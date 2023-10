Na vaší dovolené hoří a vy se o sebe bojíte. Uhradí vám pojišťovna cestu domů nebo náhradní ubytování?

Těšíte se na dovolenou, ale zasáhne vyšší moc a všechno je jinak. Pár desítek kilometrů od místa, kde jste ubytovaní, vypukly ve volné přírodě rozsáhlé požáry, které se jen částečně daří dostat pod kontrolu. Postupně se rozšiřují a vy se už v daném místě necítíte bezpečně.

Možná byste raději jeli domů, nebo se alespoň přemístili o několik měst dále, kde není ve vzduchu cítit kouř a nemáte strach, že vás v noci probudí kvůli evakuaci.

Podobné situace se v letošním roce dějí například na řeckém Rhodosu, ale i v Chorvatsku a dalších místech.

Co vám z cestovního pojištění proplatí pojišťovna, když se rozhodnete pro dřívější návrat domů, nebo byste se jen chtěli přesunout do jiného města pro větší pocit bezpečí?

Chcete se jen přesunout pro pocit bezpečí? Tak za své

Pokud jste se ocitli na dovolené, kde v okolí hoří, ale vaše oblast nebyla vyhlášena jako nebezpečná, nebylo doporučeno do ní necestovat ani nebyla zařazena do zasažených oblastí, pak nemáte možnost z cestovního pojištění prakticky cokoli žádat.

To, že ve vzduchu cítíte kouř, vidíte popílek a jste na dovolené jako na trní, jestli i vašemu letovisku nařídí evakuaci a kdy, není důvodem pro využití cestovního pojištění. Ačkoli je pochopitelné, že byste se rádi přesunuli například o 50 kilometrů dále, kde nedýcháte zamořený vzduch a cítíte se tam klidněji, cestovní pojištění vám takovou možnost přesunu nekryje.

Nic vám pochopitelně nebrání odjet z vašeho současného hotelu a ubytovat se o 3 města dál, kde je situace odlišná. Zaplatit si to ale musíte sami. Pouhá obava nezakládá nárok na pojistné plnění, uvedl pro Měšec.cz Martin Blecha, tiskový mluvčí Colonnade pojišťovny.

Důležité je, co řekne ministerstvo a místní orgány

Co už má váhu a podle čeho se pojišťovny řídí, je doporučení Ministerstva zahraničních věcí a doporučení místních orgánů. Když bude klient v ohrožené oblasti (podle stanoviska místních úřadů/orgánů), proplatíme tzv. zachraňovací náklady, informuje Vlastimil Divoký, tiskový mluvčí ERV Evropské pojišťovny.

Pokud tedy místní orgány vyhlásí, že vybraná vyjmenovaná letoviska jsou ohrožené oblasti a nařídí v nich evakuaci, můžete z cestovního pojištění uplatnit právě zachraňovací náklady. Nejčastěji to bývá dřívější návrat do vlasti, a to repatriačním letem nebo běžnou linkou, kterou si klient zařídí sám nebo mu ji zprostředkuje naše asistenční služba, dodává Vlastimil Divoký.





V případě, že se nacházíte v zasažené či evakuované zóně, můžete využít také přerušení nastoupené cesty. V rámci něj pojišťovny hradí:

pobyt a stravu v hotelu, v rekreačním objektu nebo v obdobném ubytovacím zařízení, které nemohlo být spotřebováno,

peníze za předem sjednané a zaplacené výlety a podobné aktivity vzniklé nejdříve od dne následujícího po dni, ve kterém došlo k pojistné události,

dopravu zpět do ČR (pokud nejde o repatriační let organizovaný CK).

Jsem 5, 10, 30 km od požárů, je to bezpečné?

Pocit bezpečí může být hodně subjektivní. Někdo si dovolenou v klidu užije i s vědomím, že o 5 km dál zuří požáry. Věří, že se až k jeho letovisku nepřiblíží a hasiči odvedou svou práci na výbornou.

Úzkostlivějším povahám stačí fakt, že se požár šíří rychlostí chůze a představa, že se nachází jen 20 km od jejich ubytování, jim nedá spát. Také by se totiž mohlo stát, že do rána se požár přiblíží třeba na 2 km.

Cestovní pojištění ale nehodnotí, jak daleko od ohniska požáru je ještě bezpečno a kdy už je situace kritická a můžete z cestovního pojištění žádat úhradu dřívějšího letu domů. Většinou vychází zkrátka z toho, co řeknou úřady. A pokud ty rozhodnou na poslední chvíli, nezbývá i vám, než do poslední chvíle čekat. Nebo doufat, že pojišťovny jednají samy za sebe.

Pojišťovny mohou krytí samy rozšířit

I pokud Ministerstvo zahraničních věcí nevydá varování před konkrétní oblastí, pojišťovny mohou přistoupit k rozšíření oblastí. Nad rámec doporučení orgánů může pojistitel přistoupit k rozšíření oblastí na základě dalších aktuálně dostupných informací – to je však vždy nutné ověřit v případě konkrétní škodní události s pojistitelem, dodává Martin Blecha.

Může se tedy stát, že i pokud místní orgány nebo Ministerstvo zahraničních věcí vaše letovisko nezařadí mezi rizikové, pojišťovna se tak rozhodne na základě vlastního uvážení. Pak můžete využít cestovní pojištění a z něj příklad přerušení nastoupené cesty i v případě, že se nacházíte v letovisku, které úřady považují za stále bezpečné. Situaci v zemi, kam cestujete, vždy posuzuje ministerstvo zahraničí, které v případě Rhodosu nezakázalo do země vycestovat, přestože tam byla situace kritická. I proto jsme se rozhodli, že storno lidem proplatíme nad rámec toho, co bychom v této situaci měli dělat, uvedla pro Měšec.cz Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny.

To je však vždy na individuálním rozhodnutí každé pojišťovny a je potřeba se s každou novou situací informovat, jak k ní pojišťovna přistupuje.

Zjistěte si, kde si sjednáváte cestovní pojištění

Před sjednáním cestovního pojištění se vždy informujte, co vše máte pro podobné případy kryto. Ne všechny pojišťovny musí nabízet v rámci cestovního pojištění také pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty. Jde o připojištění, které může být volitelné a za příplatek. Pokud si ho nesjednáte, nemůžete ho v nouzi využít.

Také pozor na to, pokud cestujete s cestovní kanceláří. V takovém případě je potřeba vše nejdřív řešit právě s ní. A pokud už došlo ke kompenzaci či jinému plnění ze strany cestovní kanceláře, mohou vám pojišťovny odmítnout poskytnout pojistné plnění. Pokud vám tedy cestovní kancelář objednala dřívější let domů, ale musíte na něj 3 dny čekat, přičemž vy byste raději letěli domů ještě ten den a našli jste si volný spoj, pojišťovna vás může odkázat na cestovní kancelář, která už pro vás dřívější návrat zajistila.

Pak opět nezbývá buď počkat, nebo si dřívější let zaplatit z vlastní kapsy.