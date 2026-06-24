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Nejlepší spořicí účty s úrokovou sazbou od 4 % p.a. Přehled a podmínky

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Doba čtení: 3 minuty
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Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Základní dvoutýdenní repo úroková sazba ČNB se ve čtvrtek 18. 6. 2026 zvýšila na 3,75 % p.a. Na změnu sazby obratem reagovala TRINITY BANK, ale úrokové sazby od 4 % p.a. na spořicích účtech se daly najít i před tímto zvýšením. Tady je všechny máte. Seřadili jsme je od nejvyšší dosažitelné sazby včetně podmínek.
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mBank: 5,01 % p.a.

mSpořicí účet pro děti

Co se dozvíte v článku
  1. mBank: 5,01 % p.a.
  2. Artesa, spořitelní družstvo: 4,25 % p.a.
  3. ČSOB: 4,25 % p.a.
  4. mBank: 4,21 % p.a. od 1. 7. 2026
  5. Raiffeisenbank: 4 % a 4,20 % p.a.
  6. TRINITY BANK: 4,08 % p.a.
  7. Partners Banka: 4,06 % p.a.
  8. Banka CREDITAS: 4 % p.a.
  10. Komerční banka: 4 % p.a.

Jde o spořicí účet pouze pro děti od narození do 14 let včetně. Sazbou 5,01 % p.a. se úročí jen prvních 50 000 Kč.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 50 000 50 001 – neomezeno
Bez omezení 5,01 % 3,01 %

Artesa, spořitelní družstvo: 4,25 % p.a.

Spořicí účet Artesa Universal

Úroková sazba je bez omezení výše zůstatku. Je tu několik „ale“. 

  • Jde o družstevní záložnu, takže musíte vložit vratný základní členský vklad 1000 Kč.
  • Na vklad se uplatní tzv. „Pravidlo 1:10“, ale členský vklad není pojištěn.

Příklad: Na spoření ve výši 1 mil. Kč je potřeba vložit dalších 100 000 Kč do základního kapitálu družstva, jako neúročený a nepojištěný členský vklad. S tímto povinným vkladem se tak efektivní úroková sazba snižuje.

Pokud byste těch 101 000 Kč vložili u konkurence na spořicí účet s úrokovou sazbou 3 % p.a., efektivní úroková sazba pro úročený 1 milion korun dělá zhruba 3,95 % p.a. 

Pokud bychom to počítali vůči celé blokované částce 1 101 000 Kč, pak efektivní výnos po započtení ušlého úroku vychází na cca 3,58 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 4,25 %

ČSOB: 4,25 % p.a.

Duo Profit

Lepší úrokovou sazbou se úročí jen prvnich 250 000 Kč. Podmínkou  je investovat do podílových fondů v obsluze ČSOB.

Funguje to takto: 50 % necháte na spořicím účtu a 50 % investujete.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,25 % 2,50 % 0,15 %

mBank: 4,21 % p.a. od 1. 7. 2026

Spořicí účet od mBank bude mít od 1. 7. 2026 úrokovou sazbu 4,21 % p.a. pro prvních 500 000 Kč. První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté musíte splnit tyto podmínky:

  • min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku:

  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

mSpořicí účet Plus

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,21 % 3,41 % 3,21 %

Raiffeisenbank: 4 % a 4,20 % p.a.

Pro všechny cenové tarify platí, že lepší úrokovou sazbu dostanete pro prvních 500 000 Kč, poté klesá.

Pro úrokovou sazbu 4,20 % p.a. musíte splnit (mimo podmínky cenových tarifů) toto:

  • 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
  • Součet vašich pravidelných investic v daném měsíci bude alespoň 500 Kč, NEBO tržní hodnota vašeho investičního portfolia na konci měsíce dosáhne min. 400 000 Kč.

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ INVEST)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,20 % 3 % 0,01 %

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ INVEST)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 5 000 000 5 000 0001 – neomezeno
Bez omezení 4.,20 % 3 % 0,01 %

Bonusový spořicí účet (INVEST)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,20 % 0,01 %

Pro úrokovou sazbu 4 % p.a. platí jen podmínka plateb kartou, investovat nemusíte.

TRINITY BANK: 4,08 % p.a.

TRINITY BANK od pátku 19. 6. 2026 zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu. Nově nabízí 4,08 % p.a. do 200 000 Kč.

Úroková sazba 3,30 % p. a., která je v dalším pásmu,  je garantována do 31. 8. 2026.

Narozeninový Skvělý účet

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000 200 001 – neomezeno
Bez omezení 4,08 % 3,30 %

Partners Banka: 4,06 % p.a.

Nabídka Parners Banky je odměnou za doporučení nového klienta bance a platí jen do 500 000 Kč.

Stávající klient, který doporučil nového klienta:

  • Úroková sazba platí 1 měsíc a získáte ji za každého 1 doporučeného klienta.

Nový, doporučený klient:

  • Úroková sazba vám platí na 3 měsíce.

Spořicí účet s doporučením

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000
Bez omezení 4,06 %

Banka CREDITAS: 4 % p.a.

Nabídka Banky CREDITAS je podmíněná investováním a platí pro max. 500 000 Kč.

Podmínka:

  • Pravidelně investovat v daném měsíci min. 3000 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce. 

Spořicí účet+ (invest)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 2,50 %

Komerční banka: 4 % p.a.

Nabídka Komerčky je určena jen pro dětské klienty, stropem je 100 000 Kč

Dětský spořicí účet KB+

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 100 000 100 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 0 %
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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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Malé doplnění. Ke každému běžnému účtu u Raifky je možné mít účet spořící. A podmínku (10 plateb kartou pro bonus 3,9 a investice pro bonus 0,2) stačí splnit jednou a splnění se projeví na všech spořících účtech, které u banky máte. Oficiálně lze založit dva běžné účty. Neoficiálně víc - záleží na ochotě bankéře na pobočce.
Patrik Chrz


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