Nemáte finance na školní věci pro dítě? Ti nejchudší mohou dostat peníze i na počítač

S blížícím se začátkem školního roku se také blíží doba výdajů za školní pomůcky, obědy, kroužky a mnohé další akce. Možná jste právě v situaci, kdy jste téměř bez peněz a nevíte, kudy kam. Jedna z možností, kam se můžete obrátit, je Úřad práce, který má pro rodiny s dětmi vyčleněné peníze na náklady související se vzděláním.

Jde o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP), která vám může pomoct s výdaji na:

učebnice a učební pomůcky, pokud je škola neposkytuje zdarma nebo nezapůjčuje,

školní aktovku,

pracovní oděv a pracovní pomůcky pro učně,

zimní lyžařský a letní výcvikový kurz,

školu v přírodě,

dojíždění do školy, není-li v docházkové vzdálenosti a není možná bezplatná přeprava (např. školním autobusem),

školkovné, pokud není rodina od úhrady osvobozena,

platbu za školní družinu, pokud od ní rodina nebyla osvobozena,

zefektivnění domácí přípravy či komunikace se školou (např. na pořízení počítače a softwaru, připojení na internet, jsou-li potřebné pro studium a dítě nemá možnost je využívat v dostatečném rozsahu ve škole),

mimoškolní aktivity dětí a pomůcky pro jejich realizaci (např. úhrada za letní tábory, platba za zájmové kroužky a výdaje s nimi spojené).

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana)

Jak vidno, do nároku na tuto sociální dávku se vejde mnohem více položek než jen učebnice a školní výlet.





Na co dávku nelze poskytnout:

školné na všech typech škol a

ubytování studentů vysokých škol v místě vysokoškolského studia.

Aktuální průměrná výše tohoto typu mimořádné okamžité pomoci je podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 3123 Kč a částka se meziročně zvyšuje. Letos úřady práce vyplatily ke konci července 1324 dávek.

Výrazný nárůst však teprve očekáváme, a to především v září a v říjnu. V těchto měsících bylo v loňském roce přiznáno 55 % všech žádostí z celého kalendářního roku. V nadcházejících týdnech očekáváme největší počet žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc, která se pojí s výdaji nového školního roku, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Zároveň bych rád připomněl, že o tuto dávku lze žádat i v průběhu roku, a to např. v souvislosti s lyžařskými kurzy v zimních měsících.

Podmínky pro nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

MOP můžete získat i v případě, že nejste pravidelnými příjemci jiných sociálních dávek, například příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a podobně. Úřadu práce (ÚP) musíte prokázat, že nemáte vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.

ÚP vám může poskytnou finance až do celkové výše potřebných nákladů. Pokud tak neučiní a uhradí jen část, měl by vám své rozhodnutí zdůvodnit.

Co bude chtít ÚP vědět

Úřad práce bude posuzovat, zda věc či kroužek, které chcete pořídit, dítě opravdu potřebuje a jestli přispěje k sociálnímu začlenění dítěte. Dále si prověří vaše příjmy, jestli opravdu nejste schopni patřičné věci ze svého příjmu zaplatit sami, nebo zda by jejich zaplacení vedlo k tomu, že se ocitnete úplně na mizině.

Předložíte úřadu seznam pomůcek, které potřebujete koupit. Pozor! Nesmíte nic platit předem, ÚP neproplácí již uhrazené částky s výjimkou případů, kdy doložíte, že se s úhradou nedalo počkat. O dávku je tedy nutné žádat před zaplacením.

ÚP také bude posuzovat, zda se dané pomůcky či aktivity nedaly uhradit jiným způsobem, například ze sociálního fondu školy, z preventivního programu zdravotní pojišťovny, případně z nějakých nadačních fondů.

Pokud vám dávku ÚP přizná, bude to jen v nejnižším možném rozsahu , tedy na to nejlevnější provedení výrobku nebo na nejlevnější zájmovou činnost, která je pro vaše dítě k dispozici.

, tedy na to nejlevnější provedení výrobku nebo na nejlevnější zájmovou činnost, která je pro vaše dítě k dispozici. Dávka je také určena na pořízení funkční věci, která nemusí být úplně nová. To se týká případů, kdy můžete koupit v bazaru například hudební nástroj. Také nemusíte dostat peníze na věci, které se dají zapůjčit, třeba lyže.

Výši dávky musí ÚP stanovit tak, abyste náklad zvládli ze svých zdrojů spolu s dávkou zcela uhradit.

