Na dotace na zateplování teď zapomeňte. Nová zelená úsporám bude spíš o podpoře úvěrů

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) tak, jak ho známe z minulosti, už možná nebude pokračovat. Momentálně to vypadá spíš tak, že podobu podpory čekají významné změny, stát oseká dotace a nahradí je zárukami k úvěrům.
Alokované prostředky v programu NZÚ došly koncem minulého roku, kdy byl také pozastaven příjem žádostí o další dotace.
Důvodem je mimořádně velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání alokovaných prostředků pro rok 2025 – a to i přes jejich opakované navyšování, vysvětlovala loni v listopadu zpráva k pozastavení příjmu žádostí.
Ačkoli součástí volebního programu hnutí ANO byl příslib, že v programu NZÚ se bude pokračovat a strana podpoří energeticky úsporné projekty pro další domácnosti i celé paneláky, nakonec to možná bude v úplně jiné podobě, než bychom si pod tímhle slibem představovali.
Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že stát začne formu podpory měnit a bude
postupně přecházet od přímé dotační podpory k podpoře nepřímé. Ta bude založena hlavně na tom, aby se poskytovaly případné záruky a garance za to, když si ti lidé na to budou obstarávat cizí zdroje.
Jinými slovy by podpora měla vypadat tak, že místo finanční podpory ve formě dotace se stát spíš jen nějakým způsobem zaručí za úvěry, které si domácnosti na renovaci vezmou tak, aby na ně dosáhly i domácnosti s nízkými příjmy.
Vycházíme z toho, že hlavním motivátorem by nemělo být to, že někdo dostane dotaci. Hlavním motivátorem třeba zateplení by mělo být to, že se to v čase vyplatí, třeba za sedm, deset, patnáct let. Ale rozumíme tomu, že jsou nízkopříjmové domácnosti nebo i středně příjmové, které těžko dosáhnou na úvěr, nemají tu hotovost a chtěly by to udělat. A přesně na to by to mělo být zaměřeno tak, aby ty peníze měly, uvedl Havlíček s tím, že trend je podle něj jasný: soustředit se na záruční a nepřímou podporu.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík však upozornil na to, že existují tisíce lidí, kteří si ještě loni stihli žádost podat, mají za tím účelem připravené projekty, ale nový ministr Petr Macinka je nepodepsal. Nová vláda podle něj kličkuje a neříká jasně, co s programem bude. Hladík proto s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou připravili petici za záchranu NZÚ ve stávající podobě.
Program přišel o své financování
I nový ministr životního prostředí Macinka další směřován programu NZÚ vidí spíše ve zvýhodněných úvěrech. Odůvodnil to tak, že minulá vláda nadhodnotila očekávané příjmy z emisních povolenek, ze kterých se program částečně financuje a na další dotace tak není dost zdrojů (na tom, kolik peněz z povolenek resort má se současný a minulý ministr životního prostředí neshodnou).
Byl to však právě Macinka, kdo navrhl rozpočet Státního fondu životního prostředí (SFŽP) tak, že pro program NZÚ nepočítá s prostředky plynoucími z prodeje emisních povolenek. Program NZÚ má přijít i o podíl z Modernizačního fondu. Ministerstvo financí si prosadilo použití peněz z povolenek jinde.
Jednání o nové podobě programu NZÚ podle Macinky nyní stále probíhají a jasno by mělo být v následujících týdnech.
Babiš: Vláda se k NZÚ vrátí
K budoucí podobě programu NZÚ se vyjádřil v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct také premiér Andrej Babiš. Připustil v něm, že lidem Nová zelená úsporám snížila domácnostem náklady na vytápění a měla i významný investiční efekt.
Bez dotace si pravděpodobně řada domácností investice do snižování energetické náročnosti rozmyslí, na což doplatí i řada firem, která tyto zakázky zajišťovala. Program měl navíc speciálně vyčleněnou část se zvýhodněnými podmínkami pro ohrožené domácnosti a domácnosti seniorů.
Šéf ANO sice uvedl, že se k programu vláda bude chtít vrátit a hledat zdroje, jak jimi projekt financovat. Konkrétnější však v tomto ohledu nebyl.
Za patnáct let trvání programu NZÚ přitom stát podpořil dotacemi na snižování energetické náročnosti více než 600 tisíc domácností.
DUHA: Snížení spotřeby tepla pomáhá víc než levnější elektřina
Hnutí DUHA v souvislosti s výpadkem financování programu NZÚ z rozpočtu SFŽP upozornilo, že pomoc se snížením spotřeby tepla má na výdaje domácností daleko větší úsporný dopad, než snížení ceny elektřiny (kterého vláda dosáhne tím, že se nebude platit poplatek za obnovitelné zdroje – ten bude muset platit stát, takže jej potažmo všichni zaplatíme v daních, jen ne přímo – pozn. red.).
Rozpočet SFŽP na rok 2026 předpokládá nulovou podporu z programu HOUSENERG v rámci Modernizačního fondu. Počítá pouze s půjčkami v programu Oprav dům po babičce, to však lidem v bytových domech ani nízkopřijmovým domácnostech nijak nepomůže. Podle tabulky vypořádání připomínek z meziresortního řízení přitom původně SFŽP plánoval pokračování programu NZÚ z výnosů aukcí emisních povolenek. To však bylo na základě připomínky Ministerstva financí vyškrtnuto, upozornilo hnutí DUHA s tím, že pokud resort životního prostředí a SFŽP nenajdou jiné zdroje, program NZÚ skočí a stát po mnoha letech přestane pomáhat se zateplování bytových a rodinných domů či instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel.
Přitom pro řešení energetické chudoby je nezbytné program naopak rozšiřovat, aby byl ještě více sociálně zaměřený, zejména přístupný i pro energetické renovace nájemního bydlení rodin s nižšími příjmy, uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.