 »   »  Přehled novinek za únor: vyšší úrokové sazby a vyšší životní minimum

Banka od 12. února 2020 zvýšila bonusové úroky na spořicím účtu. Nově můžete získat bonusovou sazbu 1,5 % u vkladů do 250 tisíc korun. Vklady na spořicím účtu nad 250 tisíc korun bude banka dál úročit bonusovým úrokem 0,4 %. Air Bank klientům bonusovým úrokem 1 % úročí také vklady do 100 tisíc korun na běžném účtu, potvrdila Jana Karasová, mluvčí Air Bank.

Úrokové sazby navýšila také TRINITY BANK

Od 12. února zvýšila úrokové sazby také TRINITY BANK, která nabízí spořicí účet Narozeninová Super Výhoda s úrokovou sazbou 1,88 % p. a. pro vklady do 1 milionu a 2,08 % pro vklady nad 1 milion. Tato nabídka je určena pro prvních 10 000 nově zřízených účtů a platí pro nové i stávající klienty. Banka však už opakovaně své akční nabídky prodlužovala, takže nakonec neplatily jen pro omezený počet prvních klientů.

Equa bank na Spořicím účtu HIT zvýšila úrok na 1,6 % p.a.

Spořicí účet HIT do celkové částky 300 tisíc korun nově úročí až 1,6 % p. a.. Nová úroková sazba platí od 12. února 2020. Základní úroková sazba zůstává na 0,20 %, bonusová sazba se zvyšuje na 1,4 % p.a. Bonus získáváte automaticky za tři platby kartou v měsíci, nebo pokud hodnota vašich investic u Equa bank je alespoň 50 tisíc korun.

Raiffeisenbank zvýšila úrokovou sazbu na Spořicím účtu XL na 1,25 %

Další bankou, která v reakci na zvýšení úrokových sazeb ČNB oznámila zvýšení úrokových sazeb u spořicího účtu, je Raiffeisenbank. Vklady do výše 150 000 Kč jsou od 11. února 2020 na Spořicím účtu XL nově úročeny sazbou 1,25 % ročně. Původní úroková sazba byla 1 %. Částky nad 150 000 Kč budou nadále úročeny sazbou 0,7 % ročně jako dosud.

ČSOB a Poštovní spořitelna zvyšují úročení termínovaných vkladů

ČSOB a Poštovní spořitelna zvyšují úročení na termínovaných vkladech na 1,4 % p.a. (původní sazba je 1,30 % p.a.). Stala se tak v pořadí šestou bankou, která v reakci na zvýšení úrokových sazeb České národní banky zvýšila úroky, a to od 17. února 2020. U termínovaného vkladu na dvanáct měsíců zvyšuje úrok na 1,4 % a u termínovaného vkladu na šest měsíců na 1,1 % ročně. Sazbu banka zvyšuje i na tříměsíčním termínovaném vkladu, a to na 1 % ročně.

Equa bank ruší poplatky za výběr z bankomatů v cizině

Equa bank zavedla od 20. února 2020 výběry bez poplatků ze všech bankomatů v cizině. Fyzické osoby za každý zahraniční výběr ušetří 9 Kč a klienti firemního bankovnictví 99 Kč.

Běžný účet od Equa bank nabízí tyto bezplatné služby bez podmínek a omezení:

Vedení účtu v Kč i cizí měně

Mobilní aplikace

Internetové bankovnictví

Vedení mezinárodní multiměnové karty

Výběry ze všech bankomatů po celé ČR

Výběry ze všech bankomatů po celém světě

Vklady v korunách prostřednictvím Equa bank bankomatů

Všechny příchozí i odchozí platby v Kč

Všechny příchozí a odchozí SEPA platby a Europlatby

Poplatky za výběr z bankomatů výrazně snížila také Fio banka, a to i v zahraničí

Od 24. února 2020 Fio banka u svého Běžného účtu bez poplatků sjednotila poplatky za výběr z bankomatů. Jakýkoli výběr z bankomatu tak nyní stojí 25 Kč bez ohledu na to, kde. Tím dochází ke snížení ceny za výběr z bankomatů v zahraničí, a to z 80 Kč na 25 Kč. Bezplatné výběry po splnění podmínek se tak nyní vztahují i na zahraniční bankomaty.

