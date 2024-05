Navrhuje se „daň“ z internetu. Jak ji dál v praxi neplatit?

Pokud bude takový zákon schválen, dnes osamostatněný plnoletý občan přijde o 2 miliony na důchod, nebo sníží svou gramotnost nejen digitální. A nepřímo způsobí ekologické škody (předčasné vyřazování funkční elektroniky), nemluvě o další byrokracii a časových ztrátách lidí. Nejhůře tento krok dopadne na ty nejchudší. Neboli ESG státu se tímto krokem zhorší. Pokud nyní neplatíte koncesionářské poplatky, čtěte dál.

Oč ve stručnosti jde? Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) chtějí navýšit koncesionářské poplatky včetně rozšíření okruhu poplatníků na všechny firmy s více než 24 zaměstnanci a prakticky všechny domácnosti.

Ona se sice daň z internetu nezavádí, „jen“ se dle smlouvy internetového připojení bude usuzovat vlastnictví přístroje schopného se připojit k internetu, tím pádem schopného přijímat internetové vysílání ČT a ČRo, tedy prakticky obecně téměř jakýkoliv počítač a chytrý mobil. Taky se odstraní i současná výjimka pro mobily obecně – takže mobily, co mají v sobě rádio, budou zpoplatněny minimálně poplatkem za rádio. Bohužel hodně mobilů má v sobě rádio, i když ho málokdo v něm používá, nebo dokonce si je vědomo, že rádio v mobilu má.

V aktuální legislativě až na výjimky domácnosti platí jeden poplatek bez ohledu na počet zařízení, podnikatelé platí dle počtu zařízení. V návrhu zákona domácnosti stále budou platit jeden poplatek bez ohledu na počet zařízení. Pokud jej nechcete nadále platit, musíte být nejen bez přijímačů TV, rádia – nově včetně těch v mobilu, ale i bez přijímačů internetu.





Podnikatelé, firmy budou nově platit podle počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, bez ohledu na počet přijímačů TV, rádia či internetu. Jde o svým způsobem daň z počtu zaměstnanců, s tím, že podnikatelé a firmy s méně než 25 zaměstnanci poplatek neplatí.

Možná se nebude platit z částečných úvazků a dohod, v návrhu zákona je termín „hlavní pracovní poměr“.

Význam internetu

Současný návrh navrhuje zpoplatnit internet, obecnou přenosovou platformu, přes kterou děláme prakticky vše, bez které se v dnešní době prakticky neobejdeme, nebo jedině s vynaložením výrazně větších časových a finančních nákladů.

V minulosti se vypisovaly dotace na internet. Přes internet komunikujeme s blízkými, stát nás nutí komunikovat s ním (např. zavedl povinné datové schránky) a zavádí povinnosti pro lékaře (e-recepty, e-neschopenka). Představitelé vlády říkají, jak chtějí přivést občany k elektronické komunikaci (Portál občana). Banky, školy, energetické společnosti, města – ti všichni nějak zvýhodňují elektronickou komunikaci. Internet má obří význam pro gramotnost, nejen tu digitální.

Zde malý přehled možností pro věděníchtivé děti:





I když pro volání rodičům stačí obyčejný hloupý telefon (za ceny několik korun za minutu), volání přes internet je levnější (haléř za sekundu, ale i zdarma, resp. za cenu datového připojení) a umožňuje pohodlnější volání (např. definování zkrácených čísel, místo devíticiferného mobilního čísla stačí dítěti si zapamatovat dvoučíslí, např. odorik.cz).

Různá kecátka pro komunikaci s rodiči, ale i přáteli včetně přátel ze zahraničí, se kterými tak dítě trénuje cizí jazyk.

Aplikace na učení jazyků, např. Duolingo.

Aplikace na učení matematiky, např. Geogebra, Desmos, Wolfram Alpha.

Mapy.cz jsou reprezentantem pro navigování dítěte domů nebo na místo srazu, aplikace záchrany, když se dítě odpojí, zajede na správnou zastávku.

Aplikace Záchranka.

Dotkne se to i aplikací, které internet pro svoji činnost nepotřebují (jen pro nainstalování, aktualizace), jenže běží na přístroji, který může přijímat internet, a tím pádem i ČT, ČRo, jako je Matemág.

Mohl bych dál pokračovat, ale není to tématem tohoto článku a pro představu to stačí.

V současné době se rychle vyvíjí umělá inteligence (AI), názory na ni jsou různé. Nicméně AI bez internetového připojení moc fungovat nebude. Všechny tyto možnosti budou zpoplatněny, nebo s účinností zákona se některé rodiny (ty nejchudší) rozhodnou je přestat používat.

Proč neplatit televizní a rozhlasové poplatky? Ekonomické důvody

Vidím zde dvě hlavní motivace, proč se vyhnout placení koncesionářského výpalného. Ekonomický a principiální.

