Někteří důchodci, co měli penzijko a přišli o peníze, mohou dostat od státu nečekaný finanční bonus

Některým lidem v penzi může od srpna spadnout do klína nečekaný finanční bonus. Jde o důchodce, kteří v minulosti spořili ve třetím pilíři a kvůli legislativním změnám přišli buď o již připsané státní příspěvky nebo dokonce o peníze, které sami vložili. Nárok na jejich zpětnou výplatu jim přinese novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, kterou podepsal prezident a která nabude účinnosti nyní v srpnu.
Důchodci bez nároku na příspěvek, zamčení v systému
Důchodci přišli o nárok na příspěvek od státu za spoření ve třetím pilíři od poloviny roku 2024. Novinka se vztáhla na všechny příjemce starobního důchodu (i toho předčasného), nedotkla se naopak předdůchodů. Byla však provedena tak, že zároveň zamkla tyto účastníky v systému a nutila je – i přes podstatnou změnu podmínek produktu – dodržet zákonné vázací lhůty.
Státní příspěvky pro důchodce byly zrušeny s odkazem na to, že účelem třetího pilíře je dlouhodobé spoření/investování na stáří pro ekonomicky aktivní občany, nikoli výhodné spoření pro seniory, kteří často při překročení 60 let točili smlouvy po pětiletých cyklech, poté prostředky vybrali a sjednali produkt znovu.
Na rozdíl od státních příspěvků důchodcům po změně zůstala možnost si od základu daně odečítat celou svou úložku na „penzijko“ od první vložené koruny, což trvá dodnes (ostatní účastníci fondů si mohou úložky na penzijko odečítat až od výše přesahující úložku, která zakládá nárok na maximální výši státního příspěvku). Současné spoření bez státní podpory má pro důchodce smysl hlavně pokud stále pracují a zaměstnavatel jim do třetího pilíře posílá příspěvky.
Pro spoustu jiných důchodců už ale třetí pilíř bez státního příspěvku ztratil atraktivitu. Někteří v něm však zůstali uzamčeni, protože pro ně i nadále zůstaly v platnosti vázací podmínky.
Přesněji tehdy platná podmínka 60 + 60 (výběr penzijka je možný min. v 60 letech a min. po 60 měsících spoření – dnes už je požadovaná délka spoření dvojnásobná). Její nedodržení znamenalo i ztrátu státních příspěvků, které získali do července 2024 a navíc povinnost dodanění případných odpočtů odečtených od základu daně.
Dále zůstala v platnosti podmínka pro výplatu odbytného, které v rámci doplňkového penzijního spoření znamená, že pokud zrušíte smlouvu do dvou let od jejího založení, nedostanete nic. Kromě státních příspěvků tedy ani své úložky. První peníze tady lze zkrátka vyplatit až po 24 uhrazených měsíčních platbách.
Bez finančních důsledků tak mohli tito důchodci ze třetího pilíře vystoupit jen pokud splňovali podmínky pro tzv. jednorázové vyrovnání. Pokud tyto podmínky (60 + 60) nesplňovali, mohli využít jen zmíněné odbytné, což ale v praxi znamenalo, že přišli o připsané státní příspěvky, které musí penzijní společnost při vyplacení odbytného vracet státu. Pokud však nespořili ani dva roky a nesplnili tak ani podmínky pro odbytné, přišli i o své peníze. Jedinou alternativou bylo zůstat ve třetím pilíři a posílat na svůj účet třeba jen stokorunu měsíčně až do splnění podmínky pro délku spoření.
Tuto část změny v minulosti kritizovalo hnutí ANO, jehož poslanci se u Ústavního soudu domáhali toho, aby se zrušení státních příspěvků týkalo jen nových smluv. Ústavní soud ale v lednu 2025 jejich návrh zamítl.
Odchod bez sankcí i kompenzace
Když se Alena Schillerová jako ministryně financí objevila znovu u kormidla, přislíbila „uzamčeným“ důchodcům odejít ze třetího pilíře bez sankcí. Novelizace, která od srpna začne platit, počítá s tím, že:
- uzamčení účastníci, kteří jsou dosud ve třetím pilíři (asi 150 tis. osob ke konci minulého roku) budou moci systém bez finančních následků opustit, získají totiž právo na jednorázové vyrovnání, i když nesplňují obecné podmínky vznik na jeho nárok (pravidlo má fungovat i do budoucna pro účastníky, kteří smlouvu uzavřeli do 29. prosince 2023 a kterým v důsledku přiznání starobního důchodu přestane být v budoucnu poskytován státní příspěvek),
- uzamčeným účastníkům, kteří už ze systému vystoupili s finančními důsledky, stát vrátí na požádání již vyplacené státní příspěvky, o které odchodem přišli (asi 16 tis. osob ke konci roku 2025),
- uzamčeným účastníkům, kteří už ze systému vystoupili s finančními důsledky, vrátí penzijní společnosti na požádání jejich vlastní prostředky, o které odchodem přišli (asi 100 osob ke konci roku 2025),
- plnění vyplacená účastníkům podle této novely nebudou podléhat dani z příjmů.
Státní kasu tento krok přijde asi na 60 mil. Kč. Je ale možné, že si o tyto kompenzace nepožádají všichni, takže to může být i méně.
Novela nebude naopak nijak zohledňovat, zda v souvislosti s předčasným ukončením spoření někteří střadatelé museli možná také dodaňovat v minulosti uplatněné odpočty od základu daně.
Návrh nepočítá s tím, že by dotyční poplatníci získali dodanění zpět. Snaha o navrácení dodanění by vyžadovala zpětné zásahy do uzavřených daňových období a byla by velmi administrativně náročná jak pro poplatníky, tak pro Finanční správu. Návrh je daňově zcela neutrální a počítá s tím, že žadatelé dostanou zpět své úspory a připsané státní příspěvky, uvedl v minulosti pro server Měšec.cz Filip Běhal z tiskového oddělení Ministerstva financí ČR.
Stát nebude nijak řešit ani to, že v reakci na rušení státních příspěvků pro důchodce některé penzijní společnosti vyplácely těmto účastníkům třetího pilíře náhradu, která měla klienty na jejich smlouvách udržet a možná i kompenzovat tvrdý přístup, který jim neumožňoval ze smluv odejít. Jak nám potvrdilo ministerstvo financí, stát nebude tyto náhrady vyplácené z vlastní vůle penzijních společností nijak reflektovat. Tito důchodci na tom tedy nakonec vydělají, protože získají náhrady obě.
Cesta k penězům povede přes penzijní společnosti
O vrácení prostředků budou moci důchodci požádat svou penzijní společnost a budou mít na to půl roku od účinnosti novely. Požádat by tedy měli nejpozději do konce ledna 2027.