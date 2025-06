Někteří dodavatelé energií nechtějí pustit zákazníky ke konkurenci. Jakými způsoby ukončit smlouvu bez sance?

Někteří dodavatelé energií znemožňují klientům odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě v situaci, kdy zvažují odchod ke konkurenci nebo si podobná ustanovení píší do obchodních podmínek. Informace vyplývá ze zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který na praktiky upozornil s tím, že jsou za hranou zákona a tím pádem za ně dodavatelům energií hrozí i sankce.

Plánovaný přechod ke konkurenci po uzavření smlouvy

Podle ERÚ se tak děje ve chvílích, kdy spotřebitelům končí u dodavatele energií smlouva a oni s ním uzavřou další kontrakt. Dodavatel jim tedy začne poskytovat dle nové smlouvy plyn či elektřinu, na základě ujednání, že dodávku zahájí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Když se pak spotřebitel rozhodne dodavatele přece jen změnit, ten původní namítá, že už není možné odstoupit od smlouvy bez sankce.

V případě změny dodavatele (nejde o situaci popisovanou v článku) smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory můžete vypovědět až do patnáctého dne po zahájení dodávky energie.

Úřad ale namítá, že pokud spotřebitel smlouvu na dodávku energie uzavře distančním způsobem (např. mimo obchodní prostory nebo online), platí obecné právo od smlouvy po jejím podpisu odstoupit ve lhůtě 14 dní. Někteří obchodníci do smluv přidávají ujednání, že v případě, že mezitím došlo k zahájení dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkovi, pak toto právo zaniká. S tím zásadně nesouhlasíme a domníváme se, že tím obcházejí občanský zákoník. Na tyto praktiky se zaměříme při našich kontrolách, dodavatelům za ně hrozí sankce, upozornila Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, který k případu vydal i výkladové stanovisko.

V něm vysvětluje, že k zániku práva na odstoupení od smlouvy nestačí zahájení dodávek energie. Aby právo na odstoupení od smlouvy ve 14 dnech zaniklo, muselo by dojít ke splnění smlouvy v plném rozsahu. Tedy že by ve chvíli, kdy chce spotřebitel odstoupit, už byla poskytnuta dodávka energie v plném rozsahu, což není v praxi možné. Vzhledem k tomu, že smlouva na dodávku elektřiny nebo plynu se uzavírá na delší období, typicky na dobu jednoho roku až tří let, není splnění takové podmínky reálně možné, uvedl také Jakub Med, ředitel sekce správních řízení ERÚ.





Podle výkladového stanoviska tedy spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dodávku energie distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, má vždy možnost od kontraktu do 14 dnů odstoupit. A to navzdory tomu, že firma už zahájila dodávku energií. V takové situaci má dodavatel nárok jen na úhradu poměrné části sjednané ceny za energie a to do okamžiku ukončení smlouvy. Podle ERÚ tedy v takové situaci nesmí bránit změně dodavatele ani vyžadovat sankci za předčasné ukončením smlouvy na dobu určitou (smlouvu na dobu neurčitou můžete bez postihu vypovědět kdykoli, když dodržíte maximálně tříměsíční výpovědní dobu).

Jak můžete ukončit smlouvu s dodavatelem energií bez sankce?

Ukončení smlouvy kvůli změně podmínek nebo zvýšení cen

Zde mohou nastat dvě situace. Dodavatel energií má povinnost vám při změně podmínek nebo zvýšení cen oznámit takovou změnu nejdéle 30 dní před její účinností. Pokud tak učiní, můžete podat výpověď smlouvy bez sankce nejpozději 10. den před účinností změny.

Na tomto místě je nutné upozornit, že možnost této výpovědi se týká jen zvýšení neregulované části ceny energií (tedy ceny, kterou dodavatel může ovlivnit) nebo změny jiných smluvních podmínek. Nárok na tuto výpověď tedy naopak nevznikne v případě, že dojde ke zvýšení části ceny za energii, kterou reguluje stát (prostřednictvím cenového rozhodnutí ERÚ) a dodavatel její výši ovlivnit nemůže.





Vzor výpovědi podle § 11a odst. 4 energetického zákona je ke stažení na webu ERÚ.

Pokud by vám dodavatel změnu v dané lhůtě neoznámil, nenabude účinnosti. Pokud by šlo například o dražší ceník, nezačne kvůli této chybě platit. Ačkoli byste tedy vlastně neměli důvod ukončovat smlouvu, podle ERÚ byste měli změnu odmítnout a trvat na ceně, kterou jste s dodavatelem sjednali původně.