Výběr z bankomatu jiné banky získáte bez poplatku za každé celé 4000 Kč součtu vyúčtovaných bezhotovostních transakcí uskutečněných kartou za jeden uzavřený kalendářní měsíc. Počet výběrů bez poplatků je omezen na pět v jednom měsíci. Jeden výběr bezplatně však máte vždy bez splnění podmínek. Výběr z bankomatů Fio banky je vždy bez poplatku.

Příliš se ale neradujte, protože na trhu už dochází ke standardnímu přenesení poplatků na provozovatele bankomatů, kteří již běžně upozorňují na váš souhlas s dalším dodatečným poplatkem za použití bankomatu. V praxi to znamená, že za výběr z bankomatu v cizině si od vás Fio banka vezme jen 25 Kč, ale provozovatel bankomatu bude chtít například 5 €.

Fio banka dále ruší poplatek 60 Kč za vklad následující po výběru, který je prováděný jednou osobou ve lhůtě kratší než 90 minut.

V mobilní aplikaci Raiffeisenbank si nově můžete nastavit cizí měnu

Raiffeisenbank zavedla ve své aplikaci Mobilní eKonto několik novinek. Tou největší je podle banky úprava práce s měnovými složkami běžných účtů. V aplikaci lze nyní jednoduše aktivovat úplně novou měnu ke stávajícímu účtu nebo si nastavit vybranou měnu jako hlavní.

Pokud si klient změní před cestou do zahraničí hlavní měnovou složku například na eura, veškeré realizované platby kartou a výběry z bankomatů budou blokovány v dané měně. Je však důležité myslet na dostatek prostředků na používané měnové složce, říká Filip Karbulka, produktový manažer Raiffeisenbank.

Banka nabízí v případě Aktivního nebo Prémiového účtu devatenáct měn, mezi nimiž je možné v aplikaci přepínat označením dané vlajky. Přidání nové měny funguje stejně. Měnovou konverzi lze provést podržením a přetažením jedné měny na druhou.

Banka dále zjednodušila databázi vzorů z příchozích plateb. Ty obsahují název a číslo účtu plátce. V aplikaci jsou pod názvem Protistrany, a to buď na formuláři platby v sekci Příjemci, nebo na detailu účtu v sekci Trvalé platby a vzory. V detailu účtu Protistrany lze vybrané plátce skrýt nebo je přejmenovat.

Aktualizovaná aplikace umožňuje i změnu tarifu běžného účtu. Na detailu běžného účtu v sekci Nastavení si může klient vybrat Chytrý účet, který je s nulovými poplatky, nebo Aktivní účet za 49 korun měsíčně. Změna se aktivuje od následujícího měsíce a možnost volby platí jak pro retailové, tak podnikatelské účty.

Raiffeisenbank také nabízí nové podnikatelské účty, zlevňují zahraniční platby

Raiffeisenbank nově nabízí tři podnikatelské účty, zároveň upouští od názvu Podnikatelské eKonto. Na stávající klienty nemá nová nabídka účtů vliv. Pokud se rozhodnou přejít na nový tarif, budou pro ně platit nová pravidla, informovala banka.

Chytrý podnikatelský účet je zdarma a banka jím míří na malé podnikatele a živnostníky. Aktivní účet se službami navíc pak stojí 49 korun měsíčně. Podnikatelům, kteří často obchodují se zahraničím, banka nabízí Světový účet pro podnikatele. Za 499 korun měsíčně slibuje nad rámec služeb předchozích dvou účtů mimo jiné zvýhodněné ceny zahraničních plateb a prémiový bankovní servis.



Autor: Raiffeisenbank a.s. Tři nové typy podnikatelských účtů Raiffeisenbank. (18. 2. 2020)

Fio banka umožňuje potvrzovat internetové platby kartou v iOS mobilní aplikaci

Fio banka připravila zjednodušení pro potvrzování plateb kartou na internetu v mobilní aplikaci iOS. Klienti využívající novou verzi Smartbankingu 2.1. už nemusejí u internetových transakcí kartou přepisovat SMS kód a mohou je potvrdit v mobilu.

