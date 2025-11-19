Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc

Redukční hranice jsou zákonem stanovené částky, které při výpočtu nemocenské, náhrady mzdy, ale i dalších dávek, určují, jak velká část vašeho příjmu se bude brát v potaz.
Tyto redukční hranice se přitom v roce 2026, stejně jako v letech minulých, dočkají valorizace. Podívali jsme se proto na konkrétní příklady a spočítali od jaké výše mzdy se změna skutečně projeví.
Nemocenská vs. náhrada mzdy
Připomeňme, že zaměstnanci během pracovní neschopnosti pobírají 2 typy dávek: náhradu mzdy a nemocenskou.
Náhradu mzdy přitom zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel během prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Poté přichází na řadu nemocenská, kterou vyplácí stát, respektive Česká správa sociálního zabezpečení.
Další rozdíl: zatímco náhradu mzdy zaměstnavatel poskytuje pouze za pracovní dny, respektive dny, které by zaměstnanec jinak odpracoval, nemocenská náleží za každý kalendářní den pracovní neschopnosti.
Náhrada mzdy 2026: Kdo na ni dosáhne?
S náhradou mzdy můžete počítat, pokud jste v klasickém pracovním poměru. Jestliže si vyděláváte na dohodu o provedení práce, náhradu mzdy vám v případě nemoci zaměstnavatel vyplatí, pokud je váš měsíční výdělek vyšší než určitá státem předepsaná mez: od ledna 2026 jde o částku 12 000 Kč.
U dohody o pracovní činnosti platí obdobná pravidla, jen je tu nižší limit: 4500 Kč platný pro letošek i rok 2026.
Náhrada mzdy: Výpočet pro rok 2026
Při výpočtu náhrady mzdy se vychází z průměrných výdělků za předchozí čtvrtletí. Když tedy onemocníte hned v lednu, budete se počítat s příjmem za říjen až prosinec 2025. Konkrétně se počítá s průměrným hodinovým výdělkem. Údaj najdete na výplatní pásce nebo se k němu sami dopočítáte, kdy sečtete hrubé výdělky za poslední čtvrtletí a výsledek vydělíte počtem odpracovaných hodin.
Základem pro výpočet náhrady mzdy je pak 60 % tohoto hrubého hodinového výdělku, který se ovšem ještě sníží prostřednictvím určitých redukčních hranic. Pro rok 2026 jsou stanovené takto:
- 1. redukční hranice 285,78: z částky do této hranice se započítá 90 %
- 2. redukční hranice 428,58 Kč: z částky mezi 1. a touto 2. redukční hranicí se započítá 60 %
- 3. redukční hranice 856,98 Kč: z částky mezi 2. a touto 3. redukční hranicí se započítá 30 %
- K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.
Díky zvýšení těchto redukčních hranic se pak také zvýší výsledná náhrada mzdy, ovšem jen pro zaměstnance s určitou výší výdělku.
Pokud bychom například počítali s hrubým příjmem 41 115 Kč (medián mezd podle ČSÚ za 2. čtvrtletí 2025), zvýšení redukčních hranic by se na výsledné náhradě mzdy nijak neprojevilo.
Pokud ale budeme počítat s hrubou mzdou 49 402 Kč (průměrná mzda podle ČSÚ za 2. čtvrtletí 2025) změna redukčních hranic bude znát. Zkusme si to na příkladu zaměstnance s 8hodinovou pracovní dobou pracujícího od pondělí do pátku, který bude v lednu 2026 v 5denní pracovní neschopnosti.
|Krok
|Popis
|Výpočet
|Výsledek
|1
|Hrubé výdělky za předchozí čtvrtletí
|49 402 × 3 měsíce
|148 206 Kč
|2
|Počet odpracovaných hodin ve čtvrtletí
|66 pracovních dní × 8 hodin
|528 hodin
|3
|Průměrný hodinový výdělek
|148 206 : 528
|280,69 Kč
|4
|Uplatní se pouze 1. redukční hranice (285,78 Kč)
|90 % z 280,69
|252,62 Kč
|5
|Hodinová sazba náhrady mzdy
|60 % z 252,62 Kč
|151,57 Kč
|6
|Náhrada mzdy za 1 den
|151,57 × 8 hodin
|1 212,57 Kč
|7
|Náhrada mzdy za 5 dní
|1 212,57 × 5
|6 062,80 Kč
Zdroj: vlastní výpočty autorky
Pokud bychom počítali s redukčními hranicemi platnými pro rok 2025, činila by náhrada mzdy za 5 prostonaných dní tohoto zaměstnance 5997,45 Kč.
