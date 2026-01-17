Měšec.cz  »  Spoření a investice  »  Nejlepší a nejhorší fondy za rok 2025: Proč někteří vydělali desítky procent a jiní tratili (PŘEHLED)

Nejlepší a nejhorší fondy za rok 2025: Proč někteří vydělali desítky procent a jiní tratili (PŘEHLED)

Dnes
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Rok 2025 patřil k nejúspěšnějším v historii fondového investování. Zatímco drahé kovy a akciové fondy přinášely mimořádné výnosy, část investorů narazila na nečekaný problém: silná česká koruna jim zisky výrazně snížila nebo úplně vymazala.

Rok 2025 byl pro investice velmi příznivý. Dařilo se již třetím rokem v řadě naprosté většině investičních fondů. Nejvyšší zhodnocení v roce 2025 zaznamenaly drahé kovy. 

Cena zlata v roce 2025 stoupla o 65 % (v dolarech) a cena stříbra dokonce o 148 % (v dolarech). Dařilo se tedy logicky komoditním fondům a vůbec nejlépe si vedly akciové fondy zaměřené na těžaře zlata a stříbra. Solidní výsledky ale zaznamenala většina akciových, dluhopisových i nemovitostních fondů.

Jediný zásadní problém způsobila česká koruna, která v uplynulém roce posílila k euru o 3,7 % a vůči americkému dolaru koruna zpevnila o 15 %. To po přepočtu na koruny vymazalo výnosy naprosté většiny dolarových investic.

Vyjádříme-li si tedy zhodnocení nejrůznějších investičních fondů v korunách, v popředí jsou fondy hedgované do korun, zatímco na chvostu najdeme zpravidla fondy denominované v dolarech nebo bez měnového hedgingu. Zajištění měnového rizika hrálo v loňském roce stěžejní roli.

Akciové fondy

Suverénně nejvyšší výnosy loni ze všech investičních fondů zaznamenaly akciové fondy úzce zaměřené na akcie těžařů zlata a stříbra. Dokonce i po přepočtu na koruny u fondů Schroder ISF Global Gold a Franklin Gold and Precious Metals Fund čistý výnos atakoval 150 %.

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Schroder ISF Global Gold (USD)

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Schroder ISF Global Gold (USD)

Autor: FINEZ Investment Management, s.r.o.

Velmi úspěšný rok mají za sebou také fondy zaměřené na středoevropské akciové trhy, zpravidla vykazující zhodnocení na úrovni 40–50 %. Pražská burza patřila loni z pohledu výnosů akcií vůbec k nejúspěšnějším na světě, hodnota indexu PX stoupla za rok 2025 o 53 %. A moc se nenechali zahanbit ani akciové trhy v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku či Slovinsku.

Tabulka: 10 nejvýnosnějších akciových fondů v ČR v roce 2025 ✅

Fond ISIN Výnos za rok 2025
v CZK
Schroder ISF Global Gold USD LU1223082196 148,67 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund USD LU0496367417 147,53 %
BGF World Gold USD LU0055631609 120,88 %
Amundi CPR Global Gold Mines USD LU1989766289 119,32 %
VIG Central European Equity Fund CZK HU0000717392 52,58 %
Goldman Sachs Central Europe Equity CZK LU0082087353 48,35 %
BGF World Mining USD LU0075056555 45,10 %
Generali Emerging Europe Fund CZK IE00B3LHP168 44,58 %
UNIQA CEE Akciový fond CZK CZ0008472594 43,08 %
Conseq Invest Akcie Nové Evropy CZ0008477049 42,57 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Na opačné straně žebříčku naopak loni skončil akciový trh v Turecku. Nedařilo se ani akciím v Indii. A překvapivě slabší výsledky zaznamenaly v roce 2025 také fondy zaměřené na potravinářský sektor.

