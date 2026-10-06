Cestovní náhrady mají nový paradox. Natural 95 je ve vyhlášce dražší než Natural 98

Vládní regulace cen pohonných hmot snížila v létě vysoké prodejní ceny benzínu a nafty. Jenže po jejím zrušení ceny znovu stouply, a proto nastoupila od 1. října 2026 regulace nová nařízením vlády (č. 172/2026 Sb.)
Od 1. června 2026 byla zvýšena vyhlášková cena motorové nafty pro účely cestovních náhrad za pracovní cesty. Šlo o první změnu sazeb cestovních náhrad v letošním roce.
Od 1. října 2026 došlo ke druhé změně sazeb cestovních náhrad a znovu se týká pohonných hmot, tentokrát automobilového benzínu 95 oktanů, k níž dochází vyhláškou (č. 175/2026 Sb.)
Shrnutí v kostce
- Od 1. října 2026 se zvýšila vyhlášková cena benzínu Natural 95 pro výpočet cestovních náhrad z 34,70 Kč na 41,80 Kč/l . Důvodem je růst ceny alespoň o 20 % oproti dříve stanovené částce.
- Jde už o druhou letošní mimořádnou změnu cestovních náhrad. Od 1. června se vyhlášková cena nafty zvýšila z 34,10 Kč na 44,50 Kč za litr.
- Natural 98 zůstává na 39 Kč za litr, takže vzniká paradox: pro cestovní náhrady má dražší prémiový benzín nižší vyhláškovou cenu než běžný Natural 95. Elektřina zůstává na 7,20 Kč/kWh.
- Zaměstnanec může při pracovní cestě doložit skutečnou cenu paliva účtenkou. Pokud cenu neprokáže, zaměstnavatel použije vyhláškovou cenu. V praxi tak může být pro zaměstnance výhodnější účtenku nepředkládat, pokud tankoval levněji, než činí vyhlášková cena.
- Sazba za použití vlastního vozidla se nemění.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Ceny pohonných hmot se běžně vyhlašují k 1. lednu nového kalendářního roku a nově, pokud se cena změní o aspoň 20 %
Sazby cestovních náhrad se vyhlašují vždy k 1. lednu nového kalendářního roku. Často pak platí beze změny po celý kalendářní rok, ale mohou být změněny i v průběhu roku.
Ministerstvo práce a sociálních věcí upravuje (zvyšuje nebo snižuje) v mimořádném termínu sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (tedy amortizační příspěvek) nebo průměrnou cenu pohonných hmot. A to jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen od jejího předchozího vyhlášení zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. K tomu právě nyní dochází ohledně 95 oktanového benzínu.
Vyhlášková cena nafty už zvýšena byla, vyhlášková cena prémiového benzínu 98 oktanů zatím zůstává beze změny.
Proč jednak vyhláškové ceny a jednak reálné ceny na čerpacích nebo nabíjecích stanicích?
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty.
Cena benzínu, nafty, popř. elektřiny při použití elektromobilu může vyjít ze skutečné nákupní ceny, nebo z průměrné ceny předepsané vyhláškou.
Cenu pohonné hmoty totiž prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu na čerpací stanici, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Musí tedy jít o účtenku za nákup pohonných hmot relativně krátce předcházející pracovní cestě nebo z doby pracovní cesty.
Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, protože něco natankoval dopředu před cestou, něco třeba až při cestě, popř. tankoval na pracovní cestě dvakrát či vícekrát, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.
Kdy podle ceny z pokladního bloku od čerpací stanice (benzínky) a kdy podle vyhlášky
Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli nákupním dokladem neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou vyhláškou.
Zaměstnanec může podkladní doklad ztratit, ale také může zjistit, že tankoval za nižší cenu, než vyhláškovou. A pak může chtít nějakou tu korunu na tom vydělat. Zaměstnanec si vlastně může vybrat, zda bude chtít náhradu odpovídající vyhláškové ceně nebo ceně, kterou skutečně platil.
Podle čeho se určí spotřeba
Spotřeba pohonných hmot bude počítána podle údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla nebo v osvědčení o registraci použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit.
Jestliže tyto údaje technický průkaz ani osvědčení o registraci vozidla neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla shodného typu se shodným objemem válců.
Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu vozidla ani osvědčení o registraci vozidla uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla uvedených.
Vyhlášková cena PHM od 1. října 2026
|PHM
|Od 1. 10. 2026
|Benzín 95
|34,70 → 41,80 Kč/l
|Benzín 98+
|39 Kč/l
|Nafta
|44,50 Kč/l
|Elektřina
|7,20 Kč/kWh
Paradoxně 98oktanový benzín tak má nyní pro účely cestovních nižší vyhláškovou cenu, než obyčejný benzín 95.
Průměrná cena pro LPG popř. CNG není MPSV vyhlašována, zaměstnanec tedy zásadně musí předložit nákupní doklad.
Základní (amortizační) sazby za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy jsou od 1. 1. 2026 beze změn :
|Typ vozidla
|Náhrada za 1 km
2026
|Náhrada za 1 km
2025
|Jednostopá vozidla
Tříkolky
|1,60 Kč
|1,60 Kč
|Osobní silniční motorová vozidla
|5,90 Kč
|5,80 Kč
|Nákladní vůz
Autobus
Traktor
|nejméně 11,80 Kč
|nejméně 11,60 Kč
|Použití přívěsu
|+ min. o 15 %
|+ min. o 15 %