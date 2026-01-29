Na přiznání k dani z nemovitosti zbývá pár dní. Projděte si s námi podání krok za krokem

Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí letos připadá na pondělí 2. února 2026. Dobrá zpráva je, že pokud jste nemovitost nezískali nově nebo jste na ni neprovedli žádné výrazné úpravy, daňové přiznání řešit nemusíte.
Stejně tak není potřeba daňové přiznání podávat, pokud u vás došlo ke změně výše daně – například kvůli tomu, že vaše obec změnila koeficient pro její výpočet. Tuto změnu zohlední přímo finanční úřad do platebního výměru, který obdržíte před splatností daně. Ta v případě daně nižší než 5000 Kč letos připadá na 1. června, vyšší daň lze uhradit ve 2 splátkách do 1. června a 30. listopadu.
Přiznání k dani z nemovitosti: Koho se týká?
Obecně se přiznání k dani z nemovitých věcí podává, pokud se změní okolnosti rozhodné pro její vyměření nebo při změně v osobě poplatníka. V praxi může jít například o:
- koupi pozemku, stavby nebo bytové či nebytové jednotky,
- prodej nebo darování pozemku, stavby nebo bytové či nebytové jednotky, pokud vám ještě nějaká nemovitá věc zbývá,
- nástavbu, přístavbu či likvidaci stavby,
- změnu výměry pozemku,
- změnu některých druhů pozemku,
- nabytí nemovitých věcí děděním nebo darem,
- započetí stavby,
- dokončení nebo užívání stavby,
- změnu nároku na osvobození od daně,
- započetí užívání stavby nebo nebytové jednotky k podnikání,
- revizi v katastru nemovitostí.
Daň z nemovitosti je také jediná daň, kde se přiznání podává dopředu: nyní tedy podáte daňové přiznání na rok 2026, podle stavu, který platí k 1. lednu 2026.
Jestliže máte nemovitost ve společném vlastnictví manželů, stačí když přiznání podá pouze jeden z vás.
Obdobně se (většinou) podává jen jedno přiznání, i pokud vlastníte vícero nemovitostí. Platí, že do přiznání se vždy uvádí všechny nemovité věci na území daného kraje, u kterých jste poplatníkem daně. Pokud vlastníte několik nemovitostí v různých krajích, podáte přiznání pro jednotlivé kraje.
Pokud si chcete projít podrobnější pravidla ohledně přiznání k dani z nemovitých věcí, doporučujeme článek:
Online podání krok za krokem
Když vás tlačí čas, je nejsnazším způsobem podat přiznání online prostřednictvím portálu MOJE Daně.
Přihlášení a práce s daňovým portálem se ovšem neobejde bez vzdáleného prokázání totožnosti. To zvládnete buď prostřednictvím datové schránky nebo přes Identitu občana, která nabízí hned několik nástrojů, včetně bankovní identity. Pokud žádný z těchto identifikačních prostředků nemáte, poradí článek: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?
Po přihlášení je potom nutné prokliknout se do vaší Daňové informační schránky (DIS+) a vyhledat příslušný formulář – jak na to, se můžete podívat v naší galerii. Obecně je ale práce s online formulářem jednoduchá a návodná, v první fázi ani nemá podobu klasického nepřehledného daňového formuláře.
Nadto se díky napojení na finanční úřad a také katastr nemovitostí většina potřebných údajů vyplní sama – pokud tuto možnost zvolíte a odsouhlasíte. Na vás je tak de facto pouze kontrola údajů a jejich případné doplnění. Na konci navíc můžete požádat o zpětnou kontrolu vyplněného formuláře.
Jak online přiznání vypadá v praxi si můžete prohlédnout v naší galerii. Postup ukazujeme na příkladu rodinného domu, u kterého se změnila výměra z důvodu přístavby.
Co hrozí opozdilcům?
Pokud se s podáním opozdíte o více než 5 pracovních dnů, začne se vám načítat penále ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně do částky odpovídající 5 % stanovené daně (nejvýše však 300 tis. Kč). Pokud ale sankce nebude dělat víc jak 1000 Kč, Finanční správa vám ji nepředepíše.
Pokud se nechcete přiznání podávat prostřednictvím daňového portálu, můžete si stáhnout interaktivní daňový formulář pro Excel:
Daňový formulář ke stažení
Proč zvolit naši šablonu?
- Vše uděláte ve známém prostředí Microsoft Excel.
- Respektujeme soukromí, data se nikam neodesílají, zůstávají pouze ve vašem počítači.
- Máme roky zkušeností, šablony pro vás děláme od roku 2004.