Nová eSIM od Wise vyzvala Revolut. Rozdíly v cenách jsou až v tisících korun

Platební instituce Wise začala oficiálně od 6. 10. 2026 nabízet cestovatelskou eSIM. Tu můžete používat ve více než 150 destinacích. Nabídka je dostupná pro všechny její zákazníky, tj. soukromé osoby i firmy.
Nově si kromě datových balíčků pro jednotlivé státy můžete pořídit „evropskou“ eSIM od 325 Kč nebo globální variantu s roční platností. Ne všechny země jsou ale podporované. Například Ukrajinu, Rusko nebo Bělorusko v nabídce nenajdete, zatímco Arménii a Gruzii ano.
Samotné telekomunikační služby zajišťuje britská společnost Gigs U.K. Ltd. prostřednictvím partnerských mobilních operátorů. Wise pak zajišťuje prodej, platby a správu balíčků.
Jde výhradně o datovou eSIM bez telefonního čísla.
Ceny evropské eSIM
Evropský tarif nabízí pět datových balíčků. Nejlevnější obsahuje 5 GB na 7 dnů za 325 Kč, největší vám poskytne 30 GB na 30 dnů za 975 Kč.
Evropský balíček pokrývá 44 zemí a území. Kromě zemí EU a EHP Platí mj. ve Švýcarsku, Srbsku, Albánii, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a Turecku, tedy i mimo území evropského roamingu, který je v běžné ceně českých dat.
Naopak eSIM od Wise nefunguje v Bělorusku, Kosovu, Monaku, Rusku, San Marinu, Ukrajině a Vatikánu.
Cestovatele do kavkazských zemí potěší podpora Arménie a Gruzie již v evropském balíčku. Naproti tomu Ázerbájdžán je až v globálním balíčku.
Globální tarif má platnost 365 dnů
Pokud cestujete opakovaně do různých zemí, můžete si koupit globální balíček s platností 1 roku. Wise nabízí tři varianty.
Globální tarif nepodporuje všechny státy a území, takže níže najdete právě ty, kde eSIM od Wise nefunguje:
Evropa: Bělorusko, Kosovo, Monako, Rusko, San Marino, Ukrajina, Vatikán. Samostatně není uvedeno Kosovo.
Asie: Afghánistán, Bhútán, Brunej, Írán, Irák, Jemen, Libanon, Myanmar, Severní Korea, Sýrie, Turkmenistán a Východní Timor.
Afrika: Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Eswatini, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Jižní Súdán, Kamerun, Komory, Kongo, Lesotho, Libérie, Libye, Mali, Mauritánie, Namibie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Togo a Zimbabwe.
Amerika: Haiti, Kuba a Venezuela.
Oceánie: Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalomounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu.
|Tarif
|Data (GB)
|Platnost (dnů)
|Cena (Kč)
|Cena za 1 GB (Kč)
|Evropa
|5
|7
|325 Kč
|65 Kč
|Evropa
|5
|30
|340 Kč
|68 Kč
|Evropa
|10
|30
|540 Kč
|54 Kč
|Evropa
|20
|30
|835 Kč
|41,75 Kč
|Evropa
|30
|30
|975 Kč
|32,50 Kč
|Globální
|20
|365
|1475 Kč
|73,75 Kč
|Globální
|50
|365
|2953 Kč
|59,06 Kč
|Globální
|100
|365
|5615 Kč
|56,15 Kč
Pozor na aktivaci ještě doma
eSIM si můžete koupit před odjezdem, přičemž aktvivace proběhne prvním připojením k podporované mobilní síti.
Pokud si koupíte např. 7denní evropský balíček, můžete jej aktivovat až po příjezdu do podporované země. Na první aktivaci máte 12 měsíců od nákupu.
Pozor, pokud eSIM zapnete už doma a připojíte se s ní k mobilní síti, začne se vám odpočítávat doba platnosti, protože balíčky pro Evropu a globální svět platí i v Česku.
Po uplynutí platnosti vám nevyužitá data propadnou a nelze je převést do dalšího období.
Nevyužitá data můžete vrátit
Zajímavostí je, že můžete Wise požádat o vrácení celé ceny nevyužitého balíčku. Ale nesmíte eSIM zapnout, resp. nesmíte spotřebovat žádná data. Žádost o vrácení peněz musíte podat před uplynutím lhůty pro aktivaci, tedy do 12 měsíců od nákupu. Peníze vám poté Wise vrátí na zůstatek účtu.
Jakmile vyčerpáte jakýkoli objem dat, nárok na vrácení končí.
Wise vs. Revolut
eSIM nabízí i Revolut. Tady je rychlé, ale ne podrobné srovnání.
Pro příležitostné cestovatele může být praktičtější Revolut, protože nabízí malé datové balíčky a má některé země, které Wise nepokrývá.
Wise je ale levnější u srovnatelných evropských balíčků a nejmenšího 20GB globálního balíčku. Revolut je zase výrazně levnější u globálních 50GB a 100GB balíčků. Jenže Wise nabízí roční platnost dat.
Revolut má ale jednu velkou konkurenční výhodu, kterou Wise nenabízí: v některých cenových tariech jsou data v ceně tarifu, tj. nemusíte si je kupovat. Například u tarifu Metal (394,99 Kč měsíčně) má 3 GB dat měsíčně, u Ultra (1320 Kč měsíčně) pak 5 GB.
Pokud používáte obě společnosti, můžete si tak sami vybrat, co je pro vás v danou dobu nejvýhodnější.
|Informace
|Wise eSIM
|Revolut eSIM
|Skutečný poskytovatel
|Gigs U.K. Ltd.
|1GLOBAL Operations (Netherlands) B.V.
|Nejmenší evropský balíček
|5 GB / 7 dnů / 325 Kč
|1 GB / 7 dnů / 129 Kč
|Největší evropský balíček
|30 GB / 30 dnů / 975 Kč
|100 GB / 60 dnů / 2574 Kč
|Globální balíček 20 GB
|365 dnů / 1475 Kč
|30 dnů / 1495 Kč
|Globální balíček 50 GB
|365 dnů / 2953 Kč
|60 dnů / 2358 Kč
|Globální balíček 100 GB
|365 dnů / 5615 Kč
|60 dnů / 3681 Kč
|Začátek platnosti
|První připojení k podporované síti
|Po nákupu/při první připravení k instalaci
|Vrácení nevyužitého balíčku
|Do 12 měsíců od nákupu, pokud nebyla čerpána žádná data
|Odstoupení do 14 dnů, za určitých podmínek i při spotřebě nejvýše 500 MB
|Data v ceně
|Ne
|Ano, podle tarifu účtu