Lidé v bytové nouzi měli konečně dostat šanci na lepší bydlení. Krátce po startu nových pravidel už se ale řeší změna

O nutnosti připravit zákon a zavést systém sociálního bydlení se v Česku debatuje dlouhé roky – chybějící síť sociálního bydlení pro lidi, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitnou na finančním dně, například už v roce 2009 kritizoval tehdejší ombudsman Otakar Motejl.
Na kritickou absenci obdobné legislativy poukazuje i Evropský výbor pro sociální práva ve svém rozhodnutí ze září 2024, podle kterého Česká republika porušuje právo na bydlení garantované Evropskou sociální chartou. Nadto je přijetí zákona na podporu bydlení a s ním souvisejících změn také podmínkou pro čerpání zhruba 9,5 mld. Kč od Evropské unie v rámci programu Národního plánu obnovy.
Stabilní bydlení je totiž podle odborníků základní nástroj, s jehož pomocí lze bojovat se sociálním vyloučením a omezit byznys s chudobou.
Krátce předtím, než zmíněný zákon o podpoře bydlení vešel k 1. 1. 2026 v účinnost, ale nová vláda avizovala, že chce jeho stávající znění v nejbližší době revidovat. Ani na jeho současně podobě přitom v rámci schvalovacího procesu nepanovala široká politická shoda. Na určité nedostatky upozorňovaly také neziskovky pracující s lidmi, kteří v bytové nouzi jsou nebo jim hrozí.
Koalice ANO, SPD a Motoristů označuje současné nastavení za příliš drahé, pochybnosti má i o dostatku volných bytů, které bude možné v rámci sociálního bydlení využít.
Současnému kabinetu se ale příliš nezamlouvají ani státní garance pro pronajímatele. Proto chce Ministerstvo pro místní rozvoj do léta 2026 zákon přepracovat.
Prozatím nachystalo novelu, která zavádí jen dílčí změny. I ty ale můžou lidi bez stabilního bydlení negativně ovlivnit.
Podpora bydlení: Jak má fungovat?
Zákon o podpoře bydlení MMR původně připravilo pod vedením Ivana Bartoše (Piráti), s některými omezeními ho poté prosadil jeho nástupce Petr Kulhánek (ODS). Deklarovaným cílem zákona každopádně zůstalo řešení problémů s bydlením i jejich prevence. Především díky zřízení sítě poradenských míst a vytvoření systému garancí poskytovaným soukromým vlastníkům, kteří by své byty propůjčili do bytového fondu – podle dřívější analýzy MMR jich může být až 200 tisíc.
V praxi by měl stát garantovat zaplacení nájemného a dalších souvisejících služeb – tedy pokud by daný nájemník vlastníkovi bytu neplatil, nájemné by za něj vyrovnal stát. Garance pokryje zhruba 3 měsíční nájmy a sociální pracovníci zajistí případnou podporu při dodržování pravidel.
Samotné nájemné by přitom MMR mělo zastropovat tak, aby znovu nedocházelo k obchodu s chudobou a do systému zahrnout jen byty, které projdou kontrolou standardů (například funkční dveře a okna, vytápění či dostatečný počet obytných místností). Spuštění tohoto „bydlení s garancí“ je nyní naplánované na červenec 2026.
Dalším opatřením, které funguje už od letošního ledna, je poradenská síť kontaktních míst pro bydlení. Ty mají zájemcům radit a navrhovat, jak bytovou nouzi řešit, jak dostupné bydlení hledat a udržet si ho.
Zároveň by měli pracovníci těchto poraden rozhodovat o tom, zda daný žadatel do evidence zájemců o bydlení patří, nebo mu nelze pomoci například prostřednictvím dávek či hledáním bytu na volném trhu. Tato kontaktní místa aktuálně fungují ve 132 obcích a 22 pražských městských částí.
Na výše uvedenou podporu pak mají podle aktuálně platných pravidel dosáhnout lidé, kteří jsou v bytové nouzi a zároveň jejich příjmy po odečtení nákladů na bydlení dělají méně než 1,6násobku životního minima.
Podporu s hledáním a udržením bydlení získá člověk v bytové nouzi vždy maximálně na 3 roky.
Kdo je v bytové nouzi
V bytové nouzi je nejen člověk, který nemá střechu nad hlavou. Bytová nouze se týká i osob žijících v azylových domech, na ubytovnách, v nejistých a nevyhovujících podmínkách.
Pokud jde o poslední 2 body, sem spadají situace, kdy například v jednom bytě žije příliš mnoho lidí (méně než 9,5 m2 na osobu), nebo jsou v daném bytě vystaveni domácímu násilí. Případně prostory nevyhovují svým technickým stavem – jsou bez přístupu k pitné vodě, elektřině, nebo se v nich vyskytují plísně, hlodavci apod.
