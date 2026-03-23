Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Sleva z důchodového pojištění pro pracující penzisty, která je odměnou za práci v důchodovém věku, je v platnosti od roku 2025. Ale někteří si na peníze z ní sáhnou až teď. Přinášíme souhrn všech důležitých informací.
Co se dozvíte v článku
- Jak funguje sleva pro pracující důchodce?
- Jak vysoká je sleva pro pracující důchodce
- Jak se ke slevě z pojistného dostane zaměstnanec?
- Jak se mohou ke slevě zaměstnanci dostat dodatečně?
- Jak se ke slevě dostanou OSVČ?
- Jak se mohou ke slevě OSVČ dostat dodatečně?
- Jak se ke slevě dostane OSVČ v režimu paušální daně?
Jak funguje sleva pro pracující důchodce?
Důchodci, kteří v penzi vykonávají pojištěnou výdělečnou činnost (odvádí z ní důchodové pojištění) a vznikl jim nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši, mají od roku 2025 nárok na slevu z důchodového pojištění.
Podmínkou pro vznik nároku na tuto výhodu tedy je dosažení důchodového věku a nárok na výplatu plné starobní penze. Mohou ji čerpat zaměstnanci i OSVČ a je ukotvena v § 7d a 7e zákona o pojistném na sociální zabezpečení.
Jak vysoká je sleva pro pracující důchodce
Sleva je ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnanců pokrývá celé odváděné pojistné na důchodové pojištění z jejich příjmu, takže v praxi díky ní neplatí důchodové pojištění a z hrubé mzdy je jim strháváno 0,6 % na nemocenské pojištění 4,5 % na zdravotní pojištění.
U OSVČ (platí celé důchodové pojištění ze svého) dochází ke snížení odvodů na důchodové pojištění z 29,2 % na 22,7 %.
Příklad
Zaměstnanec pobírá hrubou mzdu ve výši 40 000 korun měsíčně a uplatňuje jen daňovou slevu na poplatníka.
Záloha na daň (15 % ze 40 tis. Kč) činí 6000 Kč. Po odečtení měsíční slevy na poplatníka (2570 Kč) vychází na 3430 Kč.
Sociální pojištění placené zaměstnancem počítané z hrubé mzdy se skládá z odvodu na důchodové pojištění 6,5 % (2600 Kč) a odvodu na nemocenské pojištění 0,6 % (240 Kč). Z hrubé mzdy se mu strhává také zdravotní pojištění ve výši 4,5 % (1800 Kč).
Čistá mzda bude 31 930 Kč. (Zaměstnavatel platí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění, které má jiné sazby a není předmětem příkladu.)
V případě uplatnění slevy pro pracující důchodce bude čistá mzda ve výši 34 530 Kč. Za celý rok mu sleva na pojistném ušetří 31 200 Kč.
Zdroj: výpočty autora
Sleva nahradila odměnu ve formě navyšování procentní výměry o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti pro ty, kteří si nechávají vyplácet starobní důchod v plné výši. Neuplatněné nároky vyplývající z této odměny je možné dodatečně uplatnit 5 let zpětně, ale jen s tím, že dalších 360 dnů pojištění bylo získáno nejpozději do 31. 12. 2024 vč.
Současný ministr práce Aleš Juchelka chce odměnu pracujícím důchodcům rozšířit a vrátit se (v kombinaci se slevou z pojistného) i k navyšování penze za výkon výdělečné činnosti v důchodu.
Jak se ke slevě z pojistného dostane zaměstnanec?
ČSSZ není jediným plátcem starobních důchodů. Penzi vojáků vyplácí Ministerstvo obrany, vybraným příslušníkům ozbrojených sil Ministerstvo vnitra (policie, hasičský sbor, Bezpečnostní informační služba atd.), Vězeňské službě zase Ministerstvo spravedlnosti.
Zaměstnanci musí o uplatnění slevy požádat zaměstnavatele, nejlépe od měsíce, ve kterém podmínky splnili (podmínky musí plnit po celý měsíc).
Za den uplatnění nároku na slevu na pojistném se považuje den, ve kterém zaměstnanec prokázal zaměstnavateli splnění uvedených podmínek, vysvětlila již dříve mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová.
Nárok prokazují:
- rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo
- potvrzením plátce důchodu (nejčastěji ČSSZ) o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od kterého na výplatu vznikl nárok.
Jak se mohou ke slevě zaměstnanci dostat dodatečně?
Žádost o slevu není možné uplatnit u zaměstnavatele zpětně. Pokud jste ji nepodali včas a nevyužili výhodu za všechny měsíce, kdy jste měli nárok, bude uhrazené pojistné ve výši slevy za tuto dobu považováno za přeplatek (ten nevznikne za měsíce, které byly započteny jako pojistná doba pro přiznání důchodu).
O přeplatek musíte písemně požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. K žádosti je nutné přiložit:
- potvrzení zaměstnavatele o výši vyměřovacích základů,
- potvrzení zaměstnavatele o tom, zda byla, či nebyla uplatněna sleva na pojistném za měsíce, které jste v žádosti uvedli.
Zaměstnavatel musí potvrzení vydat do 8 dnů ode dne, kdy obdrží vaši žádost o vystavení.
