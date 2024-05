Nechce se vám platit drahé havarijní pojištění? Pár tipů, jak můžete ušetřit

Výši ceny u povinného ručení určuje typ vozu, váš věk, dosavadní škodní průběh a také zvolené limity pojištění.

Pojišťovna si vás coby pojistníka vyhledá v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP) podle rodného čísla, popřípadě identifikačního čísla, a tím zjistí počet vašich pojistných událostí. Mezi tyto pojistné události patří nejen vámi zaviněné nehody, ale také třeba i situace, kdy vám auto poškodí nezjištěný vandal a vy škodu ohlásíte pojišťovně. Z ČKP pojišťovny čerpají data o délce bezeškodního průběhu, nebo naopak o případných nehodách pro uplatnění bonusů na pojistném. Při bezeškodním průběhu můžete dosáhnout až na cca 250 bonusových měsíců, zatímco naopak při způsobené škodě vám pojišťovna odečte 36 bonusových měsíců.

Důležitým faktorem pro cenu povinného ručení je také váš věk a poštovní směrovací číslo vašeho trvalého bydliště. Pojistník žijící mimo velká města bude mít pojištění vždy levnější než jeho stejně starý „kolega“ z krajského, popřípadě hlavního města se stejným škodním průběhem.

Pojistné limity pro škody na zdraví a na majetku začínají na nejnižší částce 50 mil. Kč / 50 mil. Kč, další si můžete sjednat ve výši 70/70 mil. Kč, 100/100 mil. Kč, 150/150 mil. Kč, případně 200/200 mil. Kč. Povinné ručení tedy mnoho kreativity pro určení ceny nenabízí a kryje vás jen v případě, kdy způsobíte škodu někomu jinému. Jestliže chcete pojištěním zabezpečit i své vozidlo, tady už se můžete pustit do kombinací, které vám pomohou výslednou cenu ovlivnit.





Co všechno ovlivňuje cenu havarijního pojištění

Typ a značka vozu,

jeho aktuální cena (pokud ji nedokážete sami určit, většina kalkulaček nabízí odhad na základě ceny nového vozu a jeho stáří),

typ havarijního pojištění,

zvolená výše spoluúčasti,

počet najetých kilometrů za rok,

škodní průběh předchozího pojištění zjištěný podle rodného čísla

a bydliště vlastníka vozidla.

Jaký typ „havarijka“ zvolit?

Zamyslete se, jestli pro své auto – vzhledem k jeho věku – nutně potřebujete havarijní pojištění typu all-risk, anebo zda by vám nestačilo jen dílčí pojištění, tedy vandalismus, odcizení, přírodní živly, střet se zvěří, případně poškození vozidla zvířetem a připojištění skel. Havarijní pojištění se vám vyplatí obecně vzato jen do 10 let stáří vozidla, nehledě na to, že některé pojišťovny požadují pro havarijní pojištění vozů starších 12 let vyšší spoluúčast, než je 5 %, min. 5000 Kč, případně jsou ochotny hradit plnění pouze rozpočtem, nikoli proplacením faktury ze servisu.

Jaké škody kryje pojištění all-risk: Všechna rizika, která autu hrozí. Tedy například havárii, živelné pohromy (pád stromu, krupobití, požár, povodně, výbuch), odcizení, střet se zvěří, poškození vozu zvířetem, vandalismus.

Zvolte si vyšší spoluúčast

Výrazně ušetřit můžete v případě, kdy se rozhodnete, že se v případě zaviněné nehody budete na opravě auta podílet vyšší mírou spoluúčasti. Obvyklé výše spoluúčasti jsou:

do 5 %, min. 5000 Kč

5 %, min. 5000 Kč

10 %, min. 10 000 Kč

nad 10 %, min. 10 000 Kč

Platí, že čím nižší spoluúčast si zvolíte, tím dražší pojištění budete mít.