Na jedné straně si někdo může říkat, že jde jen o 205 Kč měsíčně. A svým způsobem, z pohledu bohatších lidí, mají pravdu, v kině, restauraci dáte za jeden lístek či jeden oběd víc. Jenže se nejedná o jednorázový výdaj, ale o pravidelný výdaj v roční výši 2460 Kč. Navíc s tendencí růst, nyní dokonce s jistotou růstu o inflaci.

Ale pojďme na konkrétní příklad.

Vezmeme čerstvě 18letého, který se právě osamostatnil. Proč jsem zvolil 18letého? Protože jich se to nejvíc týká, oni po nejdelší dobu budou platit koncesionářské poplatky, u nich nejčastěji TV ani rádio není součástí domácností, a tedy nyní neplatí koncesionářský poplatek, ale po zdanění internetových přijímačů by jej platili.

Pokud takový osamostatněný 18letý každý měsíc vloží 205 Kč měsíčně do čistě akciového portfolia a bude částku pravidelně navyšovat o inflaci (byť jen 2 % p.a), může získat v 70 letech tuto částku: 2 125 980 Kč. Pokud by to byla investice v režimu DIP, navíc si odečte vklady od daňového základu.

Proč v 70 letech? Protože pravděpodobně nebude odcházet do důchodu dřív než v 70 letech, předchozí vzorec pro věk odchodu do důchodu dával 71 let a 10 měsíců. Částka spočítána na základě vlastností Edward portfolia MP10 „Dobrodružné“, kde kalkulovaný výnos činí 7,9 % p.a., výnos je po odečtení manažerského poplatku, průběžný pokles až 60 %, je to čistě akciové portfolio.

Zdá se vám to hodně? Tak mocné je pravidelné odkládání byť menší částky po dlouhou dobu. Ale nemusí se jednat o investice, investice je jen vhodná na vysvětlení, protože poskytne exaktní číslo. Může se jednat o peníze, které investuje do vzdělání, vztahů, zdraví, kde potenciální zisk může být vyšší než zmíněné 2 miliony korun.

Dokonce si myslím, že pro méně majetné to může mít ve svém důsledku horší důsledky, zvláště pokud dnešní výdaj např. 300 Kč za internet (350 Kč včetně pronájmu modemu) nebude schopen navýšit na 550 Kč za tu samou službu (350 Kč za internet + 200 Kč za daň z internetu ve formě koncesionářského poplatku) – tam ty náklady (včetně koupení nového hloupého mobilu) a ušlé příležitosti, zisky budou mým odhadem výrazně vyšší než „jen“ výnosy na akciovém trhu. V praxi častěji čekám riskování pokut než vynakládání peněz na nové mobily.

Sociální pracovníci by si měli dávat pozor, jaký mobil dávají bezdomovcům, aby je byli schopni kontaktovat. Pokud mu věnují (nebo zapůjčí na celý měsíc) chytrý mobil, mohou mu způsobit další problém a riziko placení TV a rádio poplatku, případně pokuty k těm, co už obvykle má. Pokud mu darují hloupý telefon, ale nezkontrolují si, jestli má v sobě FM rádio, způsobí mu to samé, jen v menší míře.

Rozhlasový/televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového/televizního vysílání, bez ohledu na způsob příjmu (dále jen „rozhlasový/televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový/televizní přijímač i v případě, že si je poplatník upraví k jinému účelu.

Případy na hraně budou zpoplatněny?

Možná někoho napadají různé případy a říká si, že v takovém případě nemusí platit poplatek. Už předchozí právní úprava zpoplatňovala zneschopněné TV přijímače. V extrému tu máme dokonce i spor o nefunkční TV přijímače, který na úrovni okresního soudu vyšel ve prospěch ČT.

Tedy nějaké úvahy, že když máte spotřebu mobilních dat po pár kB nebo argument, že na internetu ČT vysílá jen část pořadů, a proč tedy máte platit úplně stejně vysoký poplatek jako ti, kdo mají TV přijímač, neřkuli ti, co se skutečně dívají, jsou dle mého zbytečné. Pokud není vaším koníčkem trávit čas a peníze u soudů (a i když soudy vyhrajete, čas a nervy vám nikdo neproplatí a často se vám ani nevrátí všechny vynaložené peníze za právníky).

Jak neplatit legálně i budoucí koncesionářské poplatky?

Pokud jste podnikatel (máte živnostenský list, vlastníte s. r. o.), pravděpodobně dávno máte aktivně používaný notebook i mobil v rámci podnikání. Ale nejen „ajťáci“ používají pro své podnikání více mobilů, počítačů, notebooků: na jednom pracují, na jiném běží server, jeden je testovací, další záložní, jeden je s jedním operačním systémem, druhý s jiným.

Mnoho lidí má doma nejen zařízení, které používá, ale i předchozí, a to včetně těch nějakých způsobem rozbitých nebo načatých. Slouží jako záložní zařízení, když se aktuální zařízení porouchá. Nyní se často realita odlišuje od formálních papírů. Pokud bude zákon schválen, bude rozumné všechna taková zařízení dát formálně do pořádku a převést do podnikání.

