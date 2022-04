Vláda připravila několik opatření, která reagují na vysoké ceny pohonných hmot. V souvislosti se snahou odklánět se od ruského plynu schválila také změny související s výměnou kotlů.

Snížení spotřební daně

Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin, a to o 1,50 Kč na litr. V současnosti se z litru benzinu odvádí daň ve výši 12,84 Kč a z litru nafty pak daň ve výši 9,95 Kč.

Snížení spotřební daně bude časově omezené. Nyní je vládou schválené na období od 1. června do 30. září 2022. Opatření ještě musí projít Parlamentem. Ministr financí Zbyněk Stanjura uvedl, že vláda bude hledat cestu, jak opatření schválit co nejrychleji.

Současně vláda plánuje kontrolovat distributory, aby se snížení spotřební daně plně projevilo v cenách pohonných hmot.

Balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot

Dále ministři připravili balíček opatření, která mají dále pomoci změkčit dopady drahých pohonných hmot i pro podnikatele, které pak zvýšené náklady na dopravu promítají do cen svých výrobků a služeb.

První navrženou novelou zákona o dani silniční je zrušení silniční daně u osobních aut, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Podle Stanjury by tak v kapsách malých a středních podniků mělo zůstat o 4,2 mld. Kč navíc.

Zrušení silniční daně: příklady úspory u různých vozů

Roční sazba daně se stanovuje dle údajů uvedených v technickém průkazu. V souvislosti s datem registrace vozidla se roční sazba daně může snížit o 48 %, 40 %, či 25 %, záleží na stáří vozidla, resp. datu jeho první registrace. Snížení platí vždy po dobu 36 kalendářních měsíců:

snížení o 48 % – stáří do 3 let od první registrace,

snížení o 40 % – stáří 4 až 6 let od první registrace,

snížení o 25 % – stáří 7 až 9 let od první registrace.

Osobní auta – objem nad 3000 cm3 Základní sazba Snížení o 48 % Snížení o 40 % Snížení o 25 % Současná sazba 4200 Kč 2184 Kč 2520 Kč 3150 Kč Novelizovaná sazba 0 0 0 0 Daňová úspora 4200 Kč 2184 Kč 2520 Kč 3150 Kč

Autobus o 3 nápravách – hmotnost do 30 t Základní sazba Snížení o 48 % Snížení o 40 % Snížení o 25 % Současná sazba 27 500 Kč 14 300 Kč 16 500 Kč 20 625 Kč Novelizovaná sazba 0 0 0 0 Daňová úspora 27 500 Kč 14 300 Kč 16 500 Kč 20 625 Kč

Nákladní auto o 2 nápravách – hmotnost 6 t Základní sazba Snížení o 48 % Snížení o 40 % Snížení o 25 % Současná sazba 4500 Kč 2340 Kč 2700 Kč 3375 Kč Novelizovaná sazba 0 0 0 0 Daňová úspora 4500 Kč 2340 Kč 2700 Kč 3375 Kč

Nákladní auto o 3 nápravách – hmotnost 22 t Základní sazba Snížení o 48 % Snížení o 40 % Snížení o 25 % Současná sazba 16 000 Kč 8320 Kč 9600 Kč 12 000 Kč Novelizovaná sazba 5800 Kč 5800 Kč 5800 Kč 5800 Kč Daňová úspora 10 200 Kč 2520 Kč 3800 Kč 6200 Kč

Zdroj tabulek: Ministerstvo financí ČR

Dopravcům má také stát prominout zálohy na silniční daň za celý rok a umožnit jim odložit platby DPH do konce října.

Balíček v souvislosti se silniční daní řeší také nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun. U těch by se sazby silniční daně měly přiblížit minimům, které stanovuje směrnice o Eurovinětě.

Další změnou schválenou už na zasedání začátkem března je zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv v rámci novely zákona o ochraně ovzduší. Podle ministra financí by opatření mělo zlevnit naftu o 1,5–2 Kč na litr. Cena biosložky je vyšší než cena samotných paliv, proto by odstranění povinnosti jejího přimíchávání mělo vést ke snížení konečné ceny jak pro motoristy, tak pro celý podnikatelský sektor, uvedl Stanjura.

