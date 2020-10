Neomezená data v mobilu. Jaké jsou nabídky, možnosti a ceny?

V Česku sice existují desítky virtuálních operátorů, ale stejně musejí využívat sítě jednoho ze stávajících tří, tedy od O2, T-Mobile nebo Vodafone. Podle toho také vypadají nabídky jejich datových tarifů, které jsou v podstatě k uzoufání, protože velcí operátoři jim levněji data neprodají. Pojďme se podívat na nové možnosti, které nám velcí operátoři nabízejí.

Z přehledu jsme vyjmuli tarify s tuzemským datovým FUP (Fair Use Policy, v překladu „zásady spravedlivého používání“) a píšeme skutečně jen o těch neomezených. Porovnáváme tarify bez podmínek a bez závazků a bez dalších služeb, jako je např. televize, pevný internet, více karet SIM apod., jenže – u Vodafonu to nejde. Více si ukážeme. U prvních dvou operátorů si tarify prostě jen sjednáte, používáte, vypovíte, končíte.

O2

Oficiální nabídka O2 startuje o půlnoci dne publikace tohoto článku. Pro cestovatele je zásadní informací, že u nejvyššího tarifu Neo platinový mají v ceně 1 GB dat v zemích zóny tzv. TOP svět. V době publikace článku jde o 85 zemí mimo EU. Pokud tedy nechcete nebo nemůžete vždy řešit změnu SIM při příjezdu či příletu do zemí níže, jde o nejlepší nabídku na trhu, byť drahou. Ale za komfort se platí.

Zatím co ostatní tarify od O2 mají strop omezení rychlosti, tarif Neo Platinový funguje bez omezení rychlosto podle technických možností sítě. V praxi to však stejně moc nepoznáte, snad jen při stahování filmů a nahrávání souborů.

Horší je to u MMS, které si O2 nechá zaplatit. V ČR stojí 5,60 Kč a v zemích EU 6,50 Kč. U T-Mobile jsou přitom v ceně. Pokud u O2 podepíšete závazek na 24 měsíců, budete mít paušál o 150 Kč měsíčně levnější. Ceny v tabulce jsou bez závazků.

Neomezené datové tarify O2 pro soukromé osoby a podnikatele Název tarifu Cena měsíčně Rychlost max. FUP na data v EU Mezinárodní hovory v ceně MMS v ČR/EU Neo bronzový 1249 Kč 5 Mb/s 35 GB ne 5,60/6,50 Kč Neo stříbrný 1449 Kč 20 Mb/s 35 GB ne 5,60/6,50 Kč Neo zlatý 1749 Kč 300 Mb/s 35 GB ne 5,60/6,50 Kč Neo platinový 2649 Kč 300 Mb/s+ 50 GB + navíc 1 GB mimo EU v 85 zemích 600 minut 5,60/6,50 Kč

Seznam zemí, kde platí 1 GB dat v tarifu Neo Platinový Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Argentina, Arménie, Austrálie, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Bělorusko, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Fidži, Filipíny, Gabon, Ghana, Grónsko, Gruzie, Guatemala, Guernsey, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Kapverdy, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Macao, Madagaskar, Makedonie, Malajsie, Man, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Nigérie, Nikaragua, Nový Zéland, Omán, Pákistán, Panama, Peru, Rusko, Salvador, Saúdská Arábie, Severní Kypr, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Srbsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Tanzanie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam

T-Mobile

Výhodou nových tarifů T-Mobile je jejich automatická platnost na dobu neurčitou. Operátor navíc pro prvních 50 GB garantuje rychlost bez omezení rychlosti (v rámci možností sítě), což je velmi slušná porce dat pro běžné používání. Jak jedinýý operátor má v ceně také MMS v Česku a v zemích EU, ostatní si je nechají vždy zaplatit.

Neomezené datové tarify T-Mobile pro soukromé osoby a podnikatele Název tarifu Cena měsíčně Rychlost max. FUP na data v EU Mezinárodní hovory v ceně MMS v ČR/EU Můj svobodný tarif M a neomezeně SD 1075 Kč prvních 20 GB neomezeně, poté max. 3 Mb/s 30 GB ne v ceně Můj svobodný tarif M a neomezeně HD 1275 Kč prvních 50 GB neomezeně, poté max. 10 Mb/s 35 GB ne v ceně Můj svobodný tarif L a neomezeně HD 1475 Kč prvních 50 GB neomezeně, poté max. 10 Mb/s 35 GB ne v ceně Můj svobodný tarif M a neomezeně Max 1575 Kč plná rychlost bez omezení 40 GB + 500 MB mimo EU ne v ceně

Vodafone – pouze se závazkem na 2 roky

Nabídka Vodafonu je pro nové zákazníky příliš komplikovaná. Na rozdíl od předchozích dvou operátorů si u něj nemůžete jen tak koupit jednu SIM s neomezenými daty. Abyste měli data neomezená, musíte si koupit aspoň dvě SIM, tj. dvě čísla. Tím to ale nekončí, zároveň musíte mít od Vodafonu pevné připojení k internetu, nebo být klienty UPC. Ceny jsme proto přepočítali i s ohledem na tyto podmínky.

