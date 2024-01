Nahromadily se vám doma mince? Poradíme, jak a kde je vyměníte

Hromadí se vám doma mince a potřebovali byste je vyměnit za bankovky, nebo vložit na účet? Možností je čím dál méně, a to zejména proto, že se některé banky postupně zbavují hotovostních pokladen na svých pobočkách a nahrazují je vkladomaty, případně platbomaty.

Zákon o oběhu bankovek a mincí říká, že každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže je oprávněn jejich příjem odmítnout . A hned druhým dechem dodává: Odmítnout bankovky nebo mince může každý s výjimkou České národní banky a úvěrové instituce provádějící pokladní operace, jestliže se jedná o více než 50 tuzemských mincí v jedné platbě .

Kam tedy s hromadou mincí, pokud nemáte nervy na to zkoušet je udat v obchodech?





ČSOB zvýšila limit pro vkládání mincí

Úplně nejjednodušším způsobem se mincí zbavíte, pokud jste klienti ČSOB a žijete v některém z velkých měst. Tato banka totiž jako jediná disponuje vkladomaty, kam můžete nasypat i mince, a to aniž byste je museli třídit podle hodnoty a počítat.

Zatímco vloni jste mohli do „mincomatu“ nasypat až 350 neroztříděných mincí za jeden den, ČSOB nyní tuto službu rozšířila na 1000 mincí za den, má to však podmínku. Měšec.cz vyzkoušel, že na jeden vklad můžete do mincomatu nasypat maximálně 200 kusů mincí, které se vám připíší na bankovní účet k vaší platební kartě. Po vkladu je nutné transakci ukončit tak, aby vyjela karta ven (tedy nikoli kliknout na „Další vklad“, což se vám po úspěšném uložení první várky mincí objeví na displeji). Poté musíte kartu zase vsunout dovnitř a zahájit další vklad. Takto to musíte opakovat pětkrát, pokud opravdu potřebujete uložit 1000 mincí.

Tyto transakce přes vkladomat má banka bez poplatku.





Kde najdete ČSOB mincomaty

Banka spolu se zvýšením limitu na denní vklad navázala také spolupráci s internetovým obchodem Rohlík.cz (Velká pecka s.r.o.) a umožňuje jeho zaměstnancům v logistických centrech vklady drobných mincí ve vkladomatech. Užitečné řešení pro řidiče Rohlíku, kteří tak mají příjemnou možnost dávat si dýška od zákazníků rovnou na účet.

Mincomaty ČSOB k 17. 1. 2024 Město Adresa Kdy můžete přijít Brno Joštova 694/5 Nonstop Brno Úlehlova logistická hala ZET.3 Park Líšeň Rohlík Pouze pro zaměstnance, 8–22 h. Hradec Králové Břetislavova 1622/1 Nonstop Chrášťany Severní 235, hala DC2 Rohlík Pouze pro zaměstnance, 8–22 h. Liberec 1. máje 79/18 Nonstop Orlová – Lutyně Masarykova třída 1326 Nonstop Ostrava – Poruba 17. listopadu 6242 (Rohlík) Pouze pro zaměstnance, 8–22 h. Pelhřimov Příkopy 1754 Nonstop Plzeň Americká 2487/60 Nonstop Praha 1 Perlová 371/5 Nonstop Praha 20 U tabulky 3091 H, Horní Počernice Rohlík Pouze pro zaměstnance, 8–22 h. Praha 4 Na Pankráci 310/60 Nonstop Praha 5 Lidická 66/43 Nonstop Praha 6 U Prioru 884/4 – Rohlík Pouze pro zaměstnance, 8–22 h. Praha 9 Veselská 663 (Obchodní centrum Letňany) 7–24 h. Tišnov Brněnská 151 Nonstop Uherské Hradiště Všehrdova 487 Nonstop Ústí nad Labem Mírové nám. 1/1, palác Zdar Nonstop Zlín Nám. T. G. Masaryka 4349 Nonstop Poznámka: Na webové stránce ČSOB banka ještě uvádí další bankomat v Praze 9 na Černém Mostě v Chlumecké ulici. Upozorňuje však, že může jít o starší informaci, a odkazuje na aktuální seznam všech existujících bankomatů, ze kterého Měšec.cz čerpal informace pro tabulku. V tomto seznamu už Černý Most uveden není.

