodnější. I nadále ale mají mít pojištěnci možnost výslovně požádat o upřednostnění vyloučených dob před výdělky tak, aby za období péče nebylo přihlíženo k získaným výdělkům ani k fiktivním vyměřovacím základům.
Problém je v tom, že běžní lidé neví, který ze způsobů se jim vyplatí víc. Původně schválená úprava nechala posuzování větší výhodnosti jednoho či druhého výpočtu na úřednících, kteří tuto agendu denně řeší. Nově si o tom budou rozhodovat lidé sami (pokud vůbec budou o možnosti výpočtu s vyloučenou dobou vědět). Až na výjimky, kdy si lidé zaplatí důchodové poradce, kteří to spočítají za ně, ale nepůjde o kvalifikované a informované rozhodnutí.
FVZ bude podle nového návrhu primárně za dobu péče o dítě do 4 let zohledňovat fiktivní příjem 65 000 Kč měsíčně (tato částka se přepočítá s ohledem na vývoj mezd, okamžik přiznání důchodu i období péče). Až jednou průměrná mzda tuto částku překročí, započítá se místo této sumy právě průměrná mzda. Pokud byste šli do práce dříve, než dítě dosáhne 4 let, započetly by se vám k FVZ také reálně dosažené příjmy.
Výchovné už se k nově přiznávaným důchodům nemá přidávat, protože je podle předkladatelů kvůli své přílišné paušálnosti nevyhovující. Neumožňuje podle nich totiž rozdělení oceňovací složky mezi více pečujících osob (ačkoli původně přiznaná výchovná by se měla podle dalšího pozměňovacího návrhu i nadále valorizovat).
Fiktivní vyměřovací základ se má naopak nově výjimečně dát rozdělit mezi více pečujících osob, což má reflektovat trend rostoucího zapojení otců do péče o děti v raném věku. Rozdělení se použije, pokud nepůjde snadno zjistit, který z rodičů pečoval o dítě ve větším rozsahu (např. pomocí čestného prohlášení). Pak se rozdělí doba mezi pečující napůl (jak pro nárok na starobní tak i invalidní důchod).
Hodnota fiktivního vyměřovacího základu bude u vybraných typů péče krácena na polovinu (např. péče o osobu závislou ve stupni I nebo II nebo péče o osobu částečně bezmocnou).
Souběh péče
Pokud se rodičům narodí další dítě dříve, než to předchozí dosáhne čtyř let, uplatní se souběh FVZ za více dětí. Nebude se však kumulovat s FVZ za jinou péči (např. o osobu závislou na pomoci jiných).
Původní již schválená úprava, která měla začít platit od příštího roku, zavedla pro případy souběhu péče o více osob tzv. absorpční zásadu. Systém má podle ní přihlížet k ocenění za péči jen za tu z překrývajících se náhradních dob pojištění, za kterou se stanoví ocenění za péči v nejvyšší částce. Tato zásada by měla podle nového návrhu zůstat zachována jen v situaci, kdy dojde k souběhu péče o více závislých osob.
Při souběhu péče o více malých dětí se aplikovat nebude a FVZ se naopak bude kumulovat.
Důvodem je zajistit, aby výsledný finanční efekt této formy ocenění za péči nebyl nižší než v případě výchovného, vysvětlují autoři předlohy.
Absorpční zásada se uplatní také při souběhu péče o dítě do 4 let (nebo o víc takových dětí) a o osobu závislou, a to ve prospěch péče o dítě do 4 let. Pokud by FVZ za péči o závislou osobu byl přece jen výhodnější než za péči o dítě do 4 let, bude se vybírat výhodnější řešení ve prospěch pojištěnce.
Příklady navrhovaného řešení při souběhu péče
- Osoba pečuje souběžně o 2 děti. FVZ činí 2 x 65 tisíc Kč/měsíc.
- Osoba pečuje souběžně o 3 děti. FVZ činí 3 x 65 tisíc Kč/měsíc.
- Osoba pečuje souběžně o 2 děti a 1 závislou osobu ve stupni III. FVZ činí 2 x 65 tisíc Kč/měsíc. FVZ za péči o závislou osobu se již nepřičítá.
- Osoba pečuje souběžně o 2 děti a 3 závislé osoby ve stupni III. FVZ činí 2 x 65 tisíc Kč/měsíc. FVZ za péči o závislou osobu se nikdy nekumuluje a nepřičítá.