Tabulka: 10 nejztrátovějších akciových fondů v ČR v roce 2025 ❌

Fond ISIN Výnos za rok 2025
v CZK
BNP Paribas Turkey Equity EUR LU0265293521 –24,30 %
HSBC GIF Turkey Equity EUR LU0213961682 –24,10 %
Franklin India Fund EUR LU0231205187 –18,21 %
Amundi CPR Global Food For Generation EUR LU1653748860 –15,47 %
BNP Paribas India Equity EUR LU0823428346 –15,29 %
Amundi Polen Capital Global Growth EUR LU1956955550 –15,20 %
Amundi SBI FM India Equity CZK LU2716742528 –15,02 %
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities EUR LU0250158358 –14,40 %
Goldman Sachs Global Social Impact Equity EUR LU0332192888 –14,14 %
BNPPF SMaRT Food EUR LU1165137149 –12,95 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Ačkoliv prognózy pro akciové trhy jsou vesměs nadále příznivé, selský rozum nabádá k obezřetnosti, protože průměrné ocenění akcií je relativně vysoké, speciálně v USA. 

Průměrné P/E indexu S&P 500 vychází na 28násobek ročních zisků. A dividendový výnos na pouhých 1,2 %. Nikdo neumíme spolehlivě odhadovat budoucí vývoj na trzích, ale jedno je jisté, výnosový potenciál akcií je při stávajícím ocenění menší než v uplynulých deseti letech.

Dluhopisové fondy

Zatímco roky 2023 a 2024 byly pro dluhopisové fondy extrémně příznivé díky vysokým úrokovým sazbám, rok 2025 byl řekněme standardní. Naprostá většina českých korunových dluhopisových fondů vykázala v loňském roce zhodnocení na úrovni od 3 % do 7 %. U fondů investujících v dolarech a jiných cizích měnách se do výsledků výrazně projevil vývoj kurzu české koruny.

Nejvyšší zhodnocení v roce 2025 zaznamenaly dluhopisové fondy zaměřené na emerging markets (rozvíjející se trhy). Nejúspěšnější z nich, Templeton Emerging Markets Bond hedgovaný do EUR, připsal výnos 20 % (v korunách).

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Templeton Emerging Markets Bond (EUR)

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Templeton Emerging Markets Bond €

Autor: FINEZ Investment Management, s.r.o.

Tabulka: 10 nejvýnosnějších dluhopisových fondů v ČR v roce 2025 ✅

Fond ISIN Výnos za rok 2025
v CZK
Templeton Emerging Markets Bond Fund hgd EUR LU0768355603 19,96 %
BNP Paribas Global Convertible hgd CZK LU0823394423 17,62 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD LU0351440481 15,22 %
Templeton Global Bond hgd CZK LU0768356593 15,03 %
Amundi Emerging Markets Local Currency Bond hgd CZK LU1880385494 14,52 %
Goldman Sachs EM Debt Hard Currency hgd CZK LU2007298628 12,18 %
Amundi Emerging Markets Bond hgd CZK LU1882449710 11,94 %
BNP Paribas Emerging Bond Opportunities hgd EUR LU0823389423 10,15 %
BNP Paribas Europe Convertible EUR LU0086913042 9,01 %
Fidelity Emerging Market Debt hgd EUR LU0286668453 7,09 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Mezi nejméně úspěšnými dluhopisovými fondy z pohledu českého investora najdeme výhradně dolarové dluhopisové fondy, které sice v dolarech přinesly investorům standardní výnos kolem 5 %, ale po přepočtu na koruny fakticky ztratily kolem 10–12 % hodnoty.

Tabulka: 10 nejméně výnosných dluhopisových fondů v ČR v roce 2025 ❌

Fond ISIN Výnos za rok 2025
v CZK
Allianz US Short Duration High Inc. Bond USD LU1363153740 –15,32 %
Fidelity China High Yield Fund USD LU1313547462 –11,86 %
Fidelity Strategic Bond Fund USD LU0594300849 –11,56 %
VIG Developed Market Short Term Bond Fund USD HU0000732045 –11,35 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return USD LU0106250508 –10,92 %
Amundi US Short Term Bond USD LU1882441907 –10,87 %
Schroder ISF Securitised Credit USD LU1662754586 –10,32 %
BGF US Dollar Short Duration Bond USD LU0154237225 –10,24 %
Fidelity Absolute Return Global Fixed Income USD LU2207571451 –10,15 %
BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond USD LU0282388437 –10,10 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Dá se očekávat, že úrokové sazby už budou spíše stagnovat a podobně i výnosy do splatnosti u dluhopisů. Rok 2026 by tak pro dluhopisové investice mohl být velmi podobný jako uplynulý rok. České korunové dluhopisové fondy by měly nyní nadále vykazovat poměrně stabilní výkonnost kolem 3–6 % p.a. (podle rizikovosti dluhopisů).