Jakou částku můžete dostat? Maximální výše MOP pro rodinu, a to bez ohledu na počet dětí, pro jeden kalendářní rok je desetinásobek částky životního minima jednotlivce, což je 48 600 Kč. O dávku tedy můžete v průběhu jednoho roku žádat opakovaně, ale jen do této maximální výše. Počítejte s tím, že ÚP může požadovat, abyste ve stanovené lhůtě doložili účtenky či faktury. Pokud tak neučiníte, může se stát, že budete muset vyplacenou dávku zase vrátit.

Žádost o MOP můžete vyplnit na formuláři a odnést na úřad práce, případně ji zaslat i s požadovanými podklady poštou. Je také možné žádost vyplnit online a ostatní dokumenty vložit naskenované. Co vše musíte doložit a jak vyplnit žádost, se dozvíte na webu MPSV.

Bezplatné obědy ve škole pro děti z chudých rodin

Pro děti z chudých rodin je také možné zajistit úhradu školních obědů. Existují dvě cesty, jak se k této formě podpory dostat. Jedny dotace zařizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a druhé Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Která možnost se vás bude týkat, záleží zejména na škole či školce, kam vaše dítě chodí. Škola je totiž tím výchozím bodem, který vám se zajištěním bezplatných obědů pomůže. Záleží však na tom, zda je tato škola do některého projektu zapojená, a pokud ano, tak do kterého.

Obědy do škol od MPSV

V této variantě je možná úhrada obědů pro děti ve věku od 3 do 15 let, které navštěvují mateřskou nebo základní školu, případně víceleté gymnázium, prostřednictvím projektu Obědy do škol, na který jdou finance z Fondu evropské pomoci nejchudším rodinám.

Dříve měly nárok na bezplatné obědy pouze rodiny s dětmi v uvedeném věkovém rozpětí, které pobíraly dávky v hmotné nouzi. Od března 2023 se tato skupina rozšířila o nízkopříjmové rodiny, které jsou těsně nad hranicí hmotné nouze nebo čelí různým nepříznivým situacím.

Jak o bezplatné obědy pro vaše děti požádat

Nejprve oslovte vedení školky/školy a informujte se, zda je tato škola zapojena do programu Obědy pro děti. Pokud ano, navštivte Úřad práce, kde požádáte o podepsání formuláře „Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci“. Následně ve škole podepíšete souhlas se zapojením dítěte do stravování. Škola zapojená do projektu má tento formulář k dispozici.

Obědy do škol od MŠMT

Druhý způsob, který můžete využít, je žádost prostřednictvím neziskové organizace, která na obědy do škol pro potřebné děti dostává peníze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Pro rok 2024 je obdržely dvě organizace, a to Women For Women (WFW) a Patron dětí, ten od ministerstva dostal pro letošní rok částku k rozdělení 8,5 mil. Kč. WFW, jejíž zakladatelkou a ředitelkou je Ivana Tykač, rozděluje státní peníze na školní obědy už 11. rokem a za tu dobu organizace vyplatila 307 mil. Kč. V loňském roce rozdělovaná suma překročila 90 mil. Kč.

Také v těchto projektech nedostanou peníze určené na obědy rodiče dítěte, ale přímo vzdělávací zařízení. V případě WFW si děti, které potřebují pomoc, vybírá sama škola. Dětem je zaručena anonymita, aby jejich bezplatné obědy nezavdaly příčinu například k opovržení od ostatních dětí.

Jak požádat o úhradu obědů s pomocí WFW nebo Patrona dětí

Pokud chcete žádat o bezplatné obědy pro své dítě prostřednictvím jedné z uvedených organizací, nepotřebujete mít od Úřadu práce přiznaný příspěvek na živobytí. Důležité je prokázat, že jste dlouhodobě ve finanční nouzi.

V případě podpory od WFW si potřebné děti vytipovávají přímo škola nebo školka, proto se informujte u jejich vedení, zda jsou u této organizace do projektu zařazené. Pokud ano, požádejte vedení školy, aby vaše dítě navrhlo jako příjemce bezplatných obědů.

Také organizace Patron dětí se propojuje přímo se školami, ale zároveň umožňuje, abyste požádali o úhradu obědů pro děti přímo ji. Můžete tedy o podporu požádat sami přes registrační formulář na webových stránkách, kde vyplníte své jméno a kontaktní údaje a IČO školy.