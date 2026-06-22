Na objednání Dluhopisů republiky zbývají poslední dny. Flexi Bond nabídne vyšší sazbu

Tento týden končí úpis první emise nových státních dluhopisů, kterou ministryně financí Alena Schillerová spustila v polovině května. Zájem přitom předčil očekávání – v rámci první emise chtělo Ministerstvo financí původně vydat cenné papíry v objemu 20 mld. Kč, vzhledem k vysoké poptávce ale došlo k navýšení a ke konci května si tuzemské domácnosti objednaly dluhopisy v objemu přes 50 mld. Kč.
Do jakých dluhopisů lze investovat?
V aktuální emisi přitom Ministerstvo financí nabízí 3 typy dluhopisů: Flexi Bond, Fixní státní dluhopis a Proti-inflační státní dluhopis.
Flexi Bond nabídne pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,75 % p. a. Původně sazba činila 3,5 %, centrální banka ale v minulém týdnu zvýšila repo sazbu, od které se úročení tohoto dluhopisu odvíjí. Splatnost tohoto typu dluhopisu je tři měsíce.
Po splatnosti se investovaná částka buď automaticky reinvestuje do nové emise opět s tříměsíční splatností, nebo si je můžete nechat vyplatit. Pokud o automatické prodloužení nebudete mít zájem, je nutné nejpozději 4 pracovní dny před koncem splatnosti požádat o vyplacení prostředků. Úroková sazba pro další tříměsíční období se bude znovu řídit aktuální repo sazbou stanovenou Českou národní bankou.
Fixní státní dluhopis má pětiletou splatnost. Pokud jej budete držet až do řádné splatnosti, dosáhne průměrný roční výnos 4,544 % p. a. Výnos se jednou ročně automaticky reinvestuje do stejné emise dluhopisů. Jednou ročně bude možné využít také předčasné splacení, a to v plné výši včetně připsaného výnosu, bez sankcí a poplatků. V takovém případě je ale nutné počítat s nižším celkovým výnosem.
Proti-inflační státní dluhopis je nastaven podobně jako fixní dluhopis: má pětiletou splatnost, výnos se reinvestuje a jednou ročně lze požádat o předčasné splacení. Liší se však způsobem stanovení výnosu, který se odvíjí od meziroční inflace za květen daného roku.
Při předčasném splacení je ovšem výnos zastropován na 5 %. Pokud dodržíte celou pětiletou dobu držení, v pátém roce se vám připíše součet hodnot dosavadní meziroční inflace přesahující 5 %. Stát zároveň v posledním roce připíše prémii ve výši 2,5 % z hodnoty dluhopisu.
Minimální investice do každého typu dluhopisu je 1000 Kč a maximální 3 mil. Kč.
Na stránce dluhopisy.gov.cz najdete kalkulačku, s jejíž pomocí si můžete při zadání investované sumy a vybraného dluhopisu spočítat očekávaný výnos. U Proti-inflačního dluhopisu můžete výpočet modelovat s očekávanou inflací v jednotlivých letech. Připomeňme také, že výnosy ze státních dluhopisů jsou osvobozené od 15% daně z příjmů.
Kompletní emisní podmínky pro jednotlivé typy dluhopisů si můžete projít na následujících odkazech:
Emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis
Emisní podmínky pro Proti-inflační dluhopis
Jak otevřít majetkový účet
Úpis dluhopisů se neobejde bez založení osobního majetkového účtu. To lze buď osobně na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB (což se ale neobejde bez poplatku a trvá to), na Czech POINTu, nebo online. Při založení účtu online je nutné mít aktivovaný některý z identifikačních prostředků – bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo třeba eObčanku.
Pokud některý z těchto nástrojů máte, nic vám nebrání pustit se do registrace, kterou je třeba provést na stránce pssd.sporicidluhopisycr.cz. Odkaz Registrace nového uživatele najdete vpravo nahoře – jak ukazuje obrázek níž.
Jakmile na daný odkaz kliknete, dostanete se na stránku, kde je třeba odpovědět na dvě otázky ANO/NE v krátkém dotazníku a poté už můžete kliknout na Přihlásit se. Poté přijde na řadu ověření vaší totožnosti jedním z výše popsaných prostředků.
Poté se vám zobrazí částečně předvyplněný formulář, do kterého je třeba doplnit údaje jako místo narození, číslo občanky, telefonní číslo a číslo bankovního účtu pro výplatu výnosů.
Jakmile máte vyplněno, kliknete na Odeslat požadavek a následně vám na mobilní telefon přijde kód, který je potřeba přepsat do příslušného pole. Vše potvrdíte a účet máte založený.
Obdobně jednoduchý a rychlý je také úpis. Stačí v levém sloupci kliknout na Nákup dluhopisu, poté si vybrat konkrétní typ dluhopisu a zadat počet upisovaných kusů, přičemž minimem je 1000. Poté znovu potvrdíte ověřovacím kódem a objednávka je dokončená.
Dokdy zaplatit a kdy budou dluhopisy vaše
Datum 28. června je zásadní pouze pro objednávku dluhopisů. Do diářů si ale výrazně zapište také úterý 7. července – do tohoto data je nutné dluhopisy uhradit. Respektive v tomto termínu už musí být platba připsána na daném účtu České národní banky ve správné výši a se správným variabilním symbolem. Vzhledem k tomu, že i centrální banka už umí přijímat okamžité platby, mělo by vám teoreticky stačit poslat platbu až sedmého.
Platbu samozřejmě můžete poslat hned, jakmile si dluhopisy objednáte, počítejte ale s tím, že úročení začne až v červenci. Konkrétně 15., kdy proběhne samotná emise státních dluhopisů.
Pro platbu je opět nutné přihlásit se do majetkového účtu na pssd.sporicidluhopisycr.cz – kliknete na Přihlásit se v záložce Identita občana a vyberete některý z identifikačních prostředků, který máte zprovozněný.
Na úvodní stránce klikněte na políčko Požadavky ve vodorovném menu, poté se vám zobrazí vaše požadavky na úpis. Když na konkrétní požadavek kliknete, rozbalí se vám detailní informace o požadavku, včetně údajů potřebných pro platbu: číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol a co zadat do zprávy pro příjemce. Anebo si můžete jednoduše kliknutím na příslušné tlačítko zobrazit QR kód a zaplatit pomocí něj.
Kdy bude další emise
Už nyní také Ministerstvo financí avizovalo, že další upisovací období proběhne v termínu od 24. 8. do 4. 10., nabízet se ale bude pouze tříměsíční Flexi Bond. Emisi všech třech typů dluhopisů pak ministerstvo plánuje na podzimní a předvánoční období, přesné datum ale prozatím neurčilo.