Pokud jeden z páru je podnikatel a druhý ne, zvažte spolupracující osobu, kdy se víceméně stane podnikatelem i druhý z páru. Nebo i samostatný živnostenský list, dá se říct, že téměř každý by měl mít živnostenský list.

Pokud z mobilu jen voláte nebo SMSkujete přes SIM, zkontrolujte, že váš mobil neumožňuje příjem internetu, TV ani rádia, zvláště si dejte pozor na rádio. Jinak zvažte koupení nového mobilu, např. „hloupý“ Panasonic KX-TU110EXB pořídíte za 400 Kč. Bude zde finanční motivace 205 Kč měsíčně, 2640 Kč ročně. Vynásobte si danou částku předpokládanou životností vašich zařízení a máte business case (odůvodnění pro investici).

Kdokoliv, kdo volá přes internet, do schválení zákona mu na to stačí SIP aplikace v chytrém mobilu. Po schválení zákona využívejte starší jednoúčelové řešení přes DECT základnu a ručky.

Jak nebýt vidět?

Poplatková povinnost je na zařízení. Nicméně se budou zkoumat smlouvy o internetovém připojení. Pokud si chcete snížit pravděpodobné dohadování s úřady, je vhodné kromě zařízení řešit i smlouvy o internetovém připojení.

Pokud jste zaměstnanec anebo někdo ve vašem okolí, zvažte přejít na tarif od vašeho zaměstnavatele. Formálně pak smlouva bude vedena na vašeho zaměstnavatele. Je to značně rozšířený zaměstnanecký benefit. Navíc obvykle není jen pro zaměstnance, ale třeba pro dalších 10 jeho blízkých: partnera, děti nebo i vzdálenější příbuzné, známé.

Pokud jste podnikatel, zvažte přepsání rodinného internetového připojení na firmu.

Další možností, jak nebýt vidět, je zrušit tarif svého mobilu. Kupte si předplacenku někde fyzicky na stánku nebo využijte doručení formou nějaké zásilkovny bez uvedení jména (do 10 000 Kč stačí uvést místo jména a příjmení např. Maloobchodní prodej).

Pokud se rozhodnete zbavit soukromých internetových zařízení, bude lepší na sebe neupozorňovat ani používáním soukromých datových schránek, používáním Portálu občana a dalších na jedné straně státem vnucovaných prostředků, nyní na druhou stranu zpoplatněných. Abyste nemuseli někomu vysvětlovat, přes co jste na tyto služby přistoupili.

Jiné možnosti

V prvé řadě nejlepší způsob je jít zaručenou cestou a prostě se zbavit všech potenciálních přijímačů psaných na vás jako fyzické osoby a vámi užívaných, jak bylo popsáno výše. Ale ne každý má tyto možnosti. V každém případě doporučuji mít sjednané pojištění právní asistence.

Pokud jste zaměstnanec, někteří z vás mají služební notebook a mobil. Pokud ze soukromého čísla voláte, posíláte SMS, obvykle není problém využít druhý SIM slot ve služební mobilu. Pro ostatní použití nastudujte směrnici svého zaměstnavatele o používání služebních zařízení, instalaci aplikací apod. Zeptejte se i na neoficiální pravidla, pokud se liší od formálních (ale vězte, že v případě problémů samozřejmě pak platí ta oficiální).

Navíc u některých zaměstnavatelů je možné si půjčit domů zařízení, které by se jinak vyřadilo, např. to na konci životnosti. Nicméně neměli byste ho celý měsíc používat čistě pro soukromé účely.

V zákoně je povinnost platit za užívané zařízení, nicméně možnosti zjištění jsou velmi omezené. Zvláště pokud zařízení budete kupovat na jména osoby, která stejně poplatek platí, což téměř v každé rodině jsou starší příbuzní, kteří mají reálně (skutečný) TV přijímač.

Sice to bylo zpoplatněno už předtím, ale i za autorádio v autě není nutné platit. Autorádio se dá odmontovat a místo něj se dá pořídit nějaký přehrávač SD karet, případně získat další úložný prostor v autě.

Pokud se rozhodnete pro zapůjčení zařízení, nezapomeňte, že si ho nesmíte půjčit na celý kalendářní měsíc, minimálně prokazatelně.

Pokud se vám nepodaří se zbavit všech TV/rádio/internet přijímačů, s účinností zákona byste měli platit koncesionářské poplatky.

Navržený zákon ve svých důsledcích způsobí ekologické škody (předčasné vyřazování funkčních mobilů, nakupování hloupých mobilů a jednoúčelových zařízení), není sociální (nejvíce dopadne na rodiny s dětmi, bezdomovce, nemajetné a méně majetným přispěje k dalším rizikům, dluhům).

Umožní velké množství soudních sporů sporných případů (a ČT prokázala, že je schopna se soudit i skrz nefunkční TV přijímač a u internetových přijímačů těch otázek je vícero) a zapříčiní dost další byrokracie, jak jednorázové, tak následné pravidelné (změna počtu zaměstnanců, přecházení zaměstnanců mezi plným a částečným úvazkem). Tímto krokem se ESG státu zhorší.