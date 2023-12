Nad jakým pojištěním byste se měli zamyslet, pokud jste pěstounská rodina?

Smutná statistika

Každým rokem se v ČR narodí cca 100 000 dětí. Dle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) je odebráno ročně přes 3000 dětí z péče rodiny.

V roce 2021 to bylo více než ze dvou třetin případů předběžným opatřením soudu. Dle důvodů odebrání šlo za ten samý rok o 20 případů zneužívání dítěte, 153 kvůli týrání dítěte a různorodý zbytek se schová pod pojmy „zanedbávání výchovy dítěte“ a „jiné překážky v péči o dítě na straně rodičů“. Mimo tyto statistiky zde máme navíc děti odložené do babyboxu. V roce 2021 jich bylo 18.

Bohužel neovlivním, kolik dětí se vytrhne z rodiny nedobrovolně, byť jen „dočasně“, ani počet odložených dětí do babyboxu (ale je dobře, že tu babyboxy máme), ani neovlivním počet dětí, které se vrátí rodičům proti vůli dětí. Ani jsem se nestal pěstounem odebraných dětí. Nicméně jako finanční poradce mohu aspoň pomoci pěstounům zorientovat se v pojištění. Tento článek proto věnuji všem pěstounům, kteří se snaží pomáhat „svým“ dětem.

Pojištění občanské odpovědnosti

Chcete-li se stát pěstouny, určitě bych před tím zkontroloval svou smlouvu pojištění občanské odpovědi, a pokud ji nemáte, doporučil bych vám ji sjednat. Odpověď na otázku, proč ji má mít každá rodina, najdete v mém jiném článku o pojištění odpovědnosti.





Pěstounská rodina to má ale obvykle složitější. Zaprvé, pokud mohou nastat případy, že dítě bude dočasně v péči biologických rodičů, je třeba se vyhnout pojišťovnám, které by případnou škodu nekryly, protože by situaci posuzovaly podobně jako střídavou péči (kterou také nekryjí u druhého rodiče).

V každém případě je nutné si pečlivě přečíst v pojistných podmínkách, kdo přesně je pojištěn a jestli je váš pěstounský vztah zahrnut, nebo ne. Obvykle je po rozhodnutí soudu dítě bráno jako součást rodiny, a tedy je pojištěno. Ale existuje hodně pojišťoven, hodně pojistných podmínek a starších produktů. Raději si tedy vše ověřit včas, než se pak divit při pojistné události.

Obvykle je dítě traumatizováno rodiči, odebráním, střídáním prostředí nebo vším tímto, takže osobně zde vidím vyšší riziko, že způsobí škodu neúmyslně, z neznalosti. To, co říkám biologickým rodičům, u pěstounů ještě víc zdůrazním: vyhýbejte se výluce na hrubou nedbalost.

Je potřeba zde také připomenout, že žádná pojišťovna nekryje úmyslné škody a nekryje škody v rámci rodiny. Tedy pokud dítě způsobí škodu vám nebo úmyslně něco poškodí či ukradne komukoliv, pojištění občanské odpovědnosti vám nepomůže.

Pojištění nemovitosti, domácnosti

Stále se setkávám s rodinami, které nemají pojištěnu domácnost, a dokonce ani nemovitost. U pěstounů bych o to víc zdůraznil, aby si tato pojištění sjednali. Nemovitost pojištěnou by měl mít každý (krom nájemce apod.). Domácnost téměř každý a opět vidím u pěstounů o něco vyšší riziko pojistných událostí – pojištění domácnosti bude krýt neúmyslné škody v rámci rodiny, které jsou ve výlukách pojištění občanské odpovědnosti. Děti prostě dělají škody a u dětí traumatizovaných kdo ví, čím vším, to riziko vidím o něco málo vyšší.





Pojištění právní asistence

Pojištění právní asistence vás zastoupí např. v souvislosti s trestním, přestupkovým a jiným správním řízením vedeným pro nedbalostní delikt. Opět bude nepoužitelné, pokud to bude spor v rámci rodiny.

A opět zde vidím vyšší riziko pojistné události než u biologické rodiny, zvláště pokud se kolem vás pohybují lidé se stereotypním myšlením, kteří automaticky začnou vinit dítě v pěstounské péči za cokoliv negativního, co se v okolí stane.

Pojištění právní asistence má relativně dost výluk, je proto dobré mít někoho i pro zbylé věci. Buď známého právníka, na kterého se obrátíte, když pojištění právní asistence nepomůže, nebo mít smlouvu s právníky typu Právní klinika.

Pojištění zdraví

Sice jde dítě v pěstounské péči pojistit, ale buďte opatrní. V diskuzích jsem zahlédl už leccos, např. „však stačí uvést své číslo účtu a je to vyřešené“… Zde řeším stanoviska zástupců pojišťoven. Nebudu zmiňovat, co je na hranici legálnosti, nebo už dokonce víceméně pojistný podvod.