Příklad Jaký rozdíl v ceně udělá vyšší spoluúčast, se můžeme podívat na příkladu vozu Mazda 6 z roku 2017. Sjednáno je povinné ručení s limity 100/100 mil. Kč, all-risk (bez připojištění skel a se základní asistencí zdarma). Kalkulaci jsme udělali u Kooperativa pojišťovny. Spoluúčast 5000 Kč, roční cena pojištění 25 425 Kč

Spoluúčast 5 %, min. 5000 Kč, roční cena 21 858 Kč

Spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, roční cena 17 930 Kč

Spoluúčast 15 %, min. 15 000 Kč, roční cena 16 637 Kč

Jakým způsobem si vybíráte pojištění pro svůj vůz? Sám/sama prohledávám nabídky pojišťoven

Používám srovnávače na internetu

Nechám si poradit osobně od finančního/pojišťovacího poradce

Roční nájezd kilometrů

Některé pojišťovny, jako třeba Allianz, Pillow a Direct, sleví na pojistném, když s vozem jezdíte méně. Logika je zde jasná, méně jezdím = méně bourám. Při kalkulaci pojistného tedy zadáváte přibližný roční nájezd vozidla, který začíná na 5000 kilometrech, až po položku 23 000 kilometrů a více. Pozor však na to, kdy vás lákalo kvůli úspoře peněz zadat nízký roční nájezd, do roka se vám to vrátí zpátky jako bumerang. Pojišťovny nabízející tuto možnost totiž každý rok chtějí aktuální fotku tachometru, podle které vám spočítají pojistné na další rok. V případě, že zjistí, že jste zadaný roční nájezd překročili, kilometry vám dopočítají a budete doplácet rozdíl do skutečné ceny, kterou byste bývali zaplatili hned zpočátku. Kromě doplatku pak bude roční předepsané pojistné v nové výši.

A naopak, pokud najedete s vozem méně, než jste původně uvedli, příští pojistné bude nižší o příslušnou kategorii ročního nájezdu kilometrů.





Příklad Majitelka nové Škody Fabia si v červenci 2023 sjednala povinné ručení s havarijním pojištěním, ve kterém uvedla roční nájezd 5000 km. Když po 8 měsících pojišťovně dodala fotku tachometru, na které bylo 12 380 km, nový předpis pojistného byl výrazně vyšší, nehledě na nepříjemný doplatek. Původní cena pojistného 10 232 Kč

Nové pojistné 17 278 Kč

+ doplatek původního pojistného ve výši 5282 Kč

Značkový, nebo neznačkový servis?

Některé pojišťovny se vás v kalkulaci zeptají, zda v případě nehody požadujete, aby vaše vozidlo bylo opraveno pouze ve značkovém, tedy autorizovaném servisu, anebo zda na této variantě netrváte. Jedná se zejména o pojišťovny Pillow a Hasičskou vzájemnou pojišťovnu. V případě, že zadáte variantu značkového servisu, nedostanete slevu za sjednání případné opravy ve smluvním servisu. Je tedy zcela na vás, jak se rozhodnete, každopádně neznačkový servis je o něco levnější varianta.

Pojištění si nechte každý rok přepočítat u konkurence

To je rada, která se velmi často vyplatí. Není nutné mít pojištění dlouhá léta jen u jediné pojišťovny, věrnost se v tomto případě leckdy nevyplácí, i když máte slevu za propojištěnost (tedy několik různých smluv u jedné pojišťovny). Pokaždé, když vám přijde nový předpis k platbě na další rok, neváhejte si udělat kalkulaci na webových stránkách pojišťoven, nebo požádejte svého finančního poradce, ať vám spočítá nové nabídky.

Pokud si zkusíte spočítat cenu na stránkách konkrétních pojišťoven, nezapomeňte zadat i své kontaktní údaje. Kalkulaci nechte nedokončenou a bez sjednání pojištění stránky opusťte. Pojišťovny si hlídají, aby jim potencionální klienti zbytečně neutíkali ke konkurenci, a s velkou pravděpodobností se vám stane, že se pojišťovna během pár minut ozve a nabídku, kterou jste měli v kalkulaci, ještě o pár tisíc sníží.

Nezapomeňte, že pojištění vozidel má 6týdenní výpovědní lhůtu a výpověď musíte datovat ke dni výročí (s výjimkou např. prodeje vozu, kdy dáváte výpověď k datu prodeje). Kalkulace nového pojištění si tedy nechte udělat co nejrychleji poté, kdy obdržíte nový předpis k platbě, který pojišťovny posílají 2 měsíce před výročím. Pokud 6týdenní výpovědní lhůtu promeškáte, pak vám nezbude než počkat s výpovědí na další rok.