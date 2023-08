„Nemůžeme sloužit.“ Energetický úřad je pod palbou stížností, které nemůže řešit

Dodavatelé energií mění své ceníky. Nové ceny někteří nabízejí už od dubna, jiní od července či srpna 2023. Zdá se, že nové ceny zákazníky pobouřily, a tak se rozhodli se svými dodavateli bojovat. Mnozí zasypali stížnostmi Energetický regulační ústav (ERÚ), kam přichází měsíčně až 1000 podnětů na prošetření jejich situace.

Úředníkům ERÚ postupně dochází trpělivost, protože je lidé žádají o pomoc ve věcech, které úřad řešit nemůže, a často jde o neoprávněné stížnosti. Ty tvoří přibližně třetinu všech došlých podání.

Úředníci Energetického regulační úřadu pochopili, že bojují s určitou „energetickou negramotností“ českých domácností, a rozhodli se spustit informační kampaň, ve které budou lidem vysvětlovat, jak vlastně jejich vztahy s dodavateli energií fungují, jak se vyznat ve vyúčtování, kdy mohou a naopak nemohou vypovědět smlouvy a jak řešit záležitosti, které se jim nelíbí.

Příběhy ze spotřebitelské linky Energetického regulačního úřadu

Já vám to spočítám!

Panu Karlovi dodavatel nevyhověl při jeho reklamaci, což se mu pochopitelně nelíbilo. Sám proto dodavateli spočítal pokutu, kterou požadoval zaplatit, a to jen na základě osobního přesvědčení, aniž by vycházel ze smlouvy či jiného podkladu. Poté se pan Karel obrátil na ERÚ s žádostí, aby z moci úřední dodavateli vlastnoručně spočítanou sankci uložil.

Naskočte do auta a rychle ke mně!

Pan Tomáš měl zřejmě spory se svým dodavatelem, které vyústily v oznámení, že mu dodavatel odpojí elektroměr. Když to pan Tomáš zjistil, hbitě zavolal na spotřebitelkou linku ERÚ a rozčileně se dožadoval, aby odpojení úřad zabránil. Sedněte do auta a okamžitě ke mně přijeďte, křičel na pracovnici do telefonu.

Jeden dodavatel nestačí?

Paní Jana uzavřela v jednom měsíci dvě smlouvy na dodávku plynu pro svůj byt. Každou smlouvu uzavřela s jiným dodavatelem, a tudíž ji logicky oba navštívili u ní doma. Její dcera se na ERÚ obrátila se stížností, že se jí postup obou společností nelíbí.

(Příběhy uveřejnil na svých webových stránkách ERÚ.)