Soukromé osoby si mohou pořídit max. 6 SIM, podnikatelé a firmy max. 10 SIM.

Video: vysvětlení pojmu „neomezeně“ v podání Petra Čtvrtníčka (upozornění: video obsahuje vulgarismy)

A pozor, podpisem smlouvy s Vodafonem se zavazujete nejen k smlouvě, ale hlavně k minimálnímu měsíčnímu plnění na 24 měsíců, min. však 2290 Kč měsíčně. To znamená, že během dvou let nebudete platit méně, než si dohodnete, a při předčasné výpovědi tak budete muset uhradit zvýšené poplatky. Podmínky Vodafonu toto uvádějí, ceník si ale musíte najít sami, odkaz chybí:

Při zrušení služeb před uplynutím doby 24 měsíců je účtováno za standardní cenu viz ceník a naúčtována standardní cena modemu či jiného zařízení dle aktuálního ceníku platného v době pořízení.

1. Pořídím si od Vodafone pevný internet

Neomezené datové tarify Vodafone pro soukromé osoby a podnikatele Počet SIM Cena měsíčně celkem Cena na 1 SIM (rozpočítaná) Rychlost max. FUP na data v EU (pro každou SIM) Mezinárodní hovory v ceně MMS v ČR/EU 1 nelze nelze nelze nelze nelze 4,54 Kč 2 2395 Kč 1198 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 3 2595 Kč 865 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 4 2795 Kč 699 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 5 3394 Kč 679 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 6 3993 Kč 666 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 7 (firmy) 4592 Kč 656 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 8 (firmy) 5191 Kč 649 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 9 (firmy) 5790 Kč 643 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 10 (firmy) 6389 Kč 639 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč

2. Mám už smlouvu s UPC

Neomezené datové tarify pro soukromé osoby a podnikatele Počet SIM Cena měsíčně celkem Cena na 1 SIM (rozpočítaná) Rychlost max. FUP na data v EU (pro každou SIM) Mezinárodní hovory v ceně MMS v ČR/EU 1 nelze nelze nelze nelze nelze 4,54 Kč 2 1996 Kč 998 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 3 2196 Kč 732 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 4 2396 Kč 599 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 5 2995 Kč 599 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 6 3594 Kč 599 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 7 (firmy) 4193 Kč 599 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 8 (firmy) 4792 Kč 599 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 9 (firmy) 5391 Kč 599 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč 10 (firmy) 5990 Kč 599 Kč 10 Mb/s 45 GB ne 4,54 Kč

Jak si vybrat

Nabídku od O2 i od T-Mobile lze označit jako velmi dobré co do služeb v ceně. Ano, je to drahé, v zahraničí je to lepší, ale musíme z něčeho vycházet. Obě mají své výhody i nevýhody, u kterých asi nebude nutné měnit hned operátora, spíše si nastavit vlastní preference. T-Mobile má výhodu rychlosti bez omezení pro prvních 50 GB přenesených dat, což je velmi slušná porce, rovněž MMS v ceně potěší. 35 GB dat v roamingu EU je plně dostatečných i pro sledování sociálních sítí včetně YouTube.

Pokud rádi posíláte MMS, u O2 za ně vždy zaplatíte. Ale kdo opravdu hodně volá a cestuje bez ohledu na náklady na telekomunikace, má jedinou volbu: Tarif Neo Platinový od O2. S ním může lítat takřka po celém světě a používat telefon bez zásadního omezení (ale počkejme na podrobné podmínky, které v době psaní textu ještě nebyly zveřejněny).

Prozkoumat nabídku O2 a T-Mobile

Nabídku od Vodafonu má smysl brát vážně pouze v případě, že tohoto operátora vysloveně chcete a dva roky u něj zůstanete. Cenově špatná není, ale je potřeba počítat se smlouvou na dobu určitou a s povinným pevným internetem od UPC nebo přes xDSL. A další minus, cena pevného internetu sice podle webu operátora začíná na 399 Kč, ale pokud jste v místě, kde není tak snadné internet dostat přes kabely (rozumějte, přenosová rychlost bude nízká), musíte využít službu internetu přes „vzduch“, která stojí 449 Kč měsíčně. Tím se vše opět prodražuje. A MMS u Vodafone také platíte vždy.

Prozkoumat nabídku Vodafone

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.