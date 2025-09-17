Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Na péči 40 miliard, na bydlení 20. Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Na péči 40 miliard, na bydlení 20. Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 7 minut
Ženské ruce držící ruce seniora
Autor: Shutterstock.com
Kolik lidí se v Česku neobejde bez pomoci s úhradou bydlení, péče či přídavků na děti? Projděte si statistiku a chystané změny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí před pár dny zkompletovalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2024. Ta, jak název napovídá, nabízí přehled o vybraných oblastech, které má MPSV na starost. Vedle dat ohledně zaměstnanosti, penzí či sociálně-právní ochrany dětí sleduje také výdaje na sociální dávky včetně počtu a struktury jejich příjemců.

Nejvyšší podpora? Nemohoucí a rodiny s dětmi

Pomoc státu směrem k sociálně slabým rodinám i jednotlivcům přitom probíhá prostřednictvím dávek sociální podpory a dávek v hmotné nouzi.

Do první skupiny patří zejména dávky pro rodiny s nízkými příjmy – přídavky na děti, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Nadto stát prostřednictvím rodičovského příspěvku podporuje také rodiče nejmenších dětí.

Výdaje na tuto skupinu sociálních dávek přitom v roce 2024 dosáhly částky 55 mld. Kč. Jde o zhruba stejnou sumu jako rok předtím, kdy konečné výdaje činily 54,9 mld. Kč.

Pro srovnání: v roce 2019 byly výdaje na sociální dávky 33,9 miliardy Kč. Rok poté ale vlivem zvyšování některých dávek, ke kterým vláda přistoupila v reakci na energetickou krizi a vysokou inflaci, začaly strmě růst.

Rok Výdaje na sociální dávky
2024 55 mld. Kč
2023 54,9 mld. Kč
2022 52,1 mld. Kč
2021 44,7 mld. Kč
2020 47,7 mld. Kč

Další skupinou dávek jsou dávky v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Dávky v hmotné nouzi přitom míří do těch opravdu nejchudších rodin, které nemají v daný moment dostatečné prostředky na uspokojení základních životních potřeb jako je jídlo, bydlení nebo oblečení.

Takových domácností úřady v roce 2024 evidovaly něco přes milion, přičemž celkové výdaje na dávky v hmotné nouzi dělaly 6,5 miliardy Kč. Oproti předchozímu roku výrazně stouply výdaje především na mimořádnou okamžitou pomoc – ze 120 mil. Kč na 670 mil. Kč. Důvodem byly loňské povodně na Jesenicku.

Rok Výdaje na dávky v hmotné nouzi
2024 6,5 mld. Kč
2023 5,8 mld. Kč
2022 5,6 mld. Kč
2021 5,2 mld. Kč
2020 4,7 mld. Kč

Vedle dávek pro lidi s nedostatečnými příjmy pak stát nabízí pomoc také lidem, kteří se vlivem svého zdravotního stavu potýkají s handicapem či ztrátou soběstačnosti. Tato skupina osob může žádat o dávky pro zdravotně postižené a příspěvek na péči. Další výdaj pak představují dávky pěstounské péče. Na tuto skupinu dávek státní kasa loni vydala 50 mld. Kč.

Pokud jde o konkrétní dávky, nejvyšší položkou seznamu je příspěvek na péči, v loňském roce šlo o částku 41,2 miliardy Kč. Druhou nejvyšší sumu – 29,2 miliardy Kč, stát loni vydal za rodičovský příspěvek. Třetí příčku, co do objemu výdajů, obsadil příspěvek na bydlení, který přišel na 20,7 miliardy Kč.

Dávka Výdaje za rok 2024
Příspěvek na péči 41,2 mld. Kč
Rodičovský příspěvek 29,2 mld. Kč
Příspěvek na bydlení 20,2 mld. Kč
Přídavek na dítě 5,4 mld. Kč
Dávky pěstounské péče 5,1 mld. Kč
Příspěvek na živobytí 4,1 mld. Kč
Dávky pro zdravotně postižené 3,8 mld. Kč
Doplatek na bydlení 1,6 mld. Kč
Mimořádná okamžitá pomoc 0,6 mld. Kč
Porodné 0,07 mld. Kč
Pohřebné 0,01 mld. Kč

Na některé z výše uvedených dávek se nyní podíváme podrobněji.

Příspěvek na péči: Zvýšení pro 200 tisíc lidí

Příspěvek na péči úředníci přiznávají lidem, kteří z důvodu stáří či špatného zdravotní stavu nezvládají dřív běžné úkony. Na rozdíl od některých ostatních dávek zde tedy není rozhodující příjem, ale zdravotní stav žadatele. 

Konkrétně úředníci posuzují, kolik z 10 životních potřeb člověk zvládne bez pomoci druhých. Na základě toho žadateli přiřadí 1 ze 4 stupňů závislosti, od kterých se odvíjí výše příspěvku. Roli ale hraje i věk dané osoby.

Výdaje na tento druh pomoci stabilně rostou, vliv na loňský růst mělo vedle vyššího počtu příjemců také navýšení příspěvku pro II. až IV. stupeň závislosti.

