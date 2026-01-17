Nejlepší a nejhorší fondy za rok 2025: Proč někteří vydělali desítky procent a jiní tratili (PŘEHLED)

Rok 2025 byl pro investice velmi příznivý. Dařilo se již třetím rokem v řadě naprosté většině investičních fondů. Nejvyšší zhodnocení v roce 2025 zaznamenaly drahé kovy.
Cena zlata v roce 2025 stoupla o 65 % (v dolarech) a cena stříbra dokonce o 148 % (v dolarech). Dařilo se tedy logicky komoditním fondům a vůbec nejlépe si vedly akciové fondy zaměřené na těžaře zlata a stříbra. Solidní výsledky ale zaznamenala většina akciových, dluhopisových i nemovitostních fondů.
Jediný zásadní problém způsobila česká koruna, která v uplynulém roce posílila k euru o 3,7 % a vůči americkému dolaru koruna zpevnila o 15 %. To po přepočtu na koruny vymazalo výnosy naprosté většiny dolarových investic.
Vyjádříme-li si tedy zhodnocení nejrůznějších investičních fondů v korunách, v popředí jsou fondy hedgované do korun, zatímco na chvostu najdeme zpravidla fondy denominované v dolarech nebo bez měnového hedgingu. Zajištění měnového rizika hrálo v loňském roce stěžejní roli.
Akciové fondy
Suverénně nejvyšší výnosy loni ze všech investičních fondů zaznamenaly akciové fondy úzce zaměřené na akcie těžařů zlata a stříbra. Dokonce i po přepočtu na koruny u fondů Schroder ISF Global Gold a Franklin Gold and Precious Metals Fund čistý výnos atakoval 150 %.
Velmi úspěšný rok mají za sebou také fondy zaměřené na středoevropské akciové trhy, zpravidla vykazující zhodnocení na úrovni 40–50 %. Pražská burza patřila loni z pohledu výnosů akcií vůbec k nejúspěšnějším na světě, hodnota indexu PX stoupla za rok 2025 o 53 %. A moc se nenechali zahanbit ani akciové trhy v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku či Slovinsku.
Tabulka: 10 nejvýnosnějších akciových fondů v ČR v roce 2025 ✅
|Fond
|ISIN
|Výnos za rok 2025
v CZK
|Schroder ISF Global Gold USD
|LU1223082196
|148,67 %
|Franklin Gold and Precious Metals Fund USD
|LU0496367417
|147,53 %
|BGF World Gold USD
|LU0055631609
|120,88 %
|Amundi CPR Global Gold Mines USD
|LU1989766289
|119,32 %
|VIG Central European Equity Fund CZK
|HU0000717392
|52,58 %
|Goldman Sachs Central Europe Equity CZK
|LU0082087353
|48,35 %
|BGF World Mining USD
|LU0075056555
|45,10 %
|Generali Emerging Europe Fund CZK
|IE00B3LHP168
|44,58 %
|UNIQA CEE Akciový fond CZK
|CZ0008472594
|43,08 %
|Conseq Invest Akcie Nové Evropy
|CZ0008477049
|42,57 %
Zdroj: FINEZ Investment Management
Na opačné straně žebříčku naopak loni skončil akciový trh v Turecku. Nedařilo se ani akciím v Indii. A překvapivě slabší výsledky zaznamenaly v roce 2025 také fondy zaměřené na potravinářský sektor.
Tabulka: 10 nejztrátovějších akciových fondů v ČR v roce 2025 ❌
|Fond
|ISIN
|Výnos za rok 2025
v CZK
|BNP Paribas Turkey Equity EUR
|LU0265293521
|–24,30 %
|HSBC GIF Turkey Equity EUR
|LU0213961682
|–24,10 %
|Franklin India Fund EUR
|LU0231205187
|–18,21 %
|Amundi CPR Global Food For Generation EUR
|LU1653748860
|–15,47 %
|BNP Paribas India Equity EUR
|LU0823428346
|–15,29 %
|Amundi Polen Capital Global Growth EUR
|LU1956955550
|–15,20 %
|Amundi SBI FM India Equity CZK
|LU2716742528
|–15,02 %
|Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities EUR
|LU0250158358
|–14,40 %
|Goldman Sachs Global Social Impact Equity EUR
|LU0332192888
|–14,14 %
|BNPPF SMaRT Food EUR
|LU1165137149
|–12,95 %
Zdroj: FINEZ Investment Management
Ačkoliv prognózy pro akciové trhy jsou vesměs nadále příznivé, selský rozum nabádá k obezřetnosti, protože průměrné ocenění akcií je relativně vysoké, speciálně v USA.
