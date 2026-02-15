Našli jsme pro vás: 10 slev, které vám ušetří tisíce a hodí se pro každého

Uber: 60 % sleva na první dvě jízdy pro nové uživatele
Pro čtenáře ve městech jsme vybrali silnou vstupní akci – Uber nabízí 60 % slevu na první dvě jízdy pro nové uživatele aplikace. Tato sleva je ideální, pokud jste Uber ještě nezkusili a chcete si službu otestovat na cestě do práce, na letiště nebo večer z centra domů, aniž byste platili plnou cenu. Hodí se také pro ty, kdo běžně jezdí MHD, ale občas potřebují rychlejší nebo pohodlnější dopravu – například s dětmi, zavazadly nebo pozdě v noci. Díky procentuální slevě ušetříte nejvíc na delších trasách a v kombinaci s dynamickým cenováním dává smysl sledovat i čas jízdy, abyste z akce vytěžili maximum.
SHEIN: až 25 % sleva na domácí dekor a doplňky
Vybrali jsme pro vás i něco pro zútulnění domova – ve výprodeji SHEIN najdete až 25 % slevu na domácí dekorace, bytový textil, úložné boxy a drobné doplňky. Tato sleva je vhodná pro každého, kdo chce rychle a levně změnit vzhled interiéru bez velkých investic do nábytku. Vyplatí se hlavně při nákupu více menších položek, jako jsou povlaky na polštáře, dekorativní světla nebo organizéry – právě tam procentuální úspora nejvíc „nabobtná“, protože máte v košíku více položek. Doporučit ji lze i studentům nebo lidem v pronájmu, kteří chtějí byt vylepšit, ale nechtějí kupovat drahé kusy na míru – levný dekor zvládne udělat podobnou službu za zlomek ceny.
Allegro: až 30 % sleva na dům a zahradu
Našli jsme pro vás také praktickou akci na vybavení domácnosti – na Allegro můžete v kategorii Dům a zahrada získat až 30 % slevu na nábytek, nářadí, dekorace a další vybavení pro interiér i exteriér. Tato sleva je vhodná pro každého, kdo plánuje menší či větší úpravy bytu, balkonu nebo zahrady a nechce platit plné ceny v kamenných hobby marketech. Vyplatí se zejména při koupi dražších položek, jako jsou zahradní sety, regály, dílenské vybavení nebo větší dekorace – tam 30 % znamená často úsporu v řádu stovek až tisíců korun. Díky široké nabídce na marketplace se akce hodí jak pro kutily, tak pro rodiny, které si chtějí po zimě připravit zahradu na sezonu nebo doladit interiér.
Baumax: až 40 % sleva na kuchyňský a jídelní nábytek
Pro větší investice do bydlení jsme vybrali výprodej v Baumaxu, kde je až 40 % sleva na moderní nábytek pro kuchyň a jídelnu – od stolů a židlí po skříňky a doplňky. Tato sleva cílí na domácnosti, které plánují větší obnovu jídelního koutu nebo kompletní výměnu kuchyňského nábytku a chtějí se vejít do rozpočtu. Hodí se i pro ty, kdo vybavují první bydlení – kombinace funkčnosti a masivní procentuální slevy umožní pořídit kvalitnější kusy, než by bylo při standardních cenách reálné. Vzhledem k tomu, že kuchyň a jídelna patří k nejpoužívanějším místnostem, dává smysl využít aktuální výprodej a pořídit nábytek, který vám vydrží roky, za cenu, kterou běžně vídáme spíš u levných řad.
XXXLutz: až 21 % sleva na nádobí a kuchyňské vybavení
Našli jsme i něco pro ty, kdo rádi vaří – XXXLutz nabízí až 21% slevu na nádobí, příbory a další kuchyňské vybavení, a to jak z moderních, tak klasických kolekcí. Tato sleva je zaměřená na domácnosti, které chtějí vyměnit staré hrnce, pánve nebo talíře za kvalitnější značkové kusy, ale za rozumné peníze. Doporučit ji lze i mladým párům či studentům, kteří se stěhují do vlastního a potřebují základní výbavu kuchyně na několik let dopředu. Díky procentuálnímu zvýhodnění se vyplatí zaměřit na sety nádobí nebo příborů – čím větší balení, tím více ušetříte.