Ministerstvo financí v rámci balíčku navrhuje také podporu nízkoemisních vozidel (elektromobily, hybridní vozy, auta na zemní plyn) prostřednictvím novely zákona o daních z příjmu. V případě využívání služebního nízkoemisního vozidla zaměstnancem nejenom pro pracovní, ale i pro soukromé účely dojde ke snížení výše příjmu zaměstnance, který se odvíjí od vstupní ceny využívaného vozidla, vysvětlil Stanjura. V současnosti platí, že zaměstnanec daní takový příjem ve výši 1 % vstupní ceny auta za každý kalendářní měsíc. Nově by to u nízkoemisních vozidel mělo být 0,5 % vstupní ceny.

V rámci novely zákona o daních z příjmů by také mělo dojít ke zkrácení doby odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily z 10 na 5 let. Novinka by se měla vztahovat na tzv. wallboxy i samostatně stojící dobíjecí stanice. Dále by mělo být možné rychleji uplatňovat náklady na pořízení elektrodobíječek jako daňový výdaj.

Zastropování marží prodejců pohonných hmot

Průměrná marže u nafty byla podle Stanjury ještě v únoru 3,03 Kč na litr a v březnu už 4,91 Kč na litr. U benzinu Natural byla v únoru marže 2,29 Kč na litr a v březnu 4,39 Kč na litr. Výsledky monitoringu zveřejní ministerstvo financí na svém webu.

Ministr financí také jednal s Unií nezávislých petrolejářů (UNP) a Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) o prodejních cenách pohonných hmot a výši marže, kterou si k nim připočítávají čerpací stanice.

Ministerstvo totiž nařídilo čerpacím stanicím pravidelná hlášení o průměrných prodejních cenách a Stanjura s výsledky monitoringu není spokojený. Zvažuje proto, že by ministerstvo financí mohlo výši marží zastropovat jako další opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Kontrola průměrných prodejních cen potrvá i nadále. Původně měla skončit ke konci dubna, nyní se počítá s prodloužením do konce září.

Dnes jsme na jednání uvedli, že ty výsledky nejsou z pohledu vlády i zákazníků uspokojivé. Nechceme po nikom, aby podnikal se ztrátou, ale není přijatelné, aby v tak krizové situaci ty průměrné marže rostly. V příštích dnech budeme pracovat na cenovém výměru a je to na reakci trhu, jestli k němu bude muset vláda přistoupit, nebo ne. Myslím si, že pořád ještě existuje prostor k dohodě, aby účastníci trhu adekvátně zareagovali tak, aby průměrné marže nebyly tak vysoké jako v březnu, uvedl po jednání ministr financí Stanjura s tím, že k regulaci by mohla vláda přistoupit od začátku května. Ministr financí věří, že marže by se do té doby mohly ještě snížit i bez regulace, protože už po oznámení kontroly průměrných cen se začaly opět snižovat a poté už jen stagnovaly.

Podle Stanjury odpovídá nyní státní angažovanost z hlediska všech opatření souvisejících se snahou krotit ceny pohonných hmot částce kolem 10 mld. Kč.

Novinky týkající se kotlů a dotací

Vláda také podpořila návrh ministerstva životního prostředí na dvouleté odložení zákazu používání starých kotlů. Od letošního září totiž už nemělo být možné používat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a také kotle, u kterých není emisní třída určena. Za porušení zákazu měla hrozit pokuta do 50 tis. Kč.

O tématu více čtěte: Část domácností letos čeká výměna kotle na tuhá paliva. S nákupem nového pomůže stát

Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové zbývá více než 150 tisíc domácností, které tyto zastaralé kotle zatím nevyměnily. Kvůli rostoucím cenám, drahým energiím a snaze zmenšit závislost ČR na ruském plynu jim chce stát dát na výměnu kotle více času.

V souvislosti s odklonem od plynu navíc ministerstvo na konci března pozměnilo podmínky u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a navýšilo možnou dotaci na tepelné čerpadlo o 50 tisíc Kč na celkových 180 000 Kč.