Před sjednáním životka upozorněte finančního poradce, že jste pěstoun. Nelžete, nezamlčujte – to první může být pojistný podvod, to druhé vám možná pomůže uzavřít pojistnou smlouvu, ale s vysokým rizikem, že ji budete platit zbytečně. Na druhou stranu zamlčením není to, co se jen domníváte, ale nikdo kvalifikovaný (např. lékař) to nepotvrdil.

Pěstouni mívají soudním rozsudkem možnost rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte. A zde se dostáváme od finančních otázek k právním otázkám. Existuje pojišťovna, co vůbec neumožňuje pojištění uzavřít pěstounům, nijak, ani teoreticky na výjimku s doložením.

Ostatní pojišťovny chtějí doložit soudní rozsudek (některé to oficiálně neumožňují, ale můžete se s nimi teoreticky bavit o výjimce, jiné jsou individuálně schopné se bavit při doložení širších pravomocí pěstounům).

Problematické je však v každém případě vyplacení pojistného plnění v případě pojistné události. Oprávněnou osobou z dětských tarifů je pojištěné dítě, nikoliv ten, kdo smlouvu sjednal nebo za ni platí pojistné.

Přijetí pojistného plnění, pokud by nešlo o nějaké drobné (např. z menšího úrazu v rámci denního odškodného), není běžnou záležitostí. Takže by pěstouni měli mít přivolení soudu k tomu, aby plnění přijali. Naleznete pojišťovny, které vyplatí za splnění jejich podmínek pojistné plnění vám pěstounům, takže je to prakticky vyřešeno. Nic to ale nemění na tom, že je to právně problematické. I zákonní zástupci mohou soud požádat o schválení úkonu, kterým přijmou plnění, pokud to bude v zájmu dítěte. Takže jistotu nebudete mít nikdy, maximálně jen „téměř jistotu“.

Navíc pěstounství je časově omezený vztah, a tedy může dojít v průběhu času ke změně pěstouna/opatrovníka apod. a je nutno počítat s jistými konsekvencemi v budoucnu.

Může nastat okamžik, kdy dojde ke změně těchto soudem určených zástupců nezletilých, a tím pádem by došlo i k zániku samotného pojistného zájmu. Tam by bylo nutné dále řešit přechod práv a povinností na příp. nového pěstouna/opatrovníka postoupením pojistné smlouvy, či prostě smlouvu zrušit a založit novou apod. To poslední je rizikové v tom, že se mezitím může dítěti zhoršit zdravotní stav, a tak bude pojistitelné dráž nebo s výlukami.

A nezapomínejme na „standardní“ riziko změny zákona, metodiky pojišťoven či rozhodování soudů. Stačí si jen vzpomenout na veletoče ohledně vyplácení dětských smluv, nejen stavebního spoření, přes opatrovnický soud, kdy plno lidí si založilo smlouvu s nějakými podmínkami a pak při ukončování platily podmínky jiné. Bohužel ochrana spotřebitele nefunguje směrem ke státu.

Rozhodnutí uzavřít pojištění neodkládejte. To, že vůbec netušíte, čím si dítě prošlo, nikdo neví, jaké má zdravotní problémy, není to v žádné (především zdravotní) dokumentaci (vycházím z informací knihy Pěstounská péče a adopce: Dagmar Zezulová, Portál 2012), je v případě uzavření pojistné smlouvy trochu výhoda.

Je pojistitelné lépe než po vyšetřeních a vašem zjištění stavu, pokud si dáte pozor na výluku na zdravotní stav před podpisem smlouvy (situace se u pojišťoven od doby vydání níže odkazovaného článku mezitím mohla změnit).

Pěstounské dítě lze pojistit. Lze nastavit pojistnou smlouvu, aby plnění šlo pěstounům, a ne biologickým rodičům. Lze do značné míry snížit riziko vyplacení pojistného plnění biologickým rodičům (někteří z nich alkoholici, hazardní hráči, drogově závislí), ale jistotu nebudete mít asi nikdy. Proto se zajistěte i tím, že budete preferovat pojištění s průběžným vyplácením pojistného plnění (např. místo jednorázového plnění za invaliditu lze sjednat roční důchod až do 65 let).

Pojištění občanské odpovědnosti a pojištění právní asistence je rodinné, vystačíte si s jednou smlouvou do rodiny. Pojištěním nemovitosti a domácnosti si pojišťujete majetek. Ve všech těchto smlouvách nejsou výrazně větší problémy pro pěstouny.

U životního pojištění je situace jiná. Pokud teprve máte před svěřením do pěstounské péče, poraďte se s právníkem a zkuste do rozsudku dát explicitně zvýšené pravomoce pro pojistná plnění.

Dále předpokládám, že „skuteční“ pěstouni budou myslet na „jejich“ dítě, i když jim nakonec nezůstane. Proto nerezignujte na pojistnou ochranu „svých“ dětí, nečekejte na definitivu, kdy už budete mít veškerá rodičovská práva. Protože stejně jako u biologických rodin i u vás mezitím hrozí, že se dítěti zhorší zdravotní stav nebo se projeví již dříve vzniklé zdravotní problémy, o kterých nevíte. A tak může být dítě později pojistitelné hůře, dráž, nebo vůbec nepojistitelné proti některým rizikům. Ať už vám zůstane, či ne.