Na dovolenou letecky: Poradíme, jak si usnadnit průchod letištěm

Cestování letadlem je pro mnohé stres a to i když odhlédneme od samotného strachu z toho, že vás po nebi nese obří okřídlený autobus s vrtulemi. Nervy pro mnohé představuje už samotný proces odbavení na letišti. Přitom existují způsoby, jak si vše usnadnit, aby váš průchod letištěm probíhal v co největším klidu.
Zjistěte si, co potřebujete s sebou
Základ je začít se na let chystat s předstihem už doma, protože občas potřebujete mít přichystané kromě kufrů, platné pojistky a případných víz, občanky anebo pasu i něco navíc. Proto si vždy zjistěte podmínky pro vstup do země, kam míříte. Jinak by vás mohlo např. překvapit, že před cestou do Velké Británie potřebují mít občané členských států EU vyřízené elektronické cestovní povolení ETA.
Do exotiky potřebujete mít povinná očkování, v některých zemích mohou úředníci vyžadovat důkaz o tom, že máte zpáteční letenku a dost peněz a při cestách na Nový Zéland kromě toho musíte projít i přísnou biosecurity kontrolou.
Pamatujte i na to, že k prokázání totožnosti při cestovní kontrole nemůžete použít použít eDoklady, takže při sobě musíte mít doklady fyzicky s sebou. Ačkoli pokud máte evropský pas, můžete zamířit na pasové kontrole rovnou k přepážkám pro evropské pasy. Na některých letištích se tak vyhnete dlouhým frontám.
Vyražte včas
Zní to jako floskule, ale ty často vychází z reálných zkušeností. Kdo už někdy dobíhal do gatu vykoupaný ve vlastním potu a zhroucený z představy, že drahé letenky přijdou vniveč, ten bez časové rezervy na letiště nevyráží. Standardně se říká, že máte být na letišti 2,5 hodiny před odletem. Zároveň ale platí, že další rezervu byste si měli vyhradit na dopravu, kdyby např. byla na dálnici kvůli uzavírce či bouračce zácpa.
Např. letos Letiště Václava Havla upozorňuje na rekonstrukci důležité křižovatky, která může ve špičkách znamenat zdržení.
Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická x Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace, upozornil Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha s tím, že doporučuje cestujícím během rekonstrukce křižovatky používat spíš městskou hromadnou dopravu, které se dopravní omezení v místě stavby netýkají.
Odbavení zvládnete sami
Ke gatu se dostanete rychleji, pokud se odbavíte sami. Většina leteckých společností nabízí na webu možnost, jak se odbavit online, proto zkontrolujte web aerolinek, se kterými cestujete, a pročtěte si jejich podmínky. Pokud se odbavíte online, bude vám stačit mít v telefonu elektronickou palubní vstupenku s kódem (která jde vytisknout, pokud preferujete raději papír).
Terminál 1 je určen pro lety do zemí mimo Schengenský prostor. Z Terminálu 2 jsou odbavovány lety do zemí Schengenského prostoru (země EU + Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko).
Pokud je u přepážek dlouhá fronta, můžete se odbavit u řady aerolinek i přes samoobslužné kiosky (Self-Service Check-in Kiosk), které jsou v odletové hale Terminálu 1 i Terminálu 2. Naskenujte u nich vaši letenku a cestovní doklad nebo zadejte číslo rezervace či věrnostního programu aerolinky a poté, co přístroj identifikuje váš let už se jen řiďte instrukcemi na obrazovce, kde si můžete např. zvolit sedadlo v letadle. Po vyplnění údajů kiosek vytiskne palubní vstupenku, se kterou pokračujete buď k bezpečnostní kontrole (Terminál 2) nebo k pasové kontrole (Terminál 1).
Cestujete-li nalehko jen s příručním zavazadlem, můžete jít rovnou k bezpečnostní kontrole, pokud odlétáte z Terminálu 2, nebo k pasové kontrole, vyrážíte-li z Terminálu 1.
V případě, že cestujete se zavazadlem, které je třeba odbavit, musíte ho odevzdat u přepážky, která odbavuje váš let. Odbavovací přepážky zpravidla otevírají dvě hodiny před odletem a zavírají 40 minut před odletem. Čas se ale může u jednotlivých aerolinek i destinací lišit.
Je ale možné, že vaše letecká společnost umožňuje samoobslužné odbavení u kiosku také u zavazadel (Self-Service Bag Drop). Službu mohou využít ti, kteří mají palubní vstupenku.
