Neplatič vám dluží peníze a máte notářský zápis? Ani ten vám nemusí stačit

Velmi často se nám stává, když upozorňujeme na praktické zádrhele s neplatiči – ať už s nájemci (zvláště nemovitých věcí – především bytů) nebo s dlužníky, kteří nesplácejí úvěr (půjčku nebo-li nově zápůjčku), že někteří čtenáři autorovi vzkazují v diskusi pod článkem:
Nerozumíte tomu, píšete o zbytečnostech, já si umím poradit, ale vy ne – mám jako věřitel se svým dlužníkem, pokud jde o půjčku, či jako pronajímatel se svým nájemcem, notářský zápis s přímou vykonatelností.
Shrnutí v kostce
Notářský zápis s přímou vykonatelností není všemocný. Věřitelům umožňuje vymáhat dluhy nebo vyklizení nemovitosti bez předchozího soudního řízení. Jeho použitelnost má ale právní omezení.
Při prodloužení nájmu může být nutný nový notářský zápis. Pokud se nájemní smlouva prodlouží, původní zápis nemusí k vystěhování neplatiče stačit. Bezpečnější je sepsat nový zápis nebo dodatek.
Budoucí sankce nelze předem platně uznat jako existující dluh. Nejvyšší soud ve dvou rozhodnutích potvrdil, že dlužník nemůže při sjednání úvěru jednostranně uznat dosud nevzniklé úroky z prodlení nebo smluvní pokuty.
Věřitelé mohou mít komplikovanější vymáhání sankcí. Pokud chtějí využít jednostranné uznání dluhu v notářském zápisu, musí s uznáním sankčních pohledávek počkat, až skutečně vzniknou. Dlužník však později nemusí spolupracovat.
Řešením může být dvoustranná dohoda. Namísto jednostranného uznání dluhu lze při sjednávání úvěru využít dohodu věřitele a dlužníka ve formě notářského zápisu, která může nabídnout vhodnější právní ochranu.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Co je hlavní úlohou a výhodou notářských zápisů s přímou vykonatelností?
Jenže notářské zápisy nejsou samospasitelné, jak znovu potvrdila rozhodovací praxe (judikatura) soudů, zvláště Nejvyššího soudu. Právní prostředí v ČR je značně neuspořádané a chaotické, a to proměnlivá legislativa (tvorba právních předpisů) i judikatura (soudní výklady práva na základě řešených soudních sporů). Někdy je to s odpuštěním až tzv. ode zdi ke zdi.
Notářské zápisy s přímou vykonatelností mají především ulehčit postup proti neplatičům, kdy není třeba soudního řízení před řízením exekučním, které jen konstatuje povinnost dlužníka platit, povinnost neplatiče nájemného (nebo nájemce neoprávněně užívajícího nemovitost po skončení nájmu) vyklidit nemovitost, aby mohla nastoupit právě exekuce čili vynucení sjednané povinnosti. Tedy aby měl oprávněný tzv. exekuční titul ukládající povinnému splnění určité povinnosti, kterou má exekuce vynutit, když není plněna dobrovolně.
Vyklizení pronajaté nemovitosti
Usnesení Nejvyššího soudu ČR (spis. zn. 31 Cdo 225/2024, ze dne 10. 4. 2024), víceméně obnovilo možnost vyklizení nemovitosti na základě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Už jsme o něm aktuálně informovali předčasem v článku odkazovaném níže:
O jiném stanovisku NS ČR jsme dříve psali tady:
Klíčovou a nevyjasněnou (spornou, nevyřešenou) otázkou však zůstává, zda je tento exekuční titul (notářský zápis) použitelný i po následném prodloužení nájmu dodatkem či na základě automatické prolongace (obnovování nájmu).
Příklad
V praxi bývají nájemní smlouvy na byt uzavírány na dobu určitou nejdéle na 1 kalendářní rok.
Je-li nájemní smlouva uzavřena např. na dobu určitou od 1. 10. 2026 do 30. 9. 2027, postačí uvést v notářském zápise, že se nájemce zavazuje vyklidit nemovitost do 30. 9. 2027 resp. do 15 dnů po uplynutí tohoto termínu čili do 15. 10. 2027.
Pokud nemovitost (nejčastěji byt) nebude k 1. 10. 2027 resp. k 16. 10. 2027 vyklizena a předána zpět pronajímateli, bude nájemce v prodlení. Proto bude možné přistoupit k přímému výkonu (exekuci) povinnosti uložené nájemci notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti.
Není potřeba podávat žalobu na vyklizení k soudu, je možno se rovnou obrátit na exekutorský úřad za účelem vynucení povinnosti nájemce vyklidit nemovitost.
A co když dojde k prodloužení nájmu?