Ukončení smlouvy u spotových produktů

Při dynamickém určení ceny se ta v průběhu trvání závazku mění podle změn cen elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích v daných časových intervalech.

V případě, že máte s dodavatelem sjednanou smlouvu s dynamicky určenou cenou (spotový produkt), můžete výpověď podat kdykoliv. Výpovědní lhůta v délce jednoho měsíce v takovém případě poběží od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

Vzor výpovědi podle § 11ca odst. 2 energetického zákona je ke stažení na webu ERÚ.

Podle tohoto ustanovení můžete podat výpověď, i když máte sjednanou smlouvu s jiným způsobem určení ceny, která ale závisí na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem.

Ukončení smlouvy kvůli prodeji nemovitosti nebo stěhování

V případě, že se stěhujete z nájmu nebo jste prodali nemovitost s daným odběrným místem a tím jste ztratili vlastnické nebo užívací právo k dané nemovitosti, můžete výpověď podat kdykoliv. Výpovědní lhůta je v takovém případě dlouhá jen 15 dní a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

Vzor výpovědi podle § 11e odst. 2 energetického zákona je ke stažení na webu ERÚ.

Ukončení smlouvy podepsané mimo pobočku

V případě, že chcete vypovědět smlouvu podepsanou mimo pobočku, mohou nastat dvě situace. Pokud od doby sjednání kontraktu uběhlo méně než 14 dní, můžete odstoupit od smlouvy bez sankce právě do 14 dnů od podpisu smlouvy. Taková výpověď je účinná hned od okamžiku doručení dodavateli energií. Výpověď zasílanou poštou posílejte doporučeně.

V případě, že od doby sjednání smlouvy uběhlo více než 14 dní, opět se nám dělí možnosti na dvě podle toho, jaká doba uplynula od zahájení dodávky energií. V případě, že od zahájení uplynulo méně než 15 dní, můžete právě do 15 dne po zahájení dodávek podat výpověď. Výpovědní doba je pak dlouhá 15 dnů a běží od prvního dne následujícího měsíce.

Vzor výpovědi podle §11b odst. 1 energetického zákona najdete na webu ERÚ.

Pokud však od zahájení dodávky uplynulo více než 15 dní, výpověď bez sankce hned podat nemůžete. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, musíte počkat na uplynutí doby a před jejím obnovením ji vypovědět. U smluv, které jsou sjednávány na dobu určitou ale platí, že se po třech letech (36 měsících) stávají smlouvami na dobu neurčitou a ty už je pak možné ukončit kdykoliv (i pokud mají automatickou prolongaci). U smluv na dobu neurčitou platí, že tříměsíční výpovědní doba (dodavatel by mohl mít nastavenou i kratší, ale není to pravděpodobné) začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

Ukončení smlouvy podepsané na pobočce, ale sjednané přes zprostředkovatele

Bez sankce můžete podat výpověď k takovéto smlouvy v případě, že od zahájení dodávky dodavatelem uplynulo méně než 15 dní. Pak můžete právě do 15 dnů od zahájení dodávky energií podat výpověď. Výpovědní lhůta je v takovém případě 15 dní a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po podání.

Vzor výpovědi podle § 11o energetického zákona najdete na webu ERÚ.

Pokud však od zahájení dodávek uplynulo více než 15 dní, výpověď bez sankce v tomto okamžiku podat nemůžete. U smlouvy na dobu určitou tedy musíte počkat až období uběhne. U smluv, které jsou sjednávány na dobu určitou ale platí, že se po třech letech (36 měsících) stávají smlouvami na dobu neurčitou a ty už je pak možné ukončit kdykoliv (i pokud mají automatickou prolongaci). U smluv na dobu neurčitou platí, že tříměsíční výpovědní doba (dodavatel by mohl mít nastavenou i kratší, ale není to pravděpodobné) začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

Ukončení smlouvy s dodavatelem podepsané na pobočce

V případě, že jste podepsali smlouvu s klasickým dodavatelem energií na jeho pobočce, nepřiznává vám zákon žádnou extra lhůtu pro vypovězení smlouvy bez sankce. To znamená, že pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou musíte počkat na uběhnutí stanovené doby a před koncem smlouvy ji vypovědět tak, aby nedošlo k prolongaci. I zde platí výše zmíněné pravidlo, že smlouva, která je sepsaná na dobu určitou, se po třech letech (36 měsících) stává smlouvou na dobu neurčitou, kterou už pak můžete ukončit kdykoliv (i v případě automatických prodloužení). Výpovědní doba, která je většinou tříměsíční, začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím podání.