Dohromady najdou cestující v obou terminálech 31 kiosků pro samoodbavení. Ty jsou alternativou ke klasickým check-in přepážkám, kde se v provozních špičkách mohou tvořit fronty. Cestující si čím dál více také odbavují sami svá zavazadla, což budou moci během léta učinit celkem na 32 přepážkách, vyjmenoval Kučera a dodal, že službu samoodbavení zavazadel nyní podporuje na pražském letišti 18 leteckých společností (jsou vyjmenované na webu letiště) a další budou následovat.
Co (ne)patří do odbavovaného a co do příručního zavazadla?
S sebou na palubu si berete příruční zavazadlo, kde můžete mít tekutiny, aerosoly i gely do povoleného obsahu (jako tekutiny je možné kromě kosmetiky v tekuté a gelové formě ale označit i kosmetické spreje a některé potraviny).
- Terminál 1: tekutiny, aerosoly a gely v jednotlivých nádobách o max. objemu do 100 ml/g, všechny společně umístěné v průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém (max. litrovém) sáčku. Tekutiny předkládáte ke kontrole mimo zavazadlo.
- Terminál 2.: tekutiny, aerosoly a gely v jednotlivých nádobách o maximálním objemu 100 ml/g, všechny společně umístěné v průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém (max. litrovém) sáčku plus jednu nádobu nad 100 ml, jejíž objem je maximálně do 2 litrů (jde o novinku, která je možná díky osmi novým CT rentgenům, které v Terminálu 1 zatím nejde využít, kvůli současnému decentralizovanému uspořádání bezpečnostní kontroly, s jejich zavedením se však do budoucna počítá i na tomto terminálu).
Limity se nevztahují na léky, dětskou stravu a speciální výživu, pokud je přepravujete v přiměřeném množství (u dětského jídla v množství potřebném na cestu).
V příručním zavazadle můžete přepravovat elektroniku, powerbanky, e-cigarety a další zařízení obsahující lithiové baterie, výkon baterie ale nesmí přesáhnout 100 Wh. Větší elektroniku (notebooky, tablety, čtečky, powerbanky, fotoaparáty) musíte před rentgenovou kontrolou vyjmout a předložit ke kontrole samostatně. (Na stanovištích s CT rentgeny v Terminálu 2 není nutné vyndávat z příručního zavazadla elektroniku ani tekutiny.)
Na palubu letadla si v příručním zavazadle nesmíte brát střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily, ochromující zařízení (paralyzéry, tasery, obranné spreje apod.), předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou (např. holící břitvy, meče, šavle, nože a nůžky s čepelí nebo vývrtky delší než 6 cm), dále pracovní nářadí, tupé předměty (např. pálky, obušky apod.), výbušniny a zápalná zařízení, výbušná zařízení, ale i prskavky, náplně do zapalovačů či plynové kartuše.
V odbavených zavazadlech, která jdou do úložného prostoru v podpalubí nesmíte mít zařízení s lithiovými bateriemi. V případě převážení drobné elektroniky v odbavovaném zavazadle s vestavěnou baterií (opět max do 100 Wh – např. zubní kartáček, holicí strojek, masážní přístroj nebo erotická pomůcka) se ujistěte, že se zařízení nemůže samovolně spustit (ideálně baterii vyjměte). Samovolné zapnutí v zavazadle by vám totiž mohlo způsobit komplikace při bezpečnostní kontrole a vést až ke zpoždění letu.
V odbavených zavazadlech nesmíte přepravovat výbušniny, zápalné látky, dýmovnice, pyrotechniku, náplň do zapalovače, plynové kartuše apod. Pracovníci bezpečnostní kontroly mohou otevřít a fyzicky zkontrolovat vaše odbavené zavazadlo bez vaší přítomnosti. V takovém případě v zavazadle najdete písemnou informaci o kontrole.
Pokud by došlo při otevření k poškození zavazadla, je po kontrole zabaleno do ochranné fólie a přelepenou lepící páskou s logem Letiště Praha. Abyste předešli možnému poškození odbaveného zavazadla při detekční kontrole, doporučujeme používat kufry s TSA zámky (jsou označeny červeným diamantem) nebo se zámky Safe Skies (jsou označeny symbolem hořící pochodně), radí v instrukcích pražské letiště s tím, že při jiných formách zabezpečení (jiný integrovaný zámek) může během otevření zavazadla dojít k jeho poškození. Pokud by k tomu došlo, obraťte se na přepážku reklamací zavazadel v cílové destinaci, kde s vámi sepíší reklamační protokol. Zjistíte-li poškození mimo prostory letiště, musíte do 7 dnů od letu kontaktovat leteckou společnost a vyřídit přímou reklamační žádost.
Pokud chcete letištní procesy, které vás čekají, nastudovat podrobněji, hledejte je na webu pražského letiště. Může vás na ně nasměrovat také digitální asistentka Ava, která umí pohlídat let a upozorní na vše důležité.