Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Od kdy vzroste a jaké dávky to ovlivní?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Od kdy vzroste a jaké dávky to ovlivní?

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 6 minut
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Nakonec se životní minimum nenavýšilo k začátku října. Vzroste později v souvislosti se zavedením nové superdávky.

Životní minimum vzroste. Navzdory původním odhadům se ale jeho navýšení posune. Místo letošního října k tomu dojde až v květnu 2026. Odsunutí účinnosti navýšení životního minima přinesl pozměňovací návrh v souvislosti se schválením právní úpravy navázané na zavedení tzv. superdávky.

Ke změnám v částkách životního minima došlo v souvislosti se zavedením nové dávky státní sociální pomoci zákonem č. 152/2025 Sb. – část třicátá druhá, s účinností od 1. května 2026, kdy dochází k plnému přechodu na nový dávkový systém, potvrdilo serveru Měšec.cz tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Růst životního minima ovlivní také řadu dalších dávek. Ať už z hlediska jejich výše, rozšíření skupiny příjemců nebo limitu pro čerpání. Životní minimum ovlivní také přiznání jednotlivých složek schválené Dávky státní sociální pomoci (DSSP), tedy výše zmíněné superdávky.

Jen připomeňme, že nová DSSP nahradí čtyři opakující se příjmově testované dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. 

Úřady práce spustí superdávku a prodlouží úřední hodiny. Kdy jít podat žádost? Přečtěte si také:

Úřady práce spustí superdávku a prodlouží úřední hodiny. Kdy jít podat žádost?

Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Pod ní nastává hmotná nouze.

Existenční minimum je minimální hranicí příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Výše životního minima se stanovuje pro jednotlivce, osoby, které jsou součástí domácnosti o více členech a dále pro děti na základě věku. Životní minimum dané domácnosti je pak součtem všech částek životního minima jednotlivých členů.

Částky životního minima budou od května 2026 činit:

  • pro jednotlivce 5500 Kč (nyní 4860 Kč),
  • pro první dospělou osobu v domácnosti 5000 Kč (nyní 4470 Kč),
  • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3750 Kč (nyní 4040 Kč),
  • pro nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč (výše se nemění),
  • pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3050 Kč (výše se nemění),
  • pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3490 Kč (výše se nemění).

Životní minimum se zvýší pro jednotlivce a první dospělou osobu v domácnosti. U druhé dospělé osoby v domácnosti naopak klesne. U dětí se částky měnit nebudou.

Životní minimum: stávající a nová výše
Současná výše Výše od května 2026
Pro jednotlivce 4860 Kč
  5500 Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti 4470 Kč
  5000 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 4040 Kč
  3750 Kč
Nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč
  2480 Kč
Nezaopatřené dítě 6 až 15 let 3050 Kč
  3050 Kč
Nezaopatřené dítě 15 až 26 let 3490 Kč
  3490 Kč

Jaké dávky životní minimum ovlivňuje?

Životní minimum hraje nyní roli u několika sociálních dávek. Ovlivňuje některé dávky v rámci pomoci v hmotné nouzi a dále některé dávky státní sociální podpory:

  • k navýšení dávky dojde u příspěvku při pěstounské péči (vzrostl by i příspěvek na živobytí, který se ale stává součástí superdávky),
  • u mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku dojde k navýšení limitu pro jejich čerpání,
  • u porodného a příspěvku na péči dojde k rozšíření okruhu osob, které na dávky nově dosáhnou vzhledem ke svým příjmům (změna by se v tomto ohledu dotkla i přídavků na děti a doplatku na bydlení, tyto dávky se ale stávají součástí superdávky).

Změnu ale pocítí i lidé v exekuci, protože životní minimum ovlivňuje například také výši nezabavitelné částky, v určitých případech výši alimentů nebo osvobození od rozhlasových a televizních poplatků, podporu azylantů a ochranu cizinců (pro účely humanitární dávky se ale s vyšším životním minimem počítat nebude).