- Osoba pečuje souběžně o 2 osoby závislé ve stupni IV. FVZ činí 1 x 65 tisíc Kč/měsíc. U péče o závislé osoby se FVZ nekumuluje.
- Osoba pečuje souběžně o 2 osoby závislé ve stupni II. FVZ činí 0,5 x 65 tisíc Kč/měsíc. U péče o závislé osoby se FVZ nekumuluje.
- Osoba pečuje souběžně o 2 osoby závislé, jedna má stupeň II a druhá stupeň III. FVZ činí 1 x 65 tisíc Kč/měsíc. U péče o závislé osoby se FVZ nekumuluje.
- Osoba pečuje souběžně o 1 dítě a 1 osobu závislou ve stupni III. FVZ činí 1 x 65 tisíc Kč/měsíc. FVZ za péči o závislou osobu se nepřičítá. FVZ za péči o dítě má zde stejnou hodnotu jako FVZ za péči o závislou osobu. FVZ za péči o závislou osobu tedy není výhodnější a přednost má FVZ za péči o dítě.
- Žena pečuje souběžně o 1 dítě a 1 osobu závislou ve stupni III. S otcem dítěte se nedohodla na tom, kdo pečuje ve větší rozsahu. FVZ za péči o dítě by činilo 0,5 x 65 tisíc Kč/měsíc. FVZ za péči o závislou osobu by činilo 1 x 65 tisíc Kč/měsíc. Vzhledem k tomu, že v tomto výjimečném případě je FVZ za péči o závislou osobu výhodnější, náleží toto FVZ, a naopak nenáleží FVZ za péči o dítě.
- Žena pečuje souběžně o 2 děti a 1 osobu závislou ve stupni III. S otcem dítěte se nedohodla na tom, kdo pečuje o děti ve větší rozsahu. FVZ za péči o dítě by činilo 2 x 0,5 x 65 tisíc Kč/měsíc. FVZ za péči o závislou osobu by činilo 1 x 65 tisíc Kč/měsíc. FVZ za péči o dítě má zde stejnou hodnotu jako FVZ za péči o závislou osobu. FVZ za péči o závislou osobu tedy není výhodnější a proto má přednost FVZ za péči o dítě. Dále se odstraňuje rozdílný přístup k péči do 3 let věku dítěte a k péči mezi 3. a 4. rokem dítěte. Fiktivní vyměřovací základ náleží za celou dobu péče o dítě ve věku do 4 let, tedy ve stejném rozsahu, ve kterém se tato doba považuje za náhradní dobu pojištění.
FVZ by měl zohledňovat péči také u osob, které náhradní dobu pojištění za péči o malé dítě získaly ještě před dosažením 18 let nebo i před 1. lednem 1986. Podle schválených pravidel se měl přitom FVZ zohledňovat jen za péči, jež spadá do tzv. rozhodného období, ze kterého se započítávají příjmy pro účely stanovení důchodu. V praxi se má pravděpodobně postupovat tak, že dojde k úpravě délky celého rozhodného období tak, aby zahrnovalo všechny náhradní doby, tedy i ty získané před dosažením zletilosti, i ty získané před rokem 1986.
Fiktivní příjem se má podle předlohy dát využít i pro účely nároku na invalidní penzi.
Kolik to bude stát
Navrhované opatření vyjde státní rozpočet dráž, než původně schválené plány. Ocenění za péči podle nového návrhu si vyžádá příští rok zvýšené náklady o 0,4 mld. Kč, které budou dál postupně narůstat až na 1,9 mld. Kč navíc v roce 2040.
Kdo na změny doplatí?
Důchodový poradce Martin Kohoutek upozorňuje, že plánované změny jsou nespravedlivé a doplatí na ně několik skupin pojištěnců. Nový návrh podle něj finančně neprospěje lidem s vyššími výdělky, pro které zůstane východiskem požádat o výpočet s použitím vyloučených dob tak, jak to mohou udělat už v současnosti. Jen s tím rozdílem, že u nově přiznaných důchodů přijdou o výchovné. Nový systém by podle Kohoutka mohl kvůli zrušenému výchovnému negativně dopadnout také na ty, kteří měli v minulosti přiznaný invalidní důchod.