Průměrné P/E indexu S&P 500 vychází na 28násobek ročních zisků. A dividendový výnos na pouhých 1,2 %. Nikdo neumíme spolehlivě odhadovat budoucí vývoj na trzích, ale jedno je jisté, výnosový potenciál akcií je při stávajícím ocenění menší než v uplynulých deseti letech.
Dluhopisové fondy
Zatímco roky 2023 a 2024 byly pro dluhopisové fondy extrémně příznivé díky vysokým úrokovým sazbám, rok 2025 byl řekněme standardní. Naprostá většina českých korunových dluhopisových fondů vykázala v loňském roce zhodnocení na úrovni od 3 % do 7 %. U fondů investujících v dolarech a jiných cizích měnách se do výsledků výrazně projevil vývoj kurzu české koruny.
Nejvyšší zhodnocení v roce 2025 zaznamenaly dluhopisové fondy zaměřené na emerging markets (rozvíjející se trhy). Nejúspěšnější z nich, Templeton Emerging Markets Bond hedgovaný do EUR, připsal výnos 20 % (v korunách).
Tabulka: 10 nejvýnosnějších dluhopisových fondů v ČR v roce 2025 ✅
|Fond
|ISIN
|Výnos za rok 2025
v CZK
|Templeton Emerging Markets Bond Fund hgd EUR
|LU0768355603
|19,96 %
|BNP Paribas Global Convertible hgd CZK
|LU0823394423
|17,62 %
|Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
|LU0351440481
|15,22 %
|Templeton Global Bond hgd CZK
|LU0768356593
|15,03 %
|Amundi Emerging Markets Local Currency Bond hgd CZK
|LU1880385494
|14,52 %
|Goldman Sachs EM Debt Hard Currency hgd CZK
|LU2007298628
|12,18 %
|Amundi Emerging Markets Bond hgd CZK
|LU1882449710
|11,94 %
|BNP Paribas Emerging Bond Opportunities hgd EUR
|LU0823389423
|10,15 %
|BNP Paribas Europe Convertible EUR
|LU0086913042
|9,01 %
|Fidelity Emerging Market Debt hgd EUR
|LU0286668453
|7,09 %
Zdroj: FINEZ Investment Management
Mezi nejméně úspěšnými dluhopisovými fondy z pohledu českého investora najdeme výhradně dolarové dluhopisové fondy, které sice v dolarech přinesly investorům standardní výnos kolem 5 %, ale po přepočtu na koruny fakticky ztratily kolem 10–12 % hodnoty.
Tabulka: 10 nejméně výnosných dluhopisových fondů v ČR v roce 2025 ❌
|Fond
|ISIN
|Výnos za rok 2025
v CZK
|Allianz US Short Duration High Inc. Bond USD
|LU1363153740
|–15,32 %
|Fidelity China High Yield Fund USD
|LU1313547462
|–11,86 %
|Fidelity Strategic Bond Fund USD
|LU0594300849
|–11,56 %
|VIG Developed Market Short Term Bond Fund USD
|HU0000732045
|–11,35 %
|Schroder ISF Asian Bond Total Return USD
|LU0106250508
|–10,92 %
|Amundi US Short Term Bond USD
|LU1882441907
|–10,87 %
|Schroder ISF Securitised Credit USD
|LU1662754586
|–10,32 %
|BGF US Dollar Short Duration Bond USD
|LU0154237225
|–10,24 %
|Fidelity Absolute Return Global Fixed Income USD
|LU2207571451
|–10,15 %
|BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond USD
|LU0282388437
|–10,10 %
Zdroj: FINEZ Investment Management
Dá se očekávat, že úrokové sazby už budou spíše stagnovat a podobně i výnosy do splatnosti u dluhopisů. Rok 2026 by tak pro dluhopisové investice mohl být velmi podobný jako uplynulý rok. České korunové dluhopisové fondy by měly nyní nadále vykazovat poměrně stabilní výkonnost kolem 3–6 % p.a. (podle rizikovosti dluhopisů).
Opatrnější je potřeba být u nejrizikovějších high yield dluhopisů, jejichž rizikové prémie jsou nyní z historického pohledu velmi nízké oproti dluhopisům s vyšším ratingem. A také je otazník, co bude dál dělat dolar, který může s výsledky těchto fondů opět výrazně zahýbat, jedním i druhým směrem.