Nově si tak mohou zvolit, zda budou chtít platby u obchodníků, kteří podporují službu 3D Secure, potvrzovat i nadále opsáním SMS kódu, nebo přejdou na pohodlnější potvrzení transakce na displeji svého telefonu. Nový typ potvrzení se na displeji ukáže jako push notifikace. Po kliknutí na ni a přihlášení do Smartbankingu stačí potvrdit transakci standardním PINem, otiskem prstu nebo FaceID. Služba by měla být výhledově dostupná také pro klienty s Androidem.

Banka CREDITAS spouští platby přes Apple Pay

Banka CREDITAS spouští od 18. února službu Apple Pay. Tou je možné platit bezkontaktně prostřednictvím iPhonu, iPadu či Apple Watch. K aktivaci stačí přidat platební kartu buď v aplikaci Wallet, nebo jednodušším způsobem přes aplikaci Richee.

S Apple Pay je možné platit bezkontaktně na všech místech, kde je terminál pro bezkontaktní platby, platit s ní lze i v aplikacích iOS a na webu. Pro Apple Pay bude možné využívat karty CREDITAS a Richee ve fyzické i virtuální podobě.

Všechny transakce provedené prostřednictvím Apple Pay klienti banky uvidí ve svém internetovém a mobilním bankovnictví, jako by je provedl standardně kartou. Výhodou Apple Pay je, že číslo karty nesdílí s obchodníkem. Transakce jsou zabezpečeny díky autorizaci v zařízení pomocí Touch ID, Face ID nebo PIN kódu.

Do internetového bankovnictví Equa bank se nově přihlásíte přes potvrzení mobilem

Equa bank od 20. února nabízí novou možnost přihlášení do internetového bankovnictví pomocí notifikací v mobilní aplikaci. Současně zavádí ochranu online plateb kartou prostřednictvím chytrého ověření. Jde o nový standard zabezpečení, který využívá technologii Mastercard Identity Check.

Dosud se klienti banky přihlašovali prostřednictvím přihlašovacího čísla, hesla a SMS kódu. Nový proces je jednodušší. Po vstupu do internetového bankovnictví stačí zadat přihlašovací číslo a potvrdit notifikaci na mobilu (prostřednictvím otisku prstu, rozpoznání obličeje nebo přihlašovacího kódu). Není tedy již nutné vypisovat heslo a SMS kód. Potvrzení v mobilní aplikaci nastaví zároveň pro přihlášení, potvrzení tuzemských převodů a online plateb kartou.

Nově chráněny jsou i online platby kartou. Ověřování plateb využívá technologii Mastercard Identity Check, která analyzuje všechny online platby kartou a rozhoduje, jestli je třeba je ověřit. Pokud ano a klient používá mobilní aplikaci, proběhne ověření přímo tam – stejně jako když platí z mobilu (otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo přihlašovacím kódem). Pokud nemá mobilní aplikaci, vyzve ho stránka obchodníka k zadání autorizačního kódu z SMS.

Equa bank nově umí europlatby v mobilní aplikaci

Klienti, kteří využívají mobilní aplikaci Equa bank, nově mohou jejím prostřednictvím provádět europlatby. Od začátku prosince loňského roku jsou příchozí i odchozí SEPA a europlatby na běžných účtech bez poplatku. Poplatek si banka účtuje za prioritní odchozí SEPA či europlatbu, a to 29 Kč.

SEPA je označení pro platby v eurech v rámci Evropského hospodářského prostoru, tedy zemí EU včetně Švýcarska nebo Norska. Platbu je možné odesílat z účtu vedeného v korunách jako zahraniční platbu.

Mall Pay se propojil s platební bránou ČSOB

Fintech Mall Pay dokončil plnou integraci do platební brány ČSOB. Možnost využívat při nákupu na internetu metodu odložené platby díky tomu získá až tisíc e-shopů.

Mall Pay je společný fintech Mall Group a ČSOB. Pro banku jde o první z kroků inovačního plánu, který má platební bránu připravit na užší propojování digitálního bankovnictví a e-commerce. Pro Mall Pay to pak znamená výrazné rozšíření portfolia e-shopů, kde je možné pomocí jejich metody platit za zboží nebo služby.