Rozdíl tedy za 5 pracovních činí zhruba 65 Kč, na den tedy okolo 13 Kč.
V praxi se zvýšení redukčních hranic pro rok 2026 začne projevovat na dávce zaměstnanců, kteří vydělávají od cca 45 tis. výš.
Nemocenská: Pravidla a redukční hranice v roce 2026
Obdobně jako náhrady mzdy se počítá i nemocenská, místo hrubého hodinového výdělku ovšem do výpočtu vstupuje takzvaný denní vyměřovací základ. Jde o průměr hrubých příjmů za uplynulý rok, které se přepočítají na den.
Tento denní vyměřovací základ se také sníží prostřednictvím redukčních hranic a nemocenská se následně vypočítá jako 60 % takto redukovaného denního vyměřovacího základu.
Pro rok 2026 budou platit následující redukční hranice:
- 1. redukční hranice 1633 Kč: z částky do této hranice se započítá 90 %
- 2. redukční hranice 2449 Kč: z částky mezi 1. a touto 2. redukční hranicí se započítá 60 %
- 3. redukční hranice 4897 Kč: z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítá 30 %
- K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.
Pokud je pracovní neschopnost dlouhodobá, nemocenská se zvýší. Konkrétně se od 31. dne pracovní neschopnosti počítá s 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne pracovní neschopnosti se 72 % denního vyměřovacího základu. Maximálně lze nemocenskou pobírat 380 dní od začátku nemoci.
Ještě jiná pravidla platí pro pracující důchodce. Pokud zaměstnání, respektive výdělek penzisty zakládá účast na nemocenském pojištění, má nárok na nemocenskou pouze po dobu 70 kalendářních dní při jedné pracovní neschopnosti a současně ne víc jak 70 dní za kalendářní rok.
Výpočet nemocenské v roce 2026
Při výpočtu nemocenské budeme opět pracovat s průměrnou mzdou ve výši 49 402 Kč, ze které je nejprve potřeba vypočítat denní vyměřovací základ, často se také setkáte se zkratkou DVZ. Zaměstnanec přitom bude pobírat nemocenskou 7 kalendářních dní.
|Krok
|Popis
|Výpočet
|Výsledek
|1
|Hrubé výdělky za posledních 12 měsíců
|49 402 × 12 měsíců
|592 824 Kč
|2
|Denní vyměřovací základ (DVZ)
|592 824 / 365 dní
|1624,17 Kč
|3
|Uplatnění 1. redukční hranice (1633 Kč)
|1624,17 × 90 %
|1461,75 Kč
|4
|Redukovaný denní vyměřovací základ
|DVZ po redukci
|1461,75 Kč
|5
|Denní dávka nemocenské (60 %)
|1461,75 × 60 %
|877 Kč
|6
|Nemocenská za 7 kalendářních dní
|877 × 7
|6 139 Kč
Zdroj: vlastní výpočty autorky
Pokud bychom použili redukční hranice platné pro rok 2025, denní dávka nemocenské by vycházela na 865 Kč a za 7 dní pracovní neschopnosti by zaměstnanec dostal 6055 Kč. Rozdíl ve výši denní dávky tedy činí 12 Kč.
V praxi se zvýšení redukčních hranic nemocenské pro rok 2026 projeví na dávce zaměstnanců, kteří vydělávají od cca 47 500 výš.
3 týdny pracovní neschopnosti v roce 2025 vs. 2026
Pokud by byl zaměstnanec z našeho příkladu v pracovní neschopnosti 3 týdny, respektive 10 pracovních a 7 kalendářních dní, zaměstnavatel a sociálka by mu vyplatili celkem:
- 2025: 18 049 Kč
- 2026: 18 263 Kč
Rozdíl tedy činí 214 Kč.
Zvýšení redukčních hranic tedy bude mít reálný dopad primárně na zaměstnance s nadprůměrnými příjmy.
Výše dávek, zejména náhrady mzdy, se samozřejmě může během roku měnit v závislosti na počtu pracovních dní v daném čtvrtletí. Aktuálně se například započítá počet pracovních dní za červenec, srpen a září.
A protože do konce roku zbývá víc jak měsíc, možná se vám ještě bude hodit naše kalkulačka nemocenské pro rok 2025.