Depozitní fondy
Nejbezpečnější a nejstabilnější investici představují depozitní fondy a fondy krátkodobých investic, které investují do krátkodobých českých státních dluhopisů, pokladničních poukázek, nebo ukládají peníze u ČNB za repo sazbu.
Výnosy depozitních fondů se standardně drží kolem 0,5 % – 0,75 % pod repo sazbou. Nabízí alternativu spořicím účtům a jsou vhodné pro uložení likvidní rezervy také pro právnické osoby.
Nejvyšší zhodnocení v uplynulém roce přinesl fond Conseq depozitní+ s výnosem 3,68 %. V tomto případě se ale jedná o fond kvalifikovaných investorů, tedy dostupný s investicí min. od jednoho milionu korun. Z retailově dostupných fondů zaznamenal nejlepší zhodnocení Conseq Repofond s výnosem 3,1 %.
Tabulka: Výnosy depozitních fondů v ČR v roce 2025
|Fond
|ISIN
|Výnos za rok 2025
v CZK
|Conseq depozitní+
|CZ0008475795
|3,68 %
|INVESTIKA MONETIKA (institucionální)
|CZ0008477361
|3,17 %
|Conseq Repofond
|CZ0008477221
|3,10 %
|WOOD Repofond OPF
|CZ1005100097
|3,05 %
|Conseq iKonto PRO úroky
|CZ0008477841
|2,95 %
|UNIQA CZK Konto
|CZ0008472602
|2,91 %
|Erste Sporoinvest
|CZ0008472271
|2,90 %
|INVESTIKA MONETIKA
|CZ0008477379
|2,88 %
|Generali Fond krátkodobých investic
|IE000NRCLXW4
|2,85 %
|Partners Rezerva
|CZ0008477403
|2,79 %
|J&T Cash OPF
|CZ0008478625
|2,73 %
|Amundi CR – Sporokonto
|CZ0008475407
|2,71 %
Zdroj: FINEZ Investment Management
Aktuálně drží Česká národní banka základní repo sazbu na 3,5 %. Od toho se odvíjí očekávaná výkonnost depozitních fondů pro rok 2026 zhruba na úrovni 2,75–3,00 %.
Komoditní fondy
Komoditních fondů dnes v České republice funguje poskrovnu. Nejvyšší zhodnocení v uplynulém roce zaznamenal český korunový fond Generali Fond zlatý. Tento fond investuje zhruba dvě třetiny majetku do komoditních ETC držících fyzicky v trezorech zlato a stříbro. Zhruba třetinu majetku pak tvoří akcie těžařů zlata a stříbra.
I ostatní aktivně řízené komoditní fondy dokázaly v uplynulém roce využít růstu cen zlata a stříbra, zatímco třeba cena ropy a plynu vyjádřená v korunách klesla zhruba o 30 %. Díky tomu se nedařilo pasivním indexovým komoditním fondům, neboť ropa má zhruba třetinovou váhu v celokomoditním indexu Dow Jones Commodity.
Tabulka: Výnosy komoditních fondů v ČR v roce 2025
|Fond
|ISIN
|Výnos za rok 2025
v CZK
|Generali Fond zlatý CZK
|CZ0008472370
|71,93 %
|Raiffeisen Active Commodities EUR
|AT0000A0H0S9
|20,00 %
|BNP Paribas Flexi Commodities CZK
|LU1931956954
|18,48 %
|Schroder ISF Commodity CZK
|LU2495977246
|18,42 %
|Goldman Sachs Commodity Enhanced CZK
|LU0629872945
|15,69 %
|Amundi S.F. EUR Commodities EUR
|LU0271695388
|10,24 %
|UBS Commodity Index Plus USD
|LU0230918368
|–5,16 %
Zdroj: FINEZ Investment Management
Odhadovat krátkodobě vývoj cen komodit na burze se dost dobře nedá. Dlouhodobě se dá předpokládat, že ceny komodit s inflací porostou. Jenomže komodity se obchodují v termínových kontraktech, které musí fondy neustále rolovat. Kontrakt s dodáním komodity za tři roky je už dnes dražší než kontrakt s dodáním komodity za rok, a ten je zase dražší než kontrakt s dodáním komodity za měsíc.
Když se tedy blíží expirace kontraktu a vyměníte ho za nový kontrakt s delší splatností, dochází standardně k tzv. ztrátám z rolování kontraktů. A proto komoditní fondy nedokážou dlouhodobě generovat zajímavé výnosy, ačkoliv ceny komodit dlouhodobě rostou. Toho je lepší využívat spíše prostřednictvím akcií producentů komodit.
