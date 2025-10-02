Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Od kdy vzroste a jaké dávky to ovlivní?

Životní minimum vzroste. Navzdory původním odhadům se ale jeho navýšení posune. Místo letošního října k tomu dojde až v květnu 2026. Odsunutí účinnosti navýšení životního minima přinesl pozměňovací návrh v souvislosti se schválením právní úpravy navázané na zavedení tzv. superdávky.
Ke změnám v částkách životního minima došlo v souvislosti se zavedením nové dávky státní sociální pomoci zákonem č. 152/2025 Sb. – část třicátá druhá, s účinností od 1. května 2026, kdy dochází k plnému přechodu na nový dávkový systém, potvrdilo serveru Měšec.cz tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.
Růst životního minima ovlivní také řadu dalších dávek. Ať už z hlediska jejich výše, rozšíření skupiny příjemců nebo limitu pro čerpání. Životní minimum ovlivní také přiznání jednotlivých složek schválené Dávky státní sociální pomoci (DSSP), tedy výše zmíněné superdávky.
Jen připomeňme, že nová DSSP nahradí čtyři opakující se příjmově testované dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Životní minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Pod ní nastává hmotná nouze.
Existenční minimum je minimální hranicí příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Výše životního minima se stanovuje pro jednotlivce, osoby, které jsou součástí domácnosti o více členech a dále pro děti na základě věku. Životní minimum dané domácnosti je pak součtem všech částek životního minima jednotlivých členů.
Částky životního minima budou od května 2026 činit:
- pro jednotlivce 5500 Kč (nyní 4860 Kč),
- pro první dospělou osobu v domácnosti 5000 Kč (nyní 4470 Kč),
- pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3750 Kč (nyní 4040 Kč),
- pro nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč (výše se nemění),
- pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3050 Kč (výše se nemění),
- pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3490 Kč (výše se nemění).
Životní minimum se zvýší pro jednotlivce a první dospělou osobu v domácnosti. U druhé dospělé osoby v domácnosti naopak klesne. U dětí se částky měnit nebudou.
|Současná výše
|Výše od května 2026
|Pro jednotlivce
|4860 Kč
| 5500 Kč
|Pro první dospělou osobu v domácnosti
|4470 Kč
| 5000 Kč
|Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
|4040 Kč
| 3750 Kč
|Nezaopatřené dítě do 6 let
|2480 Kč
| 2480 Kč
|Nezaopatřené dítě 6 až 15 let
|3050 Kč
| 3050 Kč
|Nezaopatřené dítě 15 až 26 let
|3490 Kč
|3490 Kč
Jaké dávky životní minimum ovlivňuje?
Životní minimum hraje nyní roli u několika sociálních dávek. Ovlivňuje některé dávky v rámci pomoci v hmotné nouzi a dále některé dávky státní sociální podpory:
- k navýšení dávky dojde u příspěvku při pěstounské péči (vzrostl by i příspěvek na živobytí, který se ale stává součástí superdávky),
- u mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku dojde k navýšení limitu pro jejich čerpání,
- u porodného a příspěvku na péči dojde k rozšíření okruhu osob, které na dávky nově dosáhnou vzhledem ke svým příjmům (změna by se v tomto ohledu dotkla i přídavků na děti a doplatku na bydlení, tyto dávky se ale stávají součástí superdávky).
Změnu ale pocítí i lidé v exekuci, protože životní minimum ovlivňuje například také výši nezabavitelné částky, v určitých případech výši alimentů nebo osvobození od rozhlasových a televizních poplatků, podporu azylantů a ochranu cizinců (pro účely humanitární dávky se ale s vyšším životním minimem počítat nebude).
S vyšším životním minimem se ale zvýší i nutný příjem žadatele o úvěr, protože banky a úvěrové společnosti při posuzování žádostí o úvěr kromě jiného počítají i s životním minimem žadatele, resp. životním minimem celé jeho domácnosti.
Navýšení životního minima a dávky
V případě porodného má na dávku nárok žena, která porodila první (13 000 Kč) nebo druhé (10 000 Kč) živě narozené dítě, pokud čistý příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny (přídavek na starší dítě se do tohoto rozhodného příjmu nezapočítává).
Pokud jde o rodinu, kterou tvoří dva dospělí a jedno 3leté a jedno 7leté dítě, je životní minimum jejich rodiny podle pravidel platných 14 040 Kč. Na porodné podle nových pravidel vznikne nárok, pokud čistý příjem v rodině bude nižší než 37 908 Kč měsíčně.
Dávka Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v různých částkách podle toho, v jaké situaci je poskytována. Může doplnit příjem žadatele do existenčního minima v případě, že hrozí újma na zdraví, ale může také dosáhnout až 40násobku životního minima, pokud je poskytována osobě, kterou postihne událost, jež nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít a v jejímž důsledku je příjemce dávku kvůli nedostatku finančních prostředků ohrožena ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. Podrobnosti o situacích a výši dávky najdete na webu ministerstva práce.
Výše dávky Příspěvek při pěstounské péči se odvíjí od násobku životního minima jednotlivce v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu (činí 1,8násobek životního minima pro prarodiče, 2,3násobek pro tety, strýce, zletilé sourozence a osoby blízké, nebo 5,5násobek při péči o dítě ve II. až IV. stupni závislosti). Výši příspěvku ovlivňuje také to, kdo o dítě pečuje. Stanoví se tedy individuálně. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší.
Životní minimu ovlivňuje také Příspěvek na péči, resp. nárok na jeho navýšení.
Příspěvek na péči se totiž zvyšuje o 2000 Kč měsíčně mimo jiné i rodičům, kteří
pečují o nezaopatřené dítě do 18 let, pokud je rozhodný příjem oprávněné osoby a ostatních společně posuzovaných osob nižší než dvojnásobek částky životního minima.
U Příspěvku na zvláštní pomůcku zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku do, nebo přes 10 000 Kč. U pomůcky v ceně do 10 000 Kč se příspěvek poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob (spoluúčast je 1000 Kč). U dražších pomůcek je až na výjimky spoluúčast vyšší.
Od životního minima se odvíjí také výše příspěvku na pořízení motorového vozidla (spadá pod Příspěvek na zvláštní pomůcku). Např. 200 000 Kč činí při příjmu nižším nebo rovném 16násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě.
V případě nezabavitelného minima u dlužníků v exekuci hraje roli životní minimum při stanovení nezabavitelné (exekucí nepostižitelné) částky na osobu dlužníka, která se vypočte jako 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.
Výživné se stanovuje podle odůvodněných potřeb dítěte a majetkových poměrů povinného rodiče. Pokud ten soudu nedoloží své příjmy, platí, že průměrný měsíční příjem odpovídá pětadvacetinásobku částky životního minima jednotlivce.
Životní minimum ovlivňuje i Humanitární dávku, u které se ale částka životního minima navyšovat nebude a zůstane ve výši 4860 Kč pro dospělou osobu a 3490 Kč u dítěte.
Životní minimum ovlivňuje i příspěvek na živobytí, přídavek na děti a doplatek na bydlení. Tyto dávky se ale stávají (i s příspěvkem na bydlení) součástí nové superdávky.
Pokud už někdo některou ze zmíněných dávek pobírá, přejde na superdávku až po uplynutí přechodného období, během kterého ještě bude dostávat původní dávky v původní výši. Pro hladký přechod na novou superdávku by si o ni měl takový příjemce požádat do konce letošního roku. Pokud by to nestihl, bude si muset požádat až v lednu jako nový klient a čekat na vyřízení žádosti až 30 dní.