Díky odložené platbě může zákazník zboží zaplatit až po jeho doručení. Funguje to tak, že po přijetí objednávky obchodník expeduje zboží, které následně dostane zaplacené od provozovatele služby (Mall Pay). Zákazník pak může zboží zaplatit bez navýšení do 14 dnů.

Nepropásněte ani časově omezené nabídky

Banka CREDITAS prodlužuje akci na spořicí účet s úrokovou sazbou 1,6 % p. a.

Banka CREDITAS prodlužuje akci a ponechává na svém Spořicím účtu+ úrokovou sazbu ve výši 1,6 % p.a. až do 30. června 2020. Výše vkladu přitom není nijak omezena. Spořicí účet+ od CREDITAS je bez podmínek a bez pásmového úročení.

V rámci akce je základní úroková sazba navýšena o 0,5 % na celkovou sazbu 1,6 % p.a. Účet si mohou založit noví i stávající klienti na kterékoli naší pobočce nebo online v internetovém bankovnictví či prostřednictvím aplikace Richee, informuje Ivo Měšťánek, z Banky CREDITAS.

Moneta rozdává k novému účtu Tom odměnu až 2000 Kč

Moneta Money Bank slibuje novým klientům, kteří si online založí běžný účet Tom, odměnu až 2000 Kč. Té dosáhnou, pokud budou platit debetní kartou a do konce června jejím prostřednictvím zaplatí útraty za 100 000 Kč.

Nabídka platí pro klienty, kteří si účet sjednají do 30. dubna 2020 přes mobilní aplikaci Smart Banka a začnou k placení využívat debetní kartu.

Z každé platby doma i v zahraničí jim pak banka ve vyhodnocovaném období vrátí zpět 2 %, maximálně však 400 Kč. Tuto částku klienti dostanou zpět v případě, že za dané období kartou zaplatí účty za 20 000 Kč.

První odměna se počítá z transakcí v měsíci, ve kterém si nový klient účet založil, a z útrat během následujícího měsíce. Každé další období začne s prvním dnem v měsíci. Poslední období končí 30. června 2020.



Autor: Moneta Money Bank, a.s. Období, během kterého Moneta vyhodnocuje útraty a odměny z běžného účtu Tom. Platí jen pro nové klienty, kteří si účet založí do 30. dubna. (4. února 2020)

Buřinka prodlužuje prémii 2000 Kč na stavební spoření

Stavební spořitelna České spořitelny prodloužila prémii na stavební spoření do 31. března 2020. Pokud uzavřete do konce března smlouvu o stavebním spoření, získáte slevu na vstupním poplatku až do výše 2000 Kč.

Při maximální státní podpoře 2000 Kč ročně spolu s prémií od Buřinky tak může klient dosáhnout na zhodnocení svých vkladů až 3,6 % ročně, vysvětluje Stanislav Oliva, produktový manažer stavebního spoření České spořitelny.

Jak můžete prémii získat?

Pokud si do 31. března 2020 sjednáte smlouvu o stavebním spoření.

Nejpozději do 4 měsíců od uzavření této smlouvy musíte vložit nebo naspořit alespoň 3000 Kč.

Následující měsíc po vložení nebo naspoření stanovené částky vám bude na nové stavební spoření připsána prémie ve výši zaplacené ceny za uzavření smlouvy, a to až do výše 2000 Kč.

Prémii až 2000 Kč můžete získat pouze k první nově uzavřené smlouvě během akce.

Životní a existenční minimum vzroste

Vláda 17. února 2020 schválila nařízení zvyšující životní minimum na 3860 korun (nyní 3410 Kč), existenční minimum pak stoupne na 2490 Kč měsíčně (nyní 2200 Kč). Nařízení má začít platit od 1. dubna 2020. Současně dojde k úpravě částek životního minima pro osoby dle různých věkových kategorií a pro osoby, které jsou posuzovány jako další v pořadí.

Zvyšuje se také nezabavitelná částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy z 6608 na 7434 korun v rámci exekuce či oddlužení.

Zvýšení životního a existenčního minima bude mít vliv také na finanční situaci některých osob, které tento příspěvek přímo nepobírají. Jde třeba o osoby se zdravotním postižením, které mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, kde je výše dávky odvozena od výše životního minima. Podobně se navýší finanční podpora azylantů a cizinců.