Nemovitostní fondy
Výsledky nemovitostních fondů přineseme zvlášť později, neboť většina realitních fondů ještě nezveřejnila ocenění k 31. 12. Podle údajů specializovaného portálu Nemovitostní-fondy.cz zatím dosahuje průměrné zhodnocení nemovitostních fondů v ČR za 11 měsíců 5,3 %, takže za celý rok 2025 můžeme očekávat průměrný výnos někde kolem 6 %. To plně koresponduje s předpoklady, neboť většina nemovitostních fondů reportuje průměrnou hrubou rentabilitu nájmu kolem 5–7 % ročně.
Nejvyšší zhodnocení za rok 2025 zatím vykazuje WOOD & Company Realitní fond s výnosem 10,4 %. Na chvostu je prozatím fond Accolade Industrial, který za první tři kvartály loňského roku vykázal zhodnocení 2,6 %.
Také pro rok 2026 lze počítat více méně se standardním zhodnocením u nemovitostních fondů. Výnosy retailových fondů by se měly pohybovat kolem 4–6 % a výnosy nemovitostních FKI kolem 6–8 %.
Private equity fondy
Private equity investice poslední dva roky zažívají velký boom. Jedná se o fondy, které investují do privátních firem (neobchodovaných na burze). Některé fondy takto kupují a řídí celé firmy, jiné jsou jen v roli finančního či strategického investora a kupují menšinový podíl, to je typicky případ venture kapitálových investic (start-upy).
V České republice už pár let probíhá významná generační obměna podnikatelů. Řada podnikatelů, kteří od devadesátých let budovali firmu, řeší nyní nástupnictví. Za tímto účelem v posledních letech vzniklo v ČR několik zajímavých private equity fondů. Další fondy vznikají transformací soukromých holdingů na fond, což je případ například fondů Penta nebo Rockaway.
Podle specializovaného portálu FKI-fondy.cz v České republice již funguje 28 private equity fondů. Ve všech případech se jedná o fondy určené výhradně pro kvalifikované investory. Jejich výsledky za rok 2025 budou známy až po auditech jednotlivých firem, tedy nejdříve v březnu až dubnu.
Mezi nejúspěšnějšími za uplynulý rok určitě bude figurovat J&T Arch Investments, jehož hodnota aktiv se už vyšplhala zhruba na 200 miliard korun. Fond J&T Arch Investments je specifický tím, že s jeho akciemi se obchoduje na pražské burze a zde jejich hodnota během roku 2025 stoupla o 24 %.
Prohlášení: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů FINEZ Investment Management a jsou platná k 31. 12. 2025, není-li uvedeno jinak.
Shrnutí v kostce
- Rok 2025 byl pro investice mimořádně příznivý, už třetí rok v řadě se dařilo většině fondů.
- Nejvyšší zhodnocení přinesly drahé kovy: zlato v USD +65 %, stříbro v USD +148 %.
- Nejlépe vydělaly akciové fondy zaměřené na těžaře zlata a stříbra; některé i po přepočtu do CZK atakovaly ~150 %.
- Silné byly také fondy zaměřené na střední Evropu: pražská burza (index PX) v roce 2025 vzrostla o 53 %.
- Naopak se nedařilo fondům s expozicí na Turecko a Indii, slabší výsledky měly i fondy zaměřené na potravinářský sektor.
- Zásadní roli hrála měna: koruna posílila k euru o 3,7 % a k dolaru o 15 %, což v korunách srazilo výnosy dolarových investic.
- V korunovém vyjádření proto vynikly fondy zajištěné (hedgované) do CZK, zatímco dolarové a nezajištěné často končily na chvostu.
- Dluhopisové fondy měly „standardní“ rok: korunové typicky +3 až +7 %, nejlépe vyšly emerging markets (např. hedgované kolem +20 % v CZK).
- Nejméně úspěšné dluhopisové fondy byly dolarové – v USD zhruba +5 %, ale po přepočtu do CZK často ztráta kolem 10–12 %.
- Výhled na 2026: dluhopisy spíš 3–6 % (CZK), depozitní fondy kolem 2,75–3,0 % (podle repo), nemovitostní fondy zhruba 4–6 % (retail) a 6–8 % (FKI). U komodit je dlouhodobě problém „rolování“, proto může dávat větší smysl expozice přes akcie producentů.
Shrnutí v kostce je redakční a je připraveno s pomocí AI.