Opatrnější je potřeba být u nejrizikovějších high yield dluhopisů, jejichž rizikové prémie jsou nyní z historického pohledu velmi nízké oproti dluhopisům s vyšším ratingem. A také je otazník, co bude dál dělat dolar, který může s výsledky těchto fondů opět výrazně zahýbat, jedním i druhým směrem.

Depozitní fondy

Nejbezpečnější a nejstabilnější investici představují depozitní fondy a fondy krátkodobých investic, které investují do krátkodobých českých státních dluhopisů, pokladničních poukázek, nebo ukládají peníze u ČNB za repo sazbu.

Výnosy depozitních fondů se standardně drží kolem 0,5 % – 0,75 % pod repo sazbou. Nabízí alternativu spořicím účtům a jsou vhodné pro uložení likvidní rezervy také pro právnické osoby.

Nejvyšší zhodnocení v uplynulém roce přinesl fond Conseq depozitní+ s výnosem 3,68 %. V tomto případě se ale jedná o fond kvalifikovaných investorů, tedy dostupný s investicí min. od jednoho milionu korun. Z retailově dostupných fondů zaznamenal nejlepší zhodnocení Conseq Repofond s výnosem 3,1 %.

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Templeton Conseq depozitní+

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Templeton Conseq depozitní+

Autor: FINEZ Investment Management, s.r.o.

Tabulka: Výnosy depozitních fondů v ČR v roce 2025

Fond ISIN Výnos za rok 2025
v CZK
Conseq depozitní+ CZ0008475795 3,68 %
INVESTIKA MONETIKA (institucionální) CZ0008477361 3,17 %
Conseq Repofond CZ0008477221 3,10 %
WOOD Repofond OPF CZ1005100097 3,05 %
Conseq iKonto PRO úroky CZ0008477841 2,95 %
UNIQA CZK Konto CZ0008472602 2,91 %
Erste Sporoinvest CZ0008472271 2,90 %
INVESTIKA MONETIKA CZ0008477379 2,88 %
Generali Fond krátkodobých investic IE000NRCLXW4 2,85 %
Partners Rezerva CZ0008477403 2,79 %
J&T Cash OPF CZ0008478625 2,73 %
Amundi CR – Sporokonto CZ0008475407 2,71 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Aktuálně drží Česká národní banka základní repo sazbu na 3,5 %. Od toho se odvíjí očekávaná výkonnost depozitních fondů pro rok 2026 zhruba na úrovni 2,75–3,00 %

Komoditní fondy

Komoditních fondů dnes v České republice funguje poskrovnu. Nejvyšší zhodnocení v uplynulém roce zaznamenal český korunový fond Generali Fond zlatý. Tento fond investuje zhruba dvě třetiny majetku do komoditních ETC držících fyzicky v trezorech zlato a stříbro. Zhruba třetinu majetku pak tvoří akcie těžařů zlata a stříbra.

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Generali Fond zlatý

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Generali Fond zlatý

Autor: FINEZ Investment Management, s.r.o.

I ostatní aktivně řízené komoditní fondy dokázaly v uplynulém roce využít růstu cen zlata a stříbra, zatímco třeba cena ropy a plynu vyjádřená v korunách klesla zhruba o 30 %. Díky tomu se nedařilo pasivním indexovým komoditním fondům, neboť ropa má zhruba třetinovou váhu v celokomoditním indexu Dow Jones Commodity.

