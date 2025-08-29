Návrat do práce po rodičovské: O jakých novinkách byste měli vědět?

Pokud jste na rodičovské a uvažujete už o návratu zpět do zaměstnání, měli byste znát novinky, které se vás mohou týkat teď nebo při nástupu zpět do práce. Vychází z nedávných změn zákoníku práce.
Návrat na původní židli
Od letošního června platí, že zaměstnanci, který se vrací z rodičovské dovolené dřív než jeho dítě dosáhlo 2 let, musí zaměstnavatel umožnit pracovat na jeho původní pozici a pracoviště (nebo na pozici, která odpovídá jeho pracovní smlouvě).
V takovém případě musí zaměstnavatel zajistit nejen stejné pracovní zařazení, ale i pracovní podmínky. Pokud se rodič vrátí později, zaměstnavatel mu musí nabídnout srovnatelnou práci odpovídající pracovní smlouvě ve stejné lokalitě, i když původní místo už nemusí existovat. Tato garance přináší rodičům jistotu, že se po několikaleté pauze nebudou muset složitě adaptovat v úplně jiné roli, vysvětlila Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Přivýdělek během rodičovské dovolené
Aby rodiče neztratili během rodičovské kontakt se svým oborem, mohou teď vykonávat během rodičovské stejnou práci u stejného zaměstnavatele buď na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.
Zároveň tím nepřicházejí o nárok na rodičovský příspěvek. Tento model umožňuje postupný návrat do pracovního života a usnadňuje sladění profesního a rodinného života. V praxi to znamená, že například účetní na rodičovské může vést část agendy firmy formou dohody, a přitom zůstat doma s dítětem, doplnila také Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek
Přestože oba pojmy zní podobně, nejedná se o totéž. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která je poskytována jednomu z rodičů, který pečuje o nejmladší dítě v rodině.
Pro děti narozené od roku 2024 je ve výši 350 tis. Kč s maximální délkou čerpání do 3 let věku. U dětí narozených dříve dávka dosahuje 300 tis. Kča dá se čerpat do 4 let věku dítěte.
Rodičovská dovolená je pojmenování pro omluvenou překážku v práci na straně zaměstnance, týká se tedy jen zaměstnanců. Délka rodičovské nemusí korespondovat s délkou pobírání rodičovského příspěvku (RP). Zaměstnavatel poskytne rodičovskou dovolenou na žádost pracovníka, maximálně do 3 let věku dítěte (na tuto délku má zaměstnanec nárok ze zákona). Pokud by chtěl zaměstnanec zůstat doma s dítětem déle, může požádat o neplacené volno. Zaměstnavatel ale žádosti nemusí vyhovět. Čerpání nesouvisí s dávkou RP, takže rodičovskou dovolenou lze čerpat i v době, kdy už je dávka RP vyčerpaná. Nebo lze naopak pobírat RP bez čerpání rodičovské dovolené.
Opakování pracovních poměrů u zástupů za kolegy na mateřské, otcovské a rodičovské
Od června také platí nová výjimka, která umožňuje neomezené opakování pracovních poměrů na dobu určitou mezi stejnými smluvními stranami v případě, že jde o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance během mateřské, otcovské, rodičovské dovolené a klasické dovolené mezi nimi.
Standardně zákoník práce stanovuje, že pracovní poměr uzavřený na dobu určitou nesmí mezi stejnými smluvními stranami přesáhnout délku tří let a opakovat se více než dvakrát (vč. prodloužení), takže celkově je to možné max. na dobu 9 let (3 + 3 + 3).
I když pro toto pravidlo platily i v minulosti výjimky, neplatila žádná z nich pro zástup za kolegy, kteří jsou např. na mateřské nebo rodičovské dovolené. Nově v tomto případě sice stále platí, že délka jednoho pracovního poměru nesmí přesáhnout 3 roky a celková doba trvání pracovních poměrů nesmí přesáhnout 9 let, ale neplatí zde zákaz více než dvou opakování.
Pracovních poměrů v maximální možné délce jednoho z nich na 3 roky může být s jedním zaměstnancem sjednáno např. 6 v celkové době trvání maximálně 9 let, upřesnila Dagmar Kučerová, redaktorka sesterského serveru Podnikatel.cz v článku Novela zákoníku práce: Řetězení pracovních poměrů a návrat po rodičovské.
Změny u zkušební doby
V případě, že byste se vraceli do zaměstnání s pocitem, že se chcete pracovně posunout dál, měli byste vědět i o výrazných změnách zkušební doby.
Délka zkušební doby může nově u řadových zaměstnanců trvat 4 měsíce a u vedoucích pracovníků nově 8 měsíců. I nadále ale platí, že není možné sjednat ji delší, než odpovídá polovině sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou. Nově je možné zkušební dobu prodlužovat, což dříve nešlo. Ale zároveň musí pro její maximální délku platit výše stanovené hranice (tedy 4, resp. 8 měsíců).
Změny u výpovědi
U výpovědí, které byly doručené po letošním 1. červnu platí, že výpovědní lhůta sice většinou i nadále trvá dva měsíce, nově ale běží už ode dne doručení výpovědi (nikoli až od prvního dne následujícího měsíce). Takže pokud dostanete výpověď 15. srpna, poběží vaše 2měsíční výpovědní lhůta do 15. října.
Výpovědní doba se zkracuje na jeden měsíc v případě, že jste výpověď dostali kvůli závažnému porušení pracovních povinností, nesplnění zákonných požadavků a předpokladů pro řádný výkon práce nebo pro porušení povinností vyplývajících z režimu dočasně práce neschopného.
Samorozvrhování pracovní doby
Připomeňme také změnu, která platí už od ledna letošního roku. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout, že si bude pracovní dobu rozvrhovat sám. Obě strany o tom ale nejprve musí uzavřít písemnou dohodu (lze i jako součást pracovní smlouvy), kde stanoví, za jakých podmínek si bude zaměstnanec pracovní dobu plánovat, jak bude rozvržení oznamovat, zda a do kdy může plán měnit apod. Jde tu vymínit např. i to, že si nebude plánovat práci na víkendy či svátky, nebo např. na noční směny atd.
I když v tomto případě řada pravidel ohledně pracovní doby neplatí, zaměstnanec má povinnost být i v režimu samorozvrhování na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něj až po jejím skončení. Platí zde také, že směna může trvat maximálně 12 hodin.
Režim je vhodný například pro studenty nebo jiné dohodáře (například právě rodiče s malými dětmi), kteří nemají možnost být v kanceláři během stanovené pracovní doby a zaměstnavateli jde hlavně o výsledek, nikoli o dobu strávenou na pracovišti.