Evona: až 40 % sleva na pánské spodní prádlo
Nezapomněli jsme ani na textil – Evona nabízí slevový kupon se 40% slevou na pánské spodní prádlo, včetně slipů, boxerek, tílek i celých setů z kvalitních materiálů. Tento kupon se hodí pro muže, kteří chtějí doplnit šuplík funkčním a pohodlným prádlem bez toho, aby připláceli za značku na gumě, ale i pro partnerky, které vybírají praktický dárek. Ideální je využít akci na větší nákup – například několik balení najednou – protože 40 % dokáže stáhnout cenu za kus na úroveň běžného řetězce, při zachování lepší kvality a střihu. Prádlo je spotřební zboží a dává ekonomický smysl nakupovat ho právě ve chvíli, kdy je sleva takto výrazná a vztahuje se na širokou část sortimentu.
inSPORTline: až 44 % sleva na horská elektrokola
Pro aktivní čtenáře jsme vybrali výraznou cenovou pobídku do světa e-mobility – inSPORTline nabízí až 44 % slevu na horská elektrokola s výkonným motorem a dlouhým dojezdem. Tento slevový kód má smysl pro ty, kdo uvažují o pořízení e‑biku už delší dobu, ale odrazovala je pořizovací cena v plné výši. Hodí se jak pro rekreační jezdce, kteří chtějí zvládnout delší výlety s menší námahou, tak pro dojíždění do práce bez auta – kombinace elektrokola a nabíjení doma nebo v kanceláři může dlouhodobě ušetřit na pohonných hmotách. Vzhledem k tomu, že u elektrokol se běžně pohybujeme v cenách desítek tisíc, znamená sleva v desítkách procent reálnou úsporu několika tisíc, což už je rozdíl mezi základním a lépe vybaveným modelem.
SkyShowtime: až 33 % sleva na půlroční předplatné
Pro večerní odpočinek jsme vybrali akci na streaming – SkyShowtime nabízí při předplacení na 6 měsíců slevu přes 33 % a přístup k široké nabídce filmů, seriálů a dokumentů. Tato sleva je vhodná pro ty, kdo stejně sledují streamovací služby pravidelně a neplánují je na měsíc odhlašovat. Při delším horizontu se vám jednorázová platba s výraznou slevou vrátí v podobě nižší efektivní měsíční ceny – což je ideální pro rodiny, které večer pouští obsah dětem i sobě, nebo pro filmové fanoušky, kteří chtějí mít „zásobu“ titulů bez nutnosti přepínat mezi platformami. Vyplatí se také ve chvíli, kdy zvažujete, kterou službu si na delší období nechat – půlroční balíček s třetinovou slevou je jasný argument ve prospěch SkyShowtime.
Blendea: přírodní antioxidanty od 30 Kč a zvýhodněné balíčky
Na závěr jsme pro vás vybrali slevu, která kombinuje dostupnost a důraz na zdraví – Blendea nabízí antioxidační doplňky od 30 Kč, navíc ve zvýhodněných balíčcích od 499 Kč zaměřených na energii, imunitu i krásu. Tento slevový kupon ocení ti, kdo hledají přírodní cestu, jak podpořit organismus, ale nechtějí utrácet za luxusní „superfood“ značky. Hodí se pro dlouhodobé užívání – nižší vstupní cena a zvýhodněné sety umožňují testovat více produktů, aniž by výrazně zatížily rozpočet. Praktický přínos je jasný: díky balíčkům máte pokrytou kombinaci vitamínů a rostlinných extraktů pro všední den, a přitom platíte méně, než kdybyste kupovali doplňky jednotlivě a bez slevy.