Přeplatek se vrací do 5 let po uplynutí kalendářního roku, ve kterém vznikl. Vrací ho příslušná územní (okresní) správa sociálního zabezpečení. Žádost je tedy potřeba podat tak, aby přeplatek mohl být v uvedené lhůtě vrácen, řekla serveru Měšec.cz Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.
Jak se ke slevě dostanou OSVČ?
OSVČ může od vzniku nároku na slevu z pojistného uplatňovat sníženou sazbu důchodového pojištění ve výši 22,7 %. Musí to však oznámit příslušné okresní správě prostřednictvím tiskopisu Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ (oznamuje se v části C).
Nárok reálně vzniká od měsíce, ve kterém OSVČ obdrží rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Pokud by došlo k tomu, že OSVČ obdrží rozhodnutí později, než kdy jí nárok na starobní důchod vznikl, může uplatnit sníženou sazbu až od měsíce, kdy obdrží rozhodnutí. Neuplatněnou slevu za měsíce, kdy už měla nárok na důchod, ale ještě neměla rozhodnutí, uplatní při podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen přehled) po skončení roku.
Jak se mohou ke slevě OSVČ dostat dodatečně?
V případě, že OSVČ nevyužije možnost odvádět během roku pojistné ve snížené výši, uplatní si nárok na slevu za předchozí rok (pokud pro ni plnila podmínky aspoň po jeden celý kalendářní měsíc) prostřednictvím Přehledu o příjmech a výdajích (dále jen Přehled), kde kromě měsíců trvání činnosti zaškrtne i měsíce, kdy chce uplatnit nárok na slevu na pojistném.
Pokud OSVČ vznikl loni nárok na výplatu starobního důchodu jen v některých měsících (důchod byl přiznán během roku), získá nárok na slevu jen z poměrné části ročního vyměřovacího základu za dobu, kdy plnila podmínky nároku na slevu.
Příklad
OSVČ vykonává činnost od 1. 11. 2018. Od 15. 3. 2025 zároveň pobírá v plné výši starobní důchod. Letos podá Přehled za rok 2025 a uplatní slevu na pojistném.
Podmínky pro vznik nároku plnila za duben až prosinec, takže ji získá jen z poměrné části vyměřovacího základu stanoveného za rok 2025 (za 9 měsíců).
V případě vyměřovacího základu pro pojistné ve výši 198 000 Kč při výkonu činnosti za celý rok 2025 bude poměrná část vyměřovacího základu připadající na jeden měsíc ve výši 16 500 Kč (198 000 / 12).
Nárok na slevu na pojistném vznikl kvůli výplatě důchodu jen za 9 měsíců (duben až prosinec). Sleva na pojistném proto náleží z vyměřovacího základu ve výši 148 500 Kč (16 500 × 9) a činí 9653 Kč (148 500 × 6,5 %).
Zdroj: ČSSZ
V případě, že OSVČ nárok na slevu neuplatní ani v rámci Přehledu, vznikne nárok na přeplatek na pojistném ve výši slevy. OSVČ o něj může požádat do 5 let po uplynutí kalendářního roku, ve kterém vznikl (nemá-li jiný splatný závazek podle § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.).
Jak se ke slevě dostane OSVČ v režimu paušální daně?
Nárok na slevu vzniká i těm OSVČ, které fungují v režimu paušální daně. V tomto případě ale není možné uplatnit nárok na sníženou sazbu důchodového pojištění během roku, protože OSVČ posílá paušální zálohy finančnímu úřadu a ne okresní správě. Slevu tak získá OSVČ v režimu paušální daně vždy až po ukončení celého roku.
Způsob uplatnění nároku na slevu ale závisí na tom, jestli je, nebo není daň z příjmů za daný kalendářní rok rovna paušální dani.
Daň z příjmů není rovna paušální dani
Pokud není daň rovna paušální dani (např. jste přesáhli rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu) uplatňujete slevu na pojistném až v Přehledu za předchozí rok.
OSVČ, která byla poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmu za daný kalendářní rok nebyla rovna paušální dani, je povinna podat přehled za daný kalendářní rok, avšak ne dříve než v poslední den lhůty pro podání Přehledu, vysvětlila Drmolová s tím, že nejdříve to půjde 2. 5. 2026.
Daň z příjmů je rovna paušální dani
Pokud je daň z příjmů rovna paušální dani (příjmy odpovídají zvolenému pásmu), uplatníte slevu na pojistném prostřednictvím žádosti podané příslušné správě sociálního zabezpečení na speciálním předepsaném tiskopisu.
Uvádíte zde měsíce výkonu samostatné činnosti a dále měsíce, kdy máte nárok a chcete uplatnit slevu, vaše pásmo a tomu odpovídající vyměřovací základ, výši pojistného a výši slevy. Žádost je opět nutné podat nejdříve až od května, v tomto případě podle Drmolové nejdříve od 1. května 2026.
Nárok na slevu zanikne, nepodá-li žádost do 5 let po uplynutí kalendářního roku, za který vznikl nárok na slevu, upozornila mluvčí ČSSZ s poukazem na to, že nárok na vyplacení slevy na pojistném vznikne jen za předpokladu, že budete mít uhrazené všechno pojistné za daný rok pro vaše paušální pásmo.