S vyšším životním minimem se ale zvýší i nutný příjem žadatele o úvěr, protože banky a úvěrové společnosti při posuzování žádostí o úvěr kromě jiného počítají i s životním minimem žadatele, resp. životním minimem celé jeho domácnosti.

Navýšení životního minima a dávky

V případě porodného má na dávku nárok žena, která porodila první (13 000 Kč) nebo druhé (10 000 Kč) živě narozené dítě, pokud čistý příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny (přídavek na starší dítě se do tohoto rozhodného příjmu nezapočítává).

Pokud jde o rodinu, kterou tvoří dva dospělí a jedno 3leté a jedno 7leté dítě, je životní minimum jejich rodiny podle pravidel platných 14 040 Kč. Na porodné podle nových pravidel vznikne nárok, pokud čistý příjem v rodině bude nižší než 37 908 Kč měsíčně.

Dávka Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v různých částkách podle toho, v jaké situaci je poskytována. Může doplnit příjem žadatele do existenčního minima v případě, že hrozí újma na zdraví, ale může také dosáhnout až 40násobku životního minima, pokud je poskytována osobě, kterou postihne událost, jež nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít a v jejímž důsledku je příjemce dávku kvůli nedostatku finančních prostředků ohrožena ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. Podrobnosti o situacích a výši dávky najdete na webu ministerstva práce.

Výše dávky Příspěvek při pěstounské péči se odvíjí od násobku životního minima jednotlivce v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu (činí 1,8násobek životního minima pro prarodiče, 2,3násobek pro tety, strýce, zletilé sourozence a osoby blízké, nebo 5,5násobek při péči o dítě ve II. až IV. stupni závislosti). Výši příspěvku ovlivňuje také to, kdo o dítě pečuje. Stanoví se tedy individuálně. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší.

Životní minimu ovlivňuje také Příspěvek na péči, resp. nárok na jeho navýšení. 
Příspěvek na péči se totiž zvyšuje o 2000 Kč měsíčně mimo jiné i rodičům, kteří 
pečují o nezaopatřené dítě do 18 let, pokud je rozhodný příjem oprávněné osoby a ostatních společně posuzovaných osob nižší než dvojnásobek částky životního minima.

Příspěvku na zvláštní pomůcku zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku do, nebo přes 10 000 Kč. U pomůcky v ceně do 10 000 Kč se příspěvek poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob (spoluúčast je 1000 Kč). U dražších pomůcek je až na výjimky spoluúčast vyšší.

Od životního minima se odvíjí také výše příspěvku na pořízení motorového vozidla (spadá pod Příspěvek na zvláštní pomůcku). Např. 200 000 Kč činí při příjmu nižším nebo rovném 16násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě.

V případě nezabavitelného minima u dlužníků v exekuci hraje roli životní minimum při stanovení nezabavitelné (exekucí nepostižitelné) částky na osobu dlužníka, která se vypočte jako 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

Výživné se stanovuje podle odůvodněných potřeb dítěte a majetkových poměrů povinného rodiče. Pokud ten soudu nedoloží své příjmy, platí, že průměrný měsíční příjem odpovídá pětadvacetinásobku částky životního minima jednotlivce.

Životní minimum ovlivňuje i Humanitární dávku, u které se ale částka životního minima navyšovat nebude a zůstane ve výši 4860 Kč pro dospělou osobu a 3490 Kč u dítěte. 

Životní minimum ovlivňuje i příspěvek na živobytí, přídavek na děti a doplatek na bydlení. Tyto dávky se ale stávají (i s příspěvkem na bydlení) součástí nové superdávky. 

Pokud už někdo některou ze zmíněných dávek pobírá, přejde na superdávku až po uplynutí přechodného období, během kterého ještě bude dostávat původní dávky v původní výši. Pro hladký přechod na novou superdávku by si o ni měl takový příjemce požádat do konce letošního roku. Pokud by to nestihl, bude si muset požádat až v lednu jako nový klient a čekat na vyřízení žádosti až 30 dní.

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 1. 10. 2025

Dále u nás najdete

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).