Rok Průměrný měsíční počet příjemců Výdaje na příspěvek na péči
2024 373 000 41,2 mld. Kč
2023 369 555 37,1 mld. Kč
2022 362 340 36,3 mld. Kč
2021 357 437 32,7 mld. Kč
2020 366 378 33 mld. Kč

Vzhledem k chystanému navýšení příspěvku také pro I. a II. stupeň závislosti lze stoupající výdaje očekávat i v následujících letech. Pokud senátoři schválí příslušnou změnu legislativy, příspěvek v I. stupni závislosti stoupne na 4900 Kč pro osoby do 18 let a na 1300 Kč pro osoby starší 18 let. Ve II. stupni závislosti dojde k navýšení na 8200 Kč pro osoby do 18 let a na 5400 Kč pro osoby nad tuto věkovou hranici

Vedle legislativních změn zahýbe s čísly také demografický vývoj – podle predikce České asociace pojišťoven může počet příjemců této dávky do roku 2060 stoupnout až na 1 milion.

Rodičovský příspěvek: Vyšší pro dvojčata

Na rodičovský příspěvek mají nárok rodiče, kteří pečují o dítě do 3 let věku. Celková částka příspěvku dělá od roku 2024 350 000 Kč na jedno dítě a 525 000 Kč pro dvojčata a vícerčata. 

Právě rodiče dvojčat a vícerčat se přitom mohou těšit na navýšení příspěvku – od 1. ledna 2026 pro ně stoupne na 700 tis. Kč. 

Zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku pro rodiče vícerčat se bude týkat nejen rodičů vícerčat narozených od tohoto data, ale také rodičů vícerčat narozených dříve. Pokud budou příspěvek k 1. 1. 2026 ještě čerpat, nemusí o navýšení celkové částky rodičovského příspěvku žádat. Jesliže už celkovou částku vyčerpali, ale jejich vícerčata budou k 1. 1. 2026 stále nejmladšími dětmi v rodině a nepřesáhnou věkový limit, musí o rodičovský příspěvek znovu požádat, radí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud jde o celková čísla – přestože loni příspěvek pro nově narozené děti stoupl, výdaje jsou v porovnání s předchozími roky nižší.

Rok Průměrný měsíční počet příjemců Výdaje na rodičovský příspěvek
2024 247 300 29,2 mld. Kč
2023 267 300 31,1 mld. Kč
2022 283 000 33 mld. Kč
2021 297 600 35,4 mld. Kč
2020 315 500 38,5 mld. Kč

V závislosti na výsledku říjnových voleb ale mohou v příštích letech výdaje na tuto dávku znovu růst. Zvýšení rodičovského příspěvku, ať už o konkrétní částku, nebo formou pravidelné valorizace, má ve volebním programu 4 z 5 stran, které mají podle posledního průzkumu agenutry Median šanci na zisk křesel v Poslanecké sněmovně.

Příspěvek na bydlení a přídavek na dítě: Nově v superdávce

O příspěvek na bydlení můžou ještě do konce září žádat rodiny i jednotlivci, kterým náklady na bydlení ukousnu víc jak 30 % čistého příjmu. Přídavek na dítě získají rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. To představuje minimální společensky uznanou hranici příjmů nutných k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum vaší rodiny si snadno spočítáte na kalkulačce: Sociální kalkulačka: životní minimum 2025

Co se týče příspěvku na bydlení, počet domácností, které musí náklady na bydlení vykrývat pomocí této dávky, stabilně stoupá - mezi roky 2023 a 2024 o dalších 23 tisíc. Výdaje se vyšplhaly na 20,2 mld. Kč.

Rok Průměrný měsíční počet příjemců Výdaje na příspěvek na bydlení
2024 274 100 20,2 mld. Kč
2023 251 238 17,8 mld. Kč
2022 177 773 8,5 mld. Kč
2021 145 122 6,6 mld. Kč
2020 155 212 6,9 mld. Kč

Naproti tomu výdaje na přídavek na dítě a stejně tak počet příjemců v meziročním srovnání o něco klesl.

Rok Průměrný měsíční počet příjemců  Výdaje na přídavek na dítě
2024 336 000 5,4 mld. Kč
2023 351 937 5,5 mld. Kč
2022 346 262 3,8 mld. Kč
2021 250 644 2,5 mld. Kč
2020 232 225 2,1 mld. Kč

Právě příjemce této dvojice dávek čeká v následujících měsících razantní změna. Příspěvek na bydlení a přídavek na dítě totiž patří mezi dávky, které se s účinností od 1. října sdruží do nové superdávky. Vedle nich do nového systému spadne také příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, tedy aktuální dávky v hmotné nouzi. 

Přídavek na dítě se konkrétně přemění na bonus na dítě, z příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení se stane složka bydlení. Příspěvek na živobytí nahradí složka živobytí a přibude pracovní bonus. V závislosti na finanční a životní situaci žadatele úřady započítají všechny, nebo jen některé ze 4 uvedených částí superdávky.

Pokud vás zajímají obecná pravidla chystané novinky, případně byste rádi vyzkoušeli orientační propočet, projděte si článek: 

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