Hotely Accor vydají platební kartu Visa pro věrné klienty

Mezinárodní hotelový řetězec Accor a Visa se spojí k vytvoření nové All Visa karty. Členové hotelového věrnostního programu All-Accor Limitless Loyalty, kteří zažádají o novou Visa kartu, ji budou moci používat pro každodenní nákupy všude, kde je přijímána Visa.

Při vydávání nové karty All Visa bude Accor spolupracovat s partnerskými finančními institucemi Visa na klíčových trzích v Evropě, Severní a Jižní Americe, na Středním východě a v Asijsko-pacifické oblasti. Majitelům nabídne odměny přizpůsobené na základě zákaznických preferencí a možnost získat více věrnostních bodů při nákupech a při pobytu v hotelech skupiny Accor, informovala firma.

S eStravenkou od Up Česká republika nově zaplatíte mobilem přes Google Pay

Pokud používáte k placení obědů či nákupu potravin eStravenku od společnosti Up Česká republika, nově s ní zaplatíte také mobilem prostřednictvím Google Pay. Platby je možné provádět jak v restauracích, tak na prodejnách u 13 000 smluvních partnerů společnosti.

Při platbách částek do 500 Kč stačí pouze rozsvítit displej telefonu a přiložit jej k platebnímu terminálu. U vyšších částek je vyžadováno odemknutí telefonu pomocí hesla či dalších forem zabezpečení.

SAZKAmobil zavádí nové tarify v ceně od 99 do 499 Kč

SAZKAmobil zavedla od 17. února novou generaci mobilních tarifů. Konkrétně se jedná o čtyři Šťastné tarify v cenové relaci od 99 do 499 korun. Všechny nové tarify umožňují dokoupení minut na volání, SMS nebo dat, takže si jej můžete případně uzpůsobit podle vlastních potřeb.

Dále SAZKAmobil přichází se změnou portfolia datových balíčků pro předplacené karty. Od 17. března 2020 dva menší balíčky nahradí větší. Ostatní balíčky zlevní až o 120 Kč. Další novinkou je možnost nákupu datového balíčku o velikosti 30 GB, přitom jeden GB stojí necelých 26 Kč.

Poštovní datová zpráva od konce února některým mírně zdraží, jiným zlevní

Česká pošta sjednotila od 29. února 2020 cenu za poštovní datovou zprávu (PDZ). Nově bude stát vždy 15 Kč. Pokud za PDZ platíte kredity (dobijete si účet datové schránky, ze kterého se pak odečítají poplatky), je cena 18 Kč za 1 PDZ.

Pokud máte s Českou poštou uzavřenou smlouvu (jde o formalitu, nic složitého), cena za 1 PDZ je 14,13 Kč a k tomu platíte měsíční paušál 24,20 Kč. To se tedy mění a nově to bude vždy jen 15 Kč a bez paušálu.

Poštovní datová zpráva funguje na principu datových zpráv přes datové schránky, a mohou ji tedy využívat jen uživatelé datových schránek. Není ze zákona povinná, příjem PDZ si uživatel dobrovolně může zvolit a potvrdit. Pakliže příjemce umí přijímat PDZ, můžete takto levně odesílat důležitou smluvní korespondenci, přičemž má identické parametry jako v případě klasické doporučené pošty s dodejkou.

Rozdíl je ve způsobu doručení a případných právních účinků. Zatímco u příjemců – státních orgánů, respektive osob veřejné moci je zákon naplněn odesláním datové zprávy (doručena je okamžitě), PDZ se považuje za doručenou až poté, co se příjemce skutečně přihlásí do datové schránky. Pokud se do ní nepřihlásí, je to totéž, jako by se vám klasický dopis vrátil pro nevyzvednutí.

Se změnou k poslednímu únorovému dni dochází k zavedení nové varianty datového trezoru pro 20 zpráv, do té doby bylo možné zakoupit datový trezor pro min. 50 zpráv za 360 Kč ročně. Trezor pro 20 zpráv vyjde na 120 Kč ročně a umožní vám archivovat si důležité zprávy (které se jinak po 3 měsících smažou).