Tabulka: Výnosy komoditních fondů v ČR v roce 2025

Fond ISIN Výnos za rok 2025
v CZK
Generali Fond zlatý CZK CZ0008472370 71,93 %
Raiffeisen Active Commodities EUR AT0000A0H0S9 20,00 %
BNP Paribas Flexi Commodities CZK LU1931956954 18,48 %
Schroder ISF Commodity CZK LU2495977246 18,42 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced CZK LU0629872945 15,69 %
Amundi S.F. EUR Commodities EUR LU0271695388 10,24 %
UBS Commodity Index Plus USD LU0230918368 –5,16 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Odhadovat krátkodobě vývoj cen komodit na burze se dost dobře nedá. Dlouhodobě se dá předpokládat, že ceny komodit s inflací porostou. Jenomže komodity se obchodují v termínových kontraktech, které musí fondy neustále rolovat. Kontrakt s dodáním komodity za tři roky je už dnes dražší než kontrakt s dodáním komodity za rok, a ten je zase dražší než kontrakt s dodáním komodity za měsíc.

Když se tedy blíží expirace kontraktu a vyměníte ho za nový kontrakt s delší splatností, dochází standardně k tzv. ztrátám z rolování kontraktů. A proto komoditní fondy nedokážou dlouhodobě generovat zajímavé výnosy, ačkoliv ceny komodit dlouhodobě rostou. Toho je lepší využívat spíše prostřednictvím akcií producentů komodit.

Nemovitostní fondy

Výsledky nemovitostních fondů přineseme zvlášť později, neboť většina realitních fondů ještě nezveřejnila ocenění k 31. 12. Podle údajů specializovaného portálu Nemovitostní-fondy.cz zatím dosahuje průměrné zhodnocení nemovitostních fondů v ČR za 11 měsíců 5,3 %, takže za celý rok 2025 můžeme očekávat průměrný výnos někde kolem 6 %. To plně koresponduje s předpoklady, neboť většina nemovitostních fondů reportuje průměrnou hrubou rentabilitu nájmu kolem 5–7 % ročně.

Nejvyšší zhodnocení za rok 2025 zatím vykazuje WOOD & Company Realitní fond s výnosem 10,4 %. Na chvostu je prozatím fond Accolade Industrial, který za první tři kvartály loňského roku vykázal zhodnocení 2,6 %.

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Accolade Industrial (třída A2 CZK)

Vývoj hodnoty podílových listů fondu Accolade Industrial (třída A2 CZK)

Autor: FINEZ Investment Management, s.r.o.

Také pro rok 2026 lze počítat více méně se standardním zhodnocením u nemovitostních fondů. Výnosy retailových fondů by se měly pohybovat kolem 4–6 % a výnosy nemovitostních FKI kolem 6–8 %.

Private equity fondy

Private equity investice poslední dva roky zažívají velký boom. Jedná se o fondy, které investují do privátních firem (neobchodovaných na burze). Některé fondy takto kupují a řídí celé firmy, jiné jsou jen v roli finančního či strategického investora a kupují menšinový podíl, to je typicky případ venture kapitálových investic (start-upy).

V České republice už pár let probíhá významná generační obměna podnikatelů. Řada podnikatelů, kteří od devadesátých let budovali firmu, řeší nyní nástupnictví. Za tímto účelem v posledních letech vzniklo v ČR několik zajímavých private equity fondů. Další fondy vznikají transformací soukromých holdingů na fond, což je případ například fondů Penta nebo Rockaway.

Podle specializovaného portálu FKI-fondy.cz v České republice již funguje 28 private equity fondů. Ve všech případech se jedná o fondy určené výhradně pro kvalifikované investory. Jejich výsledky za rok 2025 budou známy až po auditech jednotlivých firem, tedy nejdříve v březnu až dubnu.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Mezi nejúspěšnějšími za uplynulý rok určitě bude figurovat J&T Arch Investments, jehož hodnota aktiv se už vyšplhala zhruba na 200 miliard korun. Fond J&T Arch Investments je specifický tím, že s jeho akciemi se obchoduje na pražské burze a zde jejich hodnota během roku 2025 stoupla o 24 %.

Vývoj hodnoty podílových listů fondu J&T Arch Investments

Vývoj hodnoty podílových listů fondu J&T Arch Investments

Autor: FINEZ Investment Management, s.r.o.

Prohlášení: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů FINEZ Investment Management a jsou platná k 31. 12. 2025, není-li uvedeno jinak.