V České republice podle Zprávy o vyloučení z bydlení (2024) žije v bytové nouzi 161 000 lidí včetně 62 000 dětí.
Odložení účinnosti se nakonec ruší
Podle aktuálně platných pravidel má zápis bytů do evidence podpory odstartovat letos v červenci. Tento termín ovšem chtělo MMR prostřednictvím již zmíněné novely o 2 měsíce odsunout. Snahu mimo jiné zdůvodňovalo tím, že potřebuje více času na úpravu pravidel tak, aby byla dlouhodobě udržitelná z pohledu obcí, lidí v bytové nouzi, ale i státu.
Odložení účinnosti ovšem vyvolalo kritiku mezi zástupci neziskových organizací, některých obcí i odborníků z akademického sektoru. Ti předsedovy vlády Andreji Babišovi zaslali otevřený dopis, jehož prostřednictvím jej požádali o zvážení tohoto kroku vzhledem k možným negativním dopadům. Podle opozičních poslanců například hrozí, že pokud dojde k rozsáhlejší redukci podpůrných opatření, dlouho chystaný systém se rozsype.
Ačkoli Babišův kabinet tuto změnu původně schválil, do Poslanecké sněmovny nakonec putuje návrh bez dvouměsíčního odkladu.
Vládní návrh oseká okruh příjemců pomoci
Co ale v návrhu zůstalo, je zacílení poradenství na skupinu osob, které mají vazbu ke správnímu obvodu daného kontaktního místa: trvalý pobyt, nebo v něm alespoň 2 roky pracují či studují. Nadto musí jít o osobu, která nemá vyhovující bydlení, nebo jí v příštích 3 měsících hrozí jeho ztráta.
Podle Mikoláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení ale může toto zacílení v praxi přinést spíše výrazné snížení okruhu možných příjemců poradenství.
Předchozí nastavení fungovalo tak, že poradenství může využít vlastně každý. Zúžení může vést k problémům pro lidi, co nesjou schopni prokázat vazbu na město, kde žádají, což často bývají lidé v bytové nouzi bez stabilního nájmu. Stejně tak zúžení od pomoci vyřazuje uprchlíky z Ukrajiny, kteří již nyní nemohli využívat podporované bydlení, ale poradenství pro ně mělo být zachováno, upozorňuje.
Podle Opletala toto zúžení nemá logické opodstatnění – nyní otevřená kontaktní místa nejsou žadateli nijak přetížená a tedy podle něj není potřeba jejich počet redukovat.
Ministerstvo pro místní rozvoj pak argumentuje tím, že cílem jeho úprav není osekání podpory ale její zefektivnění.
Neměníme reformu, zjednodušujeme její provedení. Zákon o podpoře bydlení platí, technické úpravy pouze odbourávají zbytečnou byrokracii, aby co nejvíc prostředků doputovalo k rodinám, seniorům či samoživitelkám, uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
Právě samoživitelky jsou podle odborníků jednou z nejohroženějších skupin na trhu s bydlením. Jsou totiž častěji odkázané na krátkodobé nájemní smlouvy, drahé ubytovny nebo nevyhovující bydlení, na které často vynakládají víc jak 40 % svých příjmů.
Dopady však nenesou jen tyto domácnosti. Bytová nouze znamená vyšší výdaje státu na sociální dávky, zdravotnictví, školství i ústavní péči a zároveň snižuje šance dětí na uplatnění v dospělosti. Bez systémového řešení se problém přenáší z generace na generaci a oslabuje celou společnost – ekonomicky, sociálně i lidsky, upozorňují odborníci.
Funkční zákon o podpoře bydlení může zásadním způsobem situaci těchto nejohroženějších domácností proměnit.
Věříme, že díky spolupráci státu, samospráv a odborné veřejnosti lze zákon implementovat tak, aby Česká republika skutečně pomohla nejohroženějším lidem a splnila své závazky z Národního plánu obnovy, uzavírá ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová.
Nejen pro nejchudší
V oblasti bydlení ovšem stát nepomáhá pouze lidem, které trápí bytová nouze. Rok od roku stoupá také počet lidí, kteří si při hrazení nájemného a dalších nákladů na bydlení neobejdou bez příspěvku na bydlení.
V listopadu 2025 vyplácelo MPSV příspěvek na bydlení 306 tisícům lidem, o rok dříve přitom statistika ministerstva uvádí „pouhých“ 238 tisíc příjemců. Za 11 měsíců předchozího roku pak přišel příspěvek na bydlení státní kasu na zhruba 21,5 mld. Kč.
Po zavedení superdávky nicméně samostatný příspěvek na bydlení zanikl, respektive se stal jednou ze 4 složek této nové dávky.
Pokud máte i vy problémy se zaplacením bydlení, můžete si orientačně propočíst, zda byste na superdávku dosáhli.