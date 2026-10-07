Na sportovní vybavení můžete od pojišťovny získat tisíce. Přispěje na helmu, chrániče i kolo

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) nabízí příspěvky na sportovní vybavení prostřednictvím programu Bonus Plus. Jde o doplňkový preventivní program, ve kterém získáváte body za aktivní péči o zdraví a za věrnost pojišťovně. Dospělí mohou body využít například na sportovní ochranné pomůcky, ochrannou přilbu nebo trekové hole. V roce 2026 platí kurz 1 bod za 1 Kč a z programu lze za rok vyčerpat nejvýše 500 Kč. Body mají platnost 12 měsíců od připsání.
Například 100 bodů dostanete už při aktivaci programu. Dalších 50 bodů můžete získat za preventivní prohlídku u praktického lékaře, zubaře nebo gynekologa, a po 50 bodech také za řadu screeningových vyšetření nebo některá očkování.
ČPZP připisuje body také za věrnost: každý rok 100 bodů za účast v programu, dalších 50 bodů po dosažení pěti let u pojišťovny a dalších 50 bodů po deseti letech. Za absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy lze získat dalších 50 bodů.
Podmínky jednotlivých preventivních programů se liší. ČPZP pro rok 2026 obecně přijímá žádosti z preventivních programů a Bonus Plus nejpozději do 30. listopadu 2026.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Sportovní ochranné pomůcky
|až 500 Kč
|30. 11. 2026
|Ochranná přilba pro dospělé
|až 500 Kč
|30. 11. 2026
|Trekové hole pro dospělé
|až 500 Kč
|30. 11. 2026
Oborová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) nabízí příspěvky také prostřednictvím kreditů, které získáte ve VITAKARTĚ za aktivní přístup ke svému zdraví. Kredity můžete využít například na ochranné přilby, chrániče kloubů, páteřní ochranu nebo suspenzory.
OZP uvádí u programů za kredity maximální příspěvek až 10 000 Kč za rok na každý program. Nejde však o pevný příspěvek, na který by běžný pojištěnec OZP automaticky dosáhl. Výše závisí na počtu nasbíraných kreditů a na převodním kurzu konkrétního programu. Kurzy se mohou mezi jednotlivými programy lišit a OZP je může během roku změnit. Aktuální částku proto vidíte přímo ve VITAKARTĚ.
Kredity se připisují například za novoroční bonus ve výši 200 kreditů, kontrolu vykázané péče, preventivní prohlídky u praktického lékaře, zubaře nebo gynekologa, účast v preventivních programech STOP nebo používání aplikace Každý krok pomáhá.
Za registraci do této aplikace je 100 kreditů a za zaznamenané kroky lze získat až dalších 240 kreditů ročně. OSVČ mohou dostat dalších 50 kreditů za elektronické podání přehledu přes VITAKARTU.
Dalších 500 kreditů lze získat za každého člověka, kterého úspěšně doporučíte k založení a aktivnímu používání VITAKARTY. Tento bonus je omezen nejvýše na 50 doporučených osob.
U sportovních programů se v minulosti používal kurz 1 kredit za 1 Kč, současná pravidla ale umožňují OZP kurz měnit. Pro konkrétní nákup je proto rozhodující kurz zobrazený přímo ve VITAKARTĚ.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Ochranné přilby a pomůcky
|podle počtu kreditů, až 10 000 Kč
|průběžně do vyčerpání prostředků
RBP, zdravotní pojišťovna
RBP nabízí sportovní vybavení v programu Bonus 90+. Nasbírané body můžete využít například na sportovní přilby, chrániče páteře, ortézy, další chrániče pro pohybové aktivity nebo trekingové hole.
Program je založen na sbírání bodů za preventivní péči a další aktivity. V daném roce můžete využít nejvýše 1500 bodů a každý bod představuje příspěvek 1 Kč. Podmínkou je mimo jiné absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v posledních 24 měsících.
Například za preventivní prohlídku u praktického lékaře RBP připisuje 200 bodů, za splnění podmínek pro BMI 150 bodů a za potvrzené nekuřáctví dalších 150 bodů. Stovku bodů lze získat například za očkování hrazené zdravotní pojišťovnou nebo některá screeningová vyšetření.
Za úspěšné absolvování kvízu Akademie zdraví RBP lze získat 100 bodů, a to dvakrát ročně. Body se připisují také podle délky registrace u RBP, od 50 bodů při registraci trvající jeden až šest let až po 200 bodů při registraci delší než 31 let.
RBP má navíc v roce 2026 speciální bonus pro ty, kteří začnou odvykat kouření. Z programu „Přestávám kouřit, raději sportuji“ lze využít až 1500 Kč na sportovní oblečení a sportovní obuv určené pro aktivní pohyb. Nákup musí být uskutečněn ve specializované prodejně a musíte doložit potvrzení o odvykání kouření nebo zahájení léčby.
|Typ příspěvku
|Výše
|Podmínka
|Sportovní přilby a chrániče
|až 1500 Kč
|Program 90+, body
|Trekové hole
|až 1500 Kč
|Program 90+, body
|Sportovní oblečení a obuv
|až 1500 Kč
|zahájení odvykání kouření
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabízí jeden z nejvyšších příspěvků na sportovní vybavení, ale pouze velmi úzké skupině pojištěnců.
Dárci orgánů mohou získat až 10 000 Kč, které lze využít mimo jiné na jízdní kolo, lyže, běžky, rotoped, běžecký pás, trekové hole nebo činky. Naopak sportovní oblečení a obuv VZP v tomto programu neproplácí.
Příspěvek je možné rozdělit nejvýše do dvou žádostí během roku. VZP přijímá doklady s datem úhrady od 1. ledna 2026, přičemž při podání nesmí být starší než 3 měsíce.
|Typ příspěvku
|Výše
|Pro koho
|Sportovní vybavení
|až 10 000 Kč
|Dárci orgánů
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda poskytuje příspěvek na sportovní vybavení pouze v programu SPORT Senior.
Lidé starší 65 let mohou příspěvek využít například na pomůcky pro prevenci úrazů při sportu nebo hole Nordic Walking. Výše příspěvku činí až 500 Kč, případně až 700 Kč pro pojištěnce s aktivním účtem Karta mého srdce. Podmínkou je preventivní prohlídka u praktického lékaře v posledních 30 měsících.
Příspěvky SPORT, SPORT Junior a SENIOR pro rok 2026 pojišťovna proplácí do 1. prosince 2026.
|Typ příspěvku
|Výše
|Pro koho
|Pomůcky pro prevenci úrazů při sportu
|až 500 Kč
|nad 65 let
|Hole Nordic Walking
|až 500 Kč
|nad 65 let
|Pomůcky pro prevenci úrazů při sportu a hole Nordic Walking
|až 700 Kč
|nad 65 let s Kartou mého srdce
Ne každá pojišťovna sportovní vybavení dospělým proplácí
U ostatních zdravotních pojišťoven je nabídka užší. Vojenská zdravotní pojišťovna v roce 2026 uvádí pro dospělé příspěvek na pravidelné sportovní a pohybové aktivity, nikoli však samostatný příspěvek na nákup sportovního vybavení.
Stejně tak Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR nabízí dospělým až 500 Kč na dlouhodobé sportovní aktivity, například na sportovní kurzy nebo členské příspěvky, nikoli na běžný nákup sportovní výbavy.