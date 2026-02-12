Nájemce bytu zemřel. Poradíme co dělat, abyste byt mohli pronajmout co nejdříve jiné osobě

Pokud zemře nájemce a nejde o společný nájem bytu (zejména manželů, ale třeba i sourozenců), přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt (§ 2279 odst. 1 občanského zákoníku – o. z.).
Takto užívací právo k k bytu přechází na:
- nájemcova manžela či manželku,
- nájemcova partnera či partnerku (ať již registrované podle zákona o registrovaném partnerství nebo partnery podle občanského zákoníku),
- rodiče,
- sourozence,
- zetě či snachu,
- dítě nebo vnuka či vnučku.
Na jiné osoby žijící ve společné domácnosti se zemřelým nájemcem nájem přechází jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu.
Uvedené osoby pak mají podle § 2279 odst. 2 o. z. právo užívat byt (mají právo na jeho nájem), pokud se nedohodnou s pronajímatelem jinak, po dobu 2 let.
V případě, že nájem přešel na osobu, které je ke dni přechodu nájmu (čili ke dni smrti nájemce) 70 let a více, tak dvouleté omezení nájmu neplatí.
Podobně to neplatí, pokud osoba, na kterou přechází nájem (např. dítě, vnuk či vnučka) nedosáhla 18 let. V tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
Nicméně oprávněné osoby nemusejí mít zájem byt nadále užívat. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může proto dle § 2279 odst. 4 o. z. do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat. Dnem doručení takového oznámení pronajímateli nájem zaniká.
Nepřechází-li nájem na spolužijící osobu, přechází na dědice
Podle § 2282 věty první o. z. nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice.
Dědic samozřejmě může mít zájem na rychlém ukončení nájmu, aby nemusel platit nájemné. Může se proto s pronajímatelem domluvit na ukončení nájmu dohodou. Také jej může jednostranně vypovědět.
Podle § 2283 odst. 2 o. z. nájemcův dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti.
Právo vypovědět nájem má vedle dědice i ten, kdo spravuje pozůstalost.
Dědici mohou mít velký zájem na rychlém vypovězení nájmu bytu – musí totiž platit nájem z bytu, i když už nájemce zemřel a byt neužívá. A také musejí uhradit dluhy na nájemném nebo na službách spojených s užíváním bytu, pokud je způsobil nájemce.
Nepříjemným překvapením pro dědice zesnulého, který užíval nájemní byt, u něhož nedošlo k přechodu nájmu na osoby, s nimiž sdílel domácnost, může být povinnost doplatit nájemné a úhrady za služby, za dobu minulou, jakož i za dobu od nájemcovy smrti až do skončení nájmu.
Dluhy mohou vzniknout, aniž by byl nájemce neplatičem. Pokud nájemce neměl nastavený trvalý příkaz k úhradě nájemného, nebo i měl, ale došly peníze na bankovním účtu, tak vzniknou dluhy.
Jen si připomeňme, že § 2279 odst. 4 o. z. (o tom, že každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do měsíce od smrti nájemce písemně oznámit, že v nájmu nehodlá pokračovat a pak dnem doručení oznámení nájem zaniká) se týká členů nájemcovy domácnosti, nikoli dědiců.
V případě dědice, na něhož přecházejí práva a povinnosti z nájmu dle § 2282 o. z., se proto § 2279 odst. 4 o. z. nepoužije.
Zájem na rychlém ukončení nájmu však může mít i pronajímatel, i když případně nečinní dědici jsou povinni nájemné nakonec uhradit. Může mít třeba zájem pronajmout byt za vyšší částku, než činilo dosavadní nájemné.
Výpověď nájmu bytu přešlého na dědice zemřelého nájemce
Podle § 2283 odst. 1 o. z. pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.
Pronajímatel tak může nájem, který po smrti nájemce nepřešel na spolužijící osobu, vypovědět ve zkrácené výpovědní době, a to bez uvedení důvodu.
Výpověď směřuje vůči dědicům. Tříměsíční lhůta je propadná. Začíná běžet až poté, co se pronajímatel dozvěděl, že nájemce zemřel a že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla (na spolužijící osobu) a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.
Uvedené podmínky pro počátek běhu této lhůty musí být splněny kumulativně, přičemž lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty výpověď nájemci doručena.
I předčasná výpověď je platná, pokud pronajímatel správně označil dědice
Dědic nabývá dědictví až v souvislosti s pravomocným usnesením vydaným v pozůstalostním řízení, ovšem s účinky zpětně ke dni vzniku dědického práva, tj. ke dni smrti zůstavitele.
Výpovědí adresovanou dědici však může pronajímatel podle § 2283 odst. 1 o. z. jednostranně ukončit nájem bytu, který přešel na dědice zemřelého nájemce, i před pravomocným skončením pozůstalostního řízení, vyložil Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 26 Cdo 1448/2025, ze dne 16. 12. 2025.
Takovou předčasnou výpovědí se sice vystavuje pronajímatel riziku, že výpověď adresuje nesprávné osobě (osobě, která není nájemcem bytu), a ta tak nevyvolá žádné právní účinky. Ovšem oprávněnost výpovědi dané osobě, které bylo až později, leč s účinností ke dni smrti zůstavitele, potvrzeno nabytí dědictví po původním nájemci bytu, to však ovlivnit nemůže. Výpověď nájmu je potom platná a účinná.
Případ z praxe
Paní, která zemřela, užívala byt sama. Nebyl tu tedy žádný další člen domácnosti žijící spolu s ní v daném bytě, na něhož by nájem bytu mohl přejít podle § 2279 o. z.
Samostatně žijící nájemkyně bytu zemřela 14. 10. 2022. Notář řešící pozůstalost sdělil 27. 1. 2023 pronajímateli k jeho žádosti, že jako zákonný dědic zůstavitelky, která nezanechala závěť, přichází v úvahu její syn.
V návaznosti na to pronajímatel dopisem ze dne 8. 2. 2023, doručeným synovi 16. 2. 2023, bez uvedení důvodu vypověděl nájem bytu s dvouměsíční výpovědní dobou.
Dědické řízení bylo zastaveno ke dni 17. 4. 2023, protože zesnulá paní zanechala po sobě jen majetek nepatrné hodnoty. Jelikož došlo nakonec ke zjištění majetku, který hodnotu měl, tak bylo dědictví doprojednáno a dědické řízení bylo skončeno 27. 9. 2023, když dědictví nabyl právě syn zesnulé paní.
Syn brojil u soudu proti platnosti výpovědi nájmu. Soud prvního stupně mu vyhověl, protože výpověď nájmu shledal předčasnou.
Ovšem soud odvolací i Nejvyšší soud se postavily na stranu pronajímatele. Právo pronajímatele vypovědět (bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou) nájem bytu, který po smrti původního nájemce přešel na jeho dědice (§ 2822 věty první o. z.), je sice vázáno na splnění všech podmínek specifikovaných v § 2283 odst. 1 o. z., tedy i na podmínku „zjištění skutečnosti, kdo je nájemcovým dědicem“. Tato podmínka však může být splněna i dříve, než po právní moci usnesení o (i dodatečném) projednání dědictví.
Samotné znění § 2283 odst. 1 o. z. totiž nespojuje možnost dání výpovědi výslovně s ukončením pozůstalostního řízení; naopak připouští, že pronajímateli k dání výpovědi postačí i jen „povědomí“ o tom, kdo je dědicem nebo správcem pozůstalosti.