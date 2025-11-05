Nemáte přezuto? Nehoda na letních pneumatikách automaticky neznamená, že místo pojišťovny budete platit vy

Mít přezuto na zimní pneumatiky je v Česku povinné v období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy nebo lze takové podmínky vzhledem k počasí očekávat. Obecně pak odborníci doporučují přezout ve chvíli, kdy se teploty delší dobu pohybují pod 7 °C.
Nadto samozřejmě existují místa, kde jsou zimní pneumatiky nutné bez ohledu na počasí – ty jsou označené dopravní značkou Zimní výbava.
Začátkem listopadu se to pak v médiích i našem redakčním mailu hemží připomenutím výše uvedených pravidel a také varováním ohledně přístupu pojišťoven k řidičům, kteří na zimní pneumatiky nepřezují a způsobí nehodu.
Pojišťovny podle nich krátí výplatu náhrady škody z povinného ručení, nebo plnění v krajních případech zcela zamítnou. Taková varování ale danou problematiku poměrně zjednodušují. Nadto můžou vyvolat dojem, že pokud vás v zimě nabourá řidič na letních pneumatikách, nemusí pojišťovna viníka újmu zaplatit.
Podívali jsme se proto, co na krácení náhrady či plnění z důvodů nepřezutí na zimní pneu říká zákon i jednotlivé pojišťovny.
Povinné ručení: Pojišťovny musí prokázat příčinnou souvislost
Jelikož se z povinného ručení hradí škody, které řidiči motorových vozidel způsobí na majetku či zdraví druhých, musí mít toto pojištění každý, kdo nějaké vozidlo provozuje. Na rozdíl od ostatních typů pojištění tak jeho podmínky upravuje zákon, konkrétně zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
V tomto zákoně se přitom píše, že pojistitel – tedy pojišťovna – má právo na náhradu pojistného plnění vůči pojištěnému, pokud prokáže, že příčinnou vzniku újmy byla skutečnost, že konstrukce nebo technický stav vozidla, jehož provozem vznikla újma, neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Z uvedené části zákona tedy vyplývá, že před vymáháním náhrady vyplaceného pojistného musí pojišťovny řešit a především prokázat, že mezi neodpovídajícím technickým stavem vozidla a důvodem nehody existuje takzvaná příčinná souvislost.
Pod uvedené pravidlo přitom spadá i přezutí na zimní pneumatiky, jak nám v anketě potvrdily jednotlivé pojišťovny.
Česká podnikatelská pojišťovna
Pokud dojde v období, kdy mají řidiči povinnost mít na svém vozidle zimní přezutí, k dopravní nehodě, v rámci šetření pojišťovny se zkoumá, zda v daném místě, kde došlo k nehodě, byly splněné podmínky pro povinnost použití zimních pneumatik dle zákona a zda absence zimních pneumatik měla přímý vliv na vznik nehody nebo na rozsah vzniklé škody. Například, zda mohl řidič účinnějším bržděním snížit rychlost a zmenšit výši škody. V případě povinného ručení se poškozenému uhradí náklady na odškodnění v celém rozsahu a „krácení“ se bude uplatňovat vůči viníkovi nehody, říká tisková mluvčí ČPP Renata Čapková.
ČSOB Pojišťovna
Pojišťovna může krátit pojistné plnění v případech, kdy nejsou klientem dodržena zákonná nařízení nebo povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy. Obecně k těmto případům přistupujeme individuálně a zejména posuzujeme, do jaké míry měla jízda bez zimních pneumatik vliv na vznik pojistné události, vysvětlil tiskový mluvčí ČSOB pojišťovny Petr Milata.
Direct pojišťovna
Záleží samozřejmě na tom, jestli se nehoda stala v období a situaci, kdy jsou zimní pneumatiky (případně celoroční) povinné. A také na tom, jestli tam byla takzvaná příčinná souvislost. Tedy, jestli k nehodě došlo skutečně kvůli tomu, že auto nemělo správné obutí. Řešili jsme případ, kdy řidička jela na letních pneumatikách, které navíc byly velmi sjeté. Na ledu dostala smyk a způsobila hromadnou nehodu. V tomto případě vyplacené peníze za škody po řidičce vymáháme, popisuje postup a zkušenost Direct pojišťovny její tiskový mluvčí Michal Kárný.
Generali Česká pojišťovna
U nevhodných pneumatik – ať už jde o hloubku dezénu, vhodný sezónní vzorek nebo velikost v souladu s technickým průkazem auta – pojišťovna vždy posuzuje, do jaké míry se podílely na vzniku nebo rozsahu nehody. V případě nedobrzdění s letním vzorkem na sněhu je jasné, že rozsah škody bude větší. V takovém případě by hrozilo vymáhání části škody po viníkovi nehody, z jehož povinného ručení by se škoda hradila, říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.
Hasičská vzájemná pojišťovna
Z pojištění odpovědnosti provozu vozidla nelze, dle platné právní úpravy, přistupovat ke krácení pojistného plnění z důvodu, kdy vozidlo škůdce, tedy pojištěného klienta, nesplňovalo povinnost o používání zimních pneumatik. V případech, kdy absence zimního obutí prokazatelně přispěla ke vzniku nebo k následkům dopravní nehody, zvážíme uplatnění tzv. regresu po viníkovi nehody, objasňuje rozdíl v pojmech Marek Procházka ředitel odboru likvidace škod z autopojištění Hasičské vzájemné pojišťovny.