Jenže otázkou je, zda původní notářský zápis bez jeho změny (dodatku k němu) je použitelný i dále pro případ, že dojde k prodloužení původní doby nájmu (např. dodatkem ke stávající nájemní smlouvě).
Např. nájem z našeho příkladu bude prodloužen do 30. 9. 2028. Tak potom lze přirozeně použít původní notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti za účelem exekuce, aniž by bylo potřeba podávat žalobu k soudu, ne? Inu – ne.
Pronajímatel musí mít další nový notářský zápis nebo dodatek k tomu původnímu, který zohlední prodloužení doby nájmu. A takový notářský zápis rozhodně není zdarma. A také není použitelný pro každý případ nájmu bytu, jak si někteří myslí.
Nicméně zajímavé řešení nabízejí právníci advokátní kanceláře PEYTON legal ve článku na serveru pravniprostor.cz: Domnívají se, že za určitých okolností lze stále i k pozdějšímu vyklizení po prodloužení nájmu použít původní notářský zápis. Jenže to musí potvrdit autoritativně státní orgány.
Názor zmíněných advokátů je zajímavým přínosem do odborné diskuse, ke které vyzývají, ale rozhodně na něj nelze spoléhat. Nájemci, kteří nechtějí nemovitost vyklidit, se budou bránit a zdržovat. A právě z takových sporů vznikne v budoucnu autoritativní výklad, který názor zmíněných advokátů potvrdí nebo naopak vyvrátí.
Jenže v praxi mnohdy nejde jen o vyklizení pronajaté nemovitosti, ale také o vymožení dlužného nájemného. Další informace se týkají samozřejmě i vymáhání jakýchkoliv jiných dluhů.
V době poskytnutí úvěru a sepsání notářského zápisu není dlužník neplatičem a není v prodlení
Nejvyšší soud ČR nově dospěl k názoru (přehodnotil dosavadní přístup), že nelze platně uznat nároky, jež v době sepsání notářského zápisu ještě fakticky neexistují, a svolit ze strany dlužníka k jejich přímé vykonatelnosti.
Nejčastěji jde v praxi o smluvní pokuty nebo úroky z prodlení, které v době sepsání notářského zápisu ještě nebyly (nemohly být) splatné. (Viz dvě usnesení NS ČR ze dne 29. 4. 2026, a to spis. zn. 20 Cdo 2680/2025 a spis. zn. 20 Cdo 2841/2025.)
Nelze proto, aby potenciální neplatič (zatím jen dlužník, který si půjčil peníze) v notářském zápisu s přímou vykonatelností pro věřitele preventivně uznal jako svůj dluh nejen jistinu dluhu, ale současně i budoucí úroky z prodlení či smluvní pokutu.
V obou soudně řešených případech byly notářské zápisy sepsány v době, kdy dlužník ještě nebyl v prodlení se splácením jistiny dluhu, a proto nárok na úroky z prodlení a smluvní pokuty (vázané na budoucí porušení povinnosti) ještě nevznikl.
Obě rozhodnutí Nejvyššího soudu se týkají jednostranného uznání dluhu ve formě notářského zápisu, vzniklého z titulu úvěrové smlouvy, a to k okamžiku, kdy takový dluh ještě nebyl splatný. Povinný dlužník se v obou případech v době uznání dluhu logicky ještě nemohl nacházet v prodlení.
Současně však uznal jak nesplatný dluh z poskytnutého úvěru, tak (pro případ budoucího prodlení) i úroky z prodlení a smluvní pokutu, to vše se svolením k přímé vykonatelnosti.
Nejvyšší soud odmítl akceptovat názor uplatňovaný v praxi, že uznání jistiny jako již existujícího dluhu pokrývá i její budoucí sankční složku. A je jedno, zda jde o úrok z prodlení nebo smluvní pokutu, které mají různou právní povahu. Nejvyšší soud ČR k v rozhodnutí uvedl, že
…lze mít za nerozhodné, zda notářským zápisem uznávaný dluh bude dluhem na jistině zcela samostatným (smluvní pokutou) či jeho příslušenstvím (úroky z prodlení)…
Závěr
Nelze platně uznat dluh, který má teprve vzniknout v budoucnu.
Pokud tedy dlužník uzná dluh z úvěru (zápůjčky) v době jeho poskytnutí, nemůže zároveň platně uznat úroky z prodlení či smluvní pokuty vázané na budoucí porušení povinností (splácet dluh – jistinu dluhu), neboť tyto nároky v daný moment fakticky neexistují.
Pro věřitele to znamená, že musí žádat uznání dluhu (ve formě notářského zápisu) až po vzniku prodlení dlužníka, k čemuž ovšem dlužník nemusí být svolný.
Možným řešením na začátku úvěrového vztahu může být namísto jednostranného uznání dluhu dvoustranná dohoda věřitele a dlužníka, sepsaná ve formě notářského zápisu.