Zdroj: ČSOB

U ČSOB i u většiny ostatních retailových bank pak můžete mince vyměnit za bankovky či vložit na účet také na přepážkách u pokladen, avšak tam už banky mají přísnější podmínky.

Do počtu 100 kusů mincí ve stejné nominální hodnotě vám je v bankách vymění bez poplatku. Pokud máte mincí více, pak už po vás banky mohou chtít poplatek, který je v případě mincí o nižší hodnotě celkem citelný. Mince musíte mít roztříděné, jinak vás vklad na přepážce bude stát další peníze.

Kolik vás bude služba stát, pokud potřebuje vložit nebo vyměnit více než 100 kusů?

Sazebník poplatků za vklady a výměnu mincí v počtu nad 100 ks pro fyzické osoby Banka Vklad mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty na účet Výměna mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty Vklad nebo výměna neroztříděných mincí Air Bank Neposkytuje Neposkytuje Neposkytuje Banka CREDITAS 5 % z vkládané částky, která převyšuje počet 100 ks, min. 150 Kč 3 % z vyměňované částky, min. 150 Kč 200 Kč za každých započatých 15 minut práce Česká spořitelna Do 25. 1. 2024

3 % z vkládané částky nad 100 ks, min. 125 Kč

Od 26. 1. 2024

5 % z vkládané částky, min. 125 Kč 7 % z částky, která převyšuje 100 ks,

min. 125 Kč 75 Kč za každých započatých 15 minut práce Československá obchodní banka (ČSOB) 3 % z částky přijatých/vybíraných mincí v hotovosti převyšujících 100 ks příslušné nominální hodnoty,

min. 100 Kč 5 % z částky vyměňované hotovosti převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 150 Kč 100 Kč Fio banka 20 Kč za každých započatých 50 ks převyšujících 100 ks 20 Kč za každých započatých 50 ks převyšujících 100 ks 50 Kč za každých započatých 15 min. práce Komerční banka 5 % z vkládané částky nad 100 ks, min. 120 Kč 7 % z vkládané částky nad 100 ks, min. 200 Kč Banka výslovně neuvádí, naúčtuje si však poplatek 0,10 % v případě, kdy součet hotovostních operací překročí limit 2–5 mil. Kč, nad 5 mil. Kč chce poplatek 0,15 %. Max banka 1 % z částky nad 100 ks mincí, min. 100 Kč 5 % z částky převyšující 100 ks, min. 100 Kč Neuvádí

MONETA Money Bank 7 % z částky nad 100 ks mincí, min. 150 Kč 7 % z částky nad 100 ks mincí, min. 150 Kč Neroztříděné mince v hotovosti nad 50 ks poplatek 10 % Oberbank 1 % z částky nad 100 ks, min. 500 Kč 1 % z částky nad 100 ks, min. 500 Kč 1 %, min. 1000 Kč Raiffeisenbank 5 % z částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální hodnoty, min. 150 Kč 5 % z částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální hodnoty, min. 150 Kč Neuvádí TRINITY BANK 2 % z přijaté hotovosti od 101 ks 2 % z přijaté hotovosti od 101 ks 49 Kč UniCredit Bank 5 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální hodnoty, min. 150 Kč 5 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální hodnoty, min. 150 Kč 10 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální hodnoty, min. 150 Kč

Česká pošta

Dalším řešením, jak se zbavit drobných, je návštěva České pošty (ČP). Zde si můžete pomocí poštovní poukázky typu A poslat peníze na (třeba svůj) účet. Pokud budete mít méně mincí než 100 kusů, bude vás to stát pár desetikorun, ale zase v případě počtu mincí nad 100 kusů vyjde levněji, než kdybyste navštívili přepážku své banky. Zde vás taková transakce vyjde na (ceník ČP):

52 Kč (v případě posílaných 1–5000 Kč),

60 Kč (5001 – 50 000 Kč),

7 Kč za každých dalších započatých 10 000 Kč.

Obchody

Když už jsme v úvodu článku zmínili obchody, udat větší množství mincí můžete i zde.