Kooperativa
U povinného ručení poškozenému vyplatíme odpovídající plnění a část můžeme vymáhat po viníkovi, který nehodu způsobil z důvodu použití nevyhovujících pneumatik. Nepostupujeme takto ve všech případech, vždy zkoumáme, zda opravdu existuje příčinná souvislost jízdy na letních pneumatikách se vznikem dopravní nehody, říká tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa a přidává příklad loňské nehody na dálnici D1.
Řidič na letních pneumatikách dostal smyk a způsobil dopravní nehodu. Navíc se nehoda stala v úseku, kde je dopravní značkou nařízena povinnost použití zimní výbavy. Při prohlídce vozidla naši technici zjistili, že vozidlo bylo „obuto“ do letních pneumatik, které byly příčinou nehody. Proto jsme přistoupili ke krácení pojistného plnění, konkrétně jsme klientovi krátili pojistné o dvojnásobek spoluúčasti.
Pillow pojišťovna
Pillow i všechny ostatní pojišťovny v případě škody zkoumají, zda nepřezutí mělo vliv na pravděpodobnost nehody a podle toho buď nevymáhají část pojistného plnění – není příčinná souvislost – nebo vymáhají část pojistného plnění, tedy je příčinná souvislost, vysvětluje spoluzakladatel Pillow pojišťovny Martin Podávka.
Pojišťovna VZP
Pokud dojde k nehodě a zjistí se, že momentální technický stav vozidla je v příčinné souvislosti se vznikem dané nehody, PVZP po majiteli vozidla uplatňuje nároky v oblasti náhrady plnění z povinného ručení, říká tiskový mluvčí pojišťovny VZP Vlastimil Sršeň.
Slavia pojišťovna
Samotná absence zimních pneumatik neznamená automatické krácení pojistného plnění při nehodě. Podstatná je totiž příčina této nehody. Pokud by bylo její příčinou špatné obutí, může se to projevit na pojistném plnění. A pokud je příčina jinde, tak nemusí. Zimní pneumatika na zasněženém povrchu ale každopádně dává motoristovi jistotu, že tohle dilema v případě nehody vůbec řešit nemusí, radí tiskový mluvčí Slavia pojišťovny Václav Bálek.
UNIQA
Pojišťovna může přistoupit ke krácení pojistného plnění tehdy, pokud je prokazatelná příčinná souvislost mezi použitím nevhodných pneumatik a vznikem nebo rozsahem škody. Typickým případem může být smyk na zledovatělé či zasněžené vozovce nebo situace, kdy vozidlo kvůli letním pneumatikám v zimních podmínkách nestihne včas zabrzdit. Pokud se ale prokáže, že by ke škodě došlo i při správném obutí vozidla, pojišťovna pojistné plnění nekrátí, uvedla na dotaz redakce tisková mluvčí pojišťovny UNIQA Veronika Hešíková.
Co když řidič s nevhodným přezutím nabourá vás?
Ačkoli tedy můžou pojišťovny v určitých situacích chtít po viníkovi nehody peníze vyplacené z jeho pojistky zpátky, druhé strany – tedy dalších osob poškozených dopravní nehodou, se toto „krácení pojistného plnění“ nijak netýká. Pojišťovna v těchto případech de facto nic nekrátí, ale uplatňuje regresní nárok vůči viníkovi nehody.
Pokud škodu prokazatelně způsobí řidič vozidla, které nemělo zimní pneu (když je mělo mít), pak se poškozený v takovém případě nemusí vůbec ničeho obávat – skutečná škoda mu vždy bude vyplacena z povinného ručení viníka. Pojišťovna následně výplatu pojistného plnění (či jeho část) regresuje proti viníkovi pojistné události. I tady platí, že pečlivě zkoumáme příčiny a rozsah škody, k níž nevhodné pneumatiky přispěly, vysvětluje Jan Marek z Generali České pojišťovny.
Pozor na havarijní pojištění
Kde už ale žádný zákon prokázání příčinné souvislosti mezi nevhodnými pneumatikami a příčinnou nehody neřeší, je havarijní pojištění. V rámci plnění z havarijního pojištění se kryjí škody na vašem autě způsobené vámi, živly nebo třeba zvěří. Jeho sjednání je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné.
Pokud máte sjednané havarijko, nepřezujete a budete bourat, může vaše pojišťovna pojistné plnění krátit. Vždy záleží na sjednaných pojistných podmínkách a postupu dané pojišťovny.
Vždy zkoumáme, do jaké míry nevhodné pneumatiky (či hloubka jejich dezénu neodpovídající normě) skutečně přispěly jak k samotnému vzniku škody, tak k jejímu rozsahu. Následně po posouzení všech objektivních faktů, včetně policejního záznamu, fotodokumentace z místa nehody, svědeckých výpovědí, prohlídky vozidla a podobně, řešíme případnou výší snížení pojistného plnění. Prostor pro korekci výše pojistného plnění u havarijního pojištění tedy existuje na škále od 0 do 100 %, říká Jan Marek z Generali České pojišťovny. Zamítnutí celé škodní události je ale podle něj v praxi spíš výjimečné.