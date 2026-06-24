Nejlepší spořicí účty s úrokovou sazbou od 4 % p.a. Přehled a podmínky

mBank: 5,01 % p.a.
Co se dozvíte v článku
Jde o spořicí účet pouze pro děti od narození do 14 let včetně. Sazbou 5,01 % p.a. se úročí jen prvních 50 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 50 000
|50 001 – neomezeno
|Bez omezení
|5,01 %
|3,01 %
Artesa, spořitelní družstvo: 4,25 % p.a.
Úroková sazba je bez omezení výše zůstatku. Je tu několik „ale“.
- Jde o družstevní záložnu, takže musíte vložit vratný základní členský vklad 1000 Kč.
- Na vklad se uplatní tzv. „Pravidlo 1:10“, ale členský vklad není pojištěn.
Příklad: Na spoření ve výši 1 mil. Kč je potřeba vložit dalších 100 000 Kč do základního kapitálu družstva, jako neúročený a nepojištěný členský vklad. S tímto povinným vkladem se tak efektivní úroková sazba snižuje.
Pokud byste těch 101 000 Kč vložili u konkurence na spořicí účet s úrokovou sazbou 3 % p.a., efektivní úroková sazba pro úročený 1 milion korun dělá zhruba 3,95 % p.a.
Pokud bychom to počítali vůči celé blokované částce 1 101 000 Kč, pak efektivní výnos po započtení ušlého úroku vychází na cca 3,58 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 %
ČSOB: 4,25 % p.a.
Lepší úrokovou sazbou se úročí jen prvnich 250 000 Kč. Podmínkou je investovat do podílových fondů v obsluze ČSOB.
Funguje to takto: 50 % necháte na spořicím účtu a 50 % investujete.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 %
|2,50 %
|0,15 %
Raiffeisenbank: 4 % a 4,20 % p.a.
Pro všechny cenové tarify platí, že lepší úrokovou sazbu dostanete pro prvních 500 000 Kč, poté klesá.
Pro úrokovou sazbu 4,20 % p.a. musíte splnit (mimo podmínky cenových tarifů) toto:
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
- Součet vašich pravidelných investic v daném měsíci bude alespoň 500 Kč, NEBO tržní hodnota vašeho investičního portfolia na konci měsíce dosáhne min. 400 000 Kč.
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ INVEST)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,20 %
|3 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ INVEST)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 5 000 000
|5 000 0001 – neomezeno
|Bez omezení
|4.,20 %
|3 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (INVEST)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,20 %
|0,01 %
Pro úrokovou sazbu 4 % p.a. platí jen podmínka plateb kartou, investovat nemusíte.
TRINITY BANK: 4,08 % p.a.
TRINITY BANK od pátku 19. 6. 2026 zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu. Nově nabízí 4,08 % p.a. do 200 000 Kč.
Úroková sazba 3,30 % p. a., která je v dalším pásmu, je garantována do 31. 8. 2026.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000
|200 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,08 %
|3,30 %
Partners Banka: 4,06 % p.a.
Nabídka Parners Banky je odměnou za doporučení nového klienta bance a platí jen do 500 000 Kč.
Stávající klient, který doporučil nového klienta:
- Úroková sazba platí 1 měsíc a získáte ji za každého 1 doporučeného klienta.
Nový, doporučený klient:
- Úroková sazba vám platí na 3 měsíce.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|Bez omezení
|4,06 %
mBank: 4,01 % p.a.
Spořicí účet od mBank má úrokovou sazbu 4,01 % p.a. pro prvních 500 000 Kč. První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté musíte splnit tyto podmínky:
- min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku:
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,01 %
|3,41 %
|3,21 %
Banka CREDITAS: 4 % p.a.
Nabídka Banky CREDITAS je podmíněná investováním a platí pro max. 500 000 Kč.
Podmínka:
- Pravidelně investovat v daném měsíci min. 3000 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|2,50 %
Komerční banka: 4 % p.a.
Nabídka Komerčky je určena jen pro dětské klienty, stropem je 100 000 Kč